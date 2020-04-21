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Курултайщикам не дает покоя интернет

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Рустам Ишмухаметов: «Мы предлагаем, чтобы правоохранительные органы могли без решения суда на основе заключения эксперта вносить предложения о блокировке подобных ресурсов».

Курултайщикам не дает покоя интернет


Планируем с коллегами внести в Госдуму проект федерального закона, нацеленный на упрощение блокировки экстремистских сайтов. Сегодня это довольно сложная процедура. Такие сайты блокируются только по решению суда после требований Генпрокурора России или его заместителей.

По факту с момента выявления противоправного контента до его блокировки проходит очень много времени.

Такая волокита крайне неблагоприятна для государства и общества и очень благоприятна для преступников.

Зачастую наблюдается абсурдная ситуация. Экстремистский ресурс выявлен, для всех это очевидно, но из-за бюрократических препон на пути его блокировки он продолжает еще долгое время функционировать. Преступники могут открыто вербовать людей через Интернет, планировать и совершать теракты.

Мы предлагаем, чтобы правоохранительные органы могли без решения суда на основе заключения эксперта вносить предложения о блокировке подобных ресурсов и признании размещенной на них информации запрещенной в России.

Правоохранители, занимающиеся непосредственной борьбой с экстремизмом и терроризмом, неоднократно просили нас выступить с такой инициативой.

Если закон примут, это позволит оперативно пресекать деятельность экстремистов в Интернете, и работа правоохранителей по выявлению таких ресурсов не будет пропадать впустую. Нынешний же порядок блокировки неэффективен.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.05.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая инициатива, чего тянуть кота за хвост.



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  • 2 | 20.05.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достали курултайщики. Когда их разгонят.Сидят из пальца высасывают ... людей за дураков держат,не разберутся без них : где белое,где черное.



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  • 3 | 20.05.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.05.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Достали курултайщики. Когда их разгонят.Сидят из пальца высасывают ... людей за дураков держат,не разберутся без них : где белое,где черное.
=================================
тЫ НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ. тЕБЯ ТЫКАТЬ МОРДОЙ НАДО ГДЕ ЧЕРНОЕ, ГЕ БЕЛОЕ.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 20.05.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев сообщил, что государство постепенно уходит из профессионального спорта.

"В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.

Все-таки профессиональный спорт – это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное.

Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными. А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль", – рассказал Дегтярев.



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  • 5 | 20.05.2020, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68258 | Рейтинг: +11945,8
Знаем мы, что вы подразумеваете под "экстремизмом"! Инакомыслие и несогласие с политикой, проводимой вашей вертикалью, узурпировавшей власть в стране!
Это ликвидация остатков свободы слова. И судилище над Дильмухаметовым - ярчайший пример в Б-стане!

И вот даже жалобы на невыплаты обещанных денег за труд:

Жалоба медиков на отсутствие выплат квалифицирована как "экстремизм"

В Абинском районе Краснодарского края полиция предупредила медиков о недопустимости "экстремистской деятельности". Так была названа жалоба медработников на отсутствие выплат, которые пообещал Путин.



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  • Участник
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  • 6 | 20.05.2020, 12:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Планируем с коллегами внести в Госдуму проект федерального закона, нацеленный на упрощение блокировки экстремистских сайтов. Сегодня это довольно сложная процедура. Такие сайты блокируются только по решению суда после требований Генпрокурора России или его заместителей.

По факту с момента выявления противоправного контента до его блокировки проходит очень много времени.

Такая волокита крайне неблагоприятна для государства и общества и очень благоприятна для преступников.

Зачастую наблюдается абсурдная ситуация. Экстремистский ресурс выявлен, для всех это очевидно, но из-за бюрократических препон на пути его блокировки он продолжает еще долгое время функционировать. Преступники могут открыто вербовать людей через Интернет, планировать и совершать теракты.
____________________________________________
Согласен, решение этого вопроса давно назрело.



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 20.05.2020, 17:05 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8382 | Рейтинг: +2083,2
Согласен, решение этого вопроса давно назрело...
___________________________________________
Нет, Корней!
Назрело нечто другое. Назрела ситуация, когда этих "решальшиков" скоро погонят ссаными тряпками. Вместе с тобой естественно...



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 20.05.2020, 18:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8382 | Рейтинг: +2083,2
Зачастую наблюдается абсурдная ситуация. Экстремистский ресурс выявлен, для всех это очевидно, но из-за бюрократических препон на пути его блокировки он продолжает еще долгое время функционировать...
_________________________________________________
Гнать ссанными тряпками...

Это не "бюрократические препоны", это соблюдение норм законности, правовых процедур, конституции! Без них государство ничем не будет отличается от от тех-же экстремистов и террористов...



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  • Участник
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  • 9 | 20.05.2020, 19:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Именно так.
Сайт экстремистский? Призывает к терроризму? Значит заблокировать.
Поймать хозяина и под суд.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 20.05.2020, 19:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8382 | Рейтинг: +2083,2
Мало того, что курултай набит под завязку совершенно безграмотными и некомпетентными людьми, они ещё и пытаются изображать из себя законодателей, имитируя самостоятельность и бурную деятельность. А в реальности являются всего-лишь послушным хвостом виляющим по команде из Кремля. И всё это только для того что-бы сохранить своё безбедное и ненапряжное существование, свои тёплые и сытные места и ни для чего больше...



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  • Участник
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  • 11 | 20.05.2020, 19:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Троцкого грохнули без всяких правовых норм. Туда и дорога мрази.
Государство Израиль отлавливает нацистских преступников по всему миру и пускает их в расход без всяких правовых норм.



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  • 12 | 20.05.2020, 19:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
10 | 20.05.2020, 19:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8381 | Рейтинг: +2083,2

Мало того, что курултай набит под завязку совершенно безграмотными и некомпетентными людьми, они ещё и пытаются изображать из себя законодателей, имитируя самостоятельность и бурную деятельность. А в реальности являются всего-лишь послушным хвостом виляющим по команде из Кремля. И всё это только для того что-бы сохранить своё безбедное и ненапряжное существование, свои тёплые и сытные места и ни для чего больше...
_________________________________________________
Парламенты для того и существуют.
Выполнять чью-то волю, прикрывая их своей массовостью.
.



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  • 13 | 20.05.2020, 19:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8382 | Рейтинг: +2083,2
9 | 20.05.2020, 19:22 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 14658 | Рейтинг: -2106,6

Именно так.
Сайт экстремистский? Призывает к терроризму? Значит заблокировать.
Поймать хозяина и под суд.
____________________________________
Смешное существо, этот Корней!
Сам задаёт вопросы, сам на них отвечает...

Ты знаешь..., даже по сталинским законам, вас должно быть хотя-бы трое:)))



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  • 14 | 20.05.2020, 19:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Ты знаешь..., даже по сталинским законам, вас должно быть хотя-бы трое:)))
__________________________________________________
Ну это по Сталинским трое.
А либералы считают, что только они должны определять прошлое, настоящее и будущее.
Хотя бы и в одиночестве.



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  • 15 | 20.05.2020, 19:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
Ваша либеральная икона - Чубайс, предложил собирать с каждого человека по 5000 рублей ежемесячно, на борьбу с коронавирусом.
А до этого запросто предложил уморить 30-40 миллионов граждан страны. Как невписавшихся в рынок.
Ты даже не пикнул ничего против.
Икона же, либерализма.



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  • 16 | 20.05.2020, 19:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39344 | Рейтинг: +6504,9
Короче. Вырубить электричество на трое суток.

Те, которые начнут орать - экстремисты.

Их можно ёкнуть по балде для профилактики плоскостопия и чтобы ничем больше ни болели.

А лишних - можно завсегда реабилитировать, посмертно, и все дела



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  • 17 | 20.05.2020, 20:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
16 | 20.05.2020, 19:59 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39342 | Рейтинг: +6505,5
Короче. Вырубить электричество на трое суток.

Те, которые начнут орать - экстремисты.

Их можно ёкнуть по балде для профилактики плоскостопия и чтобы ничем больше ни болели.

А лишних - можно завсегда реабилитировать, посмертно, и все дела
______________________________________________
Если вырубить электричество, кто будет орать?
Ясенпень с Кухарками?
Так без электричества интернета не будет.
А самим выйти - они "малоподвижны"



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  • 18 | 20.05.2020, 20:02 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39344 | Рейтинг: +6504,9
15 | 20.05.2020, 19:57 | Автор: Корней
===
Так комуняки вообще уничтожали, водя пальцем по телефонной книге.

Любой чудак на улице в очках, мог получить пулю за просто так, как классовый враг.



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  • 19 | 20.05.2020, 20:06 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39344 | Рейтинг: +6504,9
17 | 20.05.2020, 20:02 | Автор: Корней

Если вырубить электричество, кто будет орать?
===
Кстати, а чё ты то разорался то?

Ещё электричество то не вырубили, а ты уже галдишь!!!

Ой, похоже ты шпиЁн не менее пяти империалистических разведок.



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  • 20 | 20.05.2020, 20:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14665 | Рейтинг: -2107,2
18 | 20.05.2020, 20:02 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39343 | Рейтинг: +6505,5
15 | 20.05.2020, 19:57 | Автор: Корней
===
Так комуняки вообще уничтожали, водя пальцем по телефонной книге.

Любой чудак на улице в очках, мог получить пулю за просто так, как классовый враг.
_________________________________________________
Ха. Либералам теперь и телефонная книга не нужна.
Данные на каждого.
Камеры на каждом углу и под каждым кустом.
Виртуальные деньги - будешь себя плохо вести, сдохни от голода.



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