Очень лояльный, карманный митинг

Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть провела прямую текстовую трансляцию с митинга, организованного Федерацией профсоюзов Башкирии.Территория протеста сегодня — площадь у Дворца Спорта в Уфе. Изначально в митинге представителям Федерации отказали. Уведомление о нем было подано на 1 июля, но власти отказали, ссылаясь на занятость территории перед Дворцом спорта ярмаркой и предлагали профсоюзу провести его на площадь перед Дворцом культуры Химиков. Пришлось митинг перенести по времени.Стоит отметить, что Уфа — не первый город в республике, в котором жители города решили выразить свой протест против пенсионной реформы. Акция в Стерлитамаке была организована совместно с «Левым фронтом» и КПРФ. Место для митинга выделили на окраине города, на месте бывшего авторынка.На мероприятие пришли всего около 200 человек, в основном местные коммунисты.Ранее митинги прошли в более чем десяти городах страны. Любопытно, что повышение пенсионного возраста, как передает «Интерфакс», осуждают 89% россиян, тем не менее СМИ недавно сообщали о том, что власти более 60 регионов страны направили накануне в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства России. Между тем, Рустэм Хамитов пока никак не прокомментировал новость, зато публично поддержал пенсионную реформу Константин Толкачев, чем закономерно вызвал негатив в свой адрес.29 июня в Уфе прошли общественные слушания на тему пенсионной реформы, по итогам которой депутаты Госдумы РФ от Башкирии так и не смогли доступно объяснить общественникам и представителям партий, зачем необходимо повышение пенсионного возраста.Напомним, Правительство России в день открытия мундиаля, 14 июня, одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году.Как проходит митинг16.59 Площадь постепенно заполняется людьми. Развеваются флаги профсоюза, ещё готовятся плакаты, звучат патриотические песни: "Нет на свете выше звания, чем рабочий человек".Вся площадь огорожена, много полицейских. У здания ЗАГСа рядом видно около 50 человек с сумками.Пока преимущественно заполняют площадь люди старшего поколения, из толпы особо выделяются люди в жёлтых майках с характерными надписями против повышения пенсионного возраста. Звучат советские хиты, люди шутят и улыбаются. Рядом - ярмарка фермеров и импровизированная площадка для детей.Видны флаги Союза труда, Росхимпрофсоюза, Общероссийского союза образования, работников связи России. Пенсионерки с шутками вспоминают время СССР, когда слышат песню "Товарищ Правда".17.20 Пришли представители партии "Яблоко".Здесь есть даже группа профкома УГАТУ - студенты в белых футболках. Судя по всему, большинство на митинге составляют те, кому рекомендовали идти.17.29 Людей становится все больше. И они прибывают. Семьями, с коллегами, по одиночке. Есть представители других городов Башкирии.Звучит песня "Свободная Россия".17.38 Митинг начался. Первый выступающий говорит о сути законопроекта:- Федерация профсоюзов Республики Башкортостан отрицательно относится к этой инициативе и считает ее губительной. Собрано 126 тысяч подписей.Звучат аплодисменты.17.46 Глава Федерации профсоюзов Башкирии Марат Хусаинов весьма эмоционально обратился к участникам митинга.- Нас вынудило правительство сегодня собраться. С нами сегодня здесь стоят жители Ишимбая, Стерлитамака, Аургазинского района. Законопроект предлагает радикальные изменения и обсуждали его кулуарно, в выходной день, в начало чемпионата мира по футболу, - заявил профсоюзный лидер.Тем временем над толпой появляется дрон, который ведет съемку происходящего сверху.На площади уже насчитывается около двух тысяч человек. Молодая женщина в полицейской форме снимает на свой телефон плакаты.17.50 На площади продолжается сбор подписей против пенсионной реформы и повышения НДС.- Народ - это главное богатство страны! Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, - продолжает свое выступление Марат Хусаинов. - Профсоюзы считают, что правительство должно действовать в этом вопросе поэтапно, обосновать меру, создать новые рабочие места. Сначала должно пройти широкое обсуждение общества, должны быть учтены все риски. Правительство озабочено ростом доходов бюджета, а не населения. Оно не задумывается о том, что ее народ-единственный источник власти. Мы требуем отменить законопроект! Мы за стабильность общества! Мы за человечные законы! Мы непобедимы!Звучат аплодисменты.18.01 Слово взял председатель республиканского профсоюза работников лесной отрасли Сергей Бобб.- Люди больше будут работать и болеть. Власти предлагают нам тысячу рублей повышении пенсии. Это сравнимо с тем, как отрезают хвост, чтобы накормить голодную собаку. Почему забирают у нас, почему брать с трудящихся? - обратился он с вопросом к собравшимся.По его словам, 19 июля в первом чтении в Госдуме уже будет приниматься законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако в этот день власти пикеты в Москве запретили, сославшись на особые мероприятия в рамках Чемпионата мира по футболу.Сергей Бобб заявил, что сегодня довольно тяжело собрать людей на любые митинги, но на сегодняшний митинг пришло много людей, потому что его тема касается всех без исключения. Люди при этих словах аплодируют профсоюзам,которые собрали сегодня столько людей.Выступающий посоветовал гражданам внимательнее относиться к тем чиновникам и депутатам, которые говорят о положительной стороне реформы.- Эти люди недостойны ваших голосов! - сделал он однозначный вывод.Приведено в сокращении.