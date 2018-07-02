Совесть замучила, или столба боится?

Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. Согласно этим данным, официальное решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет. Железняк оказался в числе представителей Единой России, которые не пришли на рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Сообщалось, что он находится на больничном, однако источники Дождя рассказали, что Железняк отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и поэтому пропустил заседание.Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству «Единой России» о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.19 июля в первом чтении обсуждался вопрос о пенсионной системе. Фракция приняла консолидированное решение по поддержке инициативы правительства РФ. Вместе с тем депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Неверов прокомментировал ситуацию с отказом Поклонской голосовать за правительственный законопроект, повышающий в том числе пенсионный возраст. Отвечая на вопросы журналистов, Неверов посоветовал Поклонской принять «для себя решение».Источники уверены, что Железняк покинет пост заместителя секретаря генсовета партии в ближайшее время.На своей позиции единоросс занимался международной деятельностью партии. Один из источников, знакомый с депутатом, предполагает, что Железняк и сам должен был понимать, что за подобный демарш последует необходимость покинуть партию. Он предполагает, что причиной таких действий могло стать то, что сам единоросс устал от своего текущего положения и чувствует себя невостребованным. Кроме того, больше года назад появились разговоры, что Железняк мог перейти на работу в администрацию президента в качестве куратора взаимодействия с парламентом, однако назначение так и не состоялось.Впрочем, по некоторым данным, единоросс написал свое заявление еще до голосования по пенсионной реформе после разговора с Турчаком.Политолог Константин Калачев считает, что поступок Железняка продиктован «личным желанием». «Вероятно, это желание усилил стиль работы нового руководства партии. Он ведь решил уйти сразу после встречи с Турчаком», — считает эксперт.