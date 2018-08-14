А здоров ли наш солнцеликий?

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про Путина. Не понимаю, с одной стороны, зачем облизывать сейчас, когда «большие» выборы прошли. С другой, вроде очевидно, что облизывать — уже привычка, потребность. С третьей, может, это такое экстренное зализывание ран от обсуждения пенсий?Не сомневаюсь, у передачи большой потенциал. Главный месседж ведущего, репортажей и гостей: Путин здоров как бык!Корреспондент кремлевского пула жалуется на сложный график и бесконечные перелеты главы государства, Песков рассказывает про полтора часа спорта ежедневно, под конец кадры из Тувы — Путин идет по горам вверх и вниз, сил у него полно, не всякий выдержит.Часовая передача закончилась, после всех настойчивых убеждений у меня один вопрос:Здоров ли Путин?Сразу вспоминаешь разные нехорошие слухи и конспирологические теории про передачу власти. Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться? Ответят вряд ли, а если и ответят, то точно не в упомянутой передаче.