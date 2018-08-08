Исторические картинки. От Благовара до Одессы и Ясной Поляны

Помогают краеведы. Замечательный исследователь Татьяна Викторовна Тарасова «раскопала» неизвестные странички благоварской истории.
Владелец поместья недалеко от Благовара Михаил Александрович Языков достиг высоких чинов, дослужился до действительного статского советника. В конце жизни проживал в Великом Новгороде, занимал пост управляющего Питейно-акцизным управлением всей Новгородской губернии по 1884 год.
Семья отличалась благотворительностью. После кончины М.А. Языкова в 1886 году в Новгородской гимназии была учреждена премия его имени.
Традиции благотворительности продолжила вдова Дросида Ивановна Языкова. Перед смертью в 1909 году, она завещала огромную сумму в 27 тысяч рублей Новороссийскому университету в Одессе для выдачи стипендий студентам. Видимо, была южанкой по происхождению.
Из солнечной Одессы вернёмся на благоварскую землю. Ранее успел сказать о двух братьях и двух сёстрах Языковых. Как сложилась судьба остальных?
Возле деревни Табулдак 2432 десятины унаследовал Алексей Александрович Языков, единственный из братьев, проживавший в Уфимском крае. Из описания Новосёловской волости П.Г. Резанцева, 1884 год:
«Табулдак, деревня на сухом овраге Табулгаке. Населена лет 40 назад крестьянами из д. Горновой. Дворов 43. 1 ветряная мельница. 2 обдирки». Близ Табулдака лежала господская усадьба, хутор А.А. Языкова.
Может не зря батюшка, Александр Михайлович Языков, разделил огромное поместье между всеми детьми? Управлявший уфимскими землями сын Алексей способностями к бизнесу не впечатлил? Он жил в Уфе, в 1875 году избран гласным (депутатом) местного самоуправления – Уфимского уездного земского собрания, первого созыва.
Действительно, дела отставного поручика Алексея Александровича Языкова шли не блестяще. Кроме благоварского поместья, он унаследовал имение в Корсунском уезде Симбирской губернии при селе Спасском (Куроедово) площадью свыше 1200 десятин. Аксаковские места!
Но в 1879 году А.А. Языков заложил симбирское поместье за 24 140 рублей. А долги надо возвращать! Дело дошло до аукциона. И благоварское поместье с торгов, то есть Алексей Александрович так и не рассчитался, 11 ноября 1892 года купила жена статского советника Ольга Ивановна Масловская.
Но не всё. Часть имения (468 гектаров с усадьбой в 2,5 десятины) ещё в 1884 году оформили в собственность супруге – Екатерине Николаевне Языковой. Умная жена застраховалась на случай надвигавшегося банкротства.
Алексей Александрович Языков умер в 1890-е годы, землю по наследству и по дарственной от 28 мая 1896 года получили дети: Владимир, Николай и Мария Алексеевичи Языковы. Они 18 мая 1906 года продают свыше 243 десятин при дер. Табулдак сельчанам, взявшим ссуду в Крестьянском поземельном банке, за 13 815 рублей.
Есть информация о судьбе членов семьи. 26-летняя Мария Алексеевна Языкова 27 мая 1905 года в Уфе выходит замуж за 32-летнего князя Михаила Владимировича Волконского, в свидетелях братья Владимир и Николай.
Была ещё сестра Валентина Алексеевна, которая вышла замуж за дворянина Сергея Сергеевича Шишкина. У них 7 декабря 1911 года родился сын Александр, крёстные – Владимир Алексеевич Языков и Мария Сергеевна Шишкина.
На 1905 год в Новосёловской волости Николай, Алексей и Александра Алексеевичи Языковы числились собственниками участков по 50 десятин каждый. Потом земли были проданы. Это всё, что пока известно об уфимской ветви Языковых.
Прямо к западу от райцентра лежала деревня Александровка (Новый Коран). «Первое название получила по имени владельца Александра Мих. Языкова, второе от д. Старый Коран этой же волости, откуда были переведены крестьяне в 1860 г. Расположена на речке Зерекле. Дворов 37».
Там свою долю унаследовал Павел Александрович Языков (2383 десятины). Биография мне не известна, проживал, видимо, в Симбирске. После его кончины Симбирский окружной суд 13/16 сентября 1891 года вводит в права наследников: вдову, уже снова вышедшую замуж и ныне жену врача Евдокию Александровну Розанову, а также детей: рядового лейб-гвардии Преображенского полка Петра Павловича Языкова, дворян Александра, Екатерину и Ольгу Павловичей Языковых.
Имение оставалось в общем владении наследников (усадьба в 1,5 гектара, водяная мельница на речке Кармасан близ Александровки). Наследники продавали свои доли друг другу, в конце концов экс-вдова Е.А. Розанова собрала почти всё в своих руках и 28 февраля 1906 года продала землю крестьянам за 49 280 рублей.
В какой степени эта ветвь Языковых была связана с нашим краем, не известно. Лишь дочь титулярного советника 24-летняя Ольга Павловна Языкова 3 июля 1902 года в Уфе обвенчалась с 25-летним симбирским мещанином Сергеем Александровичем Холмским.
Но в большой семье почти всегда найдётся человек энергичный, предприимчивый, неугомонный. И среди девятерых наследников Языковых такой нашёлся, точнее, такая.
Владимир Александрович Языков, получивший 2383 десятины в самом селе Языково, завещал свои владения сестре Екатерине. Другая сестра Мария Александровна, по мужу Карпова, её доля при Коране составляла 1541 десятину, продала угодья той же сестрице Екатерине.
А сама Екатерина Александровна, урождённая Языкова, унаследовала при деревне Горновой 1503 десятины. В итоге, присоединив земли брата Владимира и сестры Марии, Екатерина Александровна округлила своё поместье до 5427 гектаров. Именно она стала хозяйкой Языково.
И в личной жизни была такой же энергичной. В первом браке стала графиней Толстой. Вторично выходит замуж и становится Синицыной.
Властная бизнес-леди твёрдо держала бразды правления. На 1895 год ей принадлежало 5022 десятины с усадьбой на площади в 7,51 десятину / гектара! В отличие от многочисленной родни мадам Синицына землю мало продавала. Хозяйствовала.
Так в Благоварский район пришли графы Толстые! Цветной фотографический портрет Льва Толстого в Ясной Поляне, Прокудин-Горский, май 1908 года (см. ссылку):
Успокойтесь, Лев Николаевич в Языково не бывал. Первым мужем Екатерины Александровны Языковой стал его очень дальний родственник штабс-ротмистр граф Пётр Николаевич Толстой.
Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский говорил о Толстых: «Этот род проявил особую живучесть. И живучесть, и жизнелюбие, и неравнодушие к делам страны. Вот то, что до сих пор выделяют как толстовские родовые признаки».
Сию фразу с удовольствием цитирует телеведущая Фёкла Толстая, представляя документальный цикл на канале «Россия К» как раз о Толстых.
Толстых так было много, что историки и генеалоги до сих пор разбираются. Благоварские Толстые принадлежали к казанской ветви. В интернете находим:
Толстой Пётр Николаевич, из дворян Владимирской губернии (граф), штабс-ротмистр, в 1868–1870 годах – тетюшский уездный предводитель дворянства, владелец нескольких поместий в Тетюшском уезде Казанской губернии.
В браке с Екатериной Александровной Языковой родились сыновья Александр (в 1863 году) и Пётр (в 1870 году) Петровичи графы Толстые.
Они и унаследовали после смерти матери огромное языковское имение в совр. Благоварском районе.
В 1912–1913 годах в Уфимской губернии прошла лучшая из всех организованных местным самоуправлением (земством) перепись крестьянских и помещичьих хозяйств. В Новосёловской волости Уфимского уезда существовали следующие поместья, остатки языковской латифундии:
При деревне Голышево купца (почётного гражданина) М.М. Тенишева – 704 десятины, усадьба – 3 дес. Небольшое хозяйство, из 400 дес. пашни половина сдавалась в аренду.
Возле посёлка Бабкинский находилось поместье дворянина Н.П. Языкова – 801,42 дес., большое хозяйство – 561 дес. собственного посева, 152 лошади, 67 коров. Усадьба – 5 десятин / гектаров.
Возле уже знакомого Голышево раскинулось ещё одно имение в 1191,5 дес., принадлежавшее Ю.Н. Языкову с усадьбой в 4 дес. Имение целиком было сдано в аренду на 6 лет за 4200 рублей арендной платы в год.
При деревне Табулдак тоже сохранилось поместье площадью 502 дес. с большой усадьбой в 7 дес. и крупным хозяйством (200 дес. посева, 30 лошадей). Владельцами являлись дворяне А.П. и Ф.Е. Фёдоровы.
А при самом селе Языково лежало поместье графа Александра Петровича Толстого с огромной усадьбой на площади в 14 гектаров. Фрагмент карты начала 1910-х годов показывает окрестности села Языково (Новосёлова), оно выделено красным цветом.
Имение графов Толстых лежало на окраине села, севернее видны два хутора помещиков Н.А. Языкова и А.П. Фёдорова.
Накануне Первой мировой войны имение Толстого являлось процветающим хозяйством на площади в 3389,63 десятины (1 казённая десятина = 1,09 гектара). Был даже крупный лесной участок в 621,9 дес. Две мельницы и базарная площадь приносили дополнительный доход.
Под собственным посевом было 867,5 дес., ещё 200 дес. пашни сдавали в аренду окрестным крестьянам. 760 голов скота – держали не только лошадей (121), в Языково было большое поголовье волов (53), немало коров (122) и приличная отара овец (399).
Хотя часто, как на карте, имение указывали за обоими братьями, данные переписей называют единственного владельца – графа Александра Петровича Толстого (1863 – после 1917). Фото из Википедии:
В Википедии приведена биография последнего языковского барина. Он окончил Симбирскую гимназию, значит матушка, как и большинство Языковых, там проживала. Видимо, там же умерла.
После окончания Казанского университета в 1887 году приехал в наш край и занялся хозяйством, депутат местного земства, избирался в Государственную Думу Российской империи и Государственный совет. Семьи не создал.
Летом 1917 года, уже при Временном правительстве в имение графа Александра Петровича Толстого приехали статистики. Очередная перепись. Собранные сведения приоткрывают подробности.
Во-первых, имение графа А.П. Толстого называлось официально «Языковская экономия». По опросу усадьба занимала 10 десятин, включая сад на полгектара. Интересно, следы сохранились? Садовнику платили жалованье 30 рублей в месяц.
Стояли 22 постройки, две мельницы с турбинами в 14 и 22 л. с. останавливались лишь в апреле (большая вода), рядом был крахмально-паточный завод.
В прошлом имение «было образцовым», но в настоящее время ликвидируется, отметили уфимские статистики. Причина? По постановлению комитета (волостного) «вся пашня принудительно захвачена».
И сена в 1917 году «не скосили ни сколько, т.к. во время покоса сельский сход запретил выкашивать, мотивируя тем, что трава и самим (крестьянам) нужна, но время покоса крестьяне пропустили и как сами не выкосили, так и владельца оставили без травы». В итоге всех коров и мелкий скот распродали, а также значительную часть лошадей.
Хозяин, граф А.П. Толстой проживает в Уфе, записали статистики, но, скорее всего, он был в Петрограде или Москве, наблюдал все «прелести» никакой не оранжевой, а самой наикраснейшей революции воочию и, наверняка, телеграфировал управляющему в Языково: всё продавать!
В общем первый в Языково разгром крупного сельскохозяйственного производства. Второй случится в 1990-е годы. Не забыли?
А какое было прекрасное хозяйство в Языковской экономии! В 1914 году собрали 16 580 пудов озимой ржи, 6900 пудов пшеницы, 5420 пудов овса, 30 000 пудов картофеля (с 57 га). А ещё в Языково сеяли в том далёком 1914 году горох и чечевицу, рапс и просо, гречу и лён, костёр и могар, люцерну и фасоль, морковь и свёклу. В войну все работники, помимо зарплаты, дополнительно получали паёк в 4 пуда ржаной муки.
Впрочем, не Толстым жаловаться на революционный погром. Младший брат Пётр Петрович Толстой (1870–1918) был известным уфимским либералом, фото из Википедии:
Там же биография. Окончил Симбирскую гимназию, где одновременно обучался будущий товарищ Ленин, в одном классе с братом В.П. Толстым – третьим, про него ничего не знаю. Московский университет, Лейпцигская академия. Избирался депутатом (гласным) Тетюшского уездного земства, значит именно он унаследовал казанские отцовские имения.
Фонд «Русское либеральное наследие» опубликовал интересные сведения о П.П. Толстом его потомка уфимца Евгения Баязитова (ссылка).
Почитайте. Учёба в Симбирской гимназии, гимназисты издавали рукописный журнал: «Вдохновителем журнала был Володя Ульянов. Пётр Толстой был нашим общим любимцем. Большой озорник и очень весёлый, он обладал исключительной способностью к рисованию и всегда иллюстрировал наш журнал. Кроме способностей к рисованию, у Толстого был приятный голос и он был запевалой, когда мы пели хоровые песни».
Пётр Петрович Толстой создал семью. 10 мая 1909 года в Успенской церкви, из кирпичей которой потом красные «графья и графины» выстроят известный в Уфе Дом старых большевиков на улице Коммунистической, 38-летний граф обвенчался с дочерью местного протоиерея 26-летней Екатериной Александровной Надеждиной, обладавшей незаурядными музыкальными талантами. 13 декабря 1911 года родился первенец, названный также Петром.
Граф Пётр Петрович Толстой изо всех сил раскачивал лодку Российской Державы. Кадет, депутат первой Государственной Думы. В июле 1906 года подписал преступное Выборгское воззвание – не платить налоги, косить от военной службы, за что и по современному Уголовному кодексу дают хорошие срокá.
Отсидел три месяца в тюрьме. После такого чудовищного наказания, вырвавшись из лап сатрапов царского самодержавия, спокойненько жил в Уфе. На большие доходы от поместий, отдать землицу трудовому крестьянству не решился, семейный комфорт превыше всего, не Лев Толстой, занялся издательским бизнесом.
Типография, финансирование двух либеральных газет «Вестник Уфы» и «Уфимская жизнь». Газеты были отличные, интересные, я их все прочитал. Политическая ориентация изданий? Антитрамповская.
Как у большинства либералов, конец был похожий. Газетку борцы за свободу закрыли, графа арестовали и летом 1918 года Петра Петровича Толстого освобождённые либералами от Родины, чести, Бога и всего человеческого «товарищи» вывели на палубу баржи, качавшейся посреди Камы.
Историк Андрей Витальевич Егоров повествует: убивали заложников «топорами, ружьями и молотками… Экзекуция продолжалась всю ночь. Трупы замученных бросали в Каму». Освобождённые «товарищи» не спешили, делали своё дело медленно, «со вкусом».
Зинаида Гиппиус. «14 декабря 1917 года»:
Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,
Её в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И наворованном вине.
Ночная стая свищет, рыщет,
Лёд по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!
Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплёванной Невой!
И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьётся рабий дым,
Дрожа протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть – или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!
А летом 1917 года возле железнодорожной станции Благовар, около сельца Голышево лежало имение «Николаевское» наследников Языковых. Им владели две дамы – Мария Алексеевна Языкова и Нина Георгиевна Коишевская, где они проживали – было не известно.
Имение тоже находилось в процессе ликвидации, если в 1916 году озимой ржи было высеяно 100 десятин, то в 1917-м всего десять.
Последнее языковское поместье приоткрывает уголочек ещё одной тайны.
Дело в том, что в Уфе в краеведческом музее в годы Великой Отечественной войны работал археолог Борис Андреевич Коишевский (1902–1945), здесь и умер. Он связан с археологией Псковской земли, есть публикации в интернете. И он дворянин по происхождению.
С 1927 по 1935 год Б.А. Коишевский трудился в Ленинграде, в марте 1935 года арестован, извилистые пути по архипелагу ГУЛАГ забросили его в нашу Уфу. Не родственник ли он благоварским Языковым?
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. От Благовара до Одессы и Ясной Поляны
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