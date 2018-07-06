Была подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России.
Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки».
Также в программу вошло театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе, о службе в ВДВ, спортивные состязания и многое другое.
Организаторами праздника выступили РОО «Ветераны десантных войск и спецназа РБ», Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа, Центральный аэроклуб Республики Башкортостан им. М.Г. Гареева ДОСААФ России г. Уфа.
МКС
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Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ
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