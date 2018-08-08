Илья Варламов: Карательная психиатрия вернулась в Россию

Мы уже ко всему привыкли. К разнообразию пыток в отделах полиции и ФСБ, к казакам с нагайками на митингах, к посадкам за лайки и репосты. Но судебная система и правоохранительные органы (а в современной России это единое целое – отсюда 0,2% оправдательных приговоров) не перестают удивлять.Похоже, к нам вернулась карательная психиатрия! Даже странно, что только теперь, ведь чекистам она даёт неограниченные возможности. Любого критика режима можно быстренько признать невменяемым, а в клинике оперативно превратить в овощ. А остальным угрожать перспективой провести в психушке неограниченное количество времени.На связи снова Барнаул, превратившийся в столицу идиотских приговоров. Алтайский краевой суд отправил в психбольницу барнаульца Андрея Шашерина, обвиняемого в экстремизме из-за мемов с патриархом и президентом, которые он запостил на своей странице в ВК.Пока это "принудительная стационарная экспертиза". Это значит, что Андрею предстоит провести в клинике ближайший месяц, по итогам которого врачи решат, вменяем он или нет.Шашерин представил в суде заключение комиссии экспертов московской правозащитной организации "Справедливая медицина", которое подтверждает его вменяемость. Но суд оно, конечно же, не убедило.При этом, согласно приказу Минздрава, можно проводить амбулаторную экспертизу в течение 20 дней. Но, как рассказывает Андрей, эксперты в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана потратили на неё полтора часа, а потом сказали, что у них не хватило времени, и экспертиза должна быть именно стационарной.Он уверен, что психбольница понадобилась следствию для того, чтобы оказать на него давление:"Никто их во времени не ограничивал, я от обследования не отказывался, готов был приезжать на беседы, но они ограничились почему-то одной. Прокурор сказал, что у него нет оснований не доверять экспертам, поэтому заключение о необходимости помещения меня в стационар пошло в суд. 16 июля следователь вручил мне повестку. Состоялось первое судебное заседание, к которому я даже не успел толком подготовиться.Судья дал мне семь дней. 24 июля в ходе заседания я привел доводы, что экспертиза была составлена с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, но судья встал на сторону следствия и постановил поместить меня в психиатрический стационар. Видимо, психиатрический стационар здесь является инструментом карательной психиатрии".Что касается "преступных" картинок, то выглядят они так:Всего Андрей разместил на своей странице в ВК 36 мемов. Из-за них к нему ранним мартовским утром ворвался СОБР (заодно обыскали дом его отца), а затем всю семью забрали в Центр "Э" для дачи показаний. Там его вынудили написать явку с повинной. Причём оказалось, что следователи его обманули, и уголовное дело было возбуждено только постфактум, 5 апреля. Сейчас Шашерина обвиняют по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды) и ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) УК РФ.Андрей не смог нанять адвоката, потому что его счета сразу же были заблокированы, а государственный адвокат вообще с ним не разговаривал и не давал никаких советов. То есть возможности защитить себя Андрей не имел.От всего этого ***ца уже есть какая-то усталость. Наверное, именно так люди себя чувствовали во времена позднего Совка, перед перестройкой.