В число регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав попали Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Санкт-Петербург.
«Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий»,— отмечается в исследовании фонда.
Срок полномочий главы Башкирии Рустэма Хамитова завершается в сентябре 2019 года — он был досрочно избран на эту должность в сентябре 2015 года.
В то же время агентство «Интерфакс-Поволжье» приводит данные ВЦИОМ о том, что по состоянию на июнь более половины жителей Башкирии (61%) одобряют работу Рустэма Хамитова. Обратного мнения придерживаются 31% респондентов. Фонд опросил 1200 человек в июне текущего года.
Коммерсант
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Очередной заказ. Или предупреждение?
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