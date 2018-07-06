Игра в имитацию: Выборы в Курултай Башкиии

В конце июля несколько независимых кандидатов отказались принять участие в выборах в Госсобрание Башкирии. Еще 19 июля волонтер уфимского штаба Навального Айдар Исмагилов отказался от участия в выборах 9 сентября в Башкирии. В этот же день об аналогичном решении заявила координатор движения “Открытая Россия”, юрист Зульфия Гайсина. Об этом сообщает издание "Идель. Реалии".Издание сообщает, что Айдар Исмагилов выдвигался кандидатом в Госсобрание по Пушкинскому одномандатному округу №6 в Уфе. Его конкурентом от партии "Единая Россия" должен был стать депутат Госсобрания предыдущего созыва, экс-директор МУП "Инвестиционно-строительный комитет г. Уфы" Альберт Мусифуллин.Зульфия Гайсина собиралась баллотироваться по Центральному одномандатному округу №10 в Уфе. Ей должна была противостоять член партии "Единая Россия", заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Гузэль Файзуллина.Оба оппозиционера основной причиной выхода из избирательной кампании назвали невозможность собрать подписи в поддержку своего выдвижения за короткие сроки.По состоянию на 31 июля ЦИК республики зарегистрировал по единому округу списки шести политических партий – ЛДПР (113 кандидатов в списке), “Справедливой России” (113 кандидатов), “Российской экологической партии “Зеленые” (106 кандидатов), КПРФ (100 кандидатов), “Единой России” (155 кандидатов) и “Патриотов России” (149 кандидатов). По данным ЦИК, первоначально о своем желании участвовать в выборах в Госсобрание заявила 21 партия, но конференции по выдвижению кандидатов провели лишь 17 из них, а подали документы на регистрацию только 13.По итогам регистрации кандидатов на выборы выяснилось, что в списках нет кандидатов от партии «Яблоко», а также представителей БОО «Башкорт» и Конгресса башкирского народа.Глава отделения партии «Яблоко» в Башкирии Альберт Хусаинов проблемой кандидатов их партии также назвал невозможность собрать подписи за десять дней. Один из их кандидатов ушел во второй же день, другие собрали от 70 до 200 подписей. Глава отделения партии также добавил, что на сбор подписей не было финансирования, «хотя должно было быть».Альберт Хусаинов – член избирательной комиссии Советского района Уфы. Он рассказал о ситуации с кандидатами других партий.- Подписи одного из участников территориальная комиссия после экспертной оценки забраковала, так как многие из них были сделаны одной рукой. А Ильдар Исангулов от «Партии Дела» смог набрать нужное количество – в его команде работали 30 человек, мы все это тщательно проверили, - рассказал Хусаинов.Политолог Дмитрий Казанцев считает, что в новом созыве Курултая увеличится число фракций за счет усилившихся непарламентских партий – «Зеленых», «Патриотов России», а также «Справедливой России», которая ранее не была представлена в республиканском Госсобрании.- Именно усилением вышеперечисленных партий знаменуются выборы в Курултай в этот раз. Это может привести к увеличению фракций в Госсобрании от трех до шести. На выборах от «Единой России» в этом году участвует много интересных фигур. Кроме Главы РБ, в этом году на выборы заявились члены кабмина и мэр Уфы. Это значит, что число их мандатов не уменьшится. ЛДПР за счет медийности Жириновского и Сухарева сохранит количество мандатов. Скорее всего, уменьшится число депутатов от КПРФ. Этому также может поспособствовать внутренняя реорганизация, проведенная Юниром Кутлугужином, - считает Дмитрий Казанцев.Политолог уверен, что также сменится представитель Госсобрания Башкирии в Совете Федерации. Рафаэлю Зиннурову придется уступить место кому-то другому.- Значимость депутатского значка объективно снижается,- убежден политолог Дмитрий Михайличенко.- Понятно, что, например, для сторонников Алексея Навального даже один депутат в Госсобрании был бы мощным оружием. Такой депутат способен причинить "существенные осложнения" "слаженной работе народных избранников из Башкортостана". Здесь в качестве примера можно привести пример ярославской облдумы, где Борис Немцов был один в поле воин. В целом же, значимость депутатского значка среди элит и контрэлит объективно снижается, и мало кто заинтересован в получении этого статуса. Исполнительная власть доминирует над законодательной, функции которой в лучшем случае сводятся к рецензированию инициатив правительства (а точнее - установок федерального центра). Я не вижу каких-то кардинальных последствий такого положения дел. Так было и пять лет назад, так есть и сейчас. Исполнительной власти нужен конструктивно относящийся к их инициативам парламент, и она его получит, - прокомментировал Михайличенко.Напомним, ранее стало известно о том, что во время выборов в Курултай Башкирии видеонаблюдения на участках и в территориальных избирательных комиссиях не будет. Объясняют это нехваткой средств.