Лягушку будут варить медленно

Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После первого чтения в Госдуме в законопроект о повышении пенсионного возраста могут предложить смягчающие поправки.Возраст выхода на пенсию для женщин могут повысить до 60 лет, а не до 63, как планировалось изначально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в Госдуме. По данным агентства, в первом чтении 19 июля законопроект будет рассмотрен без поправок, а ко второму чтению будут предложены смягчающие параметры.«Реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин – с 63 до 60 лет», - приводит «Интерфакс» слова собеседника.Эту информацию подтвердили еще два источника.Кроме того, возможны изменения возраста входа на пенсию для людей с большим стажем. Если мужчины отрабатывают по 45 лет, а женщины по 40, то они получат право выйти на пенсию на два года раньше.Напомним, предложенный правительством законопроект пенсионной реформы вызвал резко отрицательную реакцию в обществе. Принятие документа в первом чтении запланировано на заседании Госдумы 19 июля. Осенью закон будет рассмотрен во втором чтении.Повышение пенсионного возраста будет поэтапным, начиная с 2019 года.