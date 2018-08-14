И правда, ну зачем? В Башкортостане не будет видеонаблюдения на выборах

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Пара лживых «патриотов»? ...

Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молча ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Руслан Белый объяснил реп ...

Руслан Белый объяснил реплику о Салавате Юлаеве как о бандите ======== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Руслан Белый объяснил реп ...

недовольство жителей Башкирии вызвала реплика Белого огласите пожалуйс ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Грядет новая движуха как ...

ну, граждане тунеядцы, хулиганы , алкоголики... кто еще хочет поработа ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Пенсионная реформа - это признание полного провала своей экономической ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Илья Варламов: Карательна ...

4 | 01.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   988   28

Руслан Белый объяснил ...

Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир ...
  6.09.2018   584   37

И правда, ну зачем? В ...

Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на ...
  6.09.2018   483   12

О тех, кто отравил ...

От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется ...
  6.09.2018   469   48

Экономист: Пенсии ...

Экономисты РАНХиГС утверждают, что если не повышать пенсионный возраст, то ...
  6.09.2018   682   32

Обсуждаемое за месяц
Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   988   28

Руслан Белый объяснил ...

Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир ...
  6.09.2018   584   37

И правда, ну зачем? В ...

Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на ...
  6.09.2018   483   12

О тех, кто отравил ...

От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется ...
  6.09.2018   469   48

Экономист: Пенсии ...

Экономисты РАНХиГС утверждают, что если не повышать пенсионный возраст, то ...
  6.09.2018   682   32

Последние публикации
Пара лживых «патриотов»? ...

Акция прошла 5 сентября на площади у Дворца Спорта в Уфе. 5 сентября, в разгар ...
  6.09.2018   988   28

Руслан Белый объяснил ...

Стендап-комик прокомментировал ситуацию с претензиями к нему со стороны башкир ...
  6.09.2018   584   37

И правда, ну зачем? В ...

Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на ...
  6.09.2018   483   12

О тех, кто отравил ...

От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется ...
  6.09.2018   469   48

Экономист: Пенсии ...

Экономисты РАНХиГС утверждают, что если не повышать пенсионный возраст, то ...
  6.09.2018   682   32

И снова пошлые выборы: ...

В башкортостанском отделении КПРФ разгорается скандал. Сегодня, со слов ...
  5.09.2018   1500   24

Воровство пенсий: ...

Власти, конечно, просчитались, не думали, что будет столько несогласных с ...
  5.09.2018   2037   19

Нас всех ждет Пу-Тьюб ...

Говорить обо всем этом всерьез невозможно, а хохотать больше нет сил. Этих ...
  5.09.2018   2791   8

А здоров ли наш ...

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про ...
  5.09.2018   10402   51

Уничтожена особо опасная ...

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке ...
  5.09.2018   557   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (32)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   83313   52

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   80240   111

Орешкин: У Путина уйти ...

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень ...
  2.09.2018   27273   26

Изя — все. Земля ему ...

Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить ...
  31.08.2018   21505   84

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   16979   43

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   223193   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115593   50

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   83313   52

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   80240   111

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52964   52


И правда, ну зачем? В Башкортостане не будет видеонаблюдения на выборах

Оценили
0



Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на выборах в заксобрание. На предстоящих 9 сентября выборах в Курултай Башкортостана не будет видеонаблюдения, сообщил на сегодняшнем заседании комиссии зампред Центризбиркома России Николай Булаев.

И правда, ну зачем? В Башкортостане не будет видеонаблюдения на выборах


— У нас есть три региона, в которых нет видеонаблюдения по тем или иным причинам. Все остальные применяют видеонаблюдение, — сказал Булаев.

Помимо Башкортостана, видеокамер на избирательных участках не будет на выборах в Ивановской и Ростовской областях. 9 сентября основные выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах страны.

Николай Булаев не пояснил, по какой причине видеонаблюдения не будет в Башкортостане и еще двух регионах. В середине июня председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев заявил, что "все упирается в деньги". По его словам, в республике выделены средства только на установку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми планируется оборудовать пятую часть избирательных участков.

В июне зампред ЦИК России Николай Булаев говорил, что комиссия выступает за организацию видеонаблюдения на выборах всех уровней, но во время региональных и муниципальных кампаний решение остается за местными властями, которые исходят из своих финансовых возможностей.

— На муниципальных и региональных выборах видеонаблюдение — это полномочия субъектов. Наша позиция достаточно четко и внятно выражена и неоднократно подтверждалась. Мы активно выступаем за то, чтобы оно было, — подчеркнул Булаев.

Отметим, что на прошедших 18 марта выборах президента России на территории Башкортостана около 30% (1009 из 3436) избирательных участков были оснащены видеокамерами. Кроме того, видеонаблюдение было на территории 69 территориальных избирательных комиссий.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 06.09.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо ситуация с выборами для власть имущих очень хреновая, раз они пошли на столь "отчаянный" шаг, Видимо по другому у них нет никакой возможности пропихнуть своих депутатов. И это в какой то степени радует...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.09.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на никому не нужную, окромя чиновников и торговцев, понтовую набережную деньги нашлись, а на построение нормального гражданского общества в башкирии у г-на хамитова денег не нашлось

большой оригинал наш башлыг однако



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 06.09.2018, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
В середине июня председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев заявил, что "все упирается в деньги".
___________________________
Враньё! Какие деньги нужны для включения УЖЕ установленных камер, если они на УИКах работали на всех предыдущих выборах с марта 2012 года?

***
Николай Булаев не пояснил, по какой причине видеонаблюдения не будет в Башкортостане... Наша позиция достаточно четко и внятно выражена и неоднократно подтверждалась. Мы активно выступаем за то, чтобы оно было
_________________________________________
Ну чего тут непонятного? Будут фальсифицировать не только результаты голосования, но и численность избирателей, чтобы проверить по камерам было нельзя.

Привет хрюше!))))))))))))))



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 06.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеюсь найдутся люди, которые смогут установить камеры за свой счет, и мы ОПЯТЬ узнаем много фактов взбросов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 06.09.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеюсь найдутся люди, которые смогут установить камеры за свой счет, и мы ОПЯТЬ узнаем много фактов взбросов.
============================================================

Лучше пусть "найдутся люди", которые сфотошопят факты вбросов, для либерастых "за свой счет" это будет выгодней, файда больше будет!
Использовать надо новые техгнологии либероиды, где ваша цифровизация пропагондонки?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 06.09.2018, 10:45 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Пусть сотовые телефоны на фиксацию поставят. Делов то.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 06.09.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну сейчас власти поработают . Вбросов будет много , но еще больше будет,,нужных" подсчетов.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 06.09.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певица Юлия Самойлова в видеообращении в Instagram заявила, что намерена эмигрировать из России. По ее словам, она планирует уехать в Европу. Потом артистка выложила фото в Instagram, сделанное в аэропорту Шереметьево
****
Еще одна "патриотка" покинула нас.

Седня приму капельку, чтобы кагбэ поющая юлия никогда не возвращалась и не позорила россиян.

Надеюсь, что может и валеев когда - нибудь пришлет фото из шереметьево?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 06.09.2018, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да все равно жулики изловчатся установить камеры так, что ни черта в них не видно будет. Как бывало и прежде.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 06.09.2018, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно Нехер подглядывать как вашими голосами задницы подтирают Нужели ещё есть люди которые во что то верят и ходят на эти разводы



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 06.09.2018, 22:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видеонаблюдения на выборах не будет? Вот тут-то сразу голоса за ЕдРосов и повалили! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 06.09.2018, 23:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
выбирать без камер нужно еще заслужить многолетними честными выборами в РБ



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com