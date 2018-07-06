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Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ

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2 августа в Уфе отметили День воздушно-десантных войск и 85-ую годовщину создания Центрального аэроклуба ДОСААФ Башкирии. Праздник на аэродроме «Забельский» стартовал в 11 часов дня. Поздравить «крылатую пехоту» с праздником приехали военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко, председатель совета РОО «Ветераны ВДВ и спецназа РБ» Марат Адигамов, и.о. председателя РО ДОСААФ России по РБ Алексей Мамедов, начальник Центрального аэроклуба ДОСААФ РБ Динар Шайбаков.

Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


Была подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, в рамках которой состоялось выступление пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России.

Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки».

Также в программу вошло театрализованное представление «Как воюет десантура…», песни об армейской дружбе, о службе в ВДВ, спортивные состязания и многое другое.

Организаторами праздника выступили РОО «Ветераны десантных войск и спецназа РБ», Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Администрация ГО г. Уфа, Центральный аэроклуб Республики Башкортостан им. М.Г. Гареева ДОСААФ России г. Уфа.

Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


Жажда разрушения и игра в войнушку: Как в Уфе прошел день ВДВ


МКС
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 03.08.2018, 09:34 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4362 | Рейтинг: -708,9
Админ, что страшно стало? Ты боишься за себя или за пендосов?



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  • Гость
  •  
  • 2 | 03.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятно, что страшного произошло-то? Либерастов бесят наши праздники?
Вид настоящих мужчин наводит на диванные войска ужас?
Тьху на вас!



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  • Гость
  •  
  • 3 | 03.08.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жажда разрушения и игра в войнушку
----------------
А чего хоть разрушили то? Стройную картину мира в слабых головках либерастиков?



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  • 4 | 03.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я служил в отдельном разведывательном батальоне, где были и прыжки с парашютом, и тесты на выживание, и прочие "прелести" армейской службы. и хочу сказать что большинство служивых, приходящих на этот праздник во времена непосредственной службы были зачуханными, не вылезающими из нарядов фазанами. А вот дембельнувшись строят из себя Рембо, смотреть противно...



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  • Гость
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  • 5 | 03.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Непонятно, что страшного произошло-то? Либерастов бесят наши праздники?
Вид
настоящих мужчин
наводит на диванные войска ужас?
Тьху на вас!
===
а почему таких "настоящих мужчин" женщины относят к категории "тоже мужчина" ?



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  • Эксперт
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  • 6 | 03.08.2018, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34911 | Рейтинг: +5816,9
5 | 03.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Непонятно, что страшного произошло-то? Либерастов бесят наши праздники?
Вид
настоящих мужчин
наводит на диванные войска ужас?
Тьху на вас!
===
а почему таких "настоящих мужчин" женщины относят к категории "тоже мужчина" ?

============================================================
=========настоящий мужчина воспитывает детей и делает что-то полезное для себя и страны. А не бьёт кирпичом по голове!



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  • Участник
  •  
  • 7 | 03.08.2018, 10:36 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4362 | Рейтинг: -708,9
Юнг, не бойся (не ссы), солдат ребенка и старика не обидеть.



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  • Эксперт
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  • 8 | 03.08.2018, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34911 | Рейтинг: +5816,9
.............По словам Пермякова, он сбежал из части, поскольку «не хотел служить». Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампредседателя следственного комитета Армении Ваагна Арутюняна, срочник сразу признался в убийстве членов семьи Аветисян, однако назвал преступление «случайным».

Солдат рассказал, что вошел во двор частного дома, чтобы попить. Однако когда он ходил по двору в поисках воды, его окликнула женщина. Испугавшись, что она сообщит командованию о его побеге, солдат, по его словам, выстрелил в незнакомку, а затем вошел в дом и убил остальных членов семьи. Когда пришла очередь двухлетней девочки, автомат заклинило, поэтому солдат убил ребенка штык-ножом. В кровавой бойне выжить удалось только 6-месячному младенцу. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в область грудной клетки.

На месте преступления обнаружили 21 стреляную гильзу, штык-нож, АК-47 с полностью снаряженным «рожком» и другим магазином с одним патроном, а также ботинки с именем Пермякова.

==================Не ссы, дед. Тебя не тронут!



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  • 9 | 03.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я служил в отдельном разведывательном батальоне, где были и прыжки с парашютом, и тесты на выживание, и прочие "прелести" армейской службы
----------------
Годы службы, номер батальона, фамилии комбата и ротного. А мы проверим как ты служил.



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  • 10 | 03.08.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а почему таких "настоящих мужчин" женщины относят к категории "тоже мужчина" ?
----------------------
А сама женщина настоящая ли? Если такая как Кухарка...



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  • 11 | 03.08.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не ссы, дед. Тебя не тронут!
-------------------
Зато Юнг рискует сильно!



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  • 12 | 03.08.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Пермякова, он сбежал из части, поскольку «не хотел служить».
--------------
Юнг, Дед тебе о солдатах говорит, а не тех, кто не хотел служить.



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  • 13 | 03.08.2018, 11:00 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3299 | Рейтинг: -375,1
6 | 03.08.2018, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34911 | Рейтинг: +5816,8
5 | 03.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Непонятно, что страшного произошло-то? Либерастов бес=========================================================
===
=========настоящий мужчина воспитывает детей и делает что-то полезное для себя и страны. А не бьёт кирпичом по голове!
===========================================
онЕ ещё арбузы били на рынке,хотя,не головой,не головой
можно их на слабо попросить разбить себе об голову казан из-под плова!



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  • 14 | 03.08.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас Россия стала страной одних Праздничных дней -
!4 дней Новый год ,

Олимпийские игры 2014 ,Затраты на Олимпиаду Сочи-2014 рекордные за всю историю Олимпийских игр
1 триллион 524 млрд руб. – общие расходы на Олимпиад

Чемпионат мира по футболу 2 018 год!
Общая смета, затраченная подготовку Мундиаля-2018,
превысила 1 триллион 300 миллиардов в российской валюте...
Подали заявку на следующий чемпионат мира по футболу 2 030 года
И ВОЕННЫХ Праздников столько !
23 февраля - День защитника Отечества России
9 мая - День Победы !
2 августа - день ВДВ !
29 июля - День Военно-Морского Флота
15 ноября — Всероссийский день призывника
А кроме них сколько Божественных , Весенних , Женских , Детских и тд и тп !
Мама не горюй !
ДРЕВНИЙ РИМ завидуют !!
Что народ скандирует - Хлеба и Зрелищ ! Хлеба и Зрелищ ??



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  • 15 | 03.08.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бить бутылки, кирпичи о голову все равно что компьютерам забивать гвозди...
А вообще я заметил что у власти в почете не ум а сила, а это деградация...



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  • 16 | 03.08.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я служил в отдельном разведывательном батальоне, где были и прыжки с парашютом, и тесты на выживание, и прочие "прелести" армейской службы
----------------
Годы службы, номер батальона, фамилии комбата и ротного. А мы проверим как ты служил.
===================================
Поверь наслово, такие как ты, по ночам у меня сортиры зубными щетками дравили.



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  • 17 | 03.08.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поверь наслово, такие как ты, по ночам у меня сортиры зубными щетками дравили.
--------------
Не поверю, в армии не говорят сортиры, а говорят Очки. Так что ты такая же служивая как дезертир Пермяков и Тимофей.



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