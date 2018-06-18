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Очень лояльный, карманный митинг

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Как Уфа протестовала против повышения пенсионного возраста и НДС. Медиакорсеть провела прямую текстовую трансляцию с митинга, организованного Федерацией профсоюзов Башкирии.

Очень лояльный, карманный митинг


Территория протеста сегодня — площадь у Дворца Спорта в Уфе. Изначально в митинге представителям Федерации отказали. Уведомление о нем было подано на 1 июля, но власти отказали, ссылаясь на занятость территории перед Дворцом спорта ярмаркой и предлагали профсоюзу провести его на площадь перед Дворцом культуры Химиков. Пришлось митинг перенести по времени.

Стоит отметить, что Уфа — не первый город в республике, в котором жители города решили выразить свой протест против пенсионной реформы. Акция в Стерлитамаке была организована совместно с «Левым фронтом» и КПРФ. Место для митинга выделили на окраине города, на месте бывшего авторынка.

На мероприятие пришли всего около 200 человек, в основном местные коммунисты.

Ранее митинги прошли в более чем десяти городах страны. Любопытно, что повышение пенсионного возраста, как передает «Интерфакс», осуждают 89% россиян, тем не менее СМИ недавно сообщали о том, что власти более 60 регионов страны направили накануне в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства России. Между тем, Рустэм Хамитов пока никак не прокомментировал новость, зато публично поддержал пенсионную реформу Константин Толкачев, чем закономерно вызвал негатив в свой адрес.

29 июня в Уфе прошли общественные слушания на тему пенсионной реформы, по итогам которой депутаты Госдумы РФ от Башкирии так и не смогли доступно объяснить общественникам и представителям партий, зачем необходимо повышение пенсионного возраста.

Напомним, Правительство России в день открытия мундиаля, 14 июня, одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году.

Как проходит митинг

16.59 Площадь постепенно заполняется людьми. Развеваются флаги профсоюза, ещё готовятся плакаты, звучат патриотические песни: "Нет на свете выше звания, чем рабочий человек".

Вся площадь огорожена, много полицейских. У здания ЗАГСа рядом видно около 50 человек с сумками.Пока преимущественно заполняют площадь люди старшего поколения, из толпы особо выделяются люди в жёлтых майках с характерными надписями против повышения пенсионного возраста. Звучат советские хиты, люди шутят и улыбаются. Рядом - ярмарка фермеров и импровизированная площадка для детей.

Видны флаги Союза труда, Росхимпрофсоюза, Общероссийского союза образования, работников связи России. Пенсионерки с шутками вспоминают время СССР, когда слышат песню "Товарищ Правда".

17.20 Пришли представители партии "Яблоко".

Здесь есть даже группа профкома УГАТУ - студенты в белых футболках. Судя по всему, большинство на митинге составляют те, кому рекомендовали идти.

17.29 Людей становится все больше. И они прибывают. Семьями, с коллегами, по одиночке. Есть представители других городов Башкирии.

Звучит песня "Свободная Россия".

17.38 Митинг начался. Первый выступающий говорит о сути законопроекта:

- Федерация профсоюзов Республики Башкортостан отрицательно относится к этой инициативе и считает ее губительной. Собрано 126 тысяч подписей.

Звучат аплодисменты.

17.46 Глава Федерации профсоюзов Башкирии Марат Хусаинов весьма эмоционально обратился к участникам митинга.

- Нас вынудило правительство сегодня собраться. С нами сегодня здесь стоят жители Ишимбая, Стерлитамака, Аургазинского района. Законопроект предлагает радикальные изменения и обсуждали его кулуарно, в выходной день, в начало чемпионата мира по футболу, - заявил профсоюзный лидер.

Тем временем над толпой появляется дрон, который ведет съемку происходящего сверху.

На площади уже насчитывается около двух тысяч человек. Молодая женщина в полицейской форме снимает на свой телефон плакаты.

17.50 На площади продолжается сбор подписей против пенсионной реформы и повышения НДС.

- Народ - это главное богатство страны! Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, - продолжает свое выступление Марат Хусаинов. - Профсоюзы считают, что правительство должно действовать в этом вопросе поэтапно, обосновать меру, создать новые рабочие места. Сначала должно пройти широкое обсуждение общества, должны быть учтены все риски. Правительство озабочено ростом доходов бюджета, а не населения. Оно не задумывается о том, что ее народ-единственный источник власти. Мы требуем отменить законопроект! Мы за стабильность общества! Мы за человечные законы! Мы непобедимы!

Звучат аплодисменты.

18.01 Слово взял председатель республиканского профсоюза работников лесной отрасли Сергей Бобб.

- Люди больше будут работать и болеть. Власти предлагают нам тысячу рублей повышении пенсии. Это сравнимо с тем, как отрезают хвост, чтобы накормить голодную собаку. Почему забирают у нас, почему брать с трудящихся? - обратился он с вопросом к собравшимся.

По его словам, 19 июля в первом чтении в Госдуме уже будет приниматься законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако в этот день власти пикеты в Москве запретили, сославшись на особые мероприятия в рамках Чемпионата мира по футболу.

Сергей Бобб заявил, что сегодня довольно тяжело собрать людей на любые митинги, но на сегодняшний митинг пришло много людей, потому что его тема касается всех без исключения. Люди при этих словах аплодируют профсоюзам,которые собрали сегодня столько людей.

Выступающий посоветовал гражданам внимательнее относиться к тем чиновникам и депутатам, которые говорят о положительной стороне реформы.

- Эти люди недостойны ваших голосов! - сделал он однозначный вывод.

Приведено в сокращении.

МКС
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  • 1 | 13.07.2018, 10:05 | Автор: Егерь
    Публикации: 3923 | Комментарии: 6915 | Рейтинг: +2833,3
Представителям "Яблоко", штаба Навального и многим другим не дали выступить на митинге.

Федерация профсоюзов Башкирии не защищает интересы трудящихся, а только прикидывается. На самом деле выполняет указания властей.

Этот митинг проведен, чтобы слить народный протест против повышения пенсионного возраста.



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  • 2 | 13.07.2018, 10:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,4
Митинг(акция), как в анекдоте про петуха и курицу:

Курица думает: Не слишком ли быстро я бегу?

Не переживайте - не слишком, скорость оговорена петухом. Обязательно догонит и обязательно вые-бет!



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  • 3 | 13.07.2018, 10:22 | Автор: Егерь
    Публикации: 3923 | Комментарии: 6915 | Рейтинг: +2833,3
Путин в 2005 году выступил против повышения пенсионного возраста.

Соврал, как обычно.

А на хрена нам президент, который постоянно врет?

Может пора лжеца отправить в отставку?

Коленом под зад.



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  • 4 | 13.07.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Митинги пройдут, разговоры прекратятся о проблеме, а пенсионный возраст будет расти и расти. А в перспективе, наверное, вообще прекратят выплачивать их.



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  • 5 | 13.07.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему народ дозволяет так уничтожать себя.
Потому, что за 28 лет олигархия и чиновники истребили мыслящих и достойных, за небольшим исключением.
остались лишь алко-нарко-зависимые и баззащитные старики и дети.
Чиновники хотят работать до 80-лет .
а безработный рабочий класс будет вымирать и не доживет до пенсии

Путин??!! Где 25 млн.рабочих мест, обещанных тобой еще 6 лет назад



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  • 6 | 13.07.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему народ дозволяет так уничтожать себя.
Потому, что за 28 лет олигархия и чиновники истребили мыслящих и достойных, за небольшим исключением.
остались лишь алко-нарко-зависимые и баззащитные старики и дети.
Чиновники хотят работать до 80-лет .
а безработный рабочий класс будет вымирать и не доживет до пенсии

Путин??!! Где 25 млн.рабочих мест, обещанных тобой еще 6 лет назад



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  • 7 | 13.07.2018, 10:45 | Автор: Егерь
    Публикации: 3923 | Комментарии: 6915 | Рейтинг: +2833,3
Лев Шлосберг: «Решение о пенсионной реформе принимали варвары, неучи и жлобы, одетые в дорогие костюмы»

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, вот уже месяц в нашей стране проводится спецоперация общегосударственного масштаба. Она облечена в форму законодательной инициативы правительства — проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначений выплаты пенсий в части повышения нормативного пенсионного возраста. Эта инициатива стала шоком для десятков миллионов людей. В действительности она является абсолютно логичным продолжением федеральной политики по отношению к людям. Это политика сознательной управляемой депопуляции, при которой снижение затрат государства на граждан является не следствием, а стратегической задачей государственной политики.

Согласно Конституции, Российская Федерация является социальным государством. На деле Российская Федерация стала социальным банкротом. С экономической точки зрения, Россия сегодня — это государство-бизнесмен, получающее сверхдоходы от продажи природной ренты, но категорически не намеренное расходовать эти средства на увеличение благосостояния граждан. Природная рента в России сегодня приватизирована федеральной бюрократией и связанными с ней олигархам. В России построено корпоративное государство, перед которым не стоит задача развития человеческого потенциала, так как рядовые граждане существуют для этого государства исключительно в качестве электорального мяса.

Совершенно неслучайно радикальные, если не сказать экстремистские, предложения о повышении пенсионного возраста внесены сразу после президентских выборов, когда власти в очередной раз употребили граждан в утилитарных политических целях. И теперь торопливо пользуются последствиями этого политического аффекта, добавив к нему таблетку футбольного анальгина.

Ультимативно предложенная пенсионная реформа не является модернизацией пенсионной системы. Это прямая фискальная атака на доходы граждан, отсекающая десятки миллионов людей от законно заработанного дохода. По сути дела, правительство объявило пенсионный дефолт. Пенсионная реформа — это прямое умножение бедности в России. Только за один год действия федерального закона, если он будет принят, из личных доходов граждан будет изъято около одного триллиона рублей. Эти деньги не пойдут на пенсионное обеспечение старшего поколения. Эти деньги останутся в общем котле корпоративного государства, которое намерено и дальше заниматься «великодержавной чесоткой» — форсировать гонку вооружений, продолжать войны в Украине и Сирии, строить мосты (две трети денег на которые — это воровство и коррупция), то есть продолжать стремительное движение в тупик за счет самих граждан.

https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/lev-shlosberg-reshenie
-o-pensionnoi-reforme-prinimali-varvary-neuchi-i-jloby-odety
e-v-dorogie-kostiumy--5b47383127e4d000a8fcc628



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  • # 8 | 13.07.2018, 10:48 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10997 | Рейтинг: -1818,9

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  • 9 | 13.07.2018, 10:48 | Автор: Егерь
    Публикации: 3923 | Комментарии: 6915 | Рейтинг: +2833,3
Далее.

Власти считают, что после «18 марта Владимира Бонапарта» имеют на это полное право. Ни за какой другой политический выбор десятки миллионов избирателей в России не заплатят так дорого, как за 18 марта 2018 года.

Кто-то верит, что Путин не в курсе инициативы принадлежащего ему на правах собственности правительства? Или он не смог дозвониться до Медведева, спящего на футбольном матче?

Деньги, полученные от пенсионного дефолта, не достанутся людям. Находящиеся в состоянии затяжного наркотического опьянения власти продолжат безумно тратить их на обеспечение своего мнимого величия, ценой которого являются нищета рядовых граждан и упадок регионов. Никаких надежд на протрезвление этой власти нет. «Папа, цену на водку подняли, ты теперь будешь меньше пить? — Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть».

Для корпоративного государства не ценны не только люди, но абсолютно не ценна провинция. Она является неприятным обременением, вынужденным достоянием великодержавия. Именно поэтому такие варварские межбюджетные отношения и такая разруха от Пскова до Сахалина. Корпоративное государство ведет себя по отношению к народу и территории как оккупант, заинтересованный не в развитии, а в выкачивании ресурсов.

https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/lev-shlosberg-reshenie
-o-pensionnoi-reforme-prinimali-varvary-neuchi-i-jloby-odety
e-v-dorogie-kostiumy--5b47383127e4d000a8fcc628



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  • 10 | 13.07.2018, 10:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3923 | Комментарии: 6915 | Рейтинг: +2833,3
Далее.

Предложенная реформа безнравственна с точки зрения государственной этики. Эта реформа является общенациональной провокацией, потому что прямо сталкивает между собой поколения пожилых людей. Власти буквально сказали, что невыплаченными пенсиями родившихся в 60−70-х годах они заплатят пенсии родившимся в 50-х и 40-х годах. Это прямое воплощение принципа: «Разделяй и властвуй». Такая политика пахнет гражданской войной. Сколько можно вести пещерную внешнюю политику, биться головой о санкции, вводить антисанкции, которые для экономики намного опаснее санкций, но в социальных стандартах отсылаться к европейскому и мировому опыту пенсионной политики? Как можно поменять местами лошадь и телегу в соотношении средней продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию? Добейтесь сначала средней продолжительности жизни в 80 лет, а потом повышайте пенсионный возраст выхода на пенсию до 65 лет. Наоборот не получится. Люди не доживут.

В Псковской области средняя продолжительность жизни мужчины — менее 63 лет. То есть для большинства псковских мужчин пенсии станут физически недостижимы. Тогда отдайте людям эти деньги при жизни, пусть хотя бы потратят.

С точки зрения государственной политики пенсионная реформа полностью безграмотна. Где рабочие места в экономике, куда могут устроиться миллионы пожилых людей? Понимают ли авторы пенсионной авантюры, что такое вообще устроиться на работу человеку в возрасте старше 50 лет? Сколько в России сейчас здоровых людей старше 50 лет среди женщин и 60 лет среди мужчин? Какая организация готова вместо зарплат оплачивать больничные листы? Где здравоохранение, до которого может дотянуться рядовой гражданин, где бы он не находился, чтобы сохранить себе здоровье и продлить себе жизнь? Как изменится уклад жизни десятков миллионов семей, для которых находящиеся на пенсии бабушки и дедушки — единственный ежедневный воспитатель для внуков? Это поможет сохранить рабочие места для родителей? Это повысит рождаемость?

Временно правящая партия «Единая Россия» запретила своим членам критиковать пенсионную реформу и обязала их поддержать ее на всех уровнях. Несогласным обещаны политические кары, в том числе в Пскове. Вот так на глазах у всей страны Россия превращается даже не в сословное, а в классовое государство. Этим государством руководят безнравственные, безграмотные и необразованные люди, которые не знают и не желают знать трагические уроки российской истории даже в год столетия общенациональной катастрофы. Какой дикий приказ нужно отдать этим людям, чтобы они отказались его выполнять? Пустить себе пулю в лоб, выгнать на улицу родных стариков, просто убить кого-то?

Авторами пенсионной реформы являются варвары, неучи и жлобы, одетые в дорогие костюмы и не озабоченные размером своей пенсии. Все они солдаты Путина. «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!».

И в заключение «о погоде»: 9 сентября 2018 года в Псковской области не состоятся выборы губернатора. Запланированное мероприятие будет имитацией выборов, смыслом которой является не смена власти, а ее сохранение любой ценой, в том числе ценой легитимности самих выборов и самой власти. Это прямой путь к узурпации власти разрушению государства. Казалось бы, причем здесь пенсионная реформа? А связь самая прямая: когда государство относится к народу, как барин к холопу, никаких свободных выборов быть не может. Если народ — не источник власти и хозяин государства, а покорный смерд на коленях перед господином, то у такого народа не будет ни выборов, ни пенсий. Так говорит история.

Лев Шлосберг.

https://zen.yandex.ru/media/mbkhmedia/lev-shlosberg-reshenie
-o-pensionnoi-reforme-prinimali-varvary-neuchi-i-jloby-odety
e-v-dorogie-kostiumy--5b47383127e4d000a8fcc628



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  • 11 | 13.07.2018, 11:07 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10997 | Рейтинг: -1818,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ай-я-яй, крысы опять скрысятничали комментарий.



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  • 12 | 13.07.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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При низком качестве и дороговизне еды, недоступности медицинского обслуживания, нервотрепками, связанными с высокотехнологичными рабочими местами, ценами и качеством ЖКХ, жизнью взаймы и чиновничьей несправедливостью вряд ли кто в Башкирии будет доживать до 80 лет?
А раз не видно положительной перспективы- то какого рожна простому народу дергаться?
Решили правые из ЕР поднять пенсионный возраст- так тому и быть.
История всех рассудит...



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  • 13 | 13.07.2018, 11:40 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5677 | Рейтинг: -173,5
Может и лояльный. Но тем не менее митинг. И лозунги там были не совсем удобны для власти.



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  • # 14 | 13.07.2018, 11:48 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10827 | Рейтинг: -1763,4

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  • 15 | 13.07.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодежь,наших с вами детей ,загоняют в угол .Платить в пенсионный фонд будут всю жизнь ,а доживут до пенсии немногие. Богатеям , депутатам ,владельцам водочных заводов и прочим владельцам богатств страны - им этот вопрос не интересен .



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  • 16 | 13.07.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Простой народ раньше ещё хуже жил. И сейчас на всех должностях в администрациях районов, в роно, и т.д., везде сидят те, кто был при Рахимове, или их дети, родственники, Хамитов никого не уволил, вот и продолжается всё это безобразие и беспредел по-башкирски. Ещё что-то не хватает, мало нажрались. Башкир дрлдно быть на любых рабочих местах, особенно на госбюджетных, один к трём русским. Но такого нет. Везде засилье башкир. Это несправедливо и дискриминирует русское население.



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  • 17 | 13.07.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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В норвегии они могут не работать и жить на накопленные до этого и у них можно раньше выходить но с меньшей пенсией



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  • 18 | 13.07.2018, 13:29 | Автор: резус | На сайте
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Какой же это митинг? Это же самый настоящий путинг.



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  • 19 | 13.07.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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В стране где правит ТОТАЛЬНАЯ ложь , воровство , бескультурье и НАГЛОСТЬ СЫТЫХ РОЖ , априори , не может быть храброго , гордого и СВОБОДОЛЮБИВОГО народа !!
В таком обществе основная масса , АМЕБЫ !
У которых главная мысль , Моя хата с краю , в случае чего примажусь к победителям с любой стороны !



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  • 20 | 13.07.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин - наш президент! Да здравствует товарищ Путин- наш вождь и рулевой!



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