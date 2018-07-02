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«Ростик» в «либералы» подался?

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Ростислав Мурзагулов возглавит партийный список на осенних выборах в представительный орган местного самоуправления в Красногорске. Свое выдвижение от «Партии перемен» Мурзагулов подтвердил изданию Znak.com.

«Ростик» в «либералы» подался?


«Эта партия напоминает мне СПС начала нулевых, когда демократические силы не были маргинальными, а были вполне респектабельной политической силой. Я уверен, что „Партия перемен“ сможет добиться успеха и что этот успех необходим России», - приводит издание слова чиновника.

Напомним, что Ростислав Мурзагулов стал заместителем мэра Красногорска Радия Хабирова в апреле 2017 года. Мурзагулов также известен как политтехнолог, писатель, автор книги мемуаров «Бабай всея Руси», посвященной Муртазе Рахимову.

«Партия перемен» была создана депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и кандидатом в президенты Ксенией Собчак в марте 2018 года, в преддверии президентских выборов. Партия, по замыслу лидеров, должна объединить прогрессивные демократические силы.

ПроУфу
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  • 1 | 24.07.2018, 09:28 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59797 | Рейтинг: +12263,1
Какую там партийку возглавлял прошмандовка-спойлер Мишаня Прохеров, ась? Ну вот и эта такая же...

Вчера весь твиттер угорал с Ксюшки-бл-ляди, пиарящей собянинскую водородную воду... видимо НзО...



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  • 2 | 24.07.2018, 09:31 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59797 | Рейтинг: +12263,1
Ну а сам Ростик вызывает лишь омерзение - на кую вертится, как пропеллер! Всю жизнь - что бы не делать - лишь бы не работать, а вращаться в "элитной" околовластной тусовке... да пилить бабло.



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  • 3 | 24.07.2018, 09:44 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 573 | Рейтинг: +188,6
Вот все время подозревал, что он настоящий демократ и жаждет перемен. Сколько лет он вынужден был верно служить опорой националистам во главе с Муртазой Рахимовым, сколько мучился работая в команде удушения демократических начал!? Наконец начнет резать правду-матку о деяниях властей, будет пламенно выступать на митингах, пригвоздит к позорному столбу врагов демократических перемен.



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  • 4 | 24.07.2018, 09:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6015 | Рейтинг: -380,4
Далеко пошли земляки. Тот же Тимур Лукманов стал даже опорой России. А респубика наша стала дотационной: http://www.aif.ru/money/economy/kakie_regiony_rf_poluchayut_
bolshe_vsego_deneg_iz_gosbyudzheta?utm_referrer=https%3A%2F%
2Fzen.yandex.com



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  • 5 | 24.07.2018, 09:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6015 | Рейтинг: -380,4
http://www.aif.ru/money/economy/kakie_regiony_rf_poluchayut_
bolshe_vsego_deneg_iz_gosbyudzheta?utm_referrer=https%3A%2F%
2Fzen.yandex.com



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  • 6 | 24.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика считается дотационной, но каждый год сдает обратно в бюджет по 12 миллиардов. Профицит бюджета, так что цифры врут.



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  • 7 | 24.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яушев а что же ты квартирку у Рахимова выпрашивал на коленях? Поддержкой мурзагулова заручился перед тем как на колени упасть?



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  • 8 | 24.07.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитов довел республику до полного развала. Никогда не думал что это скажу, но теперь думаю, что лучше бы Рахимов оставался у власти, чем нынешний не рыба не мясо.



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  • 9 | 24.07.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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мурзагулов это ошибка радия.



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  • 10 | 24.07.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Слова-то какие: "Маргинальный", "Респектабельный"...
Охренеть!



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  • 11 | 24.07.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Не удивлённо - уродов у вас ещё много. У баш--р.



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  • 12 | 24.07.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Мерзкий, беспардонный, нарцистичный, подхалимажный типчик. Из тех, кто не тонет при любой власти.



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  • 13 | 24.07.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Демократия - всего лишь один из методов диктатуры. Все же умные.



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  • 14 | 24.07.2018, 16:29 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59797 | Рейтинг: +12263,1
А Ростик-то на Эхе блЯстнул))))) Комменты там доставляют....

https://echo.msk.ru/blog/murzagulov_r/2245728-echo/


На Навального попёр... вот так он карьерку свою видит... не зря его там нарциссическим говном назвали....



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  • 15 | 24.07.2018, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
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..овно не тонет вообщем



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