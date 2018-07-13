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Очередной заказ. Или предупреждение?

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«Петербургская политика» включила Башкирию в число регионов, где может смениться губернатор. Фонд «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где после сентябрьских выборов возможны ротации в губернаторском корпусе, передают «РИА Новости».

Очередной заказ. Или предупреждение?


В число регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав попали Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Санкт-Петербург.

«Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий»,— отмечается в исследовании фонда.

Срок полномочий главы Башкирии Рустэма Хамитова завершается в сентябре 2019 года — он был досрочно избран на эту должность в сентябре 2015 года.

В то же время агентство «Интерфакс-Поволжье» приводит данные ВЦИОМ о том, что по состоянию на июнь более половины жителей Башкирии (61%) одобряют работу Рустэма Хамитова. Обратного мнения придерживаются 31% респондентов. Фонд опросил 1200 человек в июне текущего года.

Коммерсант
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  • 1 | 08.08.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорпион, ставь минуса и побольше. Публика нервничает, под видом анонимов протестуют. Настоящим анонимам пофуй кому ты ставишь минуса. Это свора нервничает, пишет анонимки.



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  • 2 | 08.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В то же время агентство «Интерфакс-Поволжье» приводит данные ВЦИОМ о том, что по состоянию на июнь более половины жителей Башкирии (61%) одобряют работу Рустэма Хамитова.
==============================================
61% могут думать что угодно, одобрять или не одобрять. Их мнение на назначения влияет также, как желание моего пениса стать пэром.



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  • 3 | 08.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, лишь бы не Рахимов и ему подобные. Мы согласны на что угодно, только не возвращайте нацфашистов!



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  • 4 | 08.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появился какой то хренотень по прозвище Скорпион1. Посты сочинять не умеет, но всех минусит. Точная копия безбашеной Кухарки.
Что за феномен, чей будет, кто нибудь объясните пжлста.



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  • 5 | 08.08.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Такое пустое место пора бы заместить.



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  • 6 | 08.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В то же время агентство «Интерфакс-Поволжье» приводит данные ВЦИОМ о том, что по состоянию на июнь более половины жителей Башкирии (61%) одобряют работу Рустэма Хамитова.
==============================================
61% могут думать что угодно, одобрять или не одобрять. Их мнение на назначения влияет также, как желание моего пениса стать пэром.
+++++++++++++++++++++

Во как!? Загадка, как общаются хозяин и пенис меж собой о своих желаниях.



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  • 7 | 08.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Петербургская политика» включила Башкирию в число регионов, где может смениться губернатор.

-------------------------------

Ох, как интересно. Вот если бы сменилась внутренняя политика.



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  • 8 | 08.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во как!? Загадка, как общаются хозяин и пенис меж собой о своих желаниях.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я открою тебе загадку, дарагой.
Приходи сегодня вечером на сеновал, красавчик.



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  • 9 | 08.08.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во как!? Загадка, как общаются хозяин и пенис меж собой о своих желаниях.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я открою тебе загадку, дарагой.
Приходи сегодня вечером на сеновал, красавчик.
++++++++++++++++++++++
Который из вас выдал такое сумасбродное? Пенис с зачатками подсознания или безмозглый хозяин?



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  • 10 | 08.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Который из вас выдал такое сумасбродное? Пенис с зачатками подсознания или безмозглый хозяин?
==============================================
Тебя тоже мучают сомнения?
Приходи и ты, дорогая. Я открою тебе все тайны мироздания.
Только без кузнеца приходи. Зачем нам кузнец?



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  • 11 | 08.08.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Который из вас выдал такое сумасбродное? Пенис с зачатками подсознания или безмозглый хозяин?
___________________________

Если власть "думает" о народе задним местом, почему у вас сомнения, что спереди находится безмозглый дурак?



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  • 12 | 08.08.2018, 11:31 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,1
Еже понятно, что заказ. Хамитову выкручивает руки СОДА. Тут война характеров.



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  • 13 | 08.08.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 08.08.2018, 11:31 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,4
Еже понятно, что заказ. Хамитову выкручивает руки СОДА. Тут война характеров.

****
довел экономику до плинтуса виновата сода
ничего не получается виновата прошлое руководство.



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  • 14 | 08.08.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 08.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, лишь бы не Рахимов и ему подобные. Мы согласны на что угодно, только не возвращайте нацфашистов!

================да хоть Рахимов лишь бы не этот пустозвон



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  • 15 | 08.08.2018, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4
12 | 08.08.2018, 11:31 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,4
Еже понятно, что заказ. Хамитову выкручивает руки СОДА. Тут война характеров.
-------------------
Препота, а кто продал (подарил) Соду, которая была в собственности республики? Правая рука выкручивает левую что ли? Ты такой тупой, а себя представляешь преподом.



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  • 16 | 08.08.2018, 14:32 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11082 | Рейтинг: -1820,1
12 | 08.08.2018, 11:31 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,5

Еже понятно, что заказ. Хамитову выкручивает руки СОДА. Тут война характеров.
__________________________________________________
Ха. Война чего? Характеров?
Характер у Хамитова?
У Хамитова одна характерная черта - послушание.



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  • 17 | 08.08.2018, 14:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11082 | Рейтинг: -1820,1
| 08.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да, лишь бы не Рахимов и ему подобные. Мы согласны на что угодно, только не возвращайте нацфашистов!
_________________________________________________
Кто это мы?
Я никогда не относился к Рахимову с симпатией.
И был доволен, когда пришёл Хамитов.
Но теперь согласен даже на Рахимова. Всё познаётся в сравнении.
Теперь я думаю, что Рахимов, в общем-то, был довольно неплохой руководитель региона.
Да что я?
Вы бы поспрашивали людей. В Уфе, в районах.
Я недавно был в Илишевском и Ермекеевском районах.
Те, с кем я разговаривал прямо говорят, что Рахимов был намного лучше.
Тех, кто доволен Хамитовым, я теперь встречаю только в интернете, например, на этом жёлтом сайте. Ну или на других, но тоже в интернете. Вживую давненько не видел.



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  • 18 | 08.08.2018, 15:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4
Тут кто то высказался о том, что Хамитов красиво говорит. Это верно, может он и неплохой человек. Ему бы муллой работать, был бы вполне определенный эффект. На этой стезе ведь не за что конкретно не надо отвечать.
Но человек, который все годы своего пребывания все продолжает валить на предшественника это уже явный перебор.



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  • 19 | 08.08.2018, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
++++++++++++++++++++++
Который из вас выдал такое сумасбродное? Пенис с зачатками подсознания или безмозглый хозяин?
***
Может,- оба?



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  • 20 | 08.08.2018, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 08.08.2018, 15:05 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15293 | Рейтинг: -2850,4
Тут кто то высказался о том, что Хамитов красиво говорит.

***
Надо, все-таки, нам быть объективными.

Местные политологи за последние 5 лет приписывают главе региона проведение саммита БРИКС; модернизацию аэропорта и дороги к нему; Когресс-холл при нем стал лучшим в РФ;реконструировано 336 км дорог; продолжительность жизни выросла с 69 лет до 71,5; медицина стала еще доступнее;построено 80 школьных и дошкольных объектов; выросла заработная плата с 23 тысяч до 28,5; в рамках проекта"Городская среда" потрачено 3 млрд. руб; на Газпромнефтехим-Салават открыта установка изомеризации бензина; на юге республики заработали три солнечные электростанции; в селе Ангасяк(Дюртюлинский р-н) отремонтирована дорога; в Стерлеграде - три двора и аллея на ул Худайбердина; в Раевском- отремонтировали три двора и 2 опоры освещения; В Сибае отремонтировали пешеходную дорожку и установили скамейки и арку; в с. Чураево(Мишкинский р-н) благоустроили спортивную площадку; в Абзелиловском р-не обустроены 2 двора и парк в с Михайловка.
Много чего сделано в прошедшую пятилетку. Всё это сплотило жителей перед вызовами и трудностями, с которыми столкнулась Башкирия в последние годы.



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