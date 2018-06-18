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Как задушить людей до конца: Налоговики попросили неограниченный доступ к банковским счетам россиян

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Таким образом ФНС будет бороться с незаконным предпринимательством, сообщает «Коммерсантъ».

Как задушить людей до конца: Налоговики попросили неограниченный доступ к банковским счетам россиян


Федеральная налоговая служба попросила предоставить доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок. Эту информацию уже подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС. Налоговики объяснили это желанием бороться с незаконным предпринимательством.

В частности, ФНС сможет загрузить данные обо всех совершенных банковских операциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета граждан страны, и доначислять налоги на обнаруженные незадекларированные доходы.

Напомним, сейчас ФНС может получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. За 2017 год проверено 20 тысяч компаний и ИП и только 774 физлица.

ПроУфу
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  • 1 | 13.07.2018, 09:58 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Не допустят))))))))))))

Наши-то фрилансерские копейки - не идут ни в какое сравнение с миллионными откатами ...епутатов, чинуш, силовиков и прочих около-кормушечников.



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  • Гость
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  • 2 | 13.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ФНС - всего лишь одна из пешек в руках путина, не будьте наивными, не надо думать что инициатива исходит от налоговиков



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  • Гость
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  • 3 | 13.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

1 | 13.07.2018, 09:58 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1827 | Комментарии: 59669 | Рейтинг: +12266,2
Не допустят))))))))))))

Наши-то фрилансерские копейки - не идут ни в какое сравнение с миллионными откатами ...епутатов, чинуш, силовиков и прочих около-кормушечников.

Абсолютно верно



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  • 4 | 13.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это значит, что на мой счет кто-то положит деньги, получается, что я эти копейки заработал, не выплачивая налога, хотя я могу и не знать, кто эти деньги подарил?



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  • 5 | 13.07.2018, 10:42 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Если бы у Европы и США были яйца и желание навести порядок в России они бы просто аннулировали все визы россиянам и прекратили выдачу новых хотя бы на 1 год.

Вот увидите, все это е-бучее пуйловское политбюро, их же ближайшие соратники - вынесли вперёд ногами на ближайшую помойку



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  • Участник
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  • 6 | 13.07.2018, 11:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5677 | Рейтинг: -173,5
А на другом конце поля- массовый уход от налогов. Платят черную зарплату, занижают обороты и .т.п Это тоже наша раша...



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  • Участник
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  • 7 | 13.07.2018, 11:46 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5677 | Рейтинг: -173,5
И плевать им, что кто-то недополучил пенсию или пособие..Бизнесмены..



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  • Гость
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  • 8 | 13.07.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.07.2018, 10:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1829 | Комментарии: 59673 | Рейтинг: +12266,9
Если бы у Европы и США были яйца и желание навести порядок в России они бы просто аннулировали все визы россиянам и прекратили выдачу новых хотя бы на 1 год.

Вот увидите, все это е-бучее пуйловское политбюро, их же ближайшие соратники - вынесли вперёд ногами на ближайшую помойку
____________________
Кухарочка!
Давно известно, что ты круглая дура. Сейчас ты решила взять новый уровень - клинической идиотки, и это тебе удалось.
Во-первых, на западе подобный контроль за финансами граждан существует уже очень давно (классический пример: гангстера-убийцу Аль-Капоне удалось посадить (1931 год!) только за неуплату налогов, ибо все прочие преступления доказать не смогли).

Во-вторых, западу готкровенно наплевать на порядок в России: его мечта как раз обратная - создать в России хаос, превратив страну в территорию, и зачистить эту территорию от туземцев, в том числе и от Кухарок - зачем западу кормить такое быдло, как ты. Вот Украина после Майдана успешно погружается в хаос и сама зачищает свою территорию от населения.



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  • 9 | 13.07.2018, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И правильно - нечего тут отдельное государство в государстве устраивать. Мошенникам кончилась лафа. И это правильно!



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  • 10 | 13.07.2018, 19:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Российские продукты запретили поставлять в страны ЕАЭС из-за пальмовых жиров в сыре, сальмонелл, листерий, хинолон и кокцидиостатики в мясе птицы. РИА

Все эти "добавки" оказывается полезны только для россиян...



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  • 11 | 13.07.2018, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 13.07.2018, 19:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1831 | Комментарии: 59682 | Рейтинг: +12267,9
Российские продукты запретили поставлять в страны ЕАЭС из-за пальмовых жиров в сыре, сальмонелл, листерий, хинолон и кокцидиостатики в мясе птицы. РИА

Все эти "добавки" оказывается полезны только для россиян...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___ Что же Вы раньше то молчали в чём причина увеличения продолжительности жизни россиян! Очень Опытный



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  • 12 | 13.07.2018, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И, почём будут продаваться информация и где, на Савёловком или Горбушке?



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