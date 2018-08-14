— У нас есть три региона, в которых нет видеонаблюдения по тем или иным причинам. Все остальные применяют видеонаблюдение, — сказал Булаев.
Помимо Башкортостана, видеокамер на избирательных участках не будет на выборах в Ивановской и Ростовской областях. 9 сентября основные выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах страны.
Николай Булаев не пояснил, по какой причине видеонаблюдения не будет в Башкортостане и еще двух регионах. В середине июня председатель Центризбиркома Башкортостана Хайдар Валеев заявил, что "все упирается в деньги". По его словам, в республике выделены средства только на установку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми планируется оборудовать пятую часть избирательных участков.
В июне зампред ЦИК России Николай Булаев говорил, что комиссия выступает за организацию видеонаблюдения на выборах всех уровней, но во время региональных и муниципальных кампаний решение остается за местными властями, которые исходят из своих финансовых возможностей.
— На муниципальных и региональных выборах видеонаблюдение — это полномочия субъектов. Наша позиция достаточно четко и внятно выражена и неоднократно подтверждалась. Мы активно выступаем за то, чтобы оно было, — подчеркнул Булаев.
Отметим, что на прошедших 18 марта выборах президента России на территории Башкортостана около 30% (1009 из 3436) избирательных участков были оснащены видеокамерами. Кроме того, видеонаблюдение было на территории 69 территориальных избирательных комиссий.
Идель.Реалии
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И правда, ну зачем? В Башкортостане не будет видеонаблюдения на выборах
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