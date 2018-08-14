Не сомневаюсь, у передачи большой потенциал. Главный месседж ведущего, репортажей и гостей: Путин здоров как бык!
Корреспондент кремлевского пула жалуется на сложный график и бесконечные перелеты главы государства, Песков рассказывает про полтора часа спорта ежедневно, под конец кадры из Тувы — Путин идет по горам вверх и вниз, сил у него полно, не всякий выдержит.
Часовая передача закончилась, после всех настойчивых убеждений у меня один вопрос:
Здоров ли Путин?
Сразу вспоминаешь разные нехорошие слухи и конспирологические теории про передачу власти. Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться? Ответят вряд ли, а если и ответят, то точно не в упомянутой передаче.
Алексей Нарышкин, корреспондент Эхо Москвы
А здоров ли наш солнцеликий?
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