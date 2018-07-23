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Родной язык в Башкирии: Большинство выбрали русский

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Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — 9,45%, а русский — 63,05%.

Родной язык в Башкирии: Большинство выбрали русский


Министерство образования Башкортостана ответило на запрос редакции "Idel.Реалии" о количестве обучающихся в школах республики и о том, какие языки были выбраны для изучения в рамках предмета "родной язык".

По предварительному мониторингу на 2018-2019 учебный год, в РБ будут изучаться 11 родных языков. Это башкирский, белорусский, латышский, марийский, мордовский, немецкий, русский, татарский, удмуртский, украинский и чувашский языки.

Русский язык в качестве родного выбрало 63,05% учащихся, башкирский — 15,6%, татарский — 9,45%, марийский — 1,11%, чувашский — 0,74%. При этом башкирский и русский (в качестве родного) языки будут изучаться во всех общеобразовательных учреждениях РБ. Татарский язык как родной будет преподаваться в 12 муниципальных районах и 3-х городских округах. Уроки чувашского запланированы в 5 муниципальных районах, а уроки марийского — в одном районе.

Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 35,19% населения РБ составляют русские, 28,79% — башкиры, 24,78% — татары.

Как сообщил Минобр РБ, общее количество школьников в регионе составляет 468 154 человека.

25 июля Госдума РФ приняла законопроект об изучении родных языков. Он предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования." В национальных республиках России активисты, выступающие за развитие языков народов федерации, подвергли эти нововведения критике, т.к. по их мнению, этот закон приведет к еще большему уменьшению носителей языков.






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  • 1 | 20.08.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Я бы выбрал английский. Надеюсь, китайский не понадобится.



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  • 2 | 20.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русский язык в качестве родного выбрало 63,05% учащихся, башкирский — 15,6%, татарский ...При этом башкирский и русский (в качестве родного) языки будут изучаться во всех общеобразовательных учреждениях РБ.
============================================
Не понял?!
1 Преподавателей Русского и БЯцкого якзыка будет одинаковое количество в школе?!
2 Преподаватель Русского и БЯцкого языка будут получать одинаково?!

На пенсионеров у них денег нет, а аульным аллаяркам и и преподавательские должности и квартиры!!!!!



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  • # 3 | 20.08.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 4 | 20.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.08.2018, 09:43 | Автор:

Я бы выбрал английский. Надеюсь, китайский не понадобится.
======================================================
При таком отношении и руководстве государством РФ , ее
Экономической , Политической и Образовательной отсталости ,
Вы точно определили два будущих ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШИХ языка в
школе , для изучения нашим детям !
Кто из них (детей ) захочет жить прилично или продвижения по
служебной или социальной лестнице , обязан будет знать эти языки !
Русский язык понадобится для внутривидового общения , как для
обслуживающего персонала ( прислуги ) низкой категории , для наших
баев !



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  • Эксперт
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  • 5 | 20.08.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
Ну надо же! Русских всего-то 35%, а родным языком русский выбрали аж 63%!

Может данные Всероссийской переписи 2010 - брешут, ась?



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  • 6 | 20.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Седни у кухарки будет на чем попрыгать!



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  • 7 | 20.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.08.2018, 09:52 | Автор:

Не понял?!
1 Преподавателей Русского и БЯцкого якзыка будет одинаковое количество в школе?!
2 Преподаватель Русского и БЯцкого языка будут получать одинаково?!

На пенсионеров у них денег нет, а аульным аллаяркам и и преподавательские должности и квартиры!!!!!
====================================================
По этому и тупой , что знаешь только русский !
Аллаярики как минимум , хорошо знают ДВА языка !



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  • 8 | 20.08.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял?!
1 Преподавателей Русского и БЯцкого якзыка будет одинаковое количество в школе?!
2 Преподаватель Русского и БЯцкого языка будут получать одинаково?!

На пенсионеров у них денег нет, а аульным аллаяркам и и преподавательские должности и квартиры!!!!!
_________
Ты ще там раскукарекался? Еще и туповатый. Не понял он...



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  • 9 | 20.08.2018, 10:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6130 | Рейтинг: -387,6
Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — 9,45%, а русский — 63,05%.
++++++++++++++++++++++
Цифры очень лукавые. Где татарам полноценно изучать родной язык. Знак вопроса не ставлю, поскольку практически негде. В общем-то и с башкирским языком тоже сложности, но и в процентах здешних по баш. и тат. тоже лукавство. Ведь татарский язык населения на Северо-Западе Башкортостана, объявляют с-з диалектом башкирского языка.
А диалектные соотношения 2010 год по сельской местности РБ, где наиболее сохранены родные языки примерно таковы:

Диалекты 2010 г.
Куваканский 159605
Юрматинский 295661
"Северо-Западный" 629027

Если же даже объединить численность башкир с куваканским и с юрматинским диалектами, их общая численность на селе будет всё же поменьше, 455 266 человек, что в 1,38 раз меньше говорящих на «северо-западном» диалекте бакшир и татар, близком, если не сказать большего, татарскому языку. Но ведь даже, не некоторому обобщенному башкирскому языку, основанному на этих двух диалектах куваканском и юрматинском, объявляется нам татарам и северо-западным башкирам обязательность изучения башкирского языка. А языка, основанного преимущественно на местечковом куваканском диалекте, распространённость которого на селе по нашим первичным оценкам определяется всего лишь численностью в 195 555 человек, и это в 3,22 раза меньше распространённости «северо-западного» диалекта. А если вспомнить нашу поправку, учитывающую ситуацию по переписи 2010 года в Баймакском, Бурзянском и Белорецком районах, то это число ведь и того меньше, 159 605 человек, и указанные разы равны уже величине 3,94, т.е. почти четырем. В общем же, распространённость куваканского диалекта на селе по отношению к населению с юрматинским и «северо-западным» диалектами получается равной всего лишь 17,26%.
Если кто постарается, как уже предлагалось, и просчитает к нашим оценкам по распространённости диалектов, ещё и городское население будем только благодарны. Но соотношения эти, скажем с полной уверенностью, в этих разах будут еще большими.



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  • # 10 | 20.08.2018, 10:47 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6130 | Рейтинг: -387,6

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  • 11 | 20.08.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На х@й русский язык,это язык тюрьмы, не нужный ни где, даже любой тюркский язык открывает двери государств в округ России.а русский нужен только здесь и то только для мата и оскорблений друг друга!!!!!



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  • 12 | 20.08.2018, 11:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6130 | Рейтинг: -387,6
Кухерка, мудерирует, скрывает мой комментарий, и плачет по утраченному мне минусу. Бидняжка.



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  • 13 | 20.08.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.08.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1851 | Комментарии: 60317 | Рейтинг: +12253,1
Ну надо же! Русских всего-то 35%, а родным языком русский выбрали аж 63%!

Может данные Всероссийской переписи 2010 - брешут, ась?

****
Если убрать с ЕГЭ то останется 15%



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  • 14 | 20.08.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех экспердов развесить по осинам по 282!



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  • # 15 | 20.08.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 20.08.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что тут обсуждать, ну выбрали и выбрали. Что случилось то? Или опять - башкир потравить-поунижать? Ну здесь местных бездельников никто не остановит.



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