Очередной заказ. Или предупреждение?

«Петербургская политика» включила Башкирию в число регионов, где может смениться губернатор. Фонд «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где после сентябрьских выборов возможны ротации в губернаторском корпусе, передают «РИА Новости».В число регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав попали Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Санкт-Петербург.«Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий»,— отмечается в исследовании фонда.Срок полномочий главы Башкирии Рустэма Хамитова завершается в сентябре 2019 года — он был досрочно избран на эту должность в сентябре 2015 года.В то же время агентство «Интерфакс-Поволжье» приводит данные ВЦИОМ о том, что по состоянию на июнь более половины жителей Башкирии (61%) одобряют работу Рустэма Хамитова. Обратного мнения придерживаются 31% респондентов. Фонд опросил 1200 человек в июне текущего года.