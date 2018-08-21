Кризис в российских спецслужбах. Пара голубых агентов

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  Администратор

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  Администратор

Новые старые «слуги ...

Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический ...
  Администратор

«Всего на полшишечки» ...

При этом детали, как именно будет смягчена реформа, остаются в секрете. Один из ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Снова про язык. Три аргум ...

ОО, я тебе уже пару раз написал - инфа о Боширове и Петрове есть в сво ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Ялалов покинет кресло 27 ...

Снова про язык. Три аргумента от националистов (тема от 15.09.18.) === ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

С дубинкой наперевес. Пос ...

В современной России силовикам ,- все,- зарплаты, пенсии, льготы... На ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Новое дно: Как директор Р ...

Материал про золотовское воровство опубликован почти ТРИ недели назад. ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Новое дно: Как директор Р ...

продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое. ============ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Новое дно: Как директор Р ...

Жандармов в России за офицеров не считали, за отсутствием у них чести. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Ялалов покинет кресло 27 ...

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат ...
  17.09.2018   1109   15

Бесполезные миллиарды ...

Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, ...
  17.09.2018   492   15

Башкирия в тройке ...

В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде ...
  17.09.2018   334   15

С дубинкой наперевес. ...

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых ...
  17.09.2018   315   16

Кризис в российских ...

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из ...
  17.09.2018   514   38

Обсуждаемое за месяц
Ялалов покинет кресло 27 ...

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат ...
  17.09.2018   1109   15

Бесполезные миллиарды ...

Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, ...
  17.09.2018   492   15

Башкирия в тройке ...

В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде ...
  17.09.2018   334   15

С дубинкой наперевес. ...

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых ...
  17.09.2018   315   16

Кризис в российских ...

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из ...
  17.09.2018   514   38

Последние публикации
Ялалов покинет кресло 27 ...

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат ...
  17.09.2018   1109   15

Бесполезные миллиарды ...

Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, ...
  17.09.2018   492   15

Башкирия в тройке ...

В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде ...
  17.09.2018   334   15

С дубинкой наперевес. ...

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых ...
  17.09.2018   315   16

Кризис в российских ...

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из ...
  17.09.2018   514   38

ЕдРо подсуетилось на ...

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжает опережать кандидата от «Единой ...
  17.09.2018   352   21

В кольце врагов: ...

Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада ...
  17.09.2018   468   11

Снова про язык. Три ...

Башкирский язык в качестве родного выбрали 15,6% обучающихся, татарский — ...
  15.09.2018   941   71

Борьба с юмадиловщиной: ...

Кировский районный суд Уфы вчера отказал президенту Адвокатской палаты ...
  15.09.2018   683   7

Хасан Идиятуллин: ...

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты ...
  15.09.2018   5278   17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (102)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   101761   61

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   26461   10

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   14938   25

Где больше всего не ...

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост ...
  12.09.2018   9069   16

Президент, дезавуируйте ...

Господин президент. Прошу Вас как гражданин президента и Верховного ...
  13.09.2018   7102   11

Читаемое за месяц
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   116045   50

Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   101761   61

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   99074   61

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   82560   114

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   53354   52


Кризис в российских спецслужбах. Пара голубых агентов

Оценили
0



По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из других ведомств. Раскрытие британской стороной покушения на Сергея и Юлию Скрипаль привело к серьезным последствиям для российских спецслужб. Прежде всего, подозреваемым Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью RT в качестве наказания за проваленную операцию. В числе ошибок агентов названо попадание на камеры видеонаблюдения, пользование общественным транспортом, а также небрежное отношение к флакону с ядом.

Кризис в российских спецслужбах. Пара голубых агентов


Представители британской разведки рассказали The Telegraph, что после провала операции Главное управление Генштаба, более известное под своим старым названием ГРУ, подверглось обвинениям со стороны конкурирующих разведывательных структур.

О самих Петрове и Боширове тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы отеля City Stay Hotel в Лондоне, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.

Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.

Между тем российские СМИ продолжают публиковать подробности, которые косвенно указывают на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам. В частности, издание «Проект» сообщило, что в его распоряжении оказался файл из информационной системы «Российский паспорт» с данными Боширова. На документах стоят те же пометки о секретности, что и в файле Александра Петрова, — рассказала «Эху» журналист издания «Проект» Мария Жолобова. По ее словам, согласно файлам, паспорта Боширову и Петрову выдали в одном и том же отделении ФМС.

Не остается никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая Бошировым и Петровым в телеинтервью, является ложью, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению Орешкина, есть вероятность того, что Петров и Боширов исчезнут, поскольку они под давлением могут сказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.

Тем временем, английская пресса пишет, что Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до выхода из ЕС. Газеты ссылаются на соответствующее заявление замглавы МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Как отмечает издание Телеграф, до тех пор, пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.

Эхо Москвы






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Противном было слушать эту "сладкую парочку", которая на явно заранее известные им вопрос, и подготовленные ответы жевала свои языки.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 17.09.2018, 10:35 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35133 | Рейтинг: +5823,8
Наш вован остался в прошлом. Он не понял, что каждый человек при современных технологиях всегда и везде оставляет след.
Один раз ему это прокатило, когда он накануне смерти Собчака с ним попил "чайку".
Но, теперь времена иные.
Скоро будем читать в СМИ как наше солнышко повезут на лафете!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.09.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти лохи могут только сами отравиться.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.09.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непохожи сами на себя. Те двое в Солсбери, и эти двое- это разные люди.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 17.09.2018, 10:53 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
2 Юра да давно замена есть на место солнцеликого . Партнеры из США подготовили а Вова упирается не хочет уходить добровольно вот Вам и санкции и прочие напряги. Сейчас надоумили Его провести пенсионную реформу и Он повелся. Цель реформы двойная -убрать Володю и по ходу сократить расходы на так называемых россиянцев.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 17.09.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг! А поподробнее?! Или это лишь мечты?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 17.09.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дымовая завеса- да, точно, отвлекали всё внмимание на себя.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 17.09.2018, 11:13 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1876 | Комментарии: 60883 | Рейтинг: +12257,7
Хит-команда состояла из шести человек, полиция Великобритании установила личности ещё четверых, прибывших и убывших почти одновременно с «Петровым» и «Бошаровым».

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/four-more-russian-susp
ects-yet-13212077



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 17.09.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.09.2018, 10:53 | Автор: Герасим | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 95 | Рейтинг: -1,6
2 Юра да давно замена есть на место солнцеликого . Партнеры из США подготовили а Вова упирается не хочет уходить добровольно вот Вам и санкции и прочие напряги. Сейчас надоумили Его провести пенсионную реформу и Он повелся. Цель реформы двойная -убрать Володю и по ходу сократить расходы на

так называемых россиянцев.
===называйте своими именами: потомков рабов = носителей генотипа рабов как угодно.., что Павлов на людях, не только на собачках, научно доказал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 17.09.2018, 12:01 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2811 | Рейтинг: -270,5
Вот это настоящие разведчики ГРУ: проститутку привели, марихуаны обкурились, устроили пьяный дебошь в гостинице, на всех камерах засветились, паспорта липовые, разговаривают как опёзделы.

Скоро найдутся их буденовки и парашюты.

Разведка хуле.



Оценили
6

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 11 | 17.09.2018, 12:12 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
9 круто Вы завернули . Павлов был прав и это видно по Уфимскому Журналу да и вообще сквозит из всех дур современной действительности.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 17.09.2018, 13:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3
Чье-то мнение: у английских следователей нет прямых улик, только косвенные. Оказались бы прямые неопровержимые - исчезли бы и Петров, и Боширов со своими паспортами.
Тогда англичане хрен чего доказали бы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 13 | 17.09.2018, 13:27 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
12 Зулия говорит про зачистку исполнителей как заправский оперативный работник спец служб. А это шоу и наверняка спецслужбы найдут в гостинице и буденовку Бошорова и парашют Петрова а возможно и удостоверение ГРУ или ФСБ России. Вообще держат за идиотов как англичан так и так называемых россиянцев.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 17.09.2018, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия-тупая бабища, а мужик, восхваляющий её, ещё тупее.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 17.09.2018, 15:45 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6710 | Рейтинг: +808,1
Похоже, единовластие в России стало управляться с нескольких точек. Слишком уж много просчетов, оплошностей, ляпсусов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 17.09.2018, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
68 | 16.09.2018, 23:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Турк! Да я-то прекрасно знаю ответ! Просто там ничего совершенно не стыкуется по времени, если всё внимательно посмотреть! А они поэтому и не отвечают, так как вся их версия тогда летит ко всем херам! Очень Опытный
____________________________
да ничё там не летит , всё чётко, кроме одного - где фото с камер входа в дом скрипаля. с боку есть , а с крыльца ёк
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Ничего там не летит, говоришь, всё чётко! Тогда сам ответь мне на вопрос о том, во сколько приехали 4 марта в Солсбери эти двое? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 17.09.2018, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_ Турк! Ничего там не летит, говоришь, всё чётко! Тогда сам ответь мне на вопрос о том, во сколько приехали 4 марта в Солсбери эти двое? Очень Опытный
______________________________
ОО, привет !!! не буду ругаться, напишу так ... если ты что-либо знаешь , то , что не знают остальные - напиши обсудим, а подначивать и говорить загадками , типа мудрец наставляет через познания своих учеников - изв, подвинься... мне щас опять треба залезть в инфу, потом её скопировать , что бы с тобой обсудить? смысл? знаешь - пиши
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 17.09.2018, 16:04 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5839 | Рейтинг: -183,6
0 | 17.09.2018, 12:01 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2811 | Рейтинг: -270,6
Вот это настоящие разведчики ГРУ: проститутку привели, марихуаны обкурились, устроили пьяный дебошь в гостинице, на всех камерах засветились, паспорта липовые, разговаривают как опёзделы.

Скоро найдутся их буденовки и парашюты.

Разведка хуле.


Мне так кажется подстава это



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 17.09.2018, 16:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28539 | Рейтинг: -691,3
Между прочим, Золотов еще и поет
https://www.youtube.com/watch?v=wFVLCgImbd0&feature=share
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 17.09.2018, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.09.2018, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_ Турк! Ничего там не летит, говоришь, всё чётко! Тогда сам ответь мне на вопрос о том, во сколько приехали 4 марта в Солсбери эти двое? Очень Опытный
______________________________
ОО, привет !!! не буду ругаться, напишу так ... если ты что-либо знаешь , то , что не знают остальные - напиши обсудим, а подначивать и говорить загадками , типа мудрец наставляет через познания своих учеников - изв, подвинься... мне щас опять треба залезть в инфу, потом её скопировать , что бы с тобой обсудить? смысл? знаешь - пиши
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Там всё ясно, как божий день! Точно время сейчас не помню, искать некогда, поэтому напишу приблизительно, там и этого достаточно! Эти двое приехали 4 марта в Солсбери в 12-ом часу! Скрипали ушли из дома в 9-15 и больше туда не возвращались! Всё это обнародовали бриты! Бриты утверждают, что эти двое намазали БОВ ручку входной двери! Сопоставь время!!! Очень Опытный



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com