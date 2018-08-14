И правда, ну зачем? В Башкортостане не будет видеонаблюдения на выборах

Республика стала одним из трех регионов, где не будет видеонаблюдения на выборах в заксобрание. На предстоящих 9 сентября выборах в Курултай Башкортостана не будет видеонаблюдения, сообщил на сегодняшнем заседании комиссии зампред Центризбиркома России Николай Булаев.— У нас есть три региона, в которых нет видеонаблюдения по тем или иным причинам. Все остальные применяют видеонаблюдение, — сказал Булаев.Помимо Башкортостана, видеокамер на избирательных участках не будет на выборах в Ивановской и Ростовской областях. 9 сентября основные выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах страны.Николай Булаев не пояснил, по какой причине видеонаблюдения не будет в Башкортостане и еще двух регионах. В середине июня председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев заявил, что "все упирается в деньги". По его словам, в республике выделены средства только на установку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми планируется оборудовать пятую часть избирательных участков.В июне зампред ЦИК России Николай Булаев говорил, что комиссия выступает за организацию видеонаблюдения на выборах всех уровней, но во время региональных и муниципальных кампаний решение остается за местными властями, которые исходят из своих финансовых возможностей.— На муниципальных и региональных выборах видеонаблюдение — это полномочия субъектов. Наша позиция достаточно четко и внятно выражена и неоднократно подтверждалась. Мы активно выступаем за то, чтобы оно было, — подчеркнул Булаев.Отметим, что на прошедших 18 марта выборах президента России на территории Башкортостана около 30% (1009 из 3436) избирательных участков были оснащены видеокамерами. Кроме того, видеонаблюдение было на территории 69 территориальных избирательных комиссий.