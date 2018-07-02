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Совесть замучила, или столба боится?

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Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. Согласно этим данным, официальное решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет. Железняк оказался в числе представителей Единой России, которые не пришли на рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Сообщалось, что он находится на больничном, однако источники Дождя рассказали, что Железняк отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и поэтому пропустил заседание.

Совесть замучила, или столба боится?


Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству «Единой России» о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.

19 июля в первом чтении обсуждался вопрос о пенсионной системе. Фракция приняла консолидированное решение по поддержке инициативы правительства РФ. Вместе с тем депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Неверов прокомментировал ситуацию с отказом Поклонской голосовать за правительственный законопроект, повышающий в том числе пенсионный возраст. Отвечая на вопросы журналистов, Неверов посоветовал Поклонской принять «для себя решение».

Источники уверены, что Железняк покинет пост заместителя секретаря генсовета партии в ближайшее время.

На своей позиции единоросс занимался международной деятельностью партии. Один из источников, знакомый с депутатом, предполагает, что Железняк и сам должен был понимать, что за подобный демарш последует необходимость покинуть партию. Он предполагает, что причиной таких действий могло стать то, что сам единоросс устал от своего текущего положения и чувствует себя невостребованным. Кроме того, больше года назад появились разговоры, что Железняк мог перейти на работу в администрацию президента в качестве куратора взаимодействия с парламентом, однако назначение так и не состоялось.

Впрочем, по некоторым данным, единоросс написал свое заявление еще до голосования по пенсионной реформе после разговора с Турчаком.

Политолог Константин Калачев считает, что поступок Железняка продиктован «личным желанием». «Вероятно, это желание усилил стиль работы нового руководства партии. Он ведь решил уйти сразу после встречи с Турчаком», — считает эксперт.






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  • 1 | 27.07.2018, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34884 | Рейтинг: +5817
Насчет совести- сомневаюсь. Скорее, "в профессии пулеметчика главное- вовремя смыться!"



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  • 2 | 27.07.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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В Ярославле на заборе вдоль проспекта Октября появились плакаты с портретами депутатов Госдумы, 19 июля проголосовавших за принятие в первом чтении законопроекта по пенсионной реформе. Их лица, имена и фамилии сопровождала надпись крупными буквами "позор".
А Уфимцам такое сделать слабо?



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  • 3 | 27.07.2018, 09:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
У него в гейропе уже гнездо свито и бабла напижжено - правнукам хватит... еще и останется.



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  • 4 | 27.07.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Не однозначное мнение о нем у меня !
Как член партии " Единая Россия " он конечно для меня уже не авторитет ! И ассоциируется как без принципный , бессовестный !
Как человек , который не голосовал на таком грандиозном шухере партии воров , против народа говорит о том , смел и самостоятелен !



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  • 5 | 27.07.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Слава Фетисов тоже не голосовал. Молодец. Не дал упасть пылинке на "Красную Машину".



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  • 6 | 27.07.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Развал в ЕР начался... Самые шустрые это прочухали.



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  • 7 | 27.07.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда уже вся толпа пабежит обратно он будет уже ВПЕРЕДИ.



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  • 8 | 27.07.2018, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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в интервью Потапенко "Трамп и Путин в Хельсинки. Реакция на пенсионную реформу" 2018.07.21 прозвучало:
03:40 запрещено употреблять словосочетание: "Пенсионная реформа", теперь в ходу эвфемизм: "Изменение пенсионного законодательства" 03:52
на самом деле, невероятно запрещенное как и ИГИЛ, повышение пенсионного возраста!



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  • 9 | 27.07.2018, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Шестёрка бежит! У него дочери в Великобритании живут и учатся! А как за Путина выступал, "тельняшку" на груди рвал, надеясь на повышение! Когда понял, что не повысят, сразу охладел к работе! Вот такие у него убеждения! Гнать его отовсюду! Очень Опытный



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  • 10 | 27.07.2018, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну не говорите,мог бы тупо проголосовать как вся эта свора,и все, никаких тебе проблем,а нет, значит,есть еще совесть,и это радует!



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  • 11 | 27.07.2018, 18:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Почти половина россиян верит в существование инопланетян

Еще больше россиян верят что Путин не причастен к реформе повышения пенсионного возраста...

И в то, что у Железняка с Поклонской - есть совесть...



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