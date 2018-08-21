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Бесполезные миллиарды для улучшения инвестклимата

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Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, инвестиций и развитие трудовых отношений будет выделено дополнительно 15,2 млрд. рублей, сообщает Минэкономразвития.

Бесполезные миллиарды для улучшения инвестклимата


По поручению главы РБ Рустэма Хамитова доработан и готов к утверждению документ, который включает в себя 150 мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, улучшение демографической ситуации, трудовых отношений, улучшение эффективности использования госсобственности и многое другое.

На эти проекты будет дополнительно выделено 15,2 млрд. рублей, сообщил министр экономического развития республики Сергей Новиков.

Напомним, что борьба Хамитова за инвестиционный климат продолжается уже многие годы, но пока не привела к результату. Демографические показатели также неуклонно стремятся вниз, а программы, направленные на поддержку молодых семей, на 50% провалены.






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  • Гость
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  • 1 | 17.09.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На улучшение демографии, инвестиций и развитие трудовых отношений будет выделено дополнительно 15,2 млрд. рублей, сообщает Минэкономразвития.
=================================
ВЫ что творите! Совсем крыша поехала!
Какие нахрен инвестиции в страну изгой?!
Какая, твою мать демографической ситуации,- самим скоро жрать будет нечего!
Какие "трудовые отношения",- в стране кроме сексуальных отношений
между путинским сбродом и основным населением, не существует, проще говоря ИМЕЕТ он страну.
Сказал бы проще 15,2 млрд. рублей, выделено на раздербанивание!



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  • 2 | 17.09.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем же вы так критично относитесь к инвестклимату в РБ.
Не владеете информацией, однако. Не читали:
" Представители ООО «Золотой курай» и иранской компании ETEMAD Co подписали в Уфе инвестиционное соглашение, предусматривающее финансирование строительства в Кармаскалинском районе (в 15 минутах езды от аэропорта) туристско-делового комплекса, жилого поселка и социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РБ. Иранская сторона готова вложить в проект 20 млрд рублей и планирует стать одним из учредителей совместного предприятия."
Так вот, совместное предприятие уже создано.
Скоро в чистом поле появится поселок - сказка!
20 млрд-ов рублей это вам не хухры-мухры!
Жители этого чуда поселка будут ходить и от радости в дудеть в курай и танцевать в малахаях по-иранские...
Интересно, что там курят в ТПП РБ ? Они совсем от земли оторвались?



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  • 3 | 17.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не все так плохо в датском королевстве.
РБ ждут неслыханные и невиданные доселе инвстиции: -
Представители ООО «Золотой курай» и иранской компании ETEMAD Co подписали в Уфе инвестиционное соглашение, предусматривающее финансирование строительства в Кармаскалинском районе (в 15 минутах езды от аэропорта) туристско-делового комплекса, жилого поселка и социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РБ. Иранская сторона готова вложить в проект 20 млрд рублей и планирует стать одним из учредителей совместного предприятия.-
И что там в ТПП РБ курят?
Они совсем от земли оторвались и ушли в нирвану?



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1

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  • 4 | 17.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Дотационным регионам море по колени.



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  • 5 | 17.09.2018, 10:43 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Этих денег не хватит на всех чиновников людей на которых работает хамик . Усвоят на раз и может что отрыгнут для россиян.



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1

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  • 6 | 17.09.2018, 10:43 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Этих денег не хватит на всех чиновников людей на которых работает хамик . Усвоят на раз и может что отрыгнут для россиян.



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  • Гость
  •  
  • 7 | 17.09.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал про очередные планы Хамитова, так привычно похожие на очередную лапшу для внешнего потребления и так захотелось попасть в Юрмалу и положить цветы на скромную могилку М.Н. Задорнова.

Какой умный и прозорливый был этот авиационный инженер, так не похожий на тех каг бэ "авиационных инженеров", приспособляемую неумелось которых Задорнов здорово высмеивал?



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 17.09.2018, 13:47 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35133 | Рейтинг: +5823,8
7 | 17.09.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал про очередные планы Хамитова, так привычно похожие на очередную лапшу для внешнего потребления и так захотелось попасть в Юрмалу и положить цветы на скромную могилку М.Н. Задорнова.

Какой умный и прозорливый был этот авиационный инженер, так не похожий на тех каг бэ "авиационных инженеров", приспособляемую неумелось которых Задорнов здорово высмеивал?

==================Не знаю, как "инженер" , а вот как юморист Миша вошел в историю как путинский Мухтар, поливающий гавном Штаты.



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  • Гость
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  • 9 | 17.09.2018, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ!!!!
ВСЕ РАЗВОРОВАНО!!!!

ЯЛАЛКА УЙДЕТ...
А МИЛЛИАРДЫ, ИМ ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ДА ЕЩЕ 1,6 МЛРД ИЗ ФЕДЕР. БЮДЖЕТА ОН СО СВОИМИ ЗАМАМИ-УГОЛОВНИКАМИ ВЕРНЕТ???!!
СОМНИТЕЛЬНО....

НУЖНО ОБЯЗАТЬ ЕГО ВЕРНУТЬ

БУДУТ ЛИ ЗАКОМАЛДИНЫ (ДЕЕВ), ГОРБУНОВЫ С ЗУБАИРОВАМИ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЗВРАТОМ ПОХИЩЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ - РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ, КАК УЧАСТНИКИ

КАСЬЯНОВ, ЛИШИВШИЙСЯ СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ПО ХОТЕНИЮ ЯЛАЛОВА В 2015ГОДУ, МОГ БЫ,

А РУСАНОВ СМОЖЕТ???

ЯЛАЛОВ НАСТОЛЬКО ОПУСТОШИЛ БЮДЖЕТ ГОРОДА, ЧТО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО ИЗ СВОИХ КОТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ "ПАРК-СИТИ" ПОЛЬЗУЕТСЯ УЖЕ ВКЛАДАМИ ЖИТЕЛЕЙ В БАНКАХ.



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  • 10 | 17.09.2018, 15:02 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 758 | Рейтинг: +21,5
Хамитов как Дон Кихот - чист в своем заблуждении. Но искренен в своих желаниях. Я перекупил место под строительство дома у клерка местной администрации. Права у клерка конечно же были на этот участок, но особой необходимости в строительстве они не ощущали.
Я к тому, что любые инвестиции полезны, особенно для строительства жилья, коммуникаций Ибо я у других частников приобрел бы место дороже и без воды и канализации. Понимаю, что глупо пользоваться объедками-но жизнь докажет, что по другому сегодня я бы не смог построиться-жизнь то у меня одна.



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  • 11 | 17.09.2018, 15:46 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5839 | Рейтинг: -183,6
Любому инвестору нужны- подведение -газ, свет, вода, земля, налоговые каникулы. Думаю эти деньги как раз и предназначены на преференции для них. Иначе инвестор даже близко к нам не подойдет.



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  • 12 | 17.09.2018, 16:14 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11319 | Рейтинг: -1846,6
11 | 17.09.2018, 15:46 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5839 | Рейтинг: -183,3

Любому инвестору нужны- подведение -газ, свет, вода, земля, налоговые каникулы. Думаю эти деньги как раз и предназначены на преференции для них. Иначе инвестор даже близко к нам не подойдет.
______________________________________________________
Любому инвестору нужна прибыль.
А в качестве бонуса - ещё и понимание, что ты сделал что-то стоящее.



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  • Гость
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  • 13 | 17.09.2018, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие планы, если в "стране башкир" давно никому из чиновников ничего не надо.
Браткам Т. подьем с колен Башкирии нужен?
Власть, дающая деньги есть, льготный партбилет - бар, а что еще башкирскому чиновнику для счастья надо?
Потребовала Москва план- да всегда пожалуйста!
На сочинении бумаг в комнате в 18 аршин "стоим и стоять будем"
До гос.пенсии еще не одного перзидента переживем.
Главное для хамитовского чиновника- не высовываться.
Не привлекать к себе ничьего внимания, ни сверху, ни снизу.
А любое дело утопим в море слов...



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  • 14 | 17.09.2018, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские ущеные предсказали, что к 2050 году в "стране башкир" не будет дорог, а логистика будет построена на воздушных аппаратах без пилотов.
Первый пункт предсказания уже успешно выполняется, со вторым тяжеловато- с перепугу как-бы чего не вышло поспешили продать собственный вертолет китайцам еще в стадии НИОКРа.



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  • 15 | 17.09.2018, 19:21 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1147 | Рейтинг: +88,4
“2 | 17.09.18. Не зарегистрирован … ООО «Золотой курай» и иранской компании ETEMAD Co подписали в Уфе инвестиционное соглашение, предусматривающее финансирование строительства в Кармаскалинском районе (в 15 минутах езды от аэропорта) туристско-делового комплекса, жилого поселка и социальных объектов…”

ООО Зол.Курай - это не Заказчик/Подрядчик обворованной мечети на СЮ?

Кармаскалы много удобряли башИнвестициями, только где они теперь? Где инвестиции в Илимбетова под его спиртовое производство там же?
Где возвратные инвестиции мэрии уфы под 400 млн рублей в сеть магазинов Матрица Тимуру Гизатуллину, зятю хозяина совхоза Алексеевское? Таких примеров туча куча.

Может пора составить Реестр инвестиции в башкирияте за Рахимовские и постРахимовские годы и передать Бастрыкину?
Мы верим теперь только ему и Васильеву.



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