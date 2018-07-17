Пора платить по счетам ...

Рубль покатился вниз на фоне новостей о предстоящих санкциях со стороны США. Но едва ли меньший вклад в обесценивание российской валюты (и фондового рынка) внесли российские политики.
Трейдеры Финама отмечают, например, что падению индекса ММВБ способствовало предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять более 500 миллиардов рублей у нефтехимических, химических и металлургических компаний (чьи бумаги как раз сильны при слабом рубле). Не добавило оптимизма заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о готовности отказаться от доллара при торговле нефтью.
"Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — цитирует Силуанова ТАСС.
О перспективах кризиса Силуанов высказался весьма осторожно, не исключив его возможность.
"Если будут какие-то изменения в экономике глобальной, то конечно, они затронут и Россию. Сейчас говорить о каких-то основаниях глобального мирового кризиса я бы не стал", — сказал он.
Мировые экономические эксперты, опрошенные "Idel.Реалии" считают, что анонсированные на минувшей неделе санкции — важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на снижение курса российской валюты.
Корреспондент "Idel.Реалии" поговорил о судьбе рубля с Андерсом Ослундом (Anders Åslund), американским экономическим экспертом, в прошлом — советником Бориса Ельцина в первые годы переходного периода.
— Причиной нынешних проблем рубля являются санкции США. Если бы Россия вела рациональную экономическую политику, то она сфокусировалась бы на решении проблем, приведших к санкциям, — заявил эксперт.
По мнению Ослунда, к санкциям привели прежде всего "российская оккупация восточной Украины и вмешательство в президентские выборы США".
— Однако у ослабления курса рубля есть и долгосрочные причины — беда с правом собственности в стране. Кремль должен положить конец своей воровской политике и провести судебную реформу, чтобы избавиться от практики рейдерских захватов и вымогательства со стороны правоохранительных органов. Очевидно, что ни первое, ни второе не произойдут при нынешнем российском режиме, — констатирует Ослунд.
Уильям Джексон (William Jackson), старший эксперт по странам с формирующимися рынками в базирующейся в Лондоне компании "Капитал экономикс" (Capital Economics Ltd), считает, что в краткосрочной перспективе падающий рубль обеспечит доход российской казне:
— Падение курса рубля отражает озабоченность по поводу предстоящих санкций США в отношении России. Также влияют настроения на рынках развивающихся стран, порожденные кризисом в Турции. Нам уже стало известно, что игроки на иностранных фондовых рынках перестанут покупать акции, которые связаны с бюджетно-финансовыми правилами. Это указывает на то, что игроки вряд ли сильно озаботятся нынешним падением курса рубля. С одной стороны, инфляция все еще довольно низкая, значительно ниже планки Центрального банка, поэтому пока слабая валюта будет стимулировать инфляцию, обесценивание рубля не приведет к трагическим последствиям. Более того, слабая национальная валюта пополнит денежной массой резервы страны, так как государство получает доходы от продажи нефти в долларах США. Поступление незапланированных доходов может смягчить удар от последствий санкций.
Рядового россиянина перспектива пополнения казны за счет падающего рубля вряд ли обнадежит.
Банки уже успели расширить разницу между курсами покупки и продажи валюты. Так, Сбербанк сегодня покупает доллары по 66,79 руб., продает 69,31 руб. (разница 2,52 рубля). ВТБ24 покупает американскую валюту по 67,40 руб., а продает по 70,45 (разница 3,05 рубля). Татарстанский "Ак Барс" предлагает за доллар 67,95 руб и доллар за 69,29 (разница 2,04). Еще неделю-полторы назад эта разница, в зависимости от банка, составляла не более рубля.
Тем не менее ажиотажа в обменниках пока не наблюдается. По крайней мере, корреспондент "Idel.Реалии", обошедший сегодня несколько банков в Казани, такового не обнаружил.
Ян Арт, эксперт Госдумы России по финансовому рынку, считает, что это объясняется двумя обстоятельствами. Первое — снижение реальных доходов россиян. Второе — сезон отпусков: те, кто мог позволить себе купить валюту, сделал это и сейчас тратит ее за границей.
Кроме того, добавляет эксперт, возможно, что люди элементарно устали от обменных операций.
Ян Арт отмечает, что на рубль влияют три фактора: санкции, проблемы собственной экономики и возвращение американских капиталов с развивающихся рынков в родную страну, вызванное повышением ФРС процентной ставки.
— Это в совокупности дало эффект. Не смертельный. Но 70-72 можем видеть в перспективе, — полагает эксперт.
Последний раз кассы атаковали в декабре 2014-м — через два месяца после того, как рубль начал обесцениваться. Кстати, конец 2014 года сопровождался и заметной лихорадкой на рынке недвижимости. Ждать ли развития событий по аналогичному сценарию четыре года спустя?
Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев уверяет, что всплеска интереса к недвижимости в связи с последними скачками валют на рынке не наблюдается. А если он и случится в дальнейшем, никакого ажиотажного спроса из-за падения рубля ждать всё равно не стоит.
— У нас все квартиры покупаются и продаются в рублях. Поэтому вряд ли мы будем наблюдать какое-то существенное воздействие валютного фактора на рынок недвижимости. Впрочем, я допускаю, что процент инвесторов, которые рассматривают недвижимость, как инструмент сбережения средств, со временем увеличится. Рубль упал и, возможно, будет падать дальше — поэтому не исключено, что людям, чьи сбережения хранятся в рублевых вкладах, станет невыгодно держать деньги на счетах. Они начнут искать другие способы сохранения денег. Часть всё равно уйдёт в валюту, а какая-то часть, возможно, заинтересуется недвижимостью. Но она не окажет существенного влияния на рынок, — прогнозирует эксперт.
В целом аналитики пока достаточно осторожно оценивают последствия падения российской валюты. Тем не менее некоторые последствия уже не заставили себя ждать. Например, сегодня стало известно, что с 15 августа из-за слабого рубля подорожают билеты на международные рейсы иностранных и российских авиакомпаний.
Идель.Реалии
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