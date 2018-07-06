Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ

2 августа в Уфе отметили День воздушно-десантных войск и 85-ую годовщину создания Центрального аэроклуба ДОСААФ Башкирии. Праздник на аэродроме «Забельский» стартовал в 11 часов дня. Поздравить «крылатую пехоту» с праздником приехали военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко, председатель совета РОО «Ветераны ВДВ и спецназа РБ» Марат Адигамов, и.о. председателя РО ДОСААФ России по РБ Алексей Мамедов, начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ РБ Динар Шайбаков.Была подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России.Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки».Также в программу вошло театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе, о службе в ВДВ, спортивные состязания и многое другое.Организаторами праздника выступили РОО «Ветераны десантных войск и спецназа РБ», Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа, Центральный аэроклуб Республики Башкортостан им. М.Г. Гареева ДОСААФ России г. Уфа.