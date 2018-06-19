Пенсионный скандал: Зачем власть озлобляет народ грубой пропагандой?

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной пенсионной реформы.«Когда скажут жрать г*вно — из ящика скажут, что это целебный эликсир. Я так понимаю, что в Кремле решили с помощью телевидения решать любые проблемы в стране», — говорится в сообщении.Пропагандистские ролики показывают, что якобы сами россияне выступают за повышение пенсионного возраста.«Нужно ли повышать пенсионный возраст? Однозначно нужно», — говорится с экрана.В то же время пользователи интернет-сети предложили россиянам пойти еще дальше, и быть как жители Швейцарии.«Почему россияне, как и швейцарцы, не могут отказаться от пенсии?», «Идиоты. Если ты здоров и в состоянии работать – работай. Получай нищенскую зарплату и нищенскую пенсию. Так легче выжить», — пишут они.Напомним, президентский рейтинг лидера Российской Федерации Владимира Путина поставил настоящий антирекорд за неделю. Об этом сообщают российские журналисты.«Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой», — говорится в сообщении.Согласно их информации, всего за неделю рейтинг Путина рухнул на девять процентов. В то же время пользователи интернет-сети не обошли инцидент стороной, охарактеризовав мрачное будущее для Путина.«Откуда у него рейтинг больше 10%?», «Ой, а что ж такое?», «Уже и Крым не радует?», «холодильник побеждает телевизор», «Это только начало, поверьте», — пишут они.А Медведев? Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как люди обвиняют назначаемого президентом главу правительства в повышении пенсионного возраста.Здесь не будет рассуждений об экономических причинах повышения пенсионного возраста. Очевидно, что они есть, и их множество. Возможно даже, что власти искренне считают, что у них нет иного выбора. Но тут о другом…Недюжинных способностей требует деградация от homo sapiens до обвинителей председателя правительства в решении, очевидно принятом президентом.Как, прожив хотя бы пять лет в России, можно не понимать, как здесь всё устроено?! Да еще и не сомневаться в своих заблуждениях настолько, что выставлять доказательства крайне низких способностей к аналитическому мышлению на публику.При этом люди как бы понимают нюансы, например то, что власти специально объявили о решении повысить пенсионный возраст в день открытия чемпионата мира по футболу, а кто ответственен за это решение — как бы нет.Есть версия, что они просто не могут принять очевидное: на несправедливое, с их точки зрения, решение дал «добро» человек, которого они сами и выбрали чуть меньше трех месяцев назад. И никто больше его принять не мог в принципе. Видимо, это те же люди, что искренне удивлялись и возмущались назначению Дмитрия Медведева главой правительства РФ. Они прямо так и писали в комментариях в аккаунтах различных органов и представителей власти в соцсетях: «Мы за него голосовали, а он…».Ведомости: Штаб при Кремле занялся пропагандой повышения пенсионного возраста.О резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили все ведущие социологические службы России.В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, рассказали «Ведомостям» несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника, близких к Кремлю. Это давняя практика, администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем, добавляет один из них.Штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы, возражает другой собеседник, близкий к администрации:«Менеджерить будет администрация – внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России».Еще один собеседник, близкий к администрации, говорит, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.С экспертами традиционно контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, напоминают два близких к администрации человека. Один из экспертов говорит, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа:«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает». «Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим, – сказал еще один близкий к администрации президента человек. – Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут. Весь мир прошел через повышение пенсионного возраста, и везде оно проходило тяжело для власти»Оптимистов почти нетО резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили все ведущие социологические службы России. Последним большой опрос на эту тему провел «Левада-центр»: по его данным, отрицательно относятся к реформе 89% респондентов, из них 70% – резко отрицательно. Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство опрошенных считают нынешний – 60 лет для мужчин (87%) и 55 лет для женщин (84%). При этом 44% россиян допенсионного возраста собираются продолжать работать и после выхода на пенсию, хотя среди нынешних пенсионеров работают только 25% (еще 24% работали какое-то время). Более половины (58%) опрошенных пенсионеров ушли с работы из-за проблем со здоровьем, по инициативе работодателя – лишь 14%.По данным опроса, средняя пенсия сейчас – 13 266 руб., а ее средний минимально необходимый, по мнению пенсионеров, размер вдвое больше – 26 196 руб. Обещанная прибавка в 1000 руб. в месяц не решает проблемы резкого снижения уровня жизни при выходе на пенсию, поскольку для 78% россиян пенсия является основным источником средств, говорит замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина. Она подчеркивает, что россияне критикуют не только повышение пенсионного возраста, но и другие решения правительства, затрагивающие материальные интересы пенсионеров. Так, 78% не согласны с тем, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется на уровень инфляции, а 85% считают неправильной идею не выплачивать пенсии работающим пенсионерам для повышения среднего размера пенсий.Люди боятся, что просто поднимут пенсионный возраст – и все, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков: «А это, в свою очередь, поднимает комплекс страхов незащищенности – что уволят с работы и не получится найти новую, что невозможно переучиться, что будут проблемы со здоровьем. Люди боятся, что государство их бросит».При этом россияне понимают, что реформа все равно будет, и хотели бы, чтобы их защитили, помогли найти работу, дали гарантии, которых они сейчас не чувствуют, добавляет социолог:«Тогда бы люди легче приняли эту реформу. Потому что даже те, кто сейчас особо не думает обо всем этом, обижены, что реформа сделана втихаря, и боятся остаться без пенсии и без зарплаты». «Социология показывает, что в центре обсуждения должен быть вопрос повышения пенсий и их размера после проведения реформы. Данные «Левады» и более ранние данные «Ромира» показывают, что удвоение нынешнего размера до 25 000–26 000 руб. и пенсия на уровне не менее 2–2,5 МРОТа – это то, что общественное мнение считает справедливым и желаемым»– добавляет руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.Ранее ФОМ зафиксировал и рост протестных настроений: Выйти на акции против повышения пенсионного возраста готовы 43% россиян (среди людей от 46 до 60 лет – 57%).После объявления о пенсионной реформе резко снизились также рейтинги доверия многих известных политиков и рейтинги одобрения деятельности президента, премьера и правительства.