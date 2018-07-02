Антинародность уже не удивляет: В Уфе чиновники хотят снести светофор, установленный на средства жителей

Светофор на трассе Уфа – Шакша хотят снести как установленный самовольно. Чиновники администрации Калининского района потребовали демонтировать светофор, установленный на трассе в Шакшу. Светофор был поставлен на средства местного предпринимателя, который хотел обезопасить трассу, на которой часто происходят аварии.Бизнесмен обратился к уполномоченному по правам предпринимателей в РБ, чтобы решить конфликт с местными властями. Бизнес-омбудсмен Рафаиль Гибадуллин призвал пересмотреть позицию чиновников.«Если это скоростная дорога, то тогда нужно убрать ограничение скорости, убрать нерегулируемые пешеходные переходы – это один подход. Или максимально обезопасить движение при переходе трассы, поворотах и разворотах, с учетом того, что раз в месяц здесь происходит ДТП, установить светофоры, пешеходные переходы и т.д. К тому же, необходимо отметить, что предприниматели при положительном решении вопроса со светофором готовы за свой счет проложить тротуар и установить светофор на пешеходном переходе», - сказал Гибадуллин.