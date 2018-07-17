Пора платить по счетам ...

Сегодня торги на Московской бирже снова начались с падения рубля. Доллар пересек отметку 68 рублей, евро — 78 рублей. Это сильнейшее обесценение российской валюты за последние два года. ​Рубль покатился вниз на фоне новостей о предстоящих санкциях со стороны США. Но едва ли меньший вклад в обесценивание российской валюты (и фондового рынка) внесли российские политики.Трейдеры Финама отмечают, например, что падению индекса ММВБ способствовало предложение помощника президента России Андрея Белоусова​ изъять более 500 миллиардов рублей у нефтехимических, химических и металлургических компаний (чьи бумаги как раз сильны при слабом рубле). Не добавило оптимизма заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о готовности отказаться от доллара при торговле нефтью."Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — цитирует Силуанова ТАСС.О перспективах кризиса Силуанов высказался весьма осторожно, не исключив его возможность."Если будут какие-то изменения в экономике глобальной, то конечно, они затронут и Россию. Сейчас говорить о каких-то основаниях глобального мирового кризиса я бы не стал", — сказал он.Мировые экономические эксперты, опрошенные "Idel.Реалии" считают, что анонсированные на минувшей неделе санкции — важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на снижение курса российской валюты.Корреспондент "Idel.Реалии" поговорил о судьбе рубля с Андерсом Ослундом (Anders Åslund), американским экономическим экспертом, в прошлом — советником Бориса Ельцина в первые годы переходного периода.— Причиной нынешних проблем рубля являются санкции США. Если бы Россия вела рациональную экономическую политику, то она сфокусировалась бы на решении проблем, приведших к санкциям, — заявил эксперт.По мнению Ослунда, к санкциям привели прежде всего "российская оккупация восточной Украины и вмешательство в президентские выборы США".— Однако у ослабления курса рубля есть и долгосрочные причины — беда с правом собственности в стране. Кремль должен положить конец своей воровской политике и провести судебную реформу, чтобы избавиться от практики рейдерских захватов и вымогательства со стороны правоохранительных органов. Очевидно, что ни первое, ни второе не произойдут при нынешнем российском режиме, — констатирует Ослунд.Уильям Джексон (William Jackson), старший эксперт по странам с формирующимися рынками в базирующейся в Лондоне компании "Капитал экономикс" (Capital Economics Ltd), считает, что в краткосрочной перспективе падающий рубль обеспечит доход российской казне:— Падение курса рубля отражает озабоченность по поводу предстоящих санкций США в отношении России. Также влияют настроения на рынках развивающихся стран, порожденные кризисом в Турции. Нам уже стало известно, что игроки на иностранных фондовых рынках перестанут покупать акции, которые связаны с бюджетно-финансовыми правилами. Это указывает на то, что игроки вряд ли сильно озаботятся нынешним падением курса рубля. С одной стороны, инфляция все еще довольно низкая, значительно ниже планки Центрального банка, поэтому пока слабая валюта будет стимулировать инфляцию, обесценивание рубля не приведет к трагическим последствиям. Более того, слабая национальная валюта пополнит денежной массой резервы страны, так как государство получает доходы от продажи нефти в долларах США. Поступление незапланированных доходов может смягчить удар от последствий санкций.Рядового россиянина перспектива пополнения казны за счет падающего рубля вряд ли обнадежит.Банки ​уже успели расширить разницу между курсами покупки и продажи валюты.​ Так, Сбербанк сегодня покупает доллары по 66,79 руб., продает 69,31 руб. (разница 2,52 рубля). ВТБ24 покупает американскую валюту по 67,40 руб., а продает по 70,45 (разница 3,05 рубля). Татарстанский "Ак Барс" предлагает за доллар 67,95 руб и доллар за 69,29 (разница 2,04). Еще неделю-полторы назад эта разница, в зависимости от банка, составляла не более рубля.Тем не менее ажиотажа в обменниках пока не наблюдается. По крайней мере, корреспондент "Idel.Реалии", обошедший сегодня несколько банков в Казани, такового не обнаружил.Ян Арт, эксперт Госдумы России по финансовому рынку, считает, что это объясняется двумя обстоятельствами. Первое — снижение реальных доходов россиян. Второе — сезон отпусков: те, кто мог позволить себе купить валюту, сделал это и сейчас тратит ее за границей.Кроме того, добавляет эксперт, возможно, что люди элементарно устали от обменных операций.Ян Арт отмечает, что на рубль влияют три фактора: санкции, проблемы собственной экономики и возвращение американских капиталов с развивающихся рынков в родную страну, вызванное повышением ФРС процентной ставки.— Это в совокупности дало эффект. Не смертельный. Но 70-72 можем видеть в перспективе, — полагает эксперт.Последний раз кассы атаковали в декабре 2014-м — через два месяца после того, как рубль начал обесцениваться. Кстати, конец 2014 года сопровождался и заметной лихорадкой на рынке недвижимости. Ждать ли развития событий по аналогичному сценарию четыре года спустя?Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев уверяет, что всплеска интереса к недвижимости в связи с последними скачками валют на рынке не наблюдается. А если он и случится в дальнейшем, никакого ажиотажного спроса из-за падения рубля ждать всё равно не стоит.— У нас все квартиры покупаются и продаются в рублях. Поэтому вряд ли мы будем наблюдать какое-то существенное воздействие валютного фактора на рынок недвижимости. Впрочем, я допускаю, что процент инвесторов, которые рассматривают недвижимость, как инструмент сбережения средств, со временем увеличится. Рубль упал и, возможно, будет падать дальше — поэтому не исключено, что людям, чьи сбережения хранятся в рублевых вкладах, станет невыгодно держать деньги на счетах. Они начнут искать другие способы сохранения денег. Часть всё равно уйдёт в валюту, а какая-то часть, возможно, заинтересуется недвижимостью. Но она не окажет существенного влияния на рынок, — прогнозирует эксперт.В целом аналитики пока достаточно осторожно оценивают последствия падения российской валюты. Тем не менее некоторые последствия уже не заставили себя ждать. Например, сегодня стало известно, что с 15 августа из-за слабого рубля подорожают билеты на международные рейсы иностранных и российских авиакомпаний.