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Пауки в курултаевской банке

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Верховный суд Башкирии вчера отказался снять с регистрации на выборы в республиканский парламент (Курултай) известного в Уфе телеведущего Ильдара Исангулова, баллотирующегося от «Партии дела». На его снятии в суде настаивал единоросс, юрист Александр Дегтев, баллотирующийся в том же одномандатном округе. По мнению административного истца, конкурент занес документы в комиссию позже установленного времени на две минуты.

Пауки в курултаевской банке


Оба кандидата были представлены в предыдущем созыве Курултая. Собеседник „Ъ“ предполагает, что обоим кандидатам могла быть оказана административная поддержка. Факт обращения в суд одного из них, по мнению юриста, говорит о том, что в округе развернется борьба.

В Новиковском одномандатном округе №14 в Башкирии, где 9 сентября пройдут выборы в региональный парламент Курултай, единоросс, юрист Александр Дегтев безуспешно попытался снять с регистрации конкурента — ведущего расследовательской телепрограммы «Дознание» Ильдара Исангулова, баллотирующегося от Партии дела (на прошлых выборах выдвигался от Партии социальной справедливости). Оба кандидата были представлены в Курултае предыдущего созыва.

Административный истец обратился с заявлением в Верховный суд республики, указав, что его конкурент по округу занес документы в избирательную комиссию на две минуты позже установленного срока — в 18 ч 2 мин 21 июля. По всей видимости, господин Дегтев ориентировался на время приема документов, которое было указано в штампе избирательной комиссии. Он потребовал признать постановление о регистрации господина Исангулова незаконным и отменить его. ВС в иске отказал.

На судебном процессе, который прошел вчера, представитель Александра Дегтева сделал пояснения к иску, сообщили „Ъ“ участники заседания. Он указал на то, что конкурент опоздал с подачей документов не только на две минуты, но на сутки и две минуты. Поскольку Центризбирком республики опубликовал постановление о назначении даты выборов 20 июня и отвел кандидатам на подачу документов не больше 30 дней, их прием должен был завершиться 20 июля, отметил административный истец в заявлении, добавив, что «регистрация такого кандидата является грубым нарушением Кодекса Республики Башкортостан о выборах», а «пропуск срока (подачи документов.— „Ъ“) является основанием для отказа в регистрации кандидата».

Отметим, что согласно календарному плану избирательной кампании, опубликованному на официальном сайте ЦИК Башкирии, документы на регистрацию кандидатов принимались все-таки до 18 ч 21 июля.

В иске единороссу было отказано, так как представитель господина Исангулова доказал, что пришел в окружную комиссию за несколько минут до окончания приема документов. «Он там был за десять-пятнадцать минут до шести часов вечера, но не мог зайти в помещение, так как там сообщали, что для приема документов нет человека,— отметил Ильдар Исангулов.— Мы не виноваты, что комиссия заставила себя ждать. И потом — документы они все-таки приняли».

В своем отзыве ответчик заявил, что согласно методическим рекомендациям ЦИК России по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, временем предоставления документов в комиссию является не то, когда их принял член комиссии, а то, когда кандидат или его представитель пришел в комиссию. Кроме того, заявил ответчик, единоросс в своем иске не указал, каким образом решение о регистрации конкурента нарушает его избирательные права.

Ильдар Исангулов удивлен действиями Александра Дегтева и связывает их с тем, что соперник «не готов и не привык к конкурентной борьбе».

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Руководство окружной комиссии для связи было недоступно.

Александр Дегтев отказался от комментариев до изготовления полного текста решения суда.

Представители «Единой России» и «Партии дела» в этом округе — наиболее сильные и известные кандидаты, отмечает политтехнолог, юрист Юрий Сидоров (кроме них в этом округе баллотируются представители «Справедливой России», КПРФ, «Патриотов России» и ЛДПР). «Думаю, им обоим пообещали административную поддержку и в перспективе мандат, но оба кандидата в этом не уверены, и, по всей видимости, договорного исхода в этом округе не будет, а будут конкурентные выборы,— отмечает собеседник.— Что касается решения суда, то пока доводы ответчика действительно выглядят убедительнее доводов истца. Если представитель кандидата прибыл в комиссию для сдачи документов вовремя, а их приняли позже по вине комиссии, то это не нарушение».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 17.08.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели кто то еще не прозрел, и пойдет на "выборы"?!!!



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  • 2 | 17.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое прозрение, для этого надо начинать соображать. а вот для этого самого нужнео время длиною несколько поколений.
пойду, еще как пойду. потом будут плакаться то ли от любви к правителю, то ли от участи жалкого холопского существования.



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  • 3 | 17.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошу прощения , исправил ошибки.
-------------
Какое прозрение, для этого надо начинать соображать. А вот для этого самого нужно время длиною несколько поколений.
Пойдут, еще как пойдут. Потом будут плакаться то ли от любви к правителю, то ли от участи жалкого холопского существования.



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  • 4 | 17.08.2018, 10:23 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2676 | Рейтинг: -262,9
На выборы обязательно нужно идти.

Иначе голос ваш украдёт едрисня или какой-нибудь жулик исянгулов.



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  • 5 | 17.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.08.2018, 10:23 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2671 | Рейтинг: -262,3
На выборы обязательно нужно идти.

Иначе голос ваш украдёт едрисня или какой-нибудь жулик исянгулов.
=======================================
Иди на базар, купи там петуха, и эту туфту ему рассказывай.



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  • 6 | 17.08.2018, 10:40 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1134 | Рейтинг: +88,3
Исангулов единственный, реально работающий Депутат. Одна его программа-чистилище что стоит!

А остальные депутаты все кормушники, решают свои шкурные делишки, либо тратятся на “крышу” на случай прихвата за 5 точку.
Всегда пучком проходят Депутаты-медики, имеющие бюджет за Млрд, из присягнувшего юбочного окружения.
Порешать в З\хранении, вернее расставлять и фондировать бюджет много иметь не нужно, это же не Анатомию с Патфизиологию сдавать и не сдать!
И так по всему фронту башмедицины одни недо…

Ведь дошло до анекдота - заСлуженного врача дали директору санатория, не имеющего медОбразования, сельхознику!
А что Зайтуна, со своим скудно-бирским ф. училищем рулила Госфармацией, да и сейчас крупнеёший поставщик! Поговаривают, чт о кандидатом чего-то даже заделалась.
Директор республиканского протезно-ортопедического предприятия вроде только со средним образованием. И это в т о время, когда её отрасль по всей росии просцветает, а они в ж…, и выживают сдачей помещении в аренду под офис строителям и нахрапристо носятся с идеей прихватизации. Ищут короче на ‘’занос”, хотят порешать.

А зав ЦРА, троечки которой всегда выбивал папаша, иногда чуть ли не с мордобоем, унижая-угрожая профессорскому составу?

А пачка “зятьков”, сыночков, да и просто любовниц, отс..ие хлебные Должности?
И так в стане с такими исполнителями/смотрящими готовятся сделать прорыв в Медицине, на основе цифровых технологии, на что верно направил всех мой Президент в своём Послании?

Ну когда же, м...твою, рассмотрят Предложение Матвиенко/Жириновского о переформатировании регионов?



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  • 7 | 17.08.2018, 11:00 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2676 | Рейтинг: -262,9
Кто не пойдёт на выборы, тот враг самому себе, своим детям и своему народу. Безответственный болван.



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  • 8 | 17.08.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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7- му
А кто пойдет тот БАРАН!



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  • 9 | 17.08.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Вы знаете, Шура, я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер — осёл! Ей-богу...



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  • 10 | 17.08.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Дурак учится на своих ошибках, умный — на чужих.
Ты дурнее самого дурного?

Агитировал за Грудинина, что получил? Ба-а-а-льшой привет от Памфиловой.
Хочешь повторить такое удовольствие?



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  • 11 | 17.08.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Исянгулов - Цицерон либерастов.

После увольнения из армии по дискредитирующим основаниям он очень нужен властям для перекладывания своих недоработок на социальных активистов на всех флангах,а также лоббирования интересов олигархических групп, рвущихся к остаткам природных богатств башкир.

Даже обман ЦИКа фальшивым дипломом юриста и званием полковника полиции не смогли отодвинуть его от развала гражданского общества в РБ и расправ над неугодными.



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  • 12 | 17.08.2018, 11:24 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2676 | Рейтинг: -262,9
В этом все дело. Если бы народ не велся на провокации всяких навальных, а дружно пришёл и проголосовал на Грудинина, мы бы сейчас жили в другой стране. Никто бы не посмел фальсифицировать результат.

Вообще-то Грудинин и так набрал больший процент, но перевес был небольшой, это позволило обмануть граждан.

Поэтом идите и голосуйте и мозги не еб.ите. Они специально сделали выборы в сентябре, когда народ картошку корвет, чтобы никто не пришел, воровать было легче.



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  • 13 | 17.08.2018, 11:33 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15437 | Рейтинг: -2863
Это один из ярких представителей обслуги богатеньких. Ему интересы народа до лампочки. Любые его передачи с пафосом были направлены на защиту интересов местных олигархов.



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  • 14 | 17.08.2018, 11:40 | Автор: кац | На сайте
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На счет ходить или нет. Хруль прав, ходить надо обязательно и других уговаривать. За один раз все не сложится разумеется.
Сейчас много разных рычагов контроля. Просто так вбрасывать или приписывать уже невозможно. Давайте попробуем 9-го сентября. Активно сходим на выборы, по идее сейчас переломный момент. Едро должен получить отлуп. С этого начнется построение гражданского общества.



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  • 15 | 17.08.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообще-то Грудинин и так набрал больший процент, но перевес был небольшой, это позволило обмануть граждан.

--------------------

Хренасе... По факту - 25%, нарисовали 11%. Вот так, с миру по проценту - нищему на очередной срок.



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  • 16 | 17.08.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Едро должен получить отлуп. С этого начнется построение гражданского общества.

--------------

Едро и так сливают. Проведут ребрендинг - и вся недолга. Воскликнешь: "Ба, знакомые всё лица!.."



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  • 17 | 17.08.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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В России выбора это породия на государственном уровне, обман граждан. бараны голосуют за предложенных властями кандидатов, дурные все еще считают "выбора" справедливыми, кто близко к истине - не тратят время на посещения изб.участков.



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  • 18 | 17.08.2018, 12:19 | Автор: xrul | На сайте
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03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России выбора это породия на государственном уровне, обман граждан. бараны голосуют за предложенных властями кандидатов, дурные все еще считают "выбора" справедливыми, кто близко к истине - не тратят время на посещения изб.участков.
---------------
Вот это соплежуйство и привело к тому, что во власти воры и мошенники.



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  • 19 | 17.08.2018, 12:20 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15437 | Рейтинг: -2863
Рабская психология слишком крепко сидит еще в людях. Думают, что не принимая участие в голосовании кому то может досадить.
Но ведь сейчас законы такие, что кандидат проходит независимо от количества принимавших участие в голосовании. Никто допустим не придет на участки, а только родственники, друзья и проплаченные. И всё, у них свой человек на месте.



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  • 20 | 17.08.2018, 12:26 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15437 | Рейтинг: -2863
Хруль, кажется тут немного сложнее обстоит дело. Кому выгодно, чтобы люди не ходили на выборы? Правильно, власть предержащим. При пассивности народа выберут только заинтересованные, свои и кого надо.
Но они не могут открыто агитировать игнорировать выборы. Открыто типа "идите на выборы", а с помошью провокаторов "идите лесом".



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