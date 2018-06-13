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Лягушку будут варить медленно

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Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После первого чтения в Госдуме в законопроект о повышении пенсионного возраста могут предложить смягчающие поправки.

Лягушку будут варить медленно


Возраст выхода на пенсию для женщин могут повысить до 60 лет, а не до 63, как планировалось изначально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в Госдуме. По данным агентства, в первом чтении 19 июля законопроект будет рассмотрен без поправок, а ко второму чтению будут предложены смягчающие параметры.

«Реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин – с 63 до 60 лет», - приводит «Интерфакс» слова собеседника.

Эту информацию подтвердили еще два источника.

Кроме того, возможны изменения возраста входа на пенсию для людей с большим стажем. Если мужчины отрабатывают по 45 лет, а женщины по 40, то они получат право выйти на пенсию на два года раньше.

Напомним, предложенный правительством законопроект пенсионной реформы вызвал резко отрицательную реакцию в обществе. Принятие документа в первом чтении запланировано на заседании Госдумы 19 июля. Осенью закон будет рассмотрен во втором чтении.

Повышение пенсионного возраста будет поэтапным, начиная с 2019 года.

ПроУфу
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  • 1 | 12.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Почём нынче верёвки?????????????????



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  • 2 | 12.07.2018, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
А я чо говорила? Щас пуйло будут в жопу целовать... смилостивился сцарь...

Но - работы тем, кто старше 55/60 - так и не будет, либо самая низкооплачиваемая.



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  • 3 | 12.07.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Заткните эту буракаеву. Ее слишком много. Утомила.



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  • 4 | 12.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот и женщин не нужно было трогать .Как было 55 ,так и оставить .Ведь вот они -то и нужны более всего семье ,внукам и они заняты и после выхода на пенсию.При безработице -нужны ли женщины? .Но если хотят работать - то ради Бога.Но без пенсии .А мужчинам более всего подходит долгая работа ,но без пенсии с возможностью работы на неквалифицированной работе ,и чтобы пенсия и зарплата не составляла более определенной суммы.Это можно отнести и женщинам . Напр: 40 тысяч.
А если нет здоровья как у трактористов ,скотников,лесорубов ,то выход на пенсию в 60(55)) лет



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  • 5 | 12.07.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди вынужденно работают после выхода на пенсию, чтоб хоть как то увеличить свой доход, а не с жиру бесятся. Лишать пенсии работающих пенсионеров преступно.



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  • 6 | 12.07.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Никаких изменений пенсионного возраста! Только 60\55 и всё, не считая льготников! Ни шагу назад, за нами Родина! Враг будет разбит, победа будет за нами! Кремлёвскую мафию - в тюрьму! Очень Опытный



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  • 7 | 12.07.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Простому человеку ,действительно,трудно выжить Но ч говорю о том что пусть они работают ,зарабатывают до 40 тыс .Но многие пенсионеры ( пример правительство,администрация , руководители получая огромные зарплаты не гнушаются получать и приличную пенсию).Например Алексея Велиевича Улюкаева попросить на пенсию , то он вряд ли согласился уйти . Не секрет , что пенсионеры некоторые сидят на ,, хлебных работах , или высокооплачиваемых работах , при этом не отказываясь от пенсии



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  • 8 | 12.07.2018, 11:37 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7
Значить Кремль испугался. Надолго ли? Не мытьем так катаньем



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  • 9 | 12.07.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Банальный ход. Дума за выход на пенсию мужчин и 80 лет и женщин в 75! Категорически не согласен Главный! Настаивает-мужчинам пенсию с 71 года .а женщинам с 66.Все счастливы поют. танцуют и идут на очередные соревнования.



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  • 10 | 12.07.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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А с льготниками нужно разобраться .Кто-то просидел в кбинете ,перекладывая бумаги,кто -то пахал .Вот у участкового полицейского ,у опера и проч . тяжелая служба. А зам по тылу -вовсе не связан с населением , со всевозможными перегрузками.Так их отправлять всех по льготному стажу? . Стеди врачей есть участковые врачи , хирурги , и есть узисты , физиотерапевты , лаборанты, статисты и их всех причислять к льготникам?.Но самое интересное в том , что они продолжают работать, сохраняя отменное здоровье.Так за что же пенсия ?За достижение возраста ?
Возможностей пересмотра много и нужно просто провести ревизию.
Сейчас получится так , что дядя Вася ,проработавший на тяжелой работе и весь сгорбившийся от тяжелого труда и тот же начальник , допустим собеса пойдут в одно время на пенсию .У кого здоровье сохранилось более всего??И кто дольше проживет?



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  • 11 | 12.07.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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на сайте миссии Международного валютного фонда в Москве на русском языке написано, «что в мае прошлого года миссия МВФ рекомендовала правительству России поднять пенсионный возраст, уменьшить разницу по годам между мужчинами и женщинами, отнять пенсию у ребят в форме, полицейских, офицеров и т.д».



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  • 12 | 12.07.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Подлейшая из подлейших власть российская !



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  • 13 | 12.07.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 12.07.2018, 11:37 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7

Значить Кремль испугался. Надолго ли? Не мытьем так катаньем

=============

Аха, "испугался". Просто задействовал план "Б". (ТАМ есть все сценарии). Идёт же манипуляция, вбросы - на основании чего проводится корректировка тактики "на марше".



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  • 14 | 12.07.2018, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
11 | 12.07.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован

на сайте миссии Международного валютного фонда в Москве на русском языке написано, «что в мае прошлого года миссия МВФ рекомендовала правительству России поднять пенсионный возраст, уменьшить разницу по годам между мужчинами и женщинами, отнять пенсию у ребят в форме, полицейских, офицеров и т.д».
_________________________________________
Вы совершенно правы. И именно с этого и нужно было начинать - реформы в пенсионном обеспечении - и так и нужно было преподносить людям.

Это длительный процесс, у многих стран занимает несколько десятилетий.
Накидаю примерный план, как бы я поступила.

1 этап - повышение пенс-возраста мужчинам на 2 года, женщинам на 3(тем кому осталось до пенсии на 2018 год - не менее 3-х лет - то есть те, кто должен был выйти а пенсию в 2021 году) - по 6 месяцев в год мужчинам и на 9 месяцев в год женщинам - и того в течение 4-х лет - 1 этап закончится в 2024г. (выход на пенсию 62/58лет)

2 этап - по результатам выявления УВЕЛИЧЕНИЯ продолжительности жизни - аналогично провести второй этап и, выяснив период дожития - скорректировать пенс-возраст еще на 2-3-4 года в том же порядке. (выход на пенсию 64-65/60-61) - еще 4 года на этот этап.

3 этап - аналогично. (выход на пенсию 66-68/63-65) - и еще 4 года на этот этап.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ:

1. Вернуть всю накопительную часть каждому будущему пенсионеру с 1967 года рождения и позже, кто отчислял по 6% в пенсионные фонды, которая была украдена с 2013г. и продолжает разворовываться сейчас!!!!

2. Для каждого гражданина открыть как в Сингапуре лицевой пенсионный счет в специальном банке - под жесточайшим контролем общественности, на условиях аналогичных с сингапурским банком. Процентный рост обеспечивать только в гарантированные доходные проекты так же под неусыпным контролем общественного совета, который избирался бы из кристально честных ведущих экономистов МИРА, а не только россиян.

1 и 2 пункт - это индивидуальная часть пенсии, куда ДОПОЛНИТЕЛЬНО каждый может увеличить отчисления уже за свой счет. В том числе предполагалось, что и материнский капитал м.б. использовать на будущую пенсию матери. Вот только вряд ли кто на это решился... Можно туда инвестировать и наследуемые средства/часть, если вдруг на кого такое щастье упало)))) в том числе - и оставшиеся сресдтва от умерших родителей/детей.

3. Солидарную часть пенсий(те деньги, что перечисляет работодатель 22% минус 6% = 16% - цифры можно изменить, не суть важно) дополнять поступлениями в бюджет от продажи ресурсов - нефти, газа, леса и прочих ископаемых, возобновляемых природных ресурсов.

4. И - естественно - более высокими темпами исключить социальное неравенство по ДОСРОЧНИКАМ, которые на самом деле НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ПРАВА на досрочную пенсию(не имею в виду шахтеров и других, кто действительно имеет право на досрочную пенсию.

5. Разрешить работать пенсионерам с сохранением пенсии(целиком или частично) - до размеров среднего дохода на работающего по региону с учетом северных и прочих надбавок. Или в несколько МРОТ - например 4 или 3,8 или 4,2.
Для этого предприятиям и ипэшникам необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО отчитываться в пенс-фонд или, если его упразднить накуй, что следовало бы сделать и распродать их дворцы со всем имуществом - в налоговую и там в условиях всеобщей цифровизации - будет корректироваться выплата пенсии.
Об уволившихся и принятых на работу пенсионерах - кадровиков или бухгалтеров обязать подавать сведения в трехдневный срок в электронном виде, чтобы наладить буквально онлайн-учет.
Гражданам предоставить онлайн-доступ к свои данные по стажу, зарплате и т.д. - чтобы человек мог проконтролировать верно ли работодатель подал сведения о приеме/увольнении и заработке, мог видеть накопленную сумму и понимать, на сколько он может рассчитывать в будущем и не нужно ли увеличить отчисления.

А тем пенсионерам, кто зарабатывает больше - солидарную часть НЕ выплачивать. А индивидуальную - пусть сам решает - тратить ему или нет.

Ну как вам МОЯ пенс-реформа? По-моему нормально было бы...
Более молодые россияне - вполне успели бы перестроиться, а те, кому остается до пенсии около трех лет, я бы как-то восполнила небольшим ништяком - например путевкой в ХОРОШИЙ санаторий и не на 10 дней, а как раньше - на 24. И строго по показаниям врачей - т.е. согласно диагнозов, а не лишь бы куда-то сбагрить.



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  • 15 | 12.07.2018, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
Пропустила:

в том числе - и оставшиеся НАКОПЛЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ средства от умерших родителей/детей.



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  • 16 | 12.07.2018, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 12.07.2018, 14:56 | Автор: Кухарка
.........................
2. Для каждого гражданина открыть как в Сингапуре лицевой пенсионный счет в специальном банке - под жесточайшим контролем общественности, на условиях аналогичных с сингапурским банком. Процентный рост обеспечивать только в гарантированные доходные проекты так же под неусыпным контролем общественного совета, который избирался бы из кристально честных ведущих экономистов МИРА, а не только россиян.
............................
15 | 12.07.2018, 15:00 | Автор: Кухарка |
Пропустила:

в том числе - и оставшиеся НАКОПЛЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ средства от умерших родителей/детей.
======================================================
Уважаемая Мадам КУХАРКА !
Да что ВЫ , на что толкаете , то есть ПРЕДЛАГАЕТЕ такую Пенсионную Реформу для народов РОССИИ при такой ВОРОВСКОЙ власти !
Это область фантастической , НИКОГДА НЕ ОСУЩЕСТВИМЫЙ МЕЧТЫ для российских БАРАНОВ !
И у кого тогда будут свободно воровать любые суммы , ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ( хоть пенсионные накопления , хоть налоговые %
отчисления , хоть бюджетные деньги и тд ) наши " слуги " у руля галер !



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  • 17 | 12.07.2018, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
16-му

Вы, конечно, правы...

Не в этой жизни?))))) какгрится....



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  • 18 | 12.07.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну как вам МОЯ пенс-реформа?
------------------
6-я палата - ЗА! После обхода выясним как дела вобщем по отделению.



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  • 19 | 12.07.2018, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не пойму, то Кухарка россиян ненавидит, то вдруг оппу рвет на крест. Ну ее в дупло с такой то реформой!



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  • 20 | 12.07.2018, 16:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
Забыла дополнить:

И - безусловно - одновременно улучшать здравоохранение - радикально и кардинально!!!! Не жалея денег!



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