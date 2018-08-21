Срочно распустить «карательный корпус»

А именно — Росгвардии, абсолютной реинкарнации Отдельного корпуса жандармов.
Напомню, что жандармы в царской России предназначались «для рассеяния законом запрещённых скопищ, для усмирения буйства и восстановления нарушенного порядка, для охранения порядка на парадах войск, пожарах, ярмарках, народных гуляньях, всякого рода публичных съездах, для обнаружения и исследования государственных преступлений».
И были ненавидимы не только народом, но и кадровыми офицерами — презиравшими жандармов, не всегда подававшими им руку и не допускавшими их в офицерские собрания. Не говоря уже о гвардии — в свете чего название «Росгвардия» звучит просто издевательски.
Недаром сразу после февральской революции 1917-го Временное правительство ликвидировало жандармский корпус — после чего специальным постановлением лишило бывших чинов жандармской и полицейской службы и охранных отделений права занимать какие-либо выборные должности в войсковых организациях…
Дело, впрочем, не только в этом.
Росгвардия — структура, чья единственная задача — прикрывать власть от граждан, недовольных ее действиями, в том числе — разгоняя митинги и демонстрации.
Легион здоровых «лбов», получающих зарплату из наших налогов, и на чье содержание уходят огромные деньги, занимается исключительно «карательно-охранными» делами.
9 сентября в Петербурге они со злобной жестокостью разгоняли и избивали тех, кто выступал в защиту пенсионных прав, в том числе, и их родителей. Я пытался им это объяснять — но безуспешно. Они делали вид, что не понимали.
До этого они же «отличались» на многих других акциях протеста.
При этом, в отличие от полиции, они не имеют опознавательных знаков — выяснить потом, кто из них избивал протестантов (чтобы попытаться наказать садиста), практически невозможно.
Для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в стране существуют МВД и полиция.
Для защиты от внешней опасности — армия.
Для обеспечения безопасности государства — ФСБ (качество ее работы, — как и полиции, — сейчас обсуждать не будем).
Росгвардия в этой системе — пятое колесо в телеге. Лишнее звено.
Она существует только для защиты власти от граждан.
Самим гражданам этот «карательный корпус» не нужен совершенно.
Чем быстрее он будет распущен — тем лучше.
По примеру 1917 года.
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Срочно распустить «карательный корпус»
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