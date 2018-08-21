Срочно распустить «карательный корпус»

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за исключением «срочной» в погранвойсках, не служившего — лишь в телохранителях) вновь продемонстрировало необходимость роспуска «карательного корпуса».А именно — Росгвардии, абсолютной реинкарнации Отдельного корпуса жандармов.Напомню, что жандармы в царской России предназначались «для рассеяния законом запрещённых скопищ, для усмирения буйства и восстановления нарушенного порядка, для охранения порядка на парадах войск, пожарах, ярмарках, народных гуляньях, всякого рода публичных съездах, для обнаружения и исследования государственных преступлений».И были ненавидимы не только народом, но и кадровыми офицерами — презиравшими жандармов, не всегда подававшими им руку и не допускавшими их в офицерские собрания. Не говоря уже о гвардии — в свете чего название «Росгвардия» звучит просто издевательски.Недаром сразу после февральской революции 1917-го Временное правительство ликвидировало жандармский корпус — после чего специальным постановлением лишило бывших чинов жандармской и полицейской службы и охранных отделений права занимать какие-либо выборные должности в войсковых организациях…Дело, впрочем, не только в этом.Росгвардия — структура, чья единственная задача — прикрывать власть от граждан, недовольных ее действиями, в том числе — разгоняя митинги и демонстрации.Легион здоровых «лбов», получающих зарплату из наших налогов, и на чье содержание уходят огромные деньги, занимается исключительно «карательно-охранными» делами.9 сентября в Петербурге они со злобной жестокостью разгоняли и избивали тех, кто выступал в защиту пенсионных прав, в том числе, и их родителей. Я пытался им это объяснять — но безуспешно. Они делали вид, что не понимали.До этого они же «отличались» на многих других акциях протеста.При этом, в отличие от полиции, они не имеют опознавательных знаков — выяснить потом, кто из них избивал протестантов (чтобы попытаться наказать садиста), практически невозможно.Для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в стране существуют МВД и полиция.Для защиты от внешней опасности — армия.Для обеспечения безопасности государства — ФСБ (качество ее работы, — как и полиции, — сейчас обсуждать не будем).Росгвардия в этой системе — пятое колесо в телеге. Лишнее звено.Она существует только для защиты власти от граждан.Самим гражданам этот «карательный корпус» не нужен совершенно.Чем быстрее он будет распущен — тем лучше.По примеру 1917 года.