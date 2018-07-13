Хамитову: Голиаф давно задушил Давида

Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан: – Рейтинг не самоцель. Если честно сказать, наши позиции не плохие. Да, впереди нас 22 региона, но позади нас – 63. Как уже было сказано, показатели 2017 года лучше, чем показатели 2016 года. Но в силу разных причины мы съехали на 23 место.Если вы это все сделаете, нашим предпринимателям будет удобнее работать. Мы понимаем предпринимателей. Это всегда тяжелая история, почти что битва Давида и Голиафа. По легенде маленький и юркий Давид победил, а для Голиафа все закончилось плохо. Нам такой истории не нужно. Нам надо, чтобы все были в целости и сохранности, чтобы и государственная власть и малый бизнес работали нормально.***Чем больше всего недовольны бизнесмены республикиМинистр экономического развития Сергей Новиков рассказал, что республика ухудшила свои результаты по 16 показателям.Предприниматели в этом году дали более скромные оценки профессионализму сотрудников, отвечающих за присоединение к электросетям.Бизнес также недоволен тем, что при получении разрешения на строительство приходится предоставлять дополнительные, не предусмотренные законом документы.Не развита система электронного документооборота.Лучший по стране срок регистрации права собственности – девять дней. В республике же приходится ждать десять дней.У лидеров рейтинга кадастровый учет осуществляется в три шага, а в Башкирии – в 4,5.Предприниматели недовольны и доступностью трудовых кадров. Респонденты высказали недовольство количеством времени , необходимого на поиск сотрудников, и повышением стоимости поиска персонала.Критике подвергается и доступность кредитных ресурсов. Размер и тип залога не устраивает бизнесменов больше всего.Люди отметили двукратный рост контрольно-надзорных мер – это дополнительно запрашиваемые документы и количество проверок.Консультационные и образовательные услуги для малого бизнеса также подвергнулись критике со стороны бизнес-сообщества. Был отмечен и непрофессионализм персонала и плохое техническое оснащение мест для обучения. Людей также не не видят практической пользы от полученной информации.В критическую зону попал Инвестиционный портал республики. Инвест-портал – это ресурс, на котором собрана вся информация об условиях ведения бизнеса и сведения о мерах господдержки предпринимателей.– Скажу честно, этот результат вызывает откровенное недоумение, – объяснил Сергей Новиков. –В прошлые годы, когда сайт находился в недоработанном и сыром виде, его качество оценивалось гораздо выше. В прошлом году мы полностью его модернизировали, привлекли айти-специалистов, создали дружественный интерфейс. На встрече с экспертами мы пытались выяснить, что не так, но пока каких-то объективных причин или замечаний мы не услышали.– По позиция, где есть снижение, анализ выполнен и понимание ситуации есть. В основном, это субъективные оценки, ощущение бизнесменов.«Это трудная задача – поднять настроение бизнесу. С этим надо работать и трудиться»В этой части резервы есть, – прокомментировал его выступление Рустэм Хамитов. –Что касается оценки портала, то понятно, почему так произошло. Не буду это комментировать.Петр Клец, руководитель управления федеральной службы государственной регистрации и кадастра и картографии по РБ, согласился с тем, что республика не успевает за регионами-лидерами. Он подчеркнул важность популизации электронного документооборота, что позволит существенно экономить время.Было сказано и про усиление контроля за качеством выданных документов, чтобы из-за технических ошибок персонала людям не приходилось обращаться в офисы МФЦ повторно.В первом квартале был проведен мониторинг по периоду ожидания в офисах МФЦ. Согласно общероссийским требованиям, время ожидания не должно превышать десяти минут. В шести офисах МФЦ республики время ожидания превысило 60 минут.