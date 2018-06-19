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Пенсионный скандал: Зачем власть озлобляет народ грубой пропагандой?

  • Опубликовано: natall | 17.07.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 5718 | Комментарии: 56
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Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной пенсионной реформы.

Пенсионный скандал: Зачем власть озлобляет народ грубой пропагандой?


«Когда скажут жрать г*вно — из ящика скажут, что это целебный эликсир. Я так понимаю, что в Кремле решили с помощью телевидения решать любые проблемы в стране», — говорится в сообщении.

Пропагандистские ролики показывают, что якобы сами россияне выступают за повышение пенсионного возраста.

«Нужно ли повышать пенсионный возраст? Однозначно нужно», — говорится с экрана.

В то же время пользователи интернет-сети предложили россиянам пойти еще дальше, и быть как жители Швейцарии.

«Почему россияне, как и швейцарцы, не могут отказаться от пенсии?», «Идиоты. Если ты здоров и в состоянии работать – работай. Получай нищенскую зарплату и нищенскую пенсию. Так легче выжить», — пишут они.

Напомним, президентский рейтинг лидера Российской Федерации Владимира Путина поставил настоящий антирекорд за неделю. Об этом сообщают российские журналисты.

«Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой», — говорится в сообщении.

Согласно их информации, всего за неделю рейтинг Путина рухнул на девять процентов. В то же время пользователи интернет-сети не обошли инцидент стороной, охарактеризовав мрачное будущее для Путина.

«Откуда у него рейтинг больше 10%?», «Ой, а что ж такое?», «Уже и Крым не радует?», «холодильник побеждает телевизор», «Это только начало, поверьте», — пишут они.

А Медведев? Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как люди обвиняют назначаемого президентом главу правительства в повышении пенсионного возраста.

Здесь не будет рассуждений об экономических причинах повышения пенсионного возраста. Очевидно, что они есть, и их множество. Возможно даже, что власти искренне считают, что у них нет иного выбора. Но тут о другом…

Недюжинных способностей требует деградация от homo sapiens до обвинителей председателя правительства в решении, очевидно принятом президентом.

Как, прожив хотя бы пять лет в России, можно не понимать, как здесь всё устроено?! Да еще и не сомневаться в своих заблуждениях настолько, что выставлять доказательства крайне низких способностей к аналитическому мышлению на публику.

При этом люди как бы понимают нюансы, например то, что власти специально объявили о решении повысить пенсионный возраст в день открытия чемпионата мира по футболу, а кто ответственен за это решение — как бы нет.

Есть версия, что они просто не могут принять очевидное: на несправедливое, с их точки зрения, решение дал «добро» человек, которого они сами и выбрали чуть меньше трех месяцев назад. И никто больше его принять не мог в принципе. Видимо, это те же люди, что искренне удивлялись и возмущались назначению Дмитрия Медведева главой правительства РФ. Они прямо так и писали в комментариях в аккаунтах различных органов и представителей власти в соцсетях: «Мы за него голосовали, а он…».

Ведомости: Штаб при Кремле занялся пропагандой повышения пенсионного возраста.

О резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили все ведущие социологические службы России.

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, рассказали «Ведомостям» несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника, близких к Кремлю. Это давняя практика, администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем, добавляет один из них.

Штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы, возражает другой собеседник, близкий к администрации:

«Менеджерить будет администрация – внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России».

Еще один собеседник, близкий к администрации, говорит, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.

С экспертами традиционно контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, напоминают два близких к администрации человека. Один из экспертов говорит, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа:

«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает». «Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим, – сказал еще один близкий к администрации президента человек. – Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут. Весь мир прошел через повышение пенсионного возраста, и везде оно проходило тяжело для власти»

Оптимистов почти нет

О резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили все ведущие социологические службы России. Последним большой опрос на эту тему провел «Левада-центр»: по его данным, отрицательно относятся к реформе 89% респондентов, из них 70% – резко отрицательно. Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство опрошенных считают нынешний – 60 лет для мужчин (87%) и 55 лет для женщин (84%). При этом 44% россиян допенсионного возраста собираются продолжать работать и после выхода на пенсию, хотя среди нынешних пенсионеров работают только 25% (еще 24% работали какое-то время). Более половины (58%) опрошенных пенсионеров ушли с работы из-за проблем со здоровьем, по инициативе работодателя – лишь 14%.

По данным опроса, средняя пенсия сейчас – 13 266 руб., а ее средний минимально необходимый, по мнению пенсионеров, размер вдвое больше – 26 196 руб. Обещанная прибавка в 1000 руб. в месяц не решает проблемы резкого снижения уровня жизни при выходе на пенсию, поскольку для 78% россиян пенсия является основным источником средств, говорит замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина. Она подчеркивает, что россияне критикуют не только повышение пенсионного возраста, но и другие решения правительства, затрагивающие материальные интересы пенсионеров. Так, 78% не согласны с тем, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется на уровень инфляции, а 85% считают неправильной идею не выплачивать пенсии работающим пенсионерам для повышения среднего размера пенсий.

Люди боятся, что просто поднимут пенсионный возраст – и все, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков: «А это, в свою очередь, поднимает комплекс страхов незащищенности – что уволят с работы и не получится найти новую, что невозможно переучиться, что будут проблемы со здоровьем. Люди боятся, что государство их бросит».

При этом россияне понимают, что реформа все равно будет, и хотели бы, чтобы их защитили, помогли найти работу, дали гарантии, которых они сейчас не чувствуют, добавляет социолог:

«Тогда бы люди легче приняли эту реформу. Потому что даже те, кто сейчас особо не думает обо всем этом, обижены, что реформа сделана втихаря, и боятся остаться без пенсии и без зарплаты». «Социология показывает, что в центре обсуждения должен быть вопрос повышения пенсий и их размера после проведения реформы. Данные «Левады» и более ранние данные «Ромира» показывают, что удвоение нынешнего размера до 25 000–26 000 руб. и пенсия на уровне не менее 2–2,5 МРОТа – это то, что общественное мнение считает справедливым и желаемым»– добавляет руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Ранее ФОМ зафиксировал и рост протестных настроений: Выйти на акции против повышения пенсионного возраста готовы 43% россиян (среди людей от 46 до 60 лет – 57%).

После объявления о пенсионной реформе резко снизились также рейтинги доверия многих известных политиков и рейтинги одобрения деятельности президента, премьера и правительства.






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  • Гость
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  • 1 | 17.07.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мой старшина в армии говорил :"Скажи человеку 100 раз свинья и на 101 он обязательно захрюкает".
Да и Ленина можно вспомнить: "Из всех искусств (управления людьми) наиважнейшим является кино (телевидение, зомбоящик)"



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  • 2 | 17.07.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если это правительство РФ не знает другого способа поднимать пенсии, как только увеличивать возраст выхода на пенсию, то пусть даст дорогу другим, кто знает, и уходит! Россия ещё не оскудела умными людьми, только хода им не дают! Очень Опытный



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  • 3 | 17.07.2018, 09:58 | Автор: Егерь
    Публикации: 3924 | Комментарии: 6923 | Рейтинг: +2834,1
«Я хочу просто обратиться к Путину и сказать: Владимир Владимирович, не уважаемый, никакой. Потому что он потерял полное доверие всего российского народа. Вы сказали: «Пока я у власти, пенсионного повышения не будет!». Извините, если вы такое балабол, тогда вы уходите! Мы поверили, пошли за ним. Он должен служить народу. Нам, людям! А он! Я к нему лично обратилась!.. Просто хочется уже сказать, он не президент нам! Он просто предатель народа!», — наперебой кричат россиянки на видео.

https://proua.com.ua/esli-vy-takoe-balabol-togda-vy-uhodite-
razyarennye-rossiyane-vyshli-na-ulitsy.html



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  • 4 | 17.07.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На одного пенсионера сейчас приходится двое работающих. Чего вы хотите? Население стареет, молодых мало. Приходится идти на эти меры. Но большинство россиян за реформу. Все правильно. А вы, похоже, хотите, чтобы пенсия уменьшилась.



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  • 5 | 17.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да чё вы тут исстрадались?! Реформа будет идти постепенно. Не забывайте об этом.



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  • 6 | 17.07.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да чё вы тут исстрадались?! Реформа будет идти постепенно.

==============

- Дуся, вы меня озлобляете!..



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  • 7 | 17.07.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.07.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На одного пенсионера сейчас приходится двое работающих. Чего вы хотите? Население стареет, молодых мало. Приходится идти на эти меры. Но большинство россиян за реформу. Все правильно. А вы, похоже, хотите, чтобы пенсия уменьшилась.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А Вы задайте себе вопрос: "Почему население РФ стареет и кто в этом виноват?" В РФ сейчас приблизительно 80 млн. граждан трудоспособного возраста, из которых только 50 млн. платят налоги! Где работают остальные и почему государство не занимается ими? Правительство хочет идти по лёгкому для него пути, а не наводить в стране порядок и развивать различные производства! Свои косяки правительство хочет закрыть как обычно за счёт народа! Очень Опытный



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  • 8 | 17.07.2018, 10:38 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5681 | Рейтинг: -173
Вместо того, что бы смотреть телевизор, в огороде уж поработайте. Зато зимой свое варенье кушать будете.



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  • 9 | 17.07.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.07.2018, 10:03 | Автор:

На одного пенсионера сейчас приходится двое работающих. Чего вы хотите? Население стареет, молодых мало. Приходится идти на эти меры. Но большинство россиян за реформу. Все правильно. А вы, похоже, хотите, чтобы пенсия уменьшилась.
====================================================
Ты блюдолиз , а не пошел бы ТЫ на Х..Й , со своим пустым шарабаном и намыленной ж ОПП ( ой ) !



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  • 10 | 17.07.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.07.2018, 10:04 | Автор:

Да чё вы тут исстрадались?! Реформа будет идти постепенно. Не забывайте об этом.
=====================================================
Ну да , рабство приходит незаметно !



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  • 11 | 17.07.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 17.07.2018, 10:38 | Автор: препод |

Вместо того, что бы смотреть телевизор, в огороде уж поработайте. Зато зимой свое варенье кушать будете.
==================================================
Что хотели сказать конкретно по теме ? Т
Или это и есть твоя главная мысль ?



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  • 12 | 17.07.2018, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11000 | Рейтинг: -1818,2
Недюжинных способностей требует деградация от homo sapiens до обвинителей председателя правительства в решении, очевидно принятом президентом.

Как, прожив хотя бы пять лет в России, можно не понимать, как здесь всё устроено?!
____________________________________________________
А в чём выражена деградация?
В том, что люди совершенно справедливо требуют от председателя правительства и, соответственно, правительства выполнять свои обязанности?
А как здесь всё устроено?
То есть любой министр, любой глава региона, любой главврач, любой председатель любого ЖЭК не виноват, потому что Путин?



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  • # 13 | 17.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 14 | 17.07.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ага, а умный у вас, само собой, Сарбаев. Конечно, конечно.



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  • 15 | 17.07.2018, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1833 | Комментарии: 59708 | Рейтинг: +12263,6
А вот скажите мне, господа будущие пенсионеры (ну, если кто доживет, конечно) - вы понимаете, что путинская "пенсионная реформа" по масштабам ограбления и степени наглости превосходит даже ваучерную приватизацию?

Что? Нет, я не преувеличиваю, и это не рекламный лозунг, как было про "две "Волги", а точный расчет. Смотрите: В среднем, с новыми возрастами выхода на пенсию каждому недоплатят примерно 0,8...1,5 миллиона рублей, за счет сокращения срока выплаты пенсий (женщинам больше), да за лишние годы труда еще отчислений заберут.

В итоге, каждый будет наказан, как раз, примерно "на два автомобиля" по 600-800 т.р. за штуку (т.е., не самых даже и дешевых). Но с ваучерами нас, хотя бы спрашивали, и мы пролетели по собственной неграмотности в этих делах (кто поумнее, тот и разбогател) - а сегодня даже и разговора нет. Открытое ограбление под прикрытием штыков "Росгвардии".

И это, повторюсь, ограбление тех, кто сумеет дожить. Кто не сумеет - сам виноват, он будет всю жизнь платить, но не получит ни-хре-на.
Илья Вайцман



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  • 16 | 17.07.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Для вывода из тени сделано всё, после выборов приняты для этого все законы нужные, хорошие , но из-за этого тоже вой постоянно поднимается. Все равно что, лишь бы на Путина лить негатив.



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  • 17 | 17.07.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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За счет сокращения периода "дожития" на пенсии, сократятся и расходы на выплаты этих, так называемых, "пенсий". Уменьшится нагрузка на бюджет страны. Таким образом правители хотят найти стабильный источник пополнения казны. Содержать огромную армию людей, ничего не производящих, необходимы и огромные расходы.

Старение нации - естественный процесс. Никакие материнские капиталы не помогут появлению армии молодых людей для обогащения нуворишей. Население РФ и далее будет сокращаться, когда количество населения станет менее 100 млн человек, этот процесс примет необратимый характер.

Законы демографии, если они и существуют, за пределами человеческого разума, пытаться решить их различными льготами бессмысленно и бесполезно.



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  • # 18 | 17.07.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 17.07.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, я человек. А вот вы кто такой, ещё неизвестно.



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  • # 20 | 17.07.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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