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Шендерович об истории с Чебурашкой Эдуарда Успенского

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Ох, какая печаль… Успенский. Нас с ним связывал один смешной сюжет… Николай Машовец — звали «молодогвардейского» критика, который в ноябре 1981 года написал донос на Чебурашку и ее автора, опубликованный в «Литературной газете».

Шендерович об истории с Чебурашкой Эдуарда Успенского


Клянусь, там было слова «безродный»! «Безродный» Чебурашка — и ни одного стихотворение о Родине, о гербе, о хлебе! Детей растлевают чужими ценностями!

Я прочитал это в Ленинской комнате своей образцовой в/ч в Забайкальском военном округе. И вслух в возмущении сказал: бред!

И это услышал замполит Седов. И уточнил, что именно бред. И я сказал: бред — рассказывать ребенку про герб. Ребенку надо — про мишку, про Чебурашку…

И замполит Седов тоже донес — уже на меня.

И через пару месяцев меня свезли к особисту. И после допроса сняли на хрен с офицерских сборов. И я вернулся домой сержантом, за что всю жизнь был ужасно благодарен Эдуарду Николаевичу…

Он так смеялся, когда я рассказывал ему эту историю.

Но когда его выгоняли из литературы — было не смешно, нет.

Кто теперь, кроме меня, вспомнит фамилию Машовец и других мудаков и негодяев, травивших Успенского. А Чебурашка и дядя Федор — навсегда.

Прощайте, дорогой Эдуард Николаевич.

Виктор Шендерович






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  • Участник
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  • 1 | 16.08.2018, 09:41 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5334 | Рейтинг: +1437
Воспмтывали герои Успенского,но надо отдать должное Союзмультфильму. Именно они вдохнули в Чебурашку и Гену крокодила,и Колобкам тот неповторимый образ.Коим их мы любили и любим.Спасибо.Многие уже в ином мире. Ушел и Успенский.



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  • 2 | 16.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам не до этого. У нас тут коррупция, задыхаемся, надо свежего воздуха.



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  • Участник
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  • 3 | 16.08.2018, 09:43 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5334 | Рейтинг: +1437
Дети любили героев Успенского. А любовь это и есть воспитание.



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 16.08.2018, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Да... грустно... и всё же - достойно прожитая жизнь, да и 80 лет - это не так уж и мало.
Нам останутся - Простоквашино, Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор, Печкин, Чебурашка, Гена, Шапокляк, Дядюшка Ау, Баба-яга, которая против, Пластилиновая ворона, Колобки, которые ведут следствие, Рыжий, рыжий, конопатый...
И «В нашу гавань заходили корабли».



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  • 5 | 16.08.2018, 10:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28452 | Рейтинг: -691,1
«Безродный» Чебурашка
-------------------
Не только безродный, еще и бесполовой

Он или она? Или гермафродит?



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1

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  • 6 | 16.08.2018, 10:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28452 | Рейтинг: -691,1
И «В нашу гавань заходили корабли».
---------------------
Чудо, да.
Эту хренотень слушают представители всех 150, то есть всех минус одного народностей.
Не только слушают, еще и поют. И вникаются своими музыкальными восприятиями и предпочтениями.



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  • 7 | 16.08.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2018, 10:19 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28445 | Рейтинг: -690,3
И «В нашу гавань заходили корабли».
---------------------
Чудо, да.

============

Когда эта "гавань" появилась - сразу понял: песня подворотни станет главной на эстрадных подмостках.



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  • 8 | 16.08.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.08.2018, 09:53 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1850 | Комментарии: 60289 | Рейтинг: +12254,6
...
Нам останутся - Простоквашино, Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор, Печкин, Чебурашка, Гена, Шапокляк, ...

==========

Эти милые персонажи обязаны своим воплощением "Союзмультфильму".
После развала СССР Успенский сдулся, как и все его творцы-соплеменники.
Запомнился лишь безобразным скандалистом со своей бывшей женой.



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  • 9 | 16.08.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И через пару месяцев меня свезли к особисту. И после допроса сняли на хрен с офицерских сборов.
-------------------------
Шендерович опять физдит. Получается он на сборах был гораздо больше 2 месяцев. Пока прибыл, пока в ленкомнате что то сказал и только через 2 месяца к особисту и сняли со сборов. Сборы столько времени не длились. Да и не занимались особисты чебурашками. Замполит мог настучать, но на допрос особист по этому поводу вызывать бы не стал. Максимум что нибудь написал бы в личном деле. Вывод, Шендерович физдит и набивает себе цену и как бы между прочим сообщает, что типа знаком с самим Успенским, что типа с ним на короткой ноге.



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  • 10 | 16.08.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам не до этого. У нас тут коррупция, задыхаемся, надо свежего воздуха.
***
Товарищ верь придет пора
Закона счастья и покоя
Но к той поре на наших пятках
Напишут синим номера.



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  • 11 | 16.08.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.08.2018, 10:16 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28445 | Рейтинг: -690,3
«Безродный» Чебурашка
-------------------
Не только безродный, еще и бесполовой

Он или она? Или гермафродит?
____________________________________________
Тебе то что, все равно не ипут.



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  • 12 | 16.08.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вывод, Шендерович физдит и набивает себе цену и как бы между прочим сообщает, что типа знаком с самим Успенским, что типа с ним на короткой ноге.

------------------------

Все они одного поля ягоды: шендеровичи, успенские, быковы, гозманы... Несть числа русоненавистникам.



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  • 13 | 16.08.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Это чмочило в декабристы метит? Ну они тоже были чмочилами если что



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  • 14 | 16.08.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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И проходил и участвовал неоднократно. Физдит, конечно. По-привычке уже. И сборы столько не проходили, и особистам "скачки" и "скакуны" до фени, и "закладывать" в 81-м году тут было нечего и некому. В 81-м люди и не такое свободно говорили. А уж анекдоты о "дорогом и любимом" вплоть до Старой площади. По-сути: "пластилиновую ворону" мог написать ГЕНИЙ! Его и не стало у нас. А мы не знали, только догадывались, что он ... И тот, что "дедушку лопатой.." тоже осиротел. Это, допустим, паршиво.



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  • 15 | 16.08.2018, 11:28 | Автор: Ирек
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5 | 16.08.2018, 10:16 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28446 | Рейтинг: -690,6
«Безродный» Чебурашка
-------------------
Не только безродный, еще и бесполовой

Он или она? Или гермафродит?
++++++++++++++++++++++++++
Во бла. Зулёк, то с чего окрысилась на чебурашку, и в общем-то на Успенского, и на Союзмутфильм в придачу. Знак вопроса не ставлю, наверное уже вообще приплыла.



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  • 16 | 16.08.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 16.08.2018, 11:28 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 128 | Комментарии: 6104 | Рейтинг: -384,4
5 | 16.08.2018, 10:16 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28446 | Рейтинг: -690,6
«Безродный» Чебурашка
-------------------
Не только безродный, еще и бесполовой

Он или она? Или гермафродит?
++++++++++++++++++++++++++
Во бла. Зулёк, то с чего окрысилась на чебурашку, и в общем-то на Успенского, и на Союзмутфильм в придачу. Знак вопроса не ставлю, наверное уже вообще приплыла.

==========================

Правильно Зулёк ёрничает. Ибо все мы, похоже, с такими же ушами, чтобы власть могла побольше на них лапши навешивать.



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  • 17 | 16.08.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 16.08.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вывод, Шендерович физдит и набивает себе цену и как бы между прочим сообщает, что типа знаком с самим Успенским, что типа с ним на короткой ноге.

------------------------

Все они одного поля ягоды: шендеровичи, успенские, быковы, гозманы... Несть числа русоненавистникам.
_________________________________________
Быкофф далеко не быкофф. Запретить смену фамилий, чтобы гниль не маскировалась. Не зря Иван грозный в Россию не пускал их, да и черта оседлости неспроста была



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  • 18 | 16.08.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быкофф далеко не быкофф. Запретить смену фамилий, чтобы гниль не маскировалась. Не зря Иван грозный в Россию не пускал их, да и черта оседлости неспроста была
_______________________________________________
А Солженицын как написал 20 лет вместе.



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  • 19 | 16.08.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А Солженицын как написал 20 лет вместе, сразу из телека убрали



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  • 20 | 16.08.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие евреи сменили фамилии на русские от названий рыб, птиц, животных... Особо статусные были священнические. Рождественские, Преображенские, Успенские...



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