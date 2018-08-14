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Спецагенты уровня Новичок. Тупой и еще тупее

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Все шутки про Петрова-Боширова как будущих депутатов Госдумы уже пошучены, но это неправильные шутки. Луговыми им не стать, и законы, которые обессмертят имена вернувшихся из Солсбери российских туристов, приняты не будут. Здесь другой случай, и вот почему.

Спецагенты уровня Новичок. Тупой и еще тупее


Прежде всего, две бомбы в одну воронку, то есть три киллера-отравителя в одну Госдуму, не падают. Кроме того, Андрей Луговой, нынешний депутат нижней палаты от ЛДПР, был, как ни крути, лицом публичным еще до того, как прославился в Англии и далеко за пределами Соединенного Королевства.

Даже в тюрьме сидел, обрастая легендой, якобы за неудачную попытку организации побега одного из ближайших друзей Березовского. В отличие от своего подельника Ковтуна, который до убийственного скандала с полонием не был вхож к олигархам, не являлся героем уголовных хроник - и потому не стал народным избранником. Наконец, имена убийц Александра Литвиненко прогремели довольно скоро после чаепития в баре лондонского отеля "Миллениум", и до сих пор едва ли кто-нибудь сомневается в том, что это их подлинные имена.

Про тех наших соотечественников, которые 2 марта приземлились в столице Великобритании и уже 4 марта вернулись домой, ничего подобного не скажешь. Известно лишь, что на вид им около 40 лет. Паспортные их данные, по мнению британских контрразведчиков, под вопросом, и это важное уточнение. Далеко не всякий офицер ГРУ, отправляясь на закордонное задание, будет предъявлять пограничникам свою настоящую ксиву. Верней всего, он превратится в "Петрова", ибо Петровых у нас, как в Англии Джонсонов, либо станет "Бошировым", поскольку это фамилия редкая и маловероятно, что среди ее реальных носителей обнаружится стопроцентный русский шпион. А на нет и суда нет.

Вообще успешной думской карьере наших путешественников очень мешает то обстоятельство, что их ужасно трудно найти. Это, кстати, официальная точка зрения Кремля. Как выразился пресс-секретарь Песков, "Англию, Лондон ежегодно посещают тысячи граждан РФ" и для того, чтобы отыскать в России этих посетителей, "нам необходимо получить запрос от британской стороны". А Тереза Мэй, вообразите себе, запросов не посылает, а если высказывается на заданную тему, то в "недопустимом" тоне. Хотя всем известно, что в подобном тоне с нами разговаривать нельзя, потому как мы обидимся, замкнемся в себе и принципиально не станем никого искать. В том числе и потенциальных депутатов, даже от фракции ЛДПР.

Имеется и другая проблема, связанная с судьбами несостоявшихся законодателей. Как среди тысяч россиян, которые действительно в массовом порядке приезжают в Лондон, англичане вычислили именно этих двоих? Краткосрочность визита ни о чем не говорит. Наверняка в поисках убийц сыщикам пришлось проверять разные версии, пока не подтвердилась самая тупая: прилетели из Москвы, попрыскали где надо, выкинули пузырек "в форме флакона" от знаменитой фирмы - и тут же улетели, причем опять в Москву. Вопрос сводится к тому, как быстро вражеским контрразведчикам удалось выйти на след этих двоих из ларца и что еще они знают, а вместе с ними и руководители английских спецслужб, и премьер-министр.

Закрадывается подозрение, что знают гораздо больше, чем говорят, и давно уже знают. Иначе Тереза Мэй вряд ли почти сразу после отравления Сергея и Юлии Скрипалей смогла бы столь highly likely утверждать, что бывшего агента и его дочь чуть не убили по приказу из Москвы. И предъявлять своим западным коллегам столь весомые улики, что они тут же согласились солидарно с Лондоном выслать российских дипломатов. По-видимому, это означает, что драгоценные сведения о "Петрове" и "Боширове" пришли прямо из ГРУ, оно же ГУ Генштаба ВС РФ, и не исключено, что подлинные имена их тоже прозвучали в какой-нибудь весьма засекреченной и проверенной на предмет жучков комнате на Даунинг-стрит. А тянуть время с весны до осени англичанам, быть может, понадобилось для того, чтобы эвакуировать из РФ очередного Скрипаля. Ну и послушать, что в течение этих месяцев будут говорить их уважаемые российские партнеры - от Путина до Небензи.

Теперь это занятие становится еще более увлекательным: послушать, что скажут в Кремле, на Смоленской, по телевизору... Что еще придумают. Вроде бы надо разыскивать героев и срочно запускать в Думу. Но как их запустишь, когда они даже в охране Березовского не служили? Вроде бы надо их ловить и предъявлять миру, доказывая, что невиннее этих людей свет еще не видывал. Но зачем же так унижаться, когда Тереза Мэй грубо оскорбляет наших руководителей, а с ними и нашу Родину, наш народ? Только и остается, что изучать под микроскопом предъявленные фотографии и в полнейшем одиночестве отлаиваться с трибуны ООН. Скорбным взором отслеживая курс рубля и читая предсказуемые свежие новости насчет еще одной массовой высылки россиян, объявленных шпионами.

И что делать в ответ, кроме как симметрично высылать западных дипломатов? Стоило бы показать ядерную ракету, но ведь уже показывали, и не раз.

Надо бы повальные военные учения провести, но уже проводили. А лучше всего Петрова с Бошировым, как бы их там ни звали, усадить в думские кресла - ведь Луговой, согласитесь, стал украшением нижней палаты, и закон его в каком-то смысле действует не хуже отравы. Жалко, что нельзя.

Илья Мильштейн






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  • 1 | 09.09.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что тут непонятного .Петров работает в Томске и приезжал в Солсбериград пивка попить. А Боширов ( правильнее Б...А..широв - из Татарии , работает в колхозе трактористом .. Пусть сами и расскажут как они дошли до такой жизни .Их подозревают в покушении на убийство . Но они не виноваты . И даже наш презик сказал об этом .



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  • 2 | 09.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый простой способ доказать непричастность этих двух граждан к отравлению Скрипалей,- представить их международной общественности, рассказать их биографию, место работы, познакомить с семьей...
А это почему то не делается.



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