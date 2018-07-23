Родной язык в Башкирии: Большинство выбрали русский

Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — 9,45%, а русский — 63,05%.Министерство образования Башкортостана ответило на запрос редакции "Idel.Реалии" о количестве обучающихся в школах республики и о том, какие языки были выбраны для изучения в рамках предмета "родной язык".По предварительному мониторингу на 2018-2019 учебный год, в РБ будут изучаться 11 родных языков. Это башкирский, белорусский, латышский, марийский, мордовский, немецкий, русский, татарский, удмуртский, украинский и чувашский языки.Русский язык в качестве родного выбрало 63,05% учащихся, башкирский — 15,6%, татарский — 9,45%, марийский — 1,11%, чувашский — 0,74%. При этом башкирский и русский (в качестве родного) языки будут изучаться во всех общеобразовательных учреждениях РБ. Татарский язык как родной будет преподаваться в 12 муниципальных районах и 3-х городских округах. Уроки чувашского запланированы в 5 муниципальных районах, а уроки марийского — в одном районе.Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 35,19% населения РБ составляют русские, 28,79% — башкиры, 24,78% — татары.Как сообщил Минобр РБ, общее количество школьников в регионе составляет 468 154 человека.25 июля Госдума РФ приняла законопроект об изучении родных языков. Он предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования." В национальных республиках России активисты, выступающие за развитие языков народов федерации, подвергли эти нововведения критике, т.к. по их мнению, этот закон приведет к еще большему уменьшению носителей языков.