Пауки в курултаевской банке

Верховный суд Башкирии вчера отказался снять с регистрации на выборы в республиканский парламент (Курултай) известного в Уфе телеведущего Ильдара Исангулова, баллотирующегося от «Партии дела». На его снятии в суде настаивал единоросс, юрист Александр Дегтев, баллотирующийся в том же одномандатном округе. По мнению административного истца, конкурент занес документы в комиссию позже установленного времени на две минуты.Оба кандидата были представлены в предыдущем созыве Курултая. Собеседник „Ъ“ предполагает, что обоим кандидатам могла быть оказана административная поддержка. Факт обращения в суд одного из них, по мнению юриста, говорит о том, что в округе развернется борьба.В Новиковском одномандатном округе №14 в Башкирии, где 9 сентября пройдут выборы в региональный парламент Курултай, единоросс, юрист Александр Дегтев безуспешно попытался снять с регистрации конкурента — ведущего расследовательской телепрограммы «Дознание» Ильдара Исангулова, баллотирующегося от Партии дела (на прошлых выборах выдвигался от Партии социальной справедливости). Оба кандидата были представлены в Курултае предыдущего созыва.Административный истец обратился с заявлением в Верховный суд республики, указав, что его конкурент по округу занес документы в избирательную комиссию на две минуты позже установленного срока — в 18 ч 2 мин 21 июля. По всей видимости, господин Дегтев ориентировался на время приема документов, которое было указано в штампе избирательной комиссии. Он потребовал признать постановление о регистрации господина Исангулова незаконным и отменить его. ВС в иске отказал.На судебном процессе, который прошел вчера, представитель Александра Дегтева сделал пояснения к иску, сообщили „Ъ“ участники заседания. Он указал на то, что конкурент опоздал с подачей документов не только на две минуты, но на сутки и две минуты. Поскольку Центризбирком республики опубликовал постановление о назначении даты выборов 20 июня и отвел кандидатам на подачу документов не больше 30 дней, их прием должен был завершиться 20 июля, отметил административный истец в заявлении, добавив, что «регистрация такого кандидата является грубым нарушением Кодекса Республики Башкортостан о выборах», а «пропуск срока (подачи документов.— „Ъ“) является основанием для отказа в регистрации кандидата».Отметим, что согласно календарному плану избирательной кампании, опубликованному на официальном сайте ЦИК Башкирии, документы на регистрацию кандидатов принимались все-таки до 18 ч 21 июля.В иске единороссу было отказано, так как представитель господина Исангулова доказал, что пришел в окружную комиссию за несколько минут до окончания приема документов. «Он там был за десять-пятнадцать минут до шести часов вечера, но не мог зайти в помещение, так как там сообщали, что для приема документов нет человека,— отметил Ильдар Исангулов.— Мы не виноваты, что комиссия заставила себя ждать. И потом — документы они все-таки приняли».В своем отзыве ответчик заявил, что согласно методическим рекомендациям ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, временем предоставления документов в комиссию является не то, когда их принял член комиссии, а то, когда кандидат или его представитель пришел в комиссию. Кроме того, заявил ответчик, единоросс в своем иске не указал, каким образом решение о регистрации конкурента нарушает его избирательные права.Ильдар Исангулов удивлен действиями Александра Дегтева и связывает их с тем, что соперник «не готов и не привык к конкурентной борьбе».Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.Руководство окружной комиссии для связи было недоступно.Александр Дегтев отказался от комментариев до изготовления полного текста решения суда.Представители «Единой России» и «Партии дела» в этом округе — наиболее сильные и известные кандидаты, отмечает политтехнолог, юрист Юрий Сидоров (кроме них в этом округе баллотируются представители «Справедливой России», КПРФ, «Патриотов России» и ЛДПР). «Думаю, им обоим пообещали административную поддержку и в перспективе мандат, но оба кандидата в этом не уверены, и, по всей видимости, договорного исхода в этом округе не будет, а будут конкурентные выборы,— отмечает собеседник.— Что касается решения суда, то пока доводы ответчика действительно выглядят убедительнее доводов истца. Если представитель кандидата прибыл в комиссию для сдачи документов вовремя, а их приняли позже по вине комиссии, то это не нарушение».