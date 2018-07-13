Вперед в тридцать седьмой: Как поймали преподавателя ВШЭ

Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на задержание. В пятницу мужчину, по его словам, остановили трое людей в штатском. Они представились сотрудниками уголовного розыска, потребовали документы и предложили пройти в отделение для проверки. После этого Бродского привели в подвал, обыскали, заставили разблокировать телефон и раздеться. Все это происходило без понятых. После процедуры преподавателя отпустили. Он написал жалобу в прокуратуру.Друзья, я впервые в жизни прошу о репосте. Буду очень признателен, если вы прочтете этот текст и, по возможности, его распространите.Вчера я испытал на себе настоящий полицейский произвол, и сейчас пытаюсь принять меры по восстановлению справедливости. Вкратце описываю суть произошедшего и свои дальнейшие действия.Вчера 3 августа 2018 года я, преподаватель НИУ ВШЭ Бродский Владимир Игоревич, возвращался домой после посещения выставки в галерее на Солянке. Примерно в 20:20 на площади Ярославского вокзала около меня материализовались трое крепких мужчин в штатском, представившихся сотрудниками Уголовного розыска. Двое из них продемонстрировали удостоверения, третий (он был заметно младше) никаких документов не предъявил.Мне удалось запомнить данные одного из сотрудников – прапорщик полиции Топорец. У меня потребовали документы на проверку, и не стали отвечать, когда я со ссылкой на закон о полиции потребовал объяснить причину процедуры. Я передал Топорцу свое водительское удостоверение, которое он, толком не посмотрев, положил к себе в карман. Мне предложили пройти в отделение полиции «для проверки по компьютеру». Ответа на вопрос, является ли это задержанием, ответа я в очередной раз не получил. Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись. Я решил, что во избежание совсем уж конфликтных ситуаций стоит пройти с сотрудниками в отделение и на этом этапе совершил, наверное, свою главную ошибку. Правильнее было бы никуда не пойти и позвонить по телефону доверия.В отделении я быстро понял, что никакой «проверки по компьютеру» не будет – меня привели в подвальное помещение и закрыли дверь на замок. Далее сотрудники уже в куда более грубой и угрожающей манере потребовали меня вынуть из карманов личные вещи. В ответ я потребовал участия понятых и составления протокола досмотра. Топорец и второй сотрудник заявили, что есть два варианта – «по-хорошему» (без протокола) и «по-плохому». Не знаю, было ли это задумано, или вышло случайно, но именно в этот момент я увидел на бедре Топорца ранее скрытую пиджаком кобуру с оружием. Поняв по лицам сотрудников и по контексту ситуации, что ссылки на нормативные документы мне не помогут, я решил подчиниться их незаконным требованиям. Наверное это было моей второй большой ошибкой. В свое оправдание скажу, что к этому моменту речь сотрудников стала уже совсем угрожающей, и я откровенно стал бояться за свою жизнь и здоровье.Далее началось еще большее беззаконие. Топорец запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты. Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье. Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, «чем балуюсь», на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть «закладки», много матерились, говорили что вот-вот «вытрясут из меня все, что нужно». Я в целом старался держаться спокойно, на провокации не реагировал и только заметил, что разочарован методами их работы.Разумеется ничего запрещенного не найдя, сотрудники закончили и досмотр и поменяли линию поведения на сто процентов – улыбались, называли «Володей», пожимали плечами со словами «ну сам понимаешь, такая работа». Меня отметили в журнале отделения в другой комнате, после чего отпустили.Приехав домой, я позвонил по горячей линии службы внутренней безопасности МВД и сообщил о противоправных действиях сотрудников полиции, подробно описав ситуацию. В ответ что-то пробурчали про то, что «информация будет передана руководству» и положили трубку. Также я сообщил о нарушениях в прокуратуру через онлайн-приемную. В ближайшее время собираюсь послать в эти же учреждения письменные заявления заказным письмом.Я решил написать и распространить этот текст по трем причинам. Во-первых, как уже было отмечено, в рамках произошедшей ситуации я сделал несколько ошибок, и возможно мой опыт позволит вам избежать их, если не дай Бог, что-то подобное случится и с вами. Во-вторых, я хотел бы попросить совета. Являются ли принятые мною меры достаточными? Возможно, есть смысл обратиться куда-то еще, и я буду очень благодарен любым рекомендациям. В-третьих, в нашей стране, увы, огласка, стала чуть ли не единственным эффективным орудием в руках добропорядочного гражданина.Шанс на то, что надзорные и правоохранительные органы отреагируют на беззаконие намного выше, если история стала публичной. Поэтому я очень прошу вас о репосте. Понимаю, что в нашей стране происходят куда более вопиющие случаи, и что мне даже наверное немного повезло (мне хотя бы удалось избежать избиений и подбрасывания запрещенных средств), но это происшествие тоже является грубейшим нарушением гражданских прав и унижением человеческого достоинства и потому заслуживает огласки.Я хочу инициировать разбирательства не для того, чтобы возместить нанесенный мне ущерб, а для того, чтобы подобное не повторилось в отношении других законопослушных граждан нашей страны. Прапорщик Топорец и его коллеги не должны служить в полиции, носить оружие и российский триколор на нарукавном шевроне.