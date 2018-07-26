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Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно

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«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного развития муниципального образования» - под таким лозунгом прошел педсовет в Уфе перед новым учебным годом.

Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно


В совещании, состоявшемся сегодня в зале «Конгресс-холла», приняли участие премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, министр образования Гульназ Шафикова, сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов и заместитель главы городской администрации Сынтимир Баязитов.

Помимо ежегодных тем - численности обучающихся, работе с талантами, переходе на односменное обучение - были подняты проблемы, связанные с эстетическим обликом учебных заведений и организацией питания.

- Если я заеду в какую-то школу и увижу стены, покрашенные зеленой краской, не обижайтесь, - Ирек Ялалов подытожил тему оформления школьных кафе и столовых. - Все, что касается хозяйственных вещей, должно быть современным, вы должны идти в ногу со временем.

Отдельной проблемой Ирек Ялалов выделил неухоженные школьные дворы. По мнению главы администрации Уфы, пришкольные территории должны содержать большее количество зелени. Кроме того, для школьников во внеучебное время проход на территорию двора часто бывает закрыт, что в корне неверно. Обучающиеся должны иметь возможность проводить свободное время с пользой как-раз таки рядом со школой, под присмотром. Но, как мы знаем, у большинства уфимских школ дворы пустуют: нет площадок для активного спорта и отдыха.

- У нас без слез в школы зайти невозможно, - отметил сити-менеджер. - Заходишь, а там конь не валялся. Нужно сделать нормальную программу благоустройства.

На вопрос, адресованный начальнику управления образования администрации Уфы Елене Хаффазовой: «Как происходит процесс отдачи школьного питания на аутсорсинг?», зал Конгресс-холла разразился звонким смехом. Чувствуется, что первый год перевода питания на аутсорсинг был как минимум непростым.

- Мы повышаем производительность за счет того, что непрофильные функции отдаем на аутсорсинг. Сфера образования - безусловный приоритет для правительства. Ваши проблемы и заботы будут в центре нашего внимания - успокоил зал Рустэм Марданов.

МКС
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  • 1 | 24.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алалов как местный царек. На всех покрикивает, хорошее приписывает себе, за недостатки не отвечает.



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  • 2 | 24.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну все, писец, ждите новых поборов с родителей на благоустройство пришкольной территории, на краску которая бы радовала глаз ялалову...



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  • 3 | 24.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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это игра такая - я знаю, что ты знаешь, что я знаю, но вслух об этом говорить мы не будем
турк



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  • 4 | 24.08.2018, 10:10 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5765 | Рейтинг: -176,7
Опять речи Ялалова отдают популизмом. Разве он этого раньше не знал? Знал. Выдели из бюджета города деньги на современные материалы, тогда и не будет зеленой краски. Или опять с родителей тянуть?



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  • 5 | 24.08.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообще то в республике кто нибудь работает из чиновников или только болтают и декларации о доходах и расходах выдумывают.



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  • 6 | 24.08.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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должна запуститься первая школа-там вообще всю территорию закатали и мэр не видит.о какой зелени он речь ведет



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  • 7 | 24.08.2018, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60367 | Рейтинг: +12250,1
1. Ялалов до 9 сентября в отпуске, как кандидат в депутаты - сам заявил об этом еще 1 августа - так какого хера он принимает участие в совещаниях?

"Сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил, что вышел на работу только на один день и затем вновь уйдет в отпуск вплоть до 9 сентября. Это связано с тем, что он должен принять активное участие в избирательной кампании по выборам депутатов Госсобрания Башкирии, и по закону не имеет право в этот период совмещать политическую деятельность с работой муниципального служащего."

2. Не забыл ли г-н Ялалов, что самолично уничтожил 51-ю школу в Инорсе - Здание не реконструируется, не сносится, но уже лет 6-7, как стоит законсервированным. Хотя реконструкция школы могла бы осуществиться вполне успешно - здание типовое, 4-х этажное, крепкое и удачные реконструкции таких же школ, в том числе в Уфе, имеются.

Новая(торжественно обещанная) школа НЕ СТРОИТСЯ, несколько лет коллектив и ученики 51-ой школы .ютились в здании другой инорсовской школы(учились во вторую смену), пару лет назад их перевели в совершенно неприспособленное для этого здание бывшего ДК им.Калинина(бывшего института им.Шолохова) постройки 30-40-х годов с не огороженной территорией, без спортивного зала как такового и даже без спортивной площадки вообще.

Вот публикация 3-хлетней давности:

Жители уфимского микрорайона «Полесье» (располагается на территории Инорса в Калининском районе башкирской столицы) сообщили, что шестой год впустую дожидаются строительства школы. Возвести ее власти города обещали к 1 сентября 2015 года.

«В нашем микрорайоне закрыли школу № 51, посчитав ее аварийной, детей перераспределили по другим учебным заведениям, многие из-за этого вынуждены заниматься во вторую смену, - рассказал корреспонденту ProUfu.ru активист инициативной группы жителей микрорайона «Полесье» Евгений Мавринский. – Взамен старой обещали возвести новую школу на месте здешнего болота или хотя бы реконструировать старую. Однако до сих пор ничего не изменилось».

По слова Евгения Мавринского, переписка о реконструкции школы № 51 или строительстве новой школы идет с 2009 года. На руках у инициативной группы целая кипа ответов из различных инстанций, в которых нет ни одного конкретного указания даты, когда же в «Полесье» появится школа.

«При этом Инорс активно застраивается, за это время сдались десятки многоквартивных домов, - говорит Мавринский. - В нашем микрорайоне "Полесье" на сегодня сданы и заселены почти две тысячи квартир. В ближайшее время к ним добавится еще около тысячи квартир, плюс несколько многоквартирных домов в стадии активного строительства...

На многочисленные обращения жителей на тему школы чиновники отвечают отписками, обещаниями, да еще при этом и расписывают стоимость проектных и строительно-монтажных работ. Зато башкирские чиновники отчитались о том, что помогли отремонтировать школы в одном из районов Крыма. Можем ли мы кому-либо помогать, годами не выполняя социальные обязательства перед своими гражданами? А как же наши дети?!.
Все мы помним, как на собрании жителей Инорса глава администрации Уфы Ирек Ялалов по поручению главы Башкирии обещал 1 сентября 2015 года принять участие в торжественном открытии новой школы № 51. Эта дата прошла, болото так и осталось на своем месте, а наши дети учатся в других школах».



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  • 8 | 24.08.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Дети жалуются что еда в школах стала хуже.



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  • 9 | 24.08.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Школа превращается , благодаря реформаторам , в образовательное учреждение .Где дают( пока дают, но до продажи не дошло , и слава Богу).Это уже не воспитательное учреждение.Воспитывают уже не учителя.они просто дают знаничя .Ведь ранее были кружки, велись вечера и проч.Сейчас только вечера встречи выпускников , и выпускники школы часто в пьяном состоянии. А также прочие эксцессы.



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  • 10 | 24.08.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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8 . Денег выделяется мало , дабы не истощить карман родителей.Часть продуктов просто тырится поварихами, завхозом и не остается в стороне и директриса.



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  • 11 | 24.08.2018, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые! Очень Опытный



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  • 12 | 24.08.2018, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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рядом со школой, под присмотром кого? Воспитателей оптимизировали, психологов, соцпедагогов, медперсонал, руководителей кружков тоже нет! Нет денег. А Казань деньги для педагогов нашла, даже ставки увеличили! А наши, про зарплату вообще молчат!



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  • 13 | 24.08.2018, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Хруль, вот сёдня 1 раз увидел рекламки с кандидатами от моего округа...
1. потерянный Нагорный В.А от партии патриоты россии... в бытность его главой Лен Адм - он запретил проведение мотоспортивного праздника на 23 февраля тока за то, что у них флаг и название праздника ПАТРИОТЫ (без России) , мотивируя тем , что ВВ (през) за ЕдРо и такое название намекает на Патриотов России и может дискредитировать всю администрацию. пришлось менять флаг и название, а щас он типа Патриот России..
за всё время я его тут ни разу не видел, он ничего не обещал и не вёл агитации.. как думаешь , он пройдет?
2. КПРФ - какой то Романчиков... первый раз слышу про такого.... на агитке написано - Живу в Затоне. ВСЁ!!! как думаешь , надо за такого голосовать?
3. ну тут всё понятно ЛДПР - Сухарев... даже ничё не спрашиваю
так скажи мне дорогой товарищ - за кого мне голосовать , если я их ни сном ни духом не видел в затоне и не слышал о них послед 5 лет
турк



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  • 14 | 24.08.2018, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно
***
Эт точно!
Еще без слез не зайти во двор, в котором вырос.
А когда вспомню "хождение по мукам" в поликлинике, зиму прошлого года, транспортные услуги и услуги ЖКХ уфимской мэрии то вообще в Уфе жить не хочется.



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  • 15 | 24.08.2018, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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для примера по Калининскому от едра идет Галин...постоянные встречи с жителями (Федоровка, Р.Юрмаш, Самохваловка, шакша...) опрос населения по проблемам. у него своя юр.контора , принимает всех по любому вопросу. на скажу бесплатно ли решает, но если дело касается общественности , то помогает (точно знаю). а вот придет он Депом , как думаешь сможет так же помогать, дадут ему????
турк



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  • 16 | 24.08.2018, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно
***
Почти тоже самое сказал Мавлияров на новом затонском мосту, когда в присутствии мэра и главы региона попросил мостовиков показать план - график( ППР).

Пысы! ППР -план производства работ.
Эти же слезы мы наблюдали все лето на старом бельском мосту.
Ничего у сегодняшних властей без слез не делается.
Всё каким-то йоговским крючком: через задницу и левое ухо в рот ногой?



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