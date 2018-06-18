Как задушить людей до конца: Налоговики попросили неограниченный доступ к банковским счетам россиян

Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает «Коммерсантъ».Федеральная налоговая служба попросила предоставить доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок. Эту информацию уже подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС. Налоговики объяснили это желанием бороться с незаконным предпринимательством.В частности, ФНС сможет загрузить данные обо всех совершенных банковских операциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ.Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета граждан страны, и доначислять налоги на обнаруженные незадекларированные доходы.Напомним, сейчас ФНС может получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. За 2017 год проверено 20 тысяч компаний и ИП и только 774 физлица.