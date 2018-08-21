Бесполезные миллиарды для улучшения инвестклимата

Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, инвестиций и развитие трудовых отношений будет выделено дополнительно 15,2 млрд. рублей, сообщает Минэкономразвития.По поручению главы РБ Рустэма Хамитова доработан и готов к утверждению документ, который включает в себя 150 мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, улучшение демографической ситуации, трудовых отношений, улучшение эффективности использования госсобственности и многое другое.На эти проекты будет дополнительно выделено 15,2 млрд. рублей, сообщил министр экономического развития республики Сергей Новиков.Напомним, что борьба Хамитова за инвестиционный климат продолжается уже многие годы, но пока не привела к результату. Демографические показатели также неуклонно стремятся вниз, а программы, направленные на поддержку молодых семей, на 50% провалены.