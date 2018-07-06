Снова залезут в карман, прикрываясь трудовыми правами

Власти Башкирии обещают ужесточить контроль над зарплатой в конвертах и неформальной занятостью. Правительство Башкирии разработало план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости (приема сотрудников без оформления трудовых отношений) и борьбу с зарплатой «в конвертах». Власти региона планируют ужесточить контроль над работодателями.Планом предусматривается, что Гострудинспекция в сотрудничестве с Федерацией профсоюзов на постоянной основе будет проводить проверки, посвященные соблюдению трудового законодательства в части оформления трудовых отношений и своевременной выплаты зарплаты, в том числе не ниже МРОТ. По итогам таких проверок власти намерены установить факты использования рабочей силы без оформления документов.Кроме того, УФСН предоставит муниципальным администрациям списки страхователей-работодателей, которые не начисляют зарплату и страховые взносы и выплачивают зарплату ниже, чем в среднем по этому виду деятельности, или не перечисляют НДФЛ.Фонд социального страхования будет вести мониторинг поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. Тем самым власти намерены добиться роста собираемости страховых взносов.Минтруда, согласно плану, должен разработать механизмы по сохранению и созданию новых рабочих мест в отраслях, где прогнозируется «высокий риск» (в документе взято в кавычках) неформально занятых.Также в правительстве рассчитывают развернуть кампанию в СМИ и на официальных сайтах муниципалитетов по информированию работников об их трудовых правах, а в СМИ и на транспорте — о «недопустимости» выплаты зарплаты в «конвертах».Для граждан обещают открыть «горячие линии» по вопросам трудового права.Коммерсант