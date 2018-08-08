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Илья Варламов: Карательная психиатрия вернулась в Россию

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Мы уже ко всему привыкли. К разнообразию пыток в отделах полиции и ФСБ, к казакам с нагайками на митингах, к посадкам за лайки и репосты. Но судебная система и правоохранительные органы (а в современной России это единое целое – отсюда 0,2% оправдательных приговоров) не перестают удивлять.

Илья Варламов: Карательная психиатрия вернулась в Россию


Похоже, к нам вернулась карательная психиатрия! Даже странно, что только теперь, ведь чекистам она даёт неограниченные возможности. Любого критика режима можно быстренько признать невменяемым, а в клинике оперативно превратить в овощ. А остальным угрожать перспективой провести в психушке неограниченное количество времени.

На связи снова Барнаул, превратившийся в столицу идиотских приговоров. Алтайский краевой суд отправил в психбольницу барнаульца Андрея Шашерина, обвиняемого в экстремизме из-за мемов с патриархом и президентом, которые он запостил на своей странице в ВК.

Пока это "принудительная стационарная экспертиза". Это значит, что Андрею предстоит провести в клинике ближайший месяц, по итогам которого врачи решат, вменяем он или нет.

Шашерин представил в суде заключение комиссии экспертов московской правозащитной организации "Справедливая медицина", которое подтверждает его вменяемость. Но суд оно, конечно же, не убедило.

При этом, согласно приказу Минздрава, можно проводить амбулаторную экспертизу в течение 20 дней. Но, как рассказывает Андрей, эксперты в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана потратили на неё полтора часа, а потом сказали, что у них не хватило времени, и экспертиза должна быть именно стационарной.

Он уверен, что психбольница понадобилась следствию для того, чтобы оказать на него давление:

"Никто их во времени не ограничивал, я от обследования не отказывался, готов был приезжать на беседы, но они ограничились почему-то одной. Прокурор сказал, что у него нет оснований не доверять экспертам, поэтому заключение о необходимости помещения меня в стационар пошло в суд. 16 июля следователь вручил мне повестку. Состоялось первое судебное заседание, к которому я даже не успел толком подготовиться.

Судья дал мне семь дней. 24 июля в ходе заседания я привел доводы, что экспертиза была составлена с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, но судья встал на сторону следствия и постановил поместить меня в психиатрический стационар. Видимо, психиатрический стационар здесь является инструментом карательной психиатрии".

Что касается "преступных" картинок, то выглядят они так:

Илья Варламов: Карательная психиатрия вернулась в Россию


Илья Варламов: Карательная психиатрия вернулась в Россию


Всего Андрей разместил на своей странице в ВК 36 мемов. Из-за них к нему ранним мартовским утром ворвался СОБР (заодно обыскали дом его отца), а затем всю семью забрали в Центр "Э" для дачи показаний. Там его вынудили написать явку с повинной. Причём оказалось, что следователи его обманули, и уголовное дело было возбуждено только постфактум, 5 апреля. Сейчас Шашерина обвиняют по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды) и ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) УК РФ.

Андрей не смог нанять адвоката, потому что его счета сразу же были заблокированы, а государственный адвокат вообще с ним не разговаривал и не давал никаких советов. То есть возможности защитить себя Андрей не имел.

От всего этого ***ца уже есть какая-то усталость. Наверное, именно так люди себя чувствовали во времена позднего Совка, перед перестройкой.

Илья Варламов
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  • 1 | 01.09.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильюша еще не определился, что ему выгодней стать очередным либероидом или психом вроде Греча, Танюську Фельгенгауершу обидевшему? Вот местные либерастые все да-а-авно справки заимели и переодически в Базилевке отдыхают!



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  • 2 | 01.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карательная психиатрия вернулась в Россию
====================================
А это уже серьезно.....
Это уже трындец.......
Нахрена нынешней власти: судьи адвокаты, прокуроры. достаточно нескольких психиатров и вопрос с инакомыслием можно будет решить в кратчайшие сроки...
Эй тройка русь куда мчишься ты нет ответа



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  • 3 | 01.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из-за описанных в статье событий, считаю, что пора сделать перекличку на УЖе! Я не очень внимательно слежу за всеми персонажами, поэтому не могу отследить всех потерянных бойцов, но давно не читал ничего от Харрисона, может просто пропустил! Кого ещё давно нет? Очень Опытный



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  • 4 | 01.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только вспомнил про Харрисона, как сразу появилась от него статья! Живой, слава Богу! Очень Опытный



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2

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  • 5 | 01.09.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только вспомнил про Харрисона, как сразу появилась от него статья! Живой, слава Богу! Очень Опытный
_____________________________
у хариссона чёс пошел... то сидел с похмела и без работы , а щас "свадьба" за свадьбой.... эээ поминки за поминками , а там по старой русской традиции после третьей и баян порвут и с собой на опохмел взять можно
турк



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  • 6 | 01.09.2018, 12:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
у хариссона чёс пошел... то сидел с похмела и без работы , а щас "свадьба" за свадьбой.... эээ поминки за поминками , а там по старой русской традиции после третьей и баян порвут и с собой на опохмел взять можно
турк
---------------
Сохраню. Соскучился по дуракам! Работаю-то с нормальными людьми, а тута на тебе - и сразу Турк!
Весело, хуле.
Слышь, вислоухий, я сына вчера на самолет в Москву посадил, а все лето с ним был занят, каникулы все же у парня, не до вас, визгунов, как-то было.
На море ишшо ездили, в Сочи две недели оттянулись.
А чес у нас периодически, это не западло, а даже наоборот - не каждого позовут, меж прочим.
Ну ты рад, что я вернулся, ординарец?



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  • 7 | 01.09.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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э, алкашонок с архирейки, не в сочах ты отдыхал , а у нарколога всё лето провёл. а на счёт чёса - чесотка замучила? серное мыло не пробовал? а хотя тебе, алкашу, и экзема не в тягость , чё уж там про чесотку то говорить. в сочах, с чесоткой ... тля больше ни ногой в сочи и друзьям посоветую, скажу туда харисоон тока трипер не завёз...
прыг скок прыг скок а у хари гонокок,
венерическим назвали то заболевание,
затрудняется при нём мочеиспускание
давай, хариссон, чеши дальше . кстати, а ты по утрам глаза чешешь?
турк



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  • 8 | 01.09.2018, 13:14 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10846 | Рейтинг: -1765,4
Н-нуу...как-то не очень. Я бы сказал, что ты предпочитаешь оперировать старыми и затертыми клише.

Нук поднапрягись, поострее давай, позлее!

(Поумнее не прошу, понимаю, это слишком).



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  • 9 | 01.09.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тебе, пропившему последнее чё родители в голову вложили, и так сойдёт
турк



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  • 10 | 01.09.2018, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из-за описанных в статье событий, считаю, что пора сделать перекличку на УЖе! Я не очень внимательно слежу за всеми персонажами, поэтому не могу отследить всех потерянных бойцов, но давно не читал ничего от Харрисона, может просто пропустил! Кого ещё давно нет? Очень Опытный
_______________________
Да уж!
Вот Вдумчивый пропал: похоже, в интернате для психохроников врачам и санитарам фоменковщину излагает.



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  • 11 | 01.09.2018, 23:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вдумчивый сидит на радио свобода Идель.реалии, там его келейным обзывают, но некоторые и вдумом, там он нацменам наставления читает везде по одному клише



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  • 12 | 01.09.2018, 23:17 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 01.09.2018, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из-за описанных в статье событий, считаю, что пора сделать перекличку на УЖе! Я не очень внимательно слежу за всеми персонажами, поэтому не могу отследить всех потерянных бойцов, но давно не читал ничего от Харрисона, может просто пропустил! Кого ещё давно нет? Очень Опытный
_______________________
Да уж!
Вот Вдумчивый пропал: похоже, в интернате для психохроников врачам и санитарам фоменковщину излагает.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Действительно, вдумчивого давно на УЖе нет! Лишь бы был живой, хоть и в интернате! Очень Опытный



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  • 13 | 01.09.2018, 23:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, вдумчивого давно на УЖе нет! Лишь бы был живой, хоть и в интернате! Очень Опытный
-------------
Хороший ты парень, Опытный. Только добрый слишком. Но это ничего.



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