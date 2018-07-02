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Антинародность уже не удивляет: В Уфе чиновники хотят снести светофор, установленный на средства жителей

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Светофор на трассе Уфа – Шакша хотят снести как установленный самовольно. Чиновники администрации Калининского района потребовали демонтировать светофор, установленный на трассе в Шакшу. Светофор был поставлен на средства местного предпринимателя, который хотел обезопасить трассу, на которой часто происходят аварии.

Антинародность уже не удивляет: В Уфе чиновники хотят снести светофор, установленный на средства жителей


Бизнесмен обратился к уполномоченному по правам предпринимателей в РБ, чтобы решить конфликт с местными властями. Бизнес-омбудсмен Рафаиль Гибадуллин призвал пересмотреть позицию чиновников.

«Если это скоростная дорога, то тогда нужно убрать ограничение скорости, убрать нерегулируемые пешеходные переходы – это один подход. Или максимально обезопасить движение при переходе трассы, поворотах и разворотах, с учетом того, что раз в месяц здесь происходит ДТП, установить светофоры, пешеходные переходы и т.д. К тому же, необходимо отметить, что предприниматели при положительном решении вопроса со светофором готовы за свой счет проложить тротуар и установить светофор на пешеходном переходе», - сказал Гибадуллин.

ПроУфу
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  • 1 | 23.07.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.
Как уточняется, среди пострадавших маленькая девочка.



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  • 2 | 23.07.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Хватать и не пущать! Старинная забава российских чиновников! Очень Опытный



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  • 3 | 23.07.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперь даже при занятии благотворительностью, чиновнику трЭба дать взятку, а иначе никак...



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  • 4 | 23.07.2018, 10:09 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
1 | 23.07.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.
Как уточняется, среди пострадавших маленькая девочка.
===============

Кому что, кому Шакшинский светофор, кому Канадское Торонто....



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  • 5 | 23.07.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 23.07.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.
Как уточняется, среди пострадавших маленькая девочка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Да пусть они в этом своём Торонто хоть все друг друга перестреляют, заодно и бандеровцев местных! Нам то что? Очень Опытный



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  • 6 | 23.07.2018, 10:53 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
в августе 2016 года, жильцов одного из домов в центре Астрахани оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги. Проживающие неоднократно просили городские власти реконструировать дорогу, проходящую во двор. Однако муниципалитет постоянно отказывал в ремонте, ссылаясь на нехватку денег в бюджете, и горожане наняли бригаду строителей, которые уложили новый асфальт за счет жильцов дома. За то, что жители самостоятельно отремонтировали участок дороги, ТСЖ обвинили их в повреждении дорожного покрытия, составили акт о правонарушении и наложили штраф в размере 25 тысяч рублей.

В октябре 2016 года власти Переславля-Залесского обязали пенсионера демонтировать отстроенную им же дорогу в поселке Брембольском из-за того, что она по нормам не достигает требуемой муниципалитетом ширины. Проблема заключалась в том, что до ремонта трасса была значительно уже нормативов, и пенсионер, наоборот, расширил ее.
==================



Вот так бывает, когда власти сами себя избирают, сами себя назначают. Смех и горе!



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  • 7 | 23.07.2018, 14:25 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5701 | Рейтинг: -173,6
В местных пабликах народ жалуется на светофор. Не знаю почему



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  • Гость
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  • 8 | 23.07.2018, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.07.2018, 10:53 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6691 | Рейтинг: +807,5
в августе 2016 года, жильцов одного из домов в центре Астрахани оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги. Проживающие неоднократно просили городские власти реконструировать дорогу, проходящую во двор. Однако муниципалитет постоянно отказывал в ремонте, ссылаясь на нехватку денег в бюджете, и горожане наняли бригаду строителей, которые уложили новый асфальт за счет жильцов дома. За то, что жители самостоятельно отремонтировали участок дороги, ТСЖ обвинили их в повреждении дорожного покрытия, составили акт о правонарушении и наложили штраф в размере 25 тысяч рублей.
В октябре 2016 года власти Переславля-Залесского обязали пенсионера демонтировать отстроенную им же дорогу в поселке Брембольском из-за того, что она по нормам не достигает требуемой муниципалитетом ширины. Проблема заключалась в том, что до ремонта трасса была значительно уже нормативов, и пенсионер, наоборот, расширил ее.
=========
Вот так бывает, когда власти сами себя избирают, сами себя назначают. Смех и горе!
===
это как в гареме, тебя не любят и налево не пускают!



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  • 9 | 23.07.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Букреевщина, однако!



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  • Эксперт
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  • 10 | 23.07.2018, 22:38 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34870 | Рейтинг: +5818
а ЕЩЁ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТИ ПАДЛЫ, сКОРПИОНЫ МОГУТ УБИВАТЬ РОДСТВЕННИКОВ СВОИМ ЯДОМ, А ПОТОМ ИХ ПОЖИРАЮТ.



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