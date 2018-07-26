Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного развития муниципального образования» - под таким лозунгом прошел педсовет в Уфе перед новым учебным годом.В совещании, состоявшемся сегодня в зале «Конгресс-холла», приняли участие премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, министр образования Гульназ Шафикова, сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов и заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов.Помимо ежегодных тем - численности обучающихся, работе с талантами, переходе на односменное обучение - были подняты проблемы, связанные с эстетическим обликом учебных заведений и организацией питания.- Если я заеду в какую-то школу и увижу стены, покрашенные зеленой краской, не обижайтесь, - Ирек Ялалов подытожил тему оформления школьных кафе и столовых. - Все, что касается хозяйственных вещей, должно быть современным, вы должны идти в ногу со временем.Отдельной проблемой Ирек Ялалов выделил неухоженные школьные дворы. По мнению главы администрации Уфы, пришкольные территории должны содержать большее количество зелени. Кроме того, для школьников во внеучебное время проход на территорию двора часто бывает закрыт, что в корне неверно. Обучающиеся должны иметь возможность проводить свободное время с пользой как-раз таки рядом со школой, под присмотром. Но, как мы знаем, у большинства уфимских школ дворы пустуют: нет площадок для активного спорта и отдыха.- У нас без слез в школы зайти невозможно, - отметил сити-менеджер. - Заходишь, а там конь не валялся. Нужно сделать нормальную программу благоустройства.На вопрос, адресованный начальнику управления образования администрации Уфы Елене Хаффазовой: «Как происходит процесс отдачи школьного питания на аутсорсинг?», зал Конгресс-холла разразился звонким смехом. Чувствуется, что первый год перевода питания на аутсорсинг был как минимум непростым.- Мы повышаем производительность за счет того, что непрофильные функции отдаем на аутсорсинг. Сфера образования - безусловный приоритет для правительства. Ваши проблемы и заботы будут в центре нашего внимания - успокоил зал Рустэм Марданов.