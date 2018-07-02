Совесть замучила, или столба боится?

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
Администратор
В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
Администратор
Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
natall
Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные ...
Администратор
Ну во Скорпион объявился всех минусами одарил. Быть может что нибудь ...
Рейтинг: +2 Анонимно
Скорпион, ты уже откинулся? То-то мочишь всех. Утухни.
Рейтинг: +2 Анонимно
А вот как живут пенсионеры в ставке хана, столице путинстана г. Москв ...
Рейтинг: +4 Анонимно
23-ий.Вам повезло с бабушкой и дедушкой.Моя бабушка была учительницей ...
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Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
Рейтинг: +7 Анонимно
данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
Рейтинг: +5 Кухарка
Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
27.07.2018 536 21
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
27.07.2018 970 9
Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
27.07.2018 404 11
Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
27.07.2018 265 9
Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
27.07.2018 536 21
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
27.07.2018 970 9
Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
27.07.2018 404 11
Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
27.07.2018 265 9
Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
27.07.2018 536 21
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
27.07.2018 970 9
Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
27.07.2018 404 11
Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
27.07.2018 265 9
Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, ...
27.07.2018 388 16
Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
27.07.2018 540 8
Сегодня в Госдуме должно состояться третье, окончательное, чтение законопроекта ...
26.07.2018 1089 120
Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
26.07.2018 8861 46
По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор ...
26.07.2018 724 18
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 41543 102
Всю неделю я пристально отслеживала именно эту тему. Особенно когда я услышала ...
23.07.2018 24550 41
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № ...
25.07.2018 17892 33
Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
21.07.2018 13714 31
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
13.07.2018 154167 125
Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
6.07.2018 68191 227
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 53889 56
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 41543 102
Совесть замучила, или столба боится?
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