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Какой сейчас год?

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Для меня в акции Pussy Riot куда более важным оказался не сам забег по газону на Финале в присутствии Путина и на глазах всего человечества. Самое важно произошло в полицейском участке в присутствии всего нескольких человек и одной камеры в телефоне. Шумный офицер сказал главную фразу эпохи: «Жалко, что сейчас не 37-ой год».

Какой сейчас год?


Эта жалость сквозит у них постоянно. Они не говорят об этом прямо, и этот офицер публично такие слова не повторит — вроде как неудобно – но тоска по тому, что было 80 лет назад у них сильнейшая. И я теперь в некотором роде даже зауважал государство и его карательные органы, которые целый месяц терпели в стране такие безобразия, как на знаменитой теперь Никольской.

Все, что происходило на ЧМ, эта атмосфера круглосуточного счастья, братства народов и неуправляемой свободы, были для них пыткой! Но они терпели, старались не подавать виду, улыбались всем этим заграничным поганцам и примкнувшим к ним местным лоботрясам. Но маленько недотерпели, прорвало!

Офицер сказал то, о чем думает, кажется, большинство моих сограждан. Как хорошо было бы, чтоб снова в Кремле был Сталин, на Любянке Ежов, Ягода или Берия, а на календаре вечный 37-ой, иногда сменяющийся не менее замечательным 38-м. Часто звучит еще одна фраза: «Сталина на вас нет».

Но люди, которые ее произносят, которые жалеют, что время не замерзло навсегда в 30-х годах прошлого века, не понимают одной вещи. Им кажется, что в славном прошедшем времени они смогли бы кого хочешь казнить или миловать, наказывать по своему усмотрению и поддерживать тот порядок, который им нравится. Но они забывают об одном нюансе. Очень часто — ужасающе для них часто — палачи сами становились жертвами. Ежов, Ягода, а, в конечном счете, и Берия тоже, не дадут соврать.

Сталинский дракон всё время хотел жрать! И жрал всех, кто попадался в поле его зрения. Он не спрашивал, виноваты они или невинны – о просто проглатывал людей тысячами. Формально решения принимали, конечно, конкретные люди. Но проходило не так много времени, и их самих точно также ставили к стенке и выстрелом в затылок утилизировали. И точно так же, как погибали семьи их жертв, следом за ними погибали семьи их палачей.

Партбилет или значок чекиста не давали защиты. С ними риск был даже выше. Потому что принципом той системы была постоянная чистка, ротация кадров с отправкой их на тот свет. А уж этого офицера из Лужников схватили бы и ликвидировали, наверное, даже еще быстрее, чем маскарадных бегунов. Воображаемая Франция не успела бы долететь до Парижа с воображаемым Кубком мира в 37-м, а темпераментного милиционера уже вполне могли пустить в расход.

Поэтому всем, кто тоскует по далекому и прекрасному 37-му, я скажу, что вы тоскуете по возможности быть расстрелянными и ностальгируете по возможному уничтожению всей вашей семьи. Но если вам этого хочется – тогда не могу с вами спорить.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 17.07.2018, 09:31 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34849 | Рейтинг: +5817,5
Ну, что? Как сказал бы Глеб Жеглов, наш малец взял рыжего на понт.
Так весело и напористо раздатчик лапши ,он же "бывший разведчик" убедил старикана в том, что "вывсёврете". Рыжий не привык в своей Омерике к такой наглости и по наивности даже засумлевался, правда ли то, что ему подсунуло ФБР?

В целом- было весело и интересно. Но,похоже, впереди нас ждут интересные новости.



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  • 2 | 17.07.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основной рычаг управления людьми, это страх.Поэтому и сталин и путин с удовольствие его использовали и используют...



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  • 3 | 17.07.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трамп симпатяга. но похоже сожрут его свои.



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  • 4 | 17.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Шумный офицер сказал главную фразу эпохи: «Жалко, что сейчас не 37-ой год».

==========

Жалко. Только ситуация перевёрнута на 180 градусов. "Жертвы сталинских репрессий" аккурат взяли реванш, захватив страну. Посему мстят народу за советский период.



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  • 5 | 17.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что 37-й год плох, постоянно твердят те, кто ворует или хочет Родину продать! Вот именно для них и плох! То, что вышедшие живыми из тюрем и зон в большинстве своём говорят, что сидели не за что, далеко не новость! Сейчас так же! Конечно были и не законные аресты, оговоры в корыстных целях, пытки - всё это не должно повторяться! К сожалению, это и сейчас есть! Для этого должен быть суд присяжных по требованию подсудимого! Очень Опытный



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  • 6 | 17.07.2018, 10:22 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6923 | Рейтинг: +2834,1
Урлашов сидит 6 лет.

Просто так. Ни за что.



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  • 7 | 17.07.2018, 10:25 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6923 | Рейтинг: +2834,1
Сенцов голодает 65-й день.

В любой момент может погибнуть.



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  • 8 | 17.07.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 17.07.2018, 10:25 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3924 | Комментарии: 6921 | Рейтинг: +2833,6
Сенцов голодает 65-й день.

В любой момент может погибнуть.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Сенцов хотел, чтобы погибли невинные граждане РФ! Сам он голодает добровольно, это его выбор! И не совсем он голодает! Очень Опытный



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  • 9 | 17.07.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 17.07.2018, 10:22 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3924 | Комментарии: 6921 | Рейтинг: +2833,6
Урлашов сидит 6 лет.

Просто так. Ни за что.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ой ли?



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  • 10 | 17.07.2018, 10:42 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5681 | Рейтинг: -173
Что лучше? Сдохнуть от оспы, переспав под зараженным одеялом, которые "добрые" янки раздавали индейцам? Или же, замерзнуть в сибирской тайге, добывая золото для страны в очередном гулаге? У меня нет ответа. Что было то было. Нужно вперед идти, а не жить прошлым.



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  • 11 | 17.07.2018, 10:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11000 | Рейтинг: -1818,2
7 | 17.07.2018, 10:25 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3924 | Комментарии: 6921 | Рейтинг: +2833,8

Сенцов голодает 65-й день.

В любой момент может погибнуть.
________________________________________________
Да и пустть сдохнет.
В любом случае это лучше, чем погибли бы невинные люди в терактах, которые он планировал.

"Во вторник на конференции ОБСЕ в Киеве на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова, который планировал теракт в Крыму, сообщает Strana.ua.

По его словам, в 2014 году он ввез в Крым предмет, из-за которого потом осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке."



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  • 12 | 17.07.2018, 10:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11000 | Рейтинг: -1818,2
5 | 17.07.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

То, что 37-й год плох, постоянно твердят те, кто ворует или хочет Родину продать! Вот именно для них и плох! То, что вышедшие живыми из тюрем и зон в большинстве своём говорят, что сидели не за что, далеко не новость! Сейчас так же! Конечно были и не законные аресты, оговоры в корыстных целях, пытки - всё это не должно повторяться! К сожалению, это и сейчас есть! Для этого должен быть суд присяжных по требованию подсудимого! Очень Опытный
________________________________________________
Да либерасты сами мечтают о тридцать седьмом годе.
С оговорочкой, правда, что это они должны судить и карать.



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  • 13 | 17.07.2018, 10:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6923 | Рейтинг: +2834,1
Оюб Титиев, Чечня.

Игорь Дмитриев, Карелия, Сандормох.

Пытки фсбзшниками антифашистов в Пензе и Питере.

Преследования,, аресты свидетелей Иеговы..



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  • 14 | 17.07.2018, 10:59 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6923 | Рейтинг: +2834,1
Ошибка.

Юрий Алексеевич Дмитриев, Карелия, Сандормох.



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  • 15 | 17.07.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Обвинять руководителей страны и народ которые более 100 лет
назад ОСВОБОДИЛИ от рабства российский народ !
Начали поднимать и подняли из НИЩЕТЫ , РАЗРУХИ и
БЕЗГРАМОТНОСТИ на 86 % аграрное государство и превратили ее в Промышленно развитое государство , с передовыми предприятиями и производствами и 100 % грамотностью народа , могут такое сказать только люди типа
Антон Орехъ,



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  • 16 | 17.07.2018, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
Дядюшка Шу
·
Самое прекрасное во вчерашней акции Pussy Riot — то, с какой готовностью все кинулись пи-здить российских ментов, ещё не зная, что они ненастоящие



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  • 17 | 17.07.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
Путин, конечно, «переиграл» и «выставил Трампа идиотом», но если трезво оценить итоги саммита, то:
• снятие санкций - нет
• признание Крыма - нет
• Сирия/Асад - нет
• спалился на том, что сам организовал референдум в Крым - да!



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  • 18 | 17.07.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17Наиболее точно определил ситуацию п1(Юнг).Пока удается обходить флажки далее - будет видно!



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  • 19 | 17.07.2018, 12:27 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1113 | Рейтинг: +323,9
Мусорам силовикам сейчас лафа. Оклады хорошие, на пенсию раньше всех. Поэтому и идут туда те кто ни руками ни головой работать не может.



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  • # 20 | 17.07.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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