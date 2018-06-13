Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель подготовил приказ о понижении в должности старшего водителя Сипайловской подстанции СМП Уфы Владимира Омельченко, пока он отдыхал дома после смены.11 июля, активист местной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Владимир Омельченко сообщил Медиакорсети, что его перевели на другую машину и, соответственно, понизили в должности до простого водителя.- Мне сообщили об этом по телефону коллеги, причем, по их словам, приказ о переводе меня на другую машину на доске приказов уже висит, но я его еще в глаза не видел и не подписывал, - сообщил Медиакорсети Владимир. - Я связываю это с моим активным участием в акции протеста.Помимо этого, по словам Омельченко, ему поступали угрозы по телефону, точнее, настоятельные советы смотреть по сторонам, когда он выходит из подъезда.Напомним, в минувший понедельник, 9 июля, 70 водителей Сипайловской подстанции, которые работают с применением аутсорсинга и аутстаффинга объявили, что намерены прекратить работу в связи с тем, что им с апреля не выплачивают полностью зарплату. В понедельник утром с водителями встретились представители их работодателя – ООО «Автотранском» и пообещал выплатить в ближайшее время все долги по зарплате.- Остатки зарплаты за апрель нам уже перечислили и до конца текущей недели обещали перекинуть оставшуюся задолженность, - рассказал Владимир Омельченко.Поясним, что коммерческая фирма получила в аренду от Республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф в аренду автомобили, а водителям было предложено оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей и заключить договора о выполнении транспортных услуг. Как предполагают активисты профсоюза «Действие», это было сделано для того, чтобы переложить налоговую нагрузку и ответственность за эксплуатацию автомобилей на самих водителей.Также напомним, в феврале на пресс-конференции Марат Зиганшин заявил, что в принципе доволен результатами перевода части автопарка «скорой помощи» на аутсорсинг, потому что это, прежде всего, позволило избавиться медикам о несвойственным им функциям по обслуживанию автомобилей.Однако при этом представители профсоюза «Действие» высказали свои возражения.- Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей, каковыми теперь стали по документам водители «скорой помощи», работающие по аутсорсингу, ежегодные периодические медосмотры. А ведь у нас вредные условия труда. А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть другие серьезные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео об этом, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.Медиакорсеть следит за ситуацией.