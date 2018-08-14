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4 | 05.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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А здоров ли наш солнцеликий?

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Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про Путина. Не понимаю, с одной стороны, зачем облизывать сейчас, когда «большие» выборы прошли. С другой, вроде очевидно, что облизывать — уже привычка, потребность. С третьей, может, это такое экстренное зализывание ран от обсуждения пенсий?

А здоров ли наш солнцеликий?


Не сомневаюсь, у передачи большой потенциал. Главный месседж ведущего, репортажей и гостей: Путин здоров как бык!

Корреспондент кремлевского пула жалуется на сложный график и бесконечные перелеты главы государства, Песков рассказывает про полтора часа спорта ежедневно, под конец кадры из Тувы — Путин идет по горам вверх и вниз, сил у него полно, не всякий выдержит.

Часовая передача закончилась, после всех настойчивых убеждений у меня один вопрос:

Здоров ли Путин?

Сразу вспоминаешь разные нехорошие слухи и конспирологические теории про передачу власти. Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться? Ответят вряд ли, а если и ответят, то точно не в упомянутой передаче.

Алексей Нарышкин, корреспондент Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 05.09.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...кадры из Тувы — Путин идет по горам вверх и вниз, сил у него полно, не всякий выдержит."

------------------------

Мне, наоборот, когда смотрел, вспомнилось визборовское:

"Снова нас ведут куда-то,
Снова я несу рюкзак.
До чего же мне, ребята,
Надоело жить вот так!

Телеграмма уж готова,
Ни одной в ней запятой,
В ней всего четыре слова:
"Мама я хочу домой! "



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  • Гость
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  • 2 | 05.09.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А здоров ли наш солнцеликий?
===============================
Вопрос на вопрос: А может ли человек, стоящий во главе государства, позволить снимать про себя подобного рода передачи если он в здравом уме и трезвой памяти?



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8

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  • 3 | 05.09.2018, 10:16 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,9
Как ответил один известный товарищ. Не дождетесь!))



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  • 4 | 05.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А здоров ли наш Алексей Нарышкин? И кстати, кто это вобще, шо за хрен с горы.



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  • Гость
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  • 5 | 05.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, кто-нибудь ведет статистику, сколько раз за день наш среднестатистический провинциальный либераст, этакий гибрид прозектора с бухгалтером, произносит за день магическое слово "ПУТИН"??



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  • 6 | 05.09.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приятно, что Кухарка как обычно на вахте. Может ей перекинуться на "Консьержку"?



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  • 7 | 05.09.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Солнцеликий эха, благополучно сдох и зарыт с помощью поцрашенки и кара-мурзилки! Пригласите Нарышкину психиатра, пусть снимет осеннее обострение! Сбросьтесь на визит в студию. А то Нарышкин Путина стал "солнцеликим" величать, коллеги протестуты могут из конкуренции и не понять.



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  • 8 | 05.09.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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А что с землетрясением-кто знает о последствиях?



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 05.09.2018, 11:55 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7606 | Рейтинг: +2019,1
8 | 05.09.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что с землетрясением-кто знает о последствиях?
_________________________________________
Чуть с кровати не упал!
Испугался. Вспомнил о Путине, помолился на портрет в красном углу и сразу успокоился...



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  • 10 | 05.09.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чуть с кровати не упал!
Испугался. Вспомнил о Путине, помолился на портрет в красном углу и сразу успокоился...
-----------------------
Чо, в Базилевке тоже тряхануло чтоле.



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  • 11 | 05.09.2018, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1863 | Комментарии: 60679 | Рейтинг: +12257,1
Сегодня утром в 133 км к востоку от Уфы были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг располагался на глубине 10 км.

На данный момент сведений о разрушениях не поступало, однако в соцсетях появились записи людей, которые почувствовали колебания на себе — у них дома шатались люстры, падали вещи.

МЧС республики предупреждает, что из-за сейсмической активности в многоэтажных домах может сработать пожарная тревога. Специалисты ведомства советуют не зажигать огонь, не выходить на балкон, открыть дверь и встать в дверном проеме.



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  • 12 | 05.09.2018, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1863 | Комментарии: 60679 | Рейтинг: +12257,1
В районе Усть-Катава и Катав-Ивановска.



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  • 13 | 05.09.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...сколько раз за день наш среднестатистический провинциальный либераст... произносит за день магическое слово "ПУТИН"??"

--------------------------

Если много раз подряд повторять - слышится "ИНПУТ". Что означает: ВХОД.
ВЫХОДА нет. Просто безвыходная система.



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  • 14 | 05.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МЧС республики предупреждает, что из-за сейсмической активности в многоэтажных домах может сработать пожарная тревога. Специалисты ведомства советуют не зажигать огонь, не выходить на балкон, открыть дверь и встать в дверном проеме.
___________________
130 км на восток это Сим, и два катава... далее юрюзань с трехгорным. откуда ж там многоэтажки? да еще с пожарной тревогой... а ну тока если в трёхе оповещатели горы споют

турк



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  • 15 | 05.09.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это Путин землетрясение устроил, точно вам говорю.



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  • 16 | 05.09.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1863 | Комментарии: 60679 | Рейтинг: +12257,1
Ряд школ и детских садов, а также больница пострадали в Челябинской области при землетрясении

Его магнитуда составила 5.6.
Хуже всего пришлось жителям города Катав-Ивановск в Челябинской области. В их муниципальном районе на глубине 10ти километров произошло землетрясение. Это произошло около двух ночи по Москве. Все дома ужасно трясло. Из шкафов падала посуда, пол уходил из-под ног, рассказали местные жители Интерфаксу. По зданию городской больницы пошли трещины, пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать, сообщает агентство. Несколько детских садов и школ в том же муниципальном районе тоже получили повреждения. Школы и больницу закрыли. В Катав-Ивановске ввели режим чрезвычайной ситуации. Подземные толчки ощутили в Свердловской области, а также Башкирии. Жители столицы республике Уфы, напуганные землетрясением, пытались дозвониться в МЧС по номеру 112, но не могли этого сделать звонки постоянно сбрасывались, сообщает портал ufa1.ru. В региональном МЧС пояснили прессе, что этот номер не относится к их ведомству, поскольку является федеральным центром обработки вызовов экстренных оперативных служб. Пострадавших и погибших нет.
Главное управление МЧС по Челябинской области не подтвердило информацию о новом толчке в Катав-Ивановске. О нём сообщила глава городского совета депутатов Галина Федосеева. Предыдущее землетрясение на Урале произошло в октябре 15го года в Свердловской области. Магнитуда составила 4,2



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  • 17 | 05.09.2018, 13:36 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2748 | Рейтинг: -265,2
02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это Путин землетрясение устроил, точно вам говорю.
------------
Это Ирек опять гороха наелся.



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  • 18 | 05.09.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.09.2018, 12:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60677 | Рейтинг: +12257
Сегодня утром в 133 км к востоку от Уфы б
12 | 05.09.2018, 12:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60677 | Рейтинг: +12257
В районе Усть-Катава и Катав-Ивановска.
16 | 05.09.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60677 | Рейтинг: +12257
Ряд школ и детских садов, а также больница пострадали в Челябинской области при землетрясении

Его магнитуда составила 5.6.
Хуже всего пришлось жителям города Катав-Ивановск в Челябинской области.
============================
неужели без кухарочьих сопливых люди сами не могут прочесть новости?!



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  • 19 | 05.09.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зона землетрясения,распространение сейсмических волн в пределах 150 км диаметра:
7% - по территории Челябинской области
3% - по территории Свердловской области
90% - по территории Башкортостана.
.....
но,гегемоны с пеной у рта уже вопиют о "челябинском землетрясении"



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Жители челябинского райцентра Катав-Ивановск сообщают о новых подземных толчках. Последний из них зафиксирован в 12:27, сообщил во «ВКонтакте» пользователь Данил Шкерин, передает корреспондент «УРА РУ».

Его земляки подтверждают, что тоже почувствовали сейсмическую активность. «Причем, нормально так тряхануло», — написала Кристина Малахова. «Где-то 3-5 секунд трясло, вечером похлеще будет», — считает Михаил Гадельшин. «Что-то вроде как хорошо тряхнуло…лишь бы не нарастало…», — добавил Владимир Казаков в группе «Подслушано Катав-Ивановск». Некоторые пользователи, отмечают, что уже собирают вещи, забирают семьи и уезжают из Катав-Ивановска.
=========================
- такая истерия в сети, а Кухарка не в зуб ногой!



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