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Срочно распустить «карательный корпус»

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Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за исключением «срочной» в погранвойсках, не служившего — лишь в телохранителях) вновь продемонстрировало необходимость роспуска «карательного корпуса».

Срочно распустить «карательный корпус»


А именно — Росгвардии, абсолютной реинкарнации Отдельного корпуса жандармов.

Напомню, что жандармы в царской России предназначались «для рассеяния законом запрещённых скопищ, для усмирения буйства и восстановления нарушенного порядка, для охранения порядка на парадах войск, пожарах, ярмарках, народных гуляньях, всякого рода публичных съездах, для обнаружения и исследования государственных преступлений».

И были ненавидимы не только народом, но и кадровыми офицерами — презиравшими жандармов, не всегда подававшими им руку и не допускавшими их в офицерские собрания. Не говоря уже о гвардии — в свете чего название «Росгвардия» звучит просто издевательски.

Недаром сразу после февральской революции 1917-го Временное правительство ликвидировало жандармский корпус — после чего специальным постановлением лишило бывших чинов жандармской и полицейской службы и охранных отделений права занимать какие-либо выборные должности в войсковых организациях…

Дело, впрочем, не только в этом.

Росгвардия — структура, чья единственная задача — прикрывать власть от граждан, недовольных ее действиями, в том числе — разгоняя митинги и демонстрации.

Легион здоровых «лбов», получающих зарплату из наших налогов, и на чье содержание уходят огромные деньги, занимается исключительно «карательно-охранными» делами.

9 сентября в Петербурге они со злобной жестокостью разгоняли и избивали тех, кто выступал в защиту пенсионных прав, в том числе, и их родителей. Я пытался им это объяснять — но безуспешно. Они делали вид, что не понимали.

До этого они же «отличались» на многих других акциях протеста.

При этом, в отличие от полиции, они не имеют опознавательных знаков — выяснить потом, кто из них избивал протестантов (чтобы попытаться наказать садиста), практически невозможно.

Для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в стране существуют МВД и полиция.

Для защиты от внешней опасности — армия.

Для обеспечения безопасности государства — ФСБ (качество ее работы, — как и полиции, — сейчас обсуждать не будем).

Росгвардия в этой системе — пятое колесо в телеге. Лишнее звено.

Она существует только для защиты власти от граждан.

Самим гражданам этот «карательный корпус» не нужен совершенно.

Чем быстрее он будет распущен — тем лучше.

По примеру 1917 года.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)






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  • Гость
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  • 1 | 13.09.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До генерала армии -простому мужику надо попотеть и поползать,погнить по гарнизонам -а тут с какого то перепугу сразу в генералы и как говорит он сам не бедный человек .Откуда ??? Вопрос останется без ответа . Не ответит он тому же навальному.Лучше б не мордобой предлагал-а встречу в эфире центрального ТВ.Вот было б интересно и разложили бы его на глазах всей Росгвардии и сделали б отбивную и косить бы стал на два глаза



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  • Гость
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  • 2 | 13.09.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот что удалось узнать "Новой газете":
Общая кадастровая стоимость всей обнаруженной недвижимости
семьи Золотова составляет более 120 млн рублей. Рыночная стоимость может быть в несколько раз больше.

Источник «Новой» в МВД знает, что зарплата на должности, аналогичной той, которую занимал Роман Золотов, вряд ли может превышать 2–3,5 млн рублей в год. Если так, то этих доходов явно не хватило бы на покупку и половины той недвижимости, что мы обнаружили.

Каковы легальные источники происхождения средств, которые позволили семье Золотовых пробрести все эти активы? К сожалению, нам не удалось ответить на этот вопрос. Виктор Золотов отказался отвечать на запрос «Новой газеты», а обнаружить декларации о доходах и имуществе Золотова нам не удалось — их нет ни на сайте МВД, ни на сайте ФСО, где до 2013 года он занимал должность заместителя директора.



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  • Участник
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  • 3 | 13.09.2018, 10:33 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5824 | Рейтинг: -182,8
Усманов уже словил на этом хайп. Бомба два раза в одно место не падает



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  • Гость
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  • 4 | 13.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До генерала армии -простому мужику надо попотеть и поползать,погнить по гарнизонам -а тут с какого то перепугу сразу в генералы и как говорит он сам не бедный человек .Откуда ??? Вопрос останется без ответа . Не ответит он тому же навальному.Лучше б не мордобой предлагал-а встречу в эфире центрального ТВ.Вот было б интересно и разложили бы его на глазах всей Росгвардии и сделали б отбивную и косить бы стал на два глаза
=======================================
Это вам не царский генерал, чтобы потягаться с оппонентом в интеллекте. Он не глуп, надо полагать, а всеже, зная не соответствия своих доходов зарплате, смело выступает перед народом. Значит надеется на защиту главного деятеля страны...



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  • 5 | 13.09.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главная задача нынешней власти - навечно усидеть у власти. При возрастающем народном недовольстве властью жандармы выполняют важную функцию, проистекающую из главной задачи - силой и устрашением подавлять народный протест.



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  • 6 | 13.09.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самим гражданам этот «карательный корпус» не нужен совершенно.

Чем быстрее он будет распущен — тем лучше.

По примеру 1917 года....
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По этому примеру "вишневский" сильно в Урицкие торопится! А граждАне и без него знают, что им нужно, а что нет! Похоже либерастые вишневские так же не у дел, как и "большевики" чекисты урицкие!



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