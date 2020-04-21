Курултайщикам не дает покоя интернет

Рустам Ишмухаметов: «Мы предлагаем, чтобы правоохранительные органы могли без решения суда на основе заключения эксперта вносить предложения о блокировке подобных ресурсов».Планируем с коллегами внести в Госдуму проект федерального закона, нацеленный на упрощение блокировки экстремистских сайтов. Сегодня это довольно сложная процедура. Такие сайты блокируются только по решению суда после требований Генпрокурора России или его заместителей.По факту с момента выявления противоправного контента до его блокировки проходит очень много времени.Такая волокита крайне неблагоприятна для государства и общества и очень благоприятна для преступников.Зачастую наблюдается абсурдная ситуация. Экстремистский ресурс выявлен, для всех это очевидно, но из-за бюрократических препон на пути его блокировки он продолжает еще долгое время функционировать. Преступники могут открыто вербовать людей через Интернет, планировать и совершать теракты.Мы предлагаем, чтобы правоохранительные органы могли без решения суда на основе заключения эксперта вносить предложения о блокировке подобных ресурсов и признании размещенной на них информации запрещенной в России.Правоохранители, занимающиеся непосредственной борьбой с экстремизмом и терроризмом, неоднократно просили нас выступить с такой инициативой.Если закон примут, это позволит оперативно пресекать деятельность экстремистов в Интернете, и работа правоохранителей по выявлению таких ресурсов не будет пропадать впустую. Нынешний же порядок блокировки неэффективен.