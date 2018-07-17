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Пора платить по счетам

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Сегодня торги на Московской бирже снова начались с падения рубля. Доллар пересек отметку 68 рублей, евро — 78 рублей. Это сильнейшее обесценение российской валюты за последние два года. ​

Пора платить по счетам


Рубль покатился вниз на фоне новостей о предстоящих санкциях со стороны США. Но едва ли меньший вклад в обесценивание российской валюты (и фондового рынка) внесли российские политики.

Трейдеры Финама отмечают, например, что падению индекса ММВБ способствовало предложение помощника президента России Андрея Белоусова​ изъять более 500 миллиардов рублей у нефтехимических, химических и металлургических компаний (чьи бумаги как раз сильны при слабом рубле). Не добавило оптимизма заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о готовности отказаться от доллара при торговле нефтью.

"Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — цитирует Силуанова ТАСС.

О перспективах кризиса Силуанов высказался весьма осторожно, не исключив его возможность.

"Если будут какие-то изменения в экономике глобальной, то конечно, они затронут и Россию. Сейчас говорить о каких-то основаниях глобального мирового кризиса я бы не стал", — сказал он.

Мировые экономические эксперты, опрошенные "Idel.Реалии" считают, что анонсированные на минувшей неделе санкции — важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на снижение курса российской валюты.

Корреспондент "Idel.Реалии" поговорил о судьбе рубля с Андерсом Ослундом (Anders Åslund), американским экономическим экспертом, в прошлом — советником Бориса Ельцина в первые годы переходного периода.

— Причиной нынешних проблем рубля являются санкции США. Если бы Россия вела рациональную экономическую политику, то она сфокусировалась бы на решении проблем, приведших к санкциям, — заявил эксперт.

По мнению Ослунда, к санкциям привели прежде всего "российская оккупация восточной Украины и вмешательство в президентские выборы США".

— Однако у ослабления курса рубля есть и долгосрочные причины — беда с правом собственности в стране. Кремль должен положить конец своей воровской политике и провести судебную реформу, чтобы избавиться от практики рейдерских захватов и вымогательства со стороны правоохранительных органов. Очевидно, что ни первое, ни второе не произойдут при нынешнем российском режиме, — констатирует Ослунд.

Уильям Джексон (William Jackson), старший эксперт по странам с формирующимися рынками в базирующейся в Лондоне компании "Капитал экономикс" (Capital Economics Ltd), считает, что в краткосрочной перспективе падающий рубль обеспечит доход российской казне:

— Падение курса рубля отражает озабоченность по поводу предстоящих санкций США в отношении России. Также влияют настроения на рынках развивающихся стран, порожденные кризисом в Турции. Нам уже стало известно, что игроки на иностранных фондовых рынках перестанут покупать акции, которые связаны с бюджетно-финансовыми правилами. Это указывает на то, что игроки вряд ли сильно озаботятся нынешним падением курса рубля. С одной стороны, инфляция все еще довольно низкая, значительно ниже планки Центрального банка, поэтому пока слабая валюта будет стимулировать инфляцию, обесценивание рубля не приведет к трагическим последствиям. Более того, слабая национальная валюта пополнит денежной массой резервы страны, так как государство получает доходы от продажи нефти в долларах США. Поступление незапланированных доходов может смягчить удар от последствий санкций.

Рядового россиянина перспектива пополнения казны за счет падающего рубля вряд ли обнадежит.

Банки ​уже успели расширить разницу между курсами покупки и продажи валюты.​ Так, Сбербанк сегодня покупает доллары по 66,79 руб., продает 69,31 руб. (разница 2,52 рубля). ВТБ24 покупает американскую валюту по 67,40 руб., а продает по 70,45 (разница 3,05 рубля). Татарстанский "Ак Барс" предлагает за доллар 67,95 руб и доллар за 69,29 (разница 2,04). Еще неделю-полторы назад эта разница, в зависимости от банка, составляла не более рубля.

Тем не менее ажиотажа в обменниках пока не наблюдается. По крайней мере, корреспондент "Idel.Реалии", обошедший сегодня несколько банков в Казани, такового не обнаружил.

Ян Арт, эксперт Госдумы России по финансовому рынку, считает, что это объясняется двумя обстоятельствами. Первое — снижение реальных доходов россиян. Второе — сезон отпусков: те, кто мог позволить себе купить валюту, сделал это и сейчас тратит ее за границей.

Кроме того, добавляет эксперт, возможно, что люди элементарно устали от обменных операций.

Ян Арт отмечает, что на рубль влияют три фактора: санкции, проблемы собственной экономики и возвращение американских капиталов с развивающихся рынков в родную страну, вызванное повышением ФРС процентной ставки.

— Это в совокупности дало эффект. Не смертельный. Но 70-72 можем видеть в перспективе, — полагает эксперт.

Последний раз кассы атаковали в декабре 2014-м — через два месяца после того, как рубль начал обесцениваться. Кстати, конец 2014 года сопровождался и заметной лихорадкой на рынке недвижимости. Ждать ли развития событий по аналогичному сценарию четыре года спустя?

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев уверяет, что всплеска интереса к недвижимости в связи с последними скачками валют на рынке не наблюдается. А если он и случится в дальнейшем, никакого ажиотажного спроса из-за падения рубля ждать всё равно не стоит.

— У нас все квартиры покупаются и продаются в рублях. Поэтому вряд ли мы будем наблюдать какое-то существенное воздействие валютного фактора на рынок недвижимости. Впрочем, я допускаю, что процент инвесторов, которые рассматривают недвижимость, как инструмент сбережения средств, со временем увеличится. Рубль упал и, возможно, будет падать дальше — поэтому не исключено, что людям, чьи сбережения хранятся в рублевых вкладах, станет невыгодно держать деньги на счетах. Они начнут искать другие способы сохранения денег. Часть всё равно уйдёт в валюту, а какая-то часть, возможно, заинтересуется недвижимостью. Но она не окажет существенного влияния на рынок, — прогнозирует эксперт.

В целом аналитики пока достаточно осторожно оценивают последствия падения российской валюты. Тем не менее некоторые последствия уже не заставили себя ждать. Например, сегодня стало известно, что с 15 августа из-за слабого рубля подорожают билеты на международные рейсы иностранных и российских авиакомпаний.

Идель.Реалии
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  • 1 | 14.08.2018, 10:12 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,2
Ждут нас тяжелые времена. Тушенку пойду прикуплю что ли. И макароны.



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  • Гость
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  • 2 | 14.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чему тут удивляться, ведь путлер говорил ,что падение рубля и санкции это хорошо для России. Вот тон и проводит эту "политику". Похоже для него чем хуже, тем лучше. Короче у него тараканы в голове...



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  • 3 | 14.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чему тут удивляться, ведь путлер говорил ,что падение рубля и санкции это хорошо для России. Вот тон и проводит эту "политику". Похоже для него чем хуже, тем лучше. Короче у него тараканы в голове...
+++++++++++++++++
Точно говоришь!

Если санкции так хороши, зачем же устраивать антисанкции? Надо благодарствовать за этот пинок, что заставляет нас Русиян думать, шевелиться и слезть с печки.



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  • 4 | 14.08.2018, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
А как мы хорошо жили до крымнаша, правда?
С Меркель в дёсна долбился пуйло....
в же8 входили...
на фоточках же20 - в центр ставили...
мистрали строили(взятка за молчание евро-ягнят на войну в Грузии)
северный поток, опять же...

и вот - в кольце врагов! всех переиграл!



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  • 5 | 14.08.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
Ах, да! Мы ттут еще одну распилиаду в Питере намереваемся отмундиалить!
Летнюю!
Ну или в Сочи, на худой конец...
Разница не велика, поскольку и там, и там - распилиада будет проходить в экстремальных условиях - под проливными дождями...

Ну а держаться будут те, кому за 50... это для них денег нет на пенсии и рабочие места.



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  • 6 | 14.08.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня такое ощущение,что вундеркинды из власти ведут нас по Венесуэльскому варианту,а может быть и с военной составляющей.



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  • 7 | 14.08.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без пенсий из-за вас останемся, вот чего вы добьётесь.



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  • 8 | 14.08.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даешь за доллар 100 рублей и больше!!! Чем дороже доллар тем богаче будем. Продавая доллар, вырученный от продажи нефти-газа на внутреннем рынке уже как дорогой товар тем самым увеличим наполняемость бюджета, вот вам и пенсии и другие социальные блага. Одна польза от санкций. Учите политэкономию.



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  • 9 | 14.08.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Церемония прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В бюджете общим объёмом 717 миллиардов долларов предусмотрено выделение средств на противодействие влиянию России. Речь идёт о постановке на вооружение США новых типов ядерных зарядов, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы.
_________________________________________
Обама-чмо? Трамп - наш! Опять пуйло всех переиграл...



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  • 10 | 14.08.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.08.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без пенсий из-за вас останемся, вот чего вы добьётесь.
+++++++++++++++++++++

Как это? Куда денут те Пенсионные сборы, которые сейчас накопила Путинская рать?



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  • 11 | 14.08.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.08.2018, 10:12 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,1
Ждут нас тяжелые времена. Тушенку пойду прикуплю что ли. И макароны.

****
сухари суши, с хозяином в Тверь отправишься



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  • 12 | 14.08.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.08.2018, 10:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1849 | Комментарии: 60228 | Рейтинг: +12251,9
А как мы хорошо жили до крымнаша, правда?
С Меркель в дёсна долбился пуйло....
в же8 входили...
на фоточках же20 - в центр ставили...
мистрали строили(взятка за молчание евро-ягнят на войну в Грузии)
северный поток, опять же...

и вот - в кольце врагов! всех переиграл!

****
ну ничего холопы они быстро адаптируются,



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  • # 13 | 14.08.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 14.08.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если санкции так хороши, зачем же устраивать антисанкции?
---------------------------
чтобы всем хорошо было.



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  • 15 | 14.08.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Национализация решит проблему. Но для этого шага нужен другой лидер.



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  • 16 | 14.08.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лен, вчера смотрел программу про самые странные министерства в мире, так вот в ОАЭ создали первое и единственное в стране министерство - министерство будущего. Возглавил его и находится в неём в единственном числе какой-то шейх. чем занимается министерство? в ОАЭ коренные арабы не работают, они получают ренту с природных ресурсов и нанимают обслугу из других стран, но так вечно продолжаться не может и прикинув хрен к носу шейхи поняли, что без электронного, компьютерного, кибер-биоинженерного будущего не будет. и задача шейха создать базу для образования своих в этих отраслях... а остальные народы пусть продолжают работать. я это к чему? да всё к тому же совокупному продукту страны. наш совокупный позволяет Российским гражданам ваще не работать, а тока учиться и управлять другими. можно и ваще ни)(уа не делать и жить припеваючи, поэтому твои экономисты , которые кричали о необходимости повышения пенс возраста - дерьмо
турк



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  • 17 | 14.08.2018, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
турк
_________________
фантастика - в другом отделе....



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  • 18 | 14.08.2018, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
турк
_________________
фантастика - в другом отделе....
______________________________________
Лен, забей, это давно реалии, а твои экономисты этого не понимают и всё сводят в бухгалтерский отчет вместо глубокого анализа
турк



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