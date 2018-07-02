«Ростик» в «либералы» подался?

Ростислав Мурзагулов возглавит партийный список на осенних выборах в представительный орган местного самоуправления в Красногорске. Свое выдвижение от «Партии перемен» Мурзагулов подтвердил изданию Znak.com.«Эта партия напоминает мне СПС начала нулевых, когда демократические силы не были маргинальными, а были вполне респектабельной политической силой. Я уверен, что „Партия перемен“ сможет добиться успеха и что этот успех необходим России», - приводит издание слова чиновника.Напомним, что Ростислав Мурзагулов стал заместителем мэра Красногорска Радия Хабирова в апреле 2017 года. Мурзагулов также известен как политтехнолог, писатель, автор книги мемуаров «Бабай всея Руси», посвященной Муртазе Рахимову.«Партия перемен» была создана депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и кандидатом в президенты Ксенией Собчак в марте 2018 года, в преддверии президентских выборов. Партия, по замыслу лидеров, должна объединить прогрессивные демократические силы.