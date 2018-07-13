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Вперед в тридцать седьмой: Как поймали преподавателя ВШЭ

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Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на задержание. В пятницу мужчину, по его словам, остановили трое людей в штатском. Они представились сотрудниками уголовного розыска, потребовали документы и предложили пройти в отделение для проверки. После этого Бродского привели в подвал, обыскали, заставили разблокировать телефон и раздеться. Все это происходило без понятых. После процедуры преподавателя отпустили. Он написал жалобу в прокуратуру.

Вперед в тридцать седьмой: Как поймали преподавателя ВШЭ


Друзья, я впервые в жизни прошу о репосте. Буду очень признателен, если вы прочтете этот текст и, по возможности, его распространите.

Вчера я испытал на себе настоящий полицейский произвол, и сейчас пытаюсь принять меры по восстановлению справедливости. Вкратце описываю суть произошедшего и свои дальнейшие действия.

Вчера 3 августа 2018 года я, преподаватель НИУ ВШЭ Бродский Владимир Игоревич, возвращался домой после посещения выставки в галерее на Солянке. Примерно в 20:20 на площади Ярославского вокзала около меня материализовались трое крепких мужчин в штатском, представившихся сотрудниками Уголовного розыска. Двое из них продемонстрировали удостоверения, третий (он был заметно младше) никаких документов не предъявил.

Мне удалось запомнить данные одного из сотрудников – прапорщик полиции Топорец. У меня потребовали документы на проверку, и не стали отвечать, когда я со ссылкой на закон о полиции потребовал объяснить причину процедуры. Я передал Топорцу свое водительское удостоверение, которое он, толком не посмотрев, положил к себе в карман. Мне предложили пройти в отделение полиции «для проверки по компьютеру». Ответа на вопрос, является ли это задержанием, ответа я в очередной раз не получил. Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись. Я решил, что во избежание совсем уж конфликтных ситуаций стоит пройти с сотрудниками в отделение и на этом этапе совершил, наверное, свою главную ошибку. Правильнее было бы никуда не пойти и позвонить по телефону доверия.

В отделении я быстро понял, что никакой «проверки по компьютеру» не будет – меня привели в подвальное помещение и закрыли дверь на замок. Далее сотрудники уже в куда более грубой и угрожающей манере потребовали меня вынуть из карманов личные вещи. В ответ я потребовал участия понятых и составления протокола досмотра. Топорец и второй сотрудник заявили, что есть два варианта – «по-хорошему» (без протокола) и «по-плохому». Не знаю, было ли это задумано, или вышло случайно, но именно в этот момент я увидел на бедре Топорца ранее скрытую пиджаком кобуру с оружием. Поняв по лицам сотрудников и по контексту ситуации, что ссылки на нормативные документы мне не помогут, я решил подчиниться их незаконным требованиям. Наверное это было моей второй большой ошибкой. В свое оправдание скажу, что к этому моменту речь сотрудников стала уже совсем угрожающей, и я откровенно стал бояться за свою жизнь и здоровье.

Далее началось еще большее беззаконие. Топорец запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты. Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье. Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, «чем балуюсь», на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть «закладки», много матерились, говорили что вот-вот «вытрясут из меня все, что нужно». Я в целом старался держаться спокойно, на провокации не реагировал и только заметил, что разочарован методами их работы.

Разумеется ничего запрещенного не найдя, сотрудники закончили и досмотр и поменяли линию поведения на сто процентов – улыбались, называли «Володей», пожимали плечами со словами «ну сам понимаешь, такая работа». Меня отметили в журнале отделения в другой комнате, после чего отпустили.

Приехав домой, я позвонил по горячей линии службы внутренней безопасности МВД и сообщил о противоправных действиях сотрудников полиции, подробно описав ситуацию. В ответ что-то пробурчали про то, что «информация будет передана руководству» и положили трубку. Также я сообщил о нарушениях в прокуратуру через онлайн-приемную. В ближайшее время собираюсь послать в эти же учреждения письменные заявления заказным письмом.

Я решил написать и распространить этот текст по трем причинам. Во-первых, как уже было отмечено, в рамках произошедшей ситуации я сделал несколько ошибок, и возможно мой опыт позволит вам избежать их, если не дай Бог, что-то подобное случится и с вами. Во-вторых, я хотел бы попросить совета. Являются ли принятые мною меры достаточными? Возможно, есть смысл обратиться куда-то еще, и я буду очень благодарен любым рекомендациям. В-третьих, в нашей стране, увы, огласка, стала чуть ли не единственным эффективным орудием в руках добропорядочного гражданина.

Шанс на то, что надзорные и правоохранительные органы отреагируют на беззаконие намного выше, если история стала публичной. Поэтому я очень прошу вас о репосте. Понимаю, что в нашей стране происходят куда более вопиющие случаи, и что мне даже наверное немного повезло (мне хотя бы удалось избежать избиений и подбрасывания запрещенных средств), но это происшествие тоже является грубейшим нарушением гражданских прав и унижением человеческого достоинства и потому заслуживает огласки.

Я хочу инициировать разбирательства не для того, чтобы возместить нанесенный мне ущерб, а для того, чтобы подобное не повторилось в отношении других законопослушных граждан нашей страны. Прапорщик Топорец и его коллеги не должны служить в полиции, носить оружие и российский триколор на нарукавном шевроне.

Эхо Москвы
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  • 1 | 06.08.2018, 09:43 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6692 | Рейтинг: +807,3
Шанс на то, что надзорные и правоохранительные органы отреагируют на беззаконие намного выше, если история стала публичной.
=========
Какой наивный товарищ!?



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  • 2 | 06.08.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Да ладно вам.....Ну, задержали, ну, проверили...А вдруг бы "он патроны вёз" в заднем проходе?



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  • 3 | 06.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Вперед в тридцать седьмой...
=========================
Народ это чувствует, и потому все больше "поглядывает" на Запад.:
Большинство Россиян считает, что у России должны быть партнерские отношения с западными странами. Такой результат дал опрос, проведенный социологами «Левада-центра». В числе прочего респондентам был задан вопрос: «Как Россия должна относиться к Западу?».

61% участников опроса ответили, что Россия и Запад должны быть партнерами. Еще 8% считает, что они должны быть друзьями.

Лишь 5% полагает, что Россия должна относиться к Западу как к врагу, а 16% — как к сопернику.



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  • 4 | 06.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Экстремистов в стране при нынешнем режиме стало, как врагов-вредителей при Сталине. Невзначай лайкнешь казалось бы безобидную вещицу - и ты уже государственный преступник с поражением в правах.
Чем не 37 год? Нынешний режим по жестокости уступает сталинскому? Так и сталинский уступал малютоскуратовскому. А суть осталась прежней - подавление инакомыслия и протеста в целях сохранения ничем неограниченной единоличной власти.



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  • 5 | 06.08.2018, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя

Международная группа ученых из Великобритании и Франции установила, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя или употребляет более 140 граммов чистого спирта в неделю, увеличивается риск деменции. С выводами исследователей можно ознакомиться на сайте EurekAlert!

Ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований и Университетского колледжа Лондона использовали данные о более чем 9000 британцев, которым в 1985 году было 35−55 лет. Тогда эти люди начали участвовать в длительном исследовании их здоровья. Данные об их образе жизни, в том числе и об употреблении алкоголя, собирались регулярно. За 23 года исследования деменция развилась у 397 участников, средний возраст появления болезни составил 76 лет.

======================Ура.а.аааа....Долой деменцию!



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  • 6 | 06.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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У скорпиона клава сдохла. Пользуется только мышью.



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  • 7 | 06.08.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Чем не 37 год? Нынешний режим по жестокости уступает сталинскому? Так и сталинский уступал малютоскуратовскому. А суть осталась прежней - подавление инакомыслия и протеста в целях сохранения ничем неограниченной единоличной власти.

-----------------------

Хе-хе... Сталинский вычищал ворьё, любителей золотого тельца и брюликов. Сейчас плюс поменялся на минус.



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  • 8 | 06.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 06.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У скорпиона клава сдохла. Пользуется только мышью.
***
Тебе не грешно смеяться над больным человеком?



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  • 9 | 06.08.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперь мне стало понятно почему у "некоторых" людей находящихся у вершины власти в РФ и употребляющих алкоголь в очень малых количествах наблюдаются явные признаки деменции...



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  • 10 | 06.08.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 06.08.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь мне стало понятно почему у "некоторых" людей находящихся у вершины власти в РФ и употребляющих алкоголь в очень малых количествах наблюдаются явные признаки деменции...
***
Это для меня значит, что мой организм до деменции просто не доживет.
Мне алкоголь категорически нельзя в принципе из-за серьезных проблем с поджелудочной.
Так что,- "большое спасибо" Е-шкам российских продуктовых сетей, современным фармацевтам и "большой нефтехимиии" что мне никогда не попробовать испанского сухого в виноградных плантаций российских политиков.



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  • 11 | 06.08.2018, 14:27 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Это для меня значит, что мой организм до деменции просто не доживет.
Мне алкоголь категорически нельзя в принципе из-за серьезных проблем с поджелудочной.

===============Не верь эскулапам. Поджелудочная только обрадуется.



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  • 12 | 06.08.2018, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
Компания http://Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте» и «Одноклассники», выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в социальных сетях и предложила перестать наказывать за это в будущем

«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», — говорится в заявлении компании.

В Mail.ru подчеркнули, что возможность обмениваться информацией —самая большая ценность социальных сетей, а потому законодательство в этой области и правоприменительная практика должны быть изменены.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — сообщила компания.

Напомним, что только за прошлую неделю стало известно как минимум о трех случаях возбуждения уголовных дел за публикацию картинок в соцсетях. Так, например, к жителю Барнаула, 38-летнему Андрею Шаршенину пришли с обысками сотрудники СОБРа после того, как на его странице в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили картинку с патриархом Кириллом, у которого Иисус Христос интересуется, который час.

Еще одну жительницу Барнаула, 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Заявление на Мотузную написали две студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

По их заявлению также было возбуждено дело против жителя Барнаула Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.
_____________________________________
И чо? Усманов согласен? А "Тьфу, на вас"?©



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  • 13 | 06.08.2018, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=Не верь эскулапам. Поджелудочная только обрадуется.
***
Не а!

Обрадуется только хозяин ритуальной компании и он же председатель комитета по туризму РБ по совместительству



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  • 14 | 06.08.2018, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость
7 | 06.08.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
4 | 06.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
...
Чем не 37 год? Нынешний режим по жестокости уступает сталинскому? Так и сталинский уступал малютоскуратовскому. А суть осталась прежней - подавление инакомыслия и протеста в целях сохранения ничем неограниченной единоличной власти.
-----------
Хе-хе... Сталинский вычищал ворьё, любителей золотого тельца и брюликов. Сейчас плюс поменялся на минус.
===
с 1929 по 1941 в СССР построено 8 600...9 000 предприятий. При этом Китаю построили 280 предприятий построили заложив основу его индустрии. апосля ВОВ восстановлено 2 600 предприятий. Т.е.всё что сегодня не разрушено Путиным и его политпапиком Ельциным, это построено или при Сталине, ли по его смерти... Сталин плохой, да плохой, однозначно плохой, но при Сталине не сажали по показаниям одного мента в обмен за квартиру в Москве, должны было быть не менее двух незавиимых "стуков", да и сидельцев на душу населения было заметно меньше чем сегодня!



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  • 15 | 06.08.2018, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
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До 2025 года США вряд ли дотянут. Распадутся. Это им кара за СССР.



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  • 16 | 06.08.2018, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.08.2018, 14:27 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34921 | Рейтинг: +5816,7
Это для меня значит, что мой организм до деменции просто не доживет.
Мне алкоголь категорически нельзя в принципе из-за серьезных проблем с поджелудочной.
======Не верь эскулапам. Поджелудочная только обрадуется.
=== застарелому "юнг"у
Россия. что признано на уровне классиков, предпочитает принцип "собрать бы книги все да сжечь"!
эскулапы это адепты науки!
более добавить нечего!



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  • 17 | 06.08.2018, 18:33 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 659 | Рейтинг: +90,5
15 | 06.08.2018, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До 2025 года США вряд ли дотянут. Распадутся. Это им кара за СССР.
..............................

Пополнение в ясновидящих братцах - появился последыш Ванги.



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  • 18 | 06.08.2018, 18:38 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
13 | 06.08.2018, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=Не верь эскулапам. Поджелудочная только обрадуется.
***
Не а!

Обрадуется только хозяин ритуальной компании и он же председатель комитета по туризму РБ по совместительству

=====================Если чувство юмора сохранено- жить будешь долго. Скинь мне в личку биохимию. Проконсультирую.
Был случай-поставили ущемление спинного мозга в шейном отделе. Я ему посоветовал послать эскулапов на три буквы. Он , наоборот, стал лечиться, угробил кучу денег. Диагноз остался, а пока живой. А должен был лежать или ездить в каталке.



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  • 19 | 06.08.2018, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 06.08.2018, 18:33 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 659 | Рейтинг: +90,6
15 | 06.08.2018, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До 2025 года США вряд ли дотянут. Распадутся. Это им кара за СССР.
..............................

Пополнение в ясновидящих братцах - появился последыш Ванги.

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Ничо, ВИВИК. Россия вспрянет ото сна.



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  • 20 | 06.08.2018, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 06.08.2018, 17:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До 2025 года США вряд ли дотянут. Распадутся. Это им кара за СССР.
-----------------------

Зачистка США...

"Хоть имя дико,
но мне ласкает слух оно..." :)



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