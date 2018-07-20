Шендерович об истории с Чебурашкой Эдуарда Успенского

Ох, какая печаль… Успенский. Нас с ним связывал один смешной сюжет… Николай Машовец — звали «молодогвардейского» критика, который в ноябре 1981 года написал донос на Чебурашку и ее автора, опубликованный в «Литературной газете».Клянусь, там было слова «безродный»! «Безродный» Чебурашка — и ни одного стихотворение о Родине, о гербе, о хлебе! Детей растлевают чужими ценностями!Я прочитал это в Ленинской комнате своей образцовой в/ч в Забайкальском военном округе. И вслух в возмущении сказал: бред!И это услышал замполит Седов. И уточнил, что именно бред. И я сказал: бред — рассказывать ребенку про герб. Ребенку надо — про мишку, про Чебурашку…И замполит Седов тоже донес — уже на меня.И через пару месяцев меня свезли к особисту. И после допроса сняли на хрен с офицерских сборов. И я вернулся домой сержантом, за что всю жизнь был ужасно благодарен Эдуарду Николаевичу…Он так смеялся, когда я рассказывал ему эту историю.Но когда его выгоняли из литературы — было не смешно, нет.Кто теперь, кроме меня, вспомнит фамилию Машовец и других мудаков и негодяев, травивших Успенского. А Чебурашка и дядя Федор — навсегда.Прощайте, дорогой Эдуард Николаевич.