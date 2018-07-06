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Снова залезут в карман, прикрываясь трудовыми правами

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Власти Башкирии обещают ужесточить контроль над зарплатой в конвертах и неформальной занятостью. Правительство Башкирии разработало план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости (приема сотрудников без оформления трудовых отношений) и борьбу с зарплатой «в конвертах». Власти региона планируют ужесточить контроль над работодателями.

Снова залезут в карман, прикрываясь трудовыми правами


Планом предусматривается, что Гострудинспекция в сотрудничестве с Федерацией профсоюзов на постоянной основе будет проводить проверки, посвященные соблюдению трудового законодательства в части оформления трудовых отношений и своевременной выплаты зарплаты, в том числе не ниже МРОТ. По итогам таких проверок власти намерены установить факты использования рабочей силы без оформления документов.

Кроме того, УФСН предоставит муниципальным администрациям списки страхователей-работодателей, которые не начисляют зарплату и страховые взносы и выплачивают зарплату ниже, чем в среднем по этому виду деятельности, или не перечисляют НДФЛ.

Фонд социального страхования будет вести мониторинг поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. Тем самым власти намерены добиться роста собираемости страховых взносов.

Минтруда, согласно плану, должен разработать механизмы по сохранению и созданию новых рабочих мест в отраслях, где прогнозируется «высокий риск» (в документе взято в кавычках) неформально занятых.

Также в правительстве рассчитывают развернуть кампанию в СМИ и на официальных сайтах муниципалитетов по информированию работников об их трудовых правах, а в СМИ и на транспорте — о «недопустимости» выплаты зарплаты в «конвертах».

Для граждан обещают открыть «горячие линии» по вопросам трудового права.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.08.2018, 09:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60037 | Рейтинг: +12254,7
Это нужно было делать, когда экономика росла, а во время стагнации - бессмысленно. Сплоные банкротства, неплатежи, рейдерские захваты - реалии сегодняшнего дня, результат крымнаша и 20=летнего правления пуйла.



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  • 2 | 03.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наша карга все знает и судит обо всем. Только делать ничего не умеет, потому и живет так хреново.



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  • 3 | 03.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это "мероприятие" в первую очередь ударит по работникам: кого то просто сократят, кому то понизят зарплату на процент, необходимый для выплаты налогов, короче: предприниматель, особенно крупный предприниматель, себе (любимому) в убыток работать на будет, а все тяжести и лишения возложит на работника...



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  • 4 | 03.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что такое УФСН, упомянутое в статье? Это что ещё за зверь на наши головы? Может УФНС? Очень Опытный



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  • 5 | 03.08.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Везде нужна золотая середина, компромисс. Все эти бестолковые действия чиновников приведут к закрытию бизнесов и сокращению рабочих мест. Илиоты во власти и население давно превратились в идиотов, вот и гнобят друг друга, свое недовольство и агрессию сымещают друг на друга. Верной дорогой идете, нетоварища мне!



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  • 6 | 03.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Встретил одноклассницу, которая поведала, что наша классная из-за конфликта с директриссой уехала с детьми-школьниками в Екатеринбург.
Там в школах нет высосанных из пальца проблем с изучением языков и нац. квотами и учителя математики и физики имеют полные ставки без знания родоплеменных языков.



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  • 7 | 03.08.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Встретил одноклассницу, которая поведала, что наша классная из-за конфликта с директриссой уехала с детьми-школьниками в Екатеринбург.
=================================
Этого башкиры и добиваются. Да вот только ХРЕН им!
Пуст саими уезжают: Чемодан вокзал Темясово!



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  • 8 | 03.08.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Встретил одноклассницу, которая поведала, что наша классная из-за конфликта с директриссой уехала с детьми-школьниками в Екатеринбург.
Там в школах нет высосанных из пальца проблем с изучением языков и нац. квотами и учителя математики и физики имеют полные ставки без знания родоплеменных языков.
===
7 | 03.08.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
6 | 03.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
...
======
Этого башкиры и добиваются. Да вот только ХРЕН им!
Пуст саими уезжают: Чемодан вокзал Темясово!
===
Русские писатели большацкой эпохи в книжках писали: "подпольщики вошли в Башкирскую деревню Уктус и провели там свою сходку, потому что царская охранка туда не совалась!" Т.е.башкиры, как всегда, давали приют русским, дадее вам знакомо: "пусти свинью за стол. она ноги на стол", так нужно вас понимать предлагающим депортацию? Хорошо, что страну чернь не строит, и путинизм ваш уйдёт как кошмарный сон, как быстро были народом забыты "лично уважаемые" ген секи!



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