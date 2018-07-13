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Хамитову: Голиаф давно задушил Давида

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Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан: – Рейтинг не самоцель. Если честно сказать, наши позиции не плохие. Да, впереди нас 22 региона, но позади нас – 63. Как уже было сказано, показатели 2017 года лучше, чем показатели 2016 года. Но в силу разных причины мы съехали на 23 место.

Хамитову: Голиаф давно задушил Давида


Если вы это все сделаете, нашим предпринимателям будет удобнее работать. Мы понимаем предпринимателей. Это всегда тяжелая история, почти что битва Давида и Голиафа. По легенде маленький и юркий Давид победил, а для Голиафа все закончилось плохо. Нам такой истории не нужно. Нам надо, чтобы все были в целости и сохранности, чтобы и государственная власть и малый бизнес работали нормально.

***

Чем больше всего недовольны бизнесмены республики

Министр экономического развития Сергей Новиков рассказал, что республика ухудшила свои результаты по 16 показателям.

Предприниматели в этом году дали более скромные оценки профессионализму сотрудников, отвечающих за присоединение к электросетям.

Бизнес также недоволен тем, что при получении разрешения на строительство приходится предоставлять дополнительные, не предусмотренные законом документы.

Не развита система электронного документооборота.

Лучший по стране срок регистрации права собственности – девять дней. В республике же приходится ждать десять дней.

У лидеров рейтинга кадастровый учет осуществляется в три шага, а в Башкирии – в 4,5.

Предприниматели недовольны и доступностью трудовых кадров. Респонденты высказали недовольство количеством времени , необходимого на поиск сотрудников, и повышением стоимости поиска персонала.

Критике подвергается и доступность кредитных ресурсов. Размер и тип залога не устраивает бизнесменов больше всего.

Люди отметили двукратный рост контрольно-надзорных мер – это дополнительно запрашиваемые документы и количество проверок.

Консультационные и образовательные услуги для малого бизнеса также подвергнулись критике со стороны бизнес-сообщества. Был отмечен и непрофессионализм персонала и плохое техническое оснащение мест для обучения. Людей также не не видят практической пользы от полученной информации.

В критическую зону попал Инвестиционный портал республики. Инвест-портал – это ресурс, на котором собрана вся информация об условиях ведения бизнеса и сведения о мерах господдержки предпринимателей.

– Скажу честно, этот результат вызывает откровенное недоумение, – объяснил Сергей Новиков. –В прошлые годы, когда сайт находился в недоработанном и сыром виде, его качество оценивалось гораздо выше. В прошлом году мы полностью его модернизировали, привлекли айти-специалистов, создали дружественный интерфейс. На встрече с экспертами мы пытались выяснить, что не так, но пока каких-то объективных причин или замечаний мы не услышали.

– По позиция, где есть снижение, анализ выполнен и понимание ситуации есть. В основном, это субъективные оценки, ощущение бизнесменов.

«Это трудная задача – поднять настроение бизнесу. С этим надо работать и трудиться»
В этой части резервы есть, – прокомментировал его выступление Рустэм Хамитов. –Что касается оценки портала, то понятно, почему так произошло. Не буду это комментировать.

Петр Клец, руководитель управления федеральной службы государственной регистрации и кадастра и картографии по РБ, согласился с тем, что республика не успевает за регионами-лидерами. Он подчеркнул важность популизации электронного документооборота, что позволит существенно экономить время.

Было сказано и про усиление контроля за качеством выданных документов, чтобы из-за технических ошибок персонала людям не приходилось обращаться в офисы МФЦ повторно.

В первом квартале был проведен мониторинг по периоду ожидания в офисах МФЦ. Согласно общероссийским требованиям, время ожидания не должно превышать десяти минут. В шести офисах МФЦ республики время ожидания превысило 60 минут.






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  • 1 | 08.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Слишком много регионов.



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  • 2 | 08.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Санкции и бездарные руководители государства ведут страну к коллапсу.



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  • 3 | 08.08.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Санкции и бездарные руководители государства ведут страну к коллапсу.
++++++++++++++++++++++++++
В корне не правильная мысля!
В действительности бездарные руководители ведут страну к санкциям, а санкции к коллапсу.



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  • 4 | 08.08.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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"...но позади нас – 63 (региона)."

------------------

Земля круглая. Догоним.



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  • 5 | 08.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Санкции и бездарные руководители государства ведут страну к коллапсу.
***
Беда Башкирии состоит в том, что Хамитов не критически относиться к работам собственных спичмейкеров.

Заявить, что в программах развития экономики башкирского старопромышленного региона нужно опираться на прогнозы антироссийского футуролога Кельвина Келли о замене индустриальной экономики на сетевую цифровую и не понять, что футуролог наступлении самого благополучного времени накопления капитала писал исключительно для большой семерки мог первокурсник ВЭГУ.

Воду и газ в дома сельских жителей с помощью сетевой экономики не проведешь.

Да и Келли не такой уж "ведущий мыслитель современности", каким его считает Хамитов.

О цифровом выборе идей и возможностей для приложения творческих сил, научных и технологических прорывов еще в начале 70 писал наш Велихов, за что его даже сделали академиком.

Отсюда в Башкирии "выверты" с технопарками, с глубокой переработкой природных ресурсов,в т.ч. леса.

Дела и их результаты заменены копьютерными играми с цифрами и привитием некоей "духовности".

На фоне слабого малорезультативного управленческого труда- вполне закономерный и предсказуемый упадок всего, что связано с развитием экономики, социальной жизни и построением гражданского общества



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  • 6 | 08.08.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух".



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  • 7 | 08.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Скорпион, валяй этих чмырей, ставь им минусов и побольше. Мы анонимы тебя поддерживаем.



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  • 8 | 08.08.2018, 11:23 | Автор: alis
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“…не самоцель…сказать, …впереди нас 22 региона, но позади нас – 63…в силу разных причины мы съехали на 23 место…”

22/63. Просто в 63 регионах не работает крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий узел с установленной мощностью в 40 млн тн., в одной только столице, а Стерлитамак с Салаватом сколько переваривают? Да плюс “Молочный стан “, куда миллиарды республиканские втюхали?

А "сьезжают" с чего-то устойчивого, да хоть с брода, а тут …сплошная обещаааааааальня и …кисель…твою!



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  • Участник
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  • 9 | 08.08.2018, 11:30 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,1
Рейтинги- шмейтинги. Не верю я им. Работу оценивают по реальным результатам. У Хамитова они есть. Есть и ошибки. Но тот кто не работает, тот их и не делает



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  • Эксперт
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  • 10 | 08.08.2018, 11:32 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34929 | Рейтинг: +5816,3
Уровень РХЗ=бла-бла-бла. + Гульшатка-аферистка.



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  • 11 | 08.08.2018, 11:36 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1132 | Рейтинг: +88,2
“ 9 | 08.08.18: препод …Рейтинги- шмейтинги. Не верю я им. Работу оценивают по реальным результатам. У Хамитова они есть. Есть и ошибки. Но тот кто не работает, тот их и не делает”

С угату что ль, Препод? Перепало от перепиленных грантов?
При назначении башлыка некоторые ваши кафедральные аж завизжали от предвкушения грантов и даже начинали искать варианты их обнала. Смелому коммерсу предлагали оставить 20% от суммы гранта.



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  • 12 | 08.08.2018, 12:15 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4
9 | 08.08.2018, 11:30 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,4
Рейтинги- шмейтинги. Не верю я им. Работу оценивают по реальным результатам. У Хамитова они есть. Есть и ошибки. Но тот кто не работает, тот их и не делает
---------------
Будь так добёр, приведи пожалуйста примеры положительных примеров.



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  • 13 | 08.08.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.08.2018, 11:30 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,4
Рейтинги- шмейтинги. Не верю я им. Работу оценивают по реальным результатам. У Хамитова они есть. Есть и ошибки. Но тот кто не работает, тот их и не делает

****
Дел нет, теперь и рейтинг-шмейтинга нет.
еще и эта аферистка.
Жалко мужика, ведь так красиво говорит.



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  • 14 | 08.08.2018, 12:32 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2647 | Рейтинг: -261,5
Будь так добёр, приведи пожалуйста примеры положительных примеров.
------------
Один есть: не отдаёт Шиханы.



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  • 15 | 08.08.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.08.2018, 12:32 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2644 | Рейтинг: -261,8
Будь так добёр, приведи пожалуйста примеры положительных примеров.
------------
Один есть: не отдаёт Шиханы.

****
потому что боится раньше времени вылететь с кресла!
В конце срока с удовольствием отдаст



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  • 16 | 08.08.2018, 12:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4
Один есть: не отдаёт Шиханы.

****
потому что боится раньше времени вылететь с кресла!
В конце срока с удовольствием отдаст
---------------------
Хамитов не имеет права распоряжаться Шиханами. Не он решает статус природных памятников. Единственно, что он делает, это пиарится. А продал Соду за бесценок за какие красивые глаза? В каких целях?
Если бы Сода и Каустик и дальше оставались в собственности республики о Шиханах и речи бы не было.



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  • 17 | 08.08.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Новиков:" В шести офисах МФЦ республики время ожидания превысило 60 минут"
***
Обратился начале 12-го часа в один из офисов МФЦ за справочкой "на выборы".

Девочка на рецепшене, ничего не зная о 5-ти минутных клятвенных обещаниях председательши ЦИК РФ , разговаривая так, что ожидал услышать заветное:" На колени, смерд!" предложила не рыпаться, сидеть и ждать ...3-3,5 часа.

Стал искать начальника(цу).

Оказалось, что на рабочем месте и в офисе его(её) нет.

Позвонил в главный башкирский офис МФЦ.

Девочка оттуда ответила, что начальники работают по "скользящему графику" и имеют право не находиться всё рабочее время в офисе, но подождите полчаса и они "найдут" чиновницу. Короче, прям Лиза Алерт.

Впоследствии выяснилось, что начальница офиса на синекуре по оказанию госуслуг- любимая супруга ...главы района.

Района- дотационно-депрессивного с присущей ему застарелой критической массой коммунальных и социальных проблем.

Вот такие "могучие" кадры подобраны ветеранами горбипартии и СБМ для оказания услуг населению Башкирии.

Из башЦИКА поступил ответ: "сам дурак, а в "краснознаменной" Башкирии нарушений с выдачей справок- юк"

Скажите, г-н Новиков, если вас вообще что-то интересует, как я голосовал ( если вообще голосовал) при подобной работе МФЦ в РБ?

На личном опыте общения с МФЦ убежден, что при Хамитове никому ничего не нужно.

Они не боятся упреков населения и у них нет страха перед начальством за свое место у гос.корыта.



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  • 18 | 08.08.2018, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Куда денутся 10 тысяч работников "Соды"? Продукция идёт нарасхват во всём мире.



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  • 19 | 08.08.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А статейка заказная. Причем заказали ее из власти. Работаете на администрацию башлыга?



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  • 20 | 08.08.2018, 14:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4
Куда денутся 10 тысяч работников "Соды"? Продукция идёт нарасхват во всём мире.
---------------
Во-первых на заводе не 10 тысяч работников, а кратно меньше.
Во-вторых речь тут идет не о том,чтобы закрыть Соду, а о том, чтобы производить соду не из готовой природной соды, а из нормального сырья, как и во всем мире.
В-третьих даже полное закрытие Соды никаким образом не скажется на экономическом положении республики. От нее одни убытки как в экономическом, так и особенно экологическом плане.



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