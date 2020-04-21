Планируем с коллегами внести в Госдуму проект федерального закона, нацеленный на упрощение блокировки экстремистских сайтов. Сегодня это довольно сложная процедура. Такие сайты блокируются только по решению суда после требований Генпрокурора России или его заместителей.
По факту с момента выявления противоправного контента до его блокировки проходит очень много времени.
Такая волокита крайне неблагоприятна для государства и общества и очень благоприятна для преступников.
Зачастую наблюдается абсурдная ситуация. Экстремистский ресурс выявлен, для всех это очевидно, но из-за бюрократических препон на пути его блокировки он продолжает еще долгое время функционировать. Преступники могут открыто вербовать людей через Интернет, планировать и совершать теракты.
Мы предлагаем, чтобы правоохранительные органы могли без решения суда на основе заключения эксперта вносить предложения о блокировке подобных ресурсов и признании размещенной на них информации запрещенной в России.
Правоохранители, занимающиеся непосредственной борьбой с экстремизмом и терроризмом, неоднократно просили нас выступить с такой инициативой.
Если закон примут, это позволит оперативно пресекать деятельность экстремистов в Интернете, и работа правоохранителей по выявлению таких ресурсов не будет пропадать впустую. Нынешний же порядок блокировки неэффективен.
Эхо Москвы
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Курултайщикам не дает покоя интернет
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