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Хорошо хоть не посадили

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В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель подготовил приказ о понижении в должности старшего водителя Сипайловской подстанции СМП Уфы Владимира Омельченко, пока он отдыхал дома после смены.

Хорошо хоть не посадили


11 июля, активист местной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие» Владимир Омельченко сообщил Медиакорсети, что его перевели на другую машину и, соответственно, понизили в должности до простого водителя.

- Мне сообщили об этом по телефону коллеги, причем, по их словам, приказ о переводе меня на другую машину на доске приказов уже висит, но я его еще в глаза не видел и не подписывал, - сообщил Медиакорсети Владимир. - Я связываю это с моим активным участием в акции протеста.

Помимо этого, по словам Омельченко, ему поступали угрозы по телефону, точнее, настоятельные советы смотреть по сторонам, когда он выходит из подъезда.

Напомним, в минувший понедельник, 9 июля, 70 водителей Сипайловской подстанции, которые работают с применением аутсорсинга и аутстаффинга объявили, что намерены прекратить работу в связи с тем, что им с апреля не выплачивают полностью зарплату. В понедельник утром с водителями встретились представители их работодателя – ООО «Автотранском» и пообещал выплатить в ближайшее время все долги по зарплате.

- Остатки зарплаты за апрель нам уже перечислили и до конца текущей недели обещали перекинуть оставшуюся задолженность, - рассказал Владимир Омельченко.

Поясним, что коммерческая фирма получила в аренду от Республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф в аренду автомобили, а водителям было предложено оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей и заключить договора о выполнении транспортных услуг. Как предполагают активисты профсоюза «Действие», это было сделано для того, чтобы переложить налоговую нагрузку и ответственность за эксплуатацию автомобилей на самих водителей.

Также напомним, в феврале на пресс-конференции Марат Зиганшин заявил, что в принципе доволен результатами перевода части автопарка «скорой помощи» на аутсорсинг, потому что это, прежде всего, позволило избавиться медикам о несвойственным им функциям по обслуживанию автомобилей.

Однако при этом представители профсоюза «Действие» высказали свои возражения.

- Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей, каковыми теперь стали по документам водители «скорой помощи», работающие по аутсорсингу, ежегодные периодические медосмотры. А ведь у нас вредные условия труда. А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть другие серьезные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео об этом, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
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  • Эксперт
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  • 1 | 12.07.2018, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Жители Гафурийского района Башкирии незаконно добывали полезные ископаемые.

В минэкологии республики сообщили, что оба правонарушения произошли на территории Гафурийского района. В первом случае воле деревни Инзелга местный житель незаконно добывал глину . Объем украденной продукции составил 10 кубических метров.

Во втором случае возле деревни Березовка житель деревни Ново-Бурлы незаконно погрузил гравий в тракторную тележку.
В обоих случаях в адрес должностях лиц вынесли соответствующие постановления.

===================Вот они - враги народа!



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  • 2 | 12.07.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
это было сделано для того, чтобы переложить налоговую нагрузку и ответственность за эксплуатацию автомобилей на самих водителей
________________________________
Отличная инициатива, я щетаю!

Нужно таким образом ВСЕХ наемных работников в стране перевести в ИПэшники - вместе со средствами труда, да еще и заставить выкупить их или платить арендную плату за средства производства собственнику или аутсорсу - крановщиц, бульдозеристов, асфальтоукладчиков и т.д. - более того, стулья, столы, компы, уборка помещения - все за счет наемного работника! И не на УСН или ЕНВД, а на ОСНО, чтобы работники еще и НДС - вставляли аутсорсам к возмещению, а сами его уплачивали в размере 20%, помимо 13% НДФЛ и свыше 30% страховых взносов.
Расходники - тонер для принтера, ручки, бумагу и прочие канцтовары - покупать за свой счет!
Сразу повыситься экономическая грамотность населения!

Да! И по технике безопасности, и по состоянию арендуемой техники, и по обновлению цифровых технологий, и страхованию средства производства(ОСАГО, например) расходы и ответственность будет нести ТОЛЬКО сам работник!
Мечты оху-евших чинодрал сбудутся: деньги будут литься рекой, а ответственности никакой не будет!



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  • 3 | 12.07.2018, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
Фельдшеров тоже нужно на аутсорсинг перевести.



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  • 4 | 12.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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уважаемые читатели, прошу обратить внимание на аусорсинг проведенный в отделе образования в Белорецком районе: там на обслуживание школ победила компания из...Санкт-Петербурга опустив заработную плату сотрудников на 50 % и при том ежемесячно каждого сотрудника увольняют и принимают на работу вновь, пенсионных отчислений работникам нет и что говорить о налогах в местные бюджеты.. если не говорить конечно об откатах руководителям отдела образования... Куда смотрит наше доблестное Правительство с Министерством образования?



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  • 5 | 12.07.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии вынесшему оправдательный приговор судье угрожали сжечь автомобиль

Прокуратура республики признала, что Учалинский прокурор
ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛ осуществлению ПРАВОСУДИЮ

и за это его лишила премии!
Это хит сезона!

Такие действия лица вообще то образуют состав преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ.
А для прокурора это и квалифицированный состава - с использованием служебного положения.
Прокурор республики, установив такое, должен немедленно инициировать уголовное преследование такого сотрудника.
Но мы понимаем, что это им невыгодно - вся деятельность прокуратуры заключается в таком давлении на суд.
Потому только лишение премии.
А вообще прокурорские обнаглели конечно в край, хоть бы ответили, что ведется проверка и т.д.
А тут - лишили премии, - комментирует ситуацию юрист Виталий Буркин.



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  • 6 | 12.07.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Закон запрещает преследовать за самозащиту.



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  • 7 | 12.07.2018, 10:41 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Ст 294 УК РФ-штраф до 300000 и лишение свободы до 4-х лет.



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  • 8 | 12.07.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.07.2018, 10:27 | Автор:
............... "опустив заработную плату сотрудников на 50 % и при том ежемесячно каждого сотрудника увольняют и принимают на работу вновь, пенсионных отчислений работникам нет и что говорить о налогах в местные бюджеты.. "
=====================================================

Прокурору республики Андрею Назарову.
НЕКОГДА заниматься такой херней и мелочевкой в школах РБ !
Прокурорские работники проверяют ОТ расписания уроков в школах . ДО по урочных планов в классах !
Вот их главная работа !
Один Смех только от бояр и дворян , до делов черни и дворни российских БАРАНОВ !



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  • 9 | 12.07.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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эТО НОНСЕНС , КОГДА НЕ ПЛАТЯТ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ .тОГДА ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУДЯЩЕМУСЯ И РУКОВОДИТЕЛИ , ОБЯЗУЮЩИЕСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ . пРИ ВЛАСТИ РАБОЧИХ И КРЕМСТЬЯН ЭТО БЫЛО ОБЬСЯНИМО ,ЧТО СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС.И НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО.А сейчас мы поддерживаем кого и какую власть?? .
Мне лично до ыдзип проблемы верхов и правящего класса . Поддерживать их своим желудком не намерен .!



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  • 10 | 12.07.2018, 11:34 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7
Помимо этого, по словам Омельченко, ему поступали угрозы по телефону, точнее, настоятельные советы смотреть по сторонам, когда он выходит из подъезда.

Желательно бы еще какие-то доказательства в правоту его слов. Слова к делу не пришьешь



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  • 11 | 12.07.2018, 12:11 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5622 | Рейтинг: -1103,8
3 | 12.07.2018, 10:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1827 | Комментарии: 59637 | Рейтинг: +12264,6
Фельдшеров тоже нужно на аутсорсинг перевести.

Твоя башка бы еще на аутсорсинг перевести. Поменять на голову Чикатило.



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  • 12 | 12.07.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.07.2018, 11:34 | Автор: препод |

Помимо этого, по словам Омельченко, ему поступали угрозы по телефону, точнее, настоятельные советы смотреть по сторонам, когда он выходит из подъезда.

Желательно бы еще какие-то доказательства в правоту его слов. Слова к делу не пришьешь
=====================================================
Каакойй продвинутый в правосудии !
Подскажи пжалуйста , когда ему из подъезда выходить !
Чтобы доказательства собрать .



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  • 13 | 12.07.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У двуликого Януса - сельчанина с преподом напрочь отсутствует чувство понимания смешного. В данном случае сарказма Кухарки.



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