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Лев Шлосберг: Ценные признания Владимира Путина

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Президент России признал авторство пенсионной реформы, но не сострадает людям и не намерен менять политический курс государства.

Лев Шлосберг: Ценные признания Владимира Путина


Владимир Путин признал сегодня очевидное – что является реальным автором проекта повышения пенсионного возраста.

Это признание не планировалось, конечно. Ни он сам, ни выполняющее любую его волю правительство не предполагали ни силу, ни длительность общественного возмущения повышением пенсионного возраста. Власти России давно утратили реальные общественные связи и не понимают, в каком состоянии находятся люди, как они живут, чем довольны и недовольны.

В мифической реальности Путина и его партии общественное мнение – это результаты сфальсифицированных в пользу власти выборов. Надо быть очень ограниченным и в образовании, и в информации, и в кругозоре, чтобы так считать. Но они так действительно считают.

Объяснения и оправдания Медведева никому не нужны, выступить с обращением к обществу в такой ситуации мог только Путин – других «властителей дум» у системы нет.

Почему Путин выступил именно сейчас? Потому что до очередных выборов – 10 дней и по всей стране главной мыслью многих избирателей, планирующих прийти на выборы, является одна – голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию» и её кандидатов. Эти настроения вызывают у властей страх.

Реальная цель выступления Путина в оправдание пенсионной реформы – сохранение власти им лично и его кланом.

Задачей Путина сегодня было вынужденное желание отвести угрозу от представителей возглавляемой им политической системы, а не объяснить людям, что и почему делается властями с повышением пенсионного возраста. Объяснять это надо было до заявленной инициативы, советоваться с людьми, а не действовать по пацанской привычке «бей первым, авось прокатит».

Не прокатило. Это оказалось неожиданностью и вызвало суету властей.

Путин выступил крайне неудачно. Из его получасовой холодной и дидактической речи следуют несколько простых выводов:

- экономика страны находится в стагнации и не может обеспечить социальные потребности людей, в том числе выплату пенсий;

выходить из экономического кризиса государство будет за счёт граждан, а не за счёт олигархов и бюрократии, людям предложено «отнестись с пониманием» и затянуть пояса;

- в демографическом кризисе России виновны по-прежнему Вторая мировая война и «проклятые девяностые»;
безумные траты российского бюджета на войны и поддержку режимов зарубежных марионеток продолжатся, поступаться своими амбициями Путине не намерен;

- досрочный выход на пенсию для сотрудников силовых структур неприкосновенен, опорой режима остаются штыки;

- у властей (в первую очередь лично у Путина) нет никакого понимания и видения перспектив развития России и повышения благосостояния людей;
(«вишенка на торте»): народ не понимает своего счастья, но «надо потерпеть».

Такой разговор народ действительно не поймёт. Общество ушло далеко вперёд от президента России в понимании необходимого качества жизни. Людей не устраивает жизнь в совке, а Путин предлагает сохранение совка.

Путин выступил как несовременный лидер несовременного государства. Он не объяснял людям причину повышения пенсионного возраста, он авторитарно прочитал народу лекцию о правоте действий властей и потребовал понимания.

В действительности выступление Путина – это признание политического и экономического банкротства возглавляемого им государства. Своей вины в этом банкротстве Путин не признаёт.

Предложенные Путиным «пилюли» в виде нескольких новых пенсионных льгот – это провокационная попытка расколоть и дезориентировать общество, столкнуть между собой людей разных профессий и возрастов.

По цене вопроса для бюджета страны эти льготы несопоставимы с пенсионными потерями людей и (самое главное) эти предложения можно реализовать без повышения пенсионного возраста. Аморально, что Путин и правительство заговорили об этих льготах именно в связи с повышением пенсионного возраста, фактически используя эти предложения как «операцию прикрытия» общенациональной афёры.

Главные социально-экономические проблемы России – бесправие и бедность. Политическая система Путина устроена таким образом, чтобы производить бесправие и бедность, управлять зависимыми от власти бесправными и бедными людьми, у которых в любой момент можно отнять последнее.

Вынужденное признание и оправдание Путина показало, что эта система его полностью устраивает и он ничего не намерен в ней менять.

Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»






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  • 1 | 30.08.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Путин признал сегодня очевидное – что является реальным автором проекта повышения пенсионного возраста.
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Путин признал очевидное- в результате его царствования в России наступил СУВЕРЕННЫЙ ДЕФОЛТ, и это факт!!!
Для справки:
Суверенный дефолт — банкротство государства, отражающее упадок большинства секторов экономики и приводящее к неплатежеспособности по внешним и внутренним долговым обязательствам.



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  • 2 | 30.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Скоро в России совсем не останется пенсионеров, только немного пенсионерок.



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  • 3 | 30.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Идиопатические расстройства наблюдаются практически во всех функционирующих системах организма (нервной системе, кровеносной системе, опорно – двигательной системе, пищеварительной системе, эндокринной и т.д.).



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  • 4 | 30.08.2018, 10:01 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1646 | Рейтинг: +473,7
Лев Шлосберг: "Главные социально-экономические проблемы России – бесправие и бедность."
_______________________________

Нет. Тип политического режима и три войны.

И многоплановая гибридная, кибер и шпионская война с демократическим Западом в целом.

А повышение возраста пенсий СПРАВЕДЛИВОЕ начало расплаты и оплаты равнодушия населения и ответственности за войны режима, за тип политической системы.

Давали же населению в марте возможность и выбор - жить в путинизме или поменять лидера режима на Явлинского.

Не били, не гоняли. Могли и проголосовать. А раз думать и решать население не хочет, то оно должно заплатить и заплатит за свое равнодушие и нежелание знать и действовать, и отвечать за жизнь в стране. Как взрослые люди обязаны всегда. В том числе за судьбы детей.



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  • 5 | 30.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По ходу, со вчерашнего дня Путин уже не президент!
— Как так?!
— Я посмотрел его выступление за 2009 год, он там четко сказал: «Пока я президент, повышения пенсионного возраста в России не будет!»



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