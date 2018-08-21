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В Прокуратуру Башкортостана едет ревизор

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Генпрокуратура РФ направила проверяющих в прокуратуру Башкортостана. Характер и срок проверки не уточняется, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

В Прокуратуру Башкортостана едет ревизор


В прокуратуре республики подтвердили изданию, что генпрокуратура направила в Уфу "небольшую группу проверяющих, которая приступила к работе".

Поводом проверки могло стать задержание на прошлой неделе прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина при получении более 5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, деньги предназначались якобы для решения земельных вопросов уфимского предпринимателя Дмитрия Комлева.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства прокурора было найдено более 100 млн рублей наличными, а также установлено имущество, стоимость которого превышает официальный доход его семьи.

Экс-прокурора арестовали на два месяца, защита Рамиля Гарифуллина ее обжалует.






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  • 1 | 18.09.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если "око государево" по РБ не знало, что творят его районные трахомные "глазенки", то о каком надзоре за соблюдением законности в государстве может идти речь вообще. Или же все это творилось под "надзором" старших начальников? Но вывод один- за любой из указанных вариантов ответа должны отвечать главные над районными



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  • 2 | 18.09.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Защита обжалует....и защиту в распыл...было б кого защищать



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  • 3 | 18.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
генпрокуратура направила в Уфу "небольшую группу проверяющих, которая приступила к работе".
==================================
О каком правовом государстве может идти речь когда в главном надзорном органе творится такое!
Для них миллионы у у прокурора,- это мелкая шалость.
Прав был Маккейн назвав Россию бензоколонкой замаскированной под страну.



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  • 4 | 18.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страной управляет правящая система на основе кланов-системной оппозиции, привязанных одному человеку. В этой системе гражданам нет места, их удел -работать на систему, обогащать и восхвалять, не более того.



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  • 5 | 18.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дагестанский вариант?



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  • 6 | 18.09.2018, 10:29 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Я обращался в прокуратуру РБ так Они как правило отписываются не хотят работать или боятся или еще что но все по порядку. Обратился Я по поводу Петона Там мне задолжали аж пол миллиона. Так что Вы думаете ? Прокуратура побоялась с Ними связываться .Кому не лень почитайте -охренеете что творится.



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  • 7 | 18.09.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дагестанский вариант?
++++++++++++++++++++

Вот еще один недоумок вылез, убежденный, что при "Дагестанском варианте" ставленник будет из божественной среды, а не из Путинской когорты..



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  • 8 | 18.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

7 | 18.09.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дагестанский вариант?
++++++++++++++++++++

Вот еще один недоумок вылез, убежденный, что при "Дагестанском варианте" ставленник будет из божественной среды, а не из Путинской когорты..
****
В таком случае следут читать- дагестанский синдром



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  • 9 | 18.09.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Логинов просиживает кресло- никакой работы его никто не видел. Бесполезный трутень-нахлебник на трудовой шее народа.



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  • 10 | 18.09.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Кумовство и взятки. В Башкирии лояльная прокуратура передает земли аффилированным компаниям?11:29 17 Сентября 2018 | 8621
Автор: Элиза САФАРОВА
Все материалы автора Задержание прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, судя по всему, повлечет за собой много интересных событий, в которых замешаны первые лица Башкирии. Почему муниципальная земля под Уфой без торгов переходит к аффилированным компаниям и как с этим связан задержанный прокурор?
Кумовство и взятки. В Башкирии лояльная прокуратура передает земли аффилированным компаниям?
Прокурор в СИЗО

10 сентября прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина задержали при получении взятки в размере 5,5 млн рублей. Задержание прошло прямо в здании прокуратуры Советского района, у него в кабинете. Гарифуллин отправился в СИЗО: решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Напомним, что в отношении 44-летнего прокурора возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

Наши источники уверены, что реальная сумма, переданная за содействие в тех или иных делах сотрудникам республиканской прокуратуры и суду, гораздо больше, и 5,5 млн – это лишь малая часть.
Ночью 11 сентября в уфимском аэропорту задержали депутата Горсовета Вадима Рамазанова. По словам наших источников, знакомых с ситуацией, он и является посредником в даче взятки. На заседании суда, на котором избиралась мера пресечения Гарифуллину, стало ясно, что Рамазанов фигурирует в деле как свидетель.



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  • 11 | 18.09.2018, 11:34 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
10 да это вершина айсберга. Творится такое .Деньги в долларах уже не считают а дают взятки чемоданами. Даже ФСК это не может предотвратить .Не верите ? Есть это в открытом доступе в интернете компромат по Петону. . Не случайно Они отписываются и на Мои обращения типа шагай в суд. Так с Ними судится нужно денег хотя бы килограммов 500 в долларах. Как говорит Юнг -Юра все прогнило.



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  • 12 | 18.09.2018, 11:36 | Автор: Герасим | На сайте
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Знаю Я одного зам прокурора .Московские из ФСБ брали на взятке и что? Сейчас в таком месте работает что полный обтраган. Да и было это в Уфе не так давно но прошло как то тихо.



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  • 13 | 18.09.2018, 11:45 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Где Мой комментарий про еще одного прокурорского что ФСБ брало на взятке и ФСБ из Москвы и что? Ничего. Так знаете кем теперь Он работает ? И чей Он? Читайте компру про руководство Петон там все грамотно изложено.



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  • 14 | 18.09.2018, 11:46 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Где Мой комментарий про еще одного прокурорского что ФСБ брало на взятке и ФСБ из Москвы и что? Ничего. Так знаете кем теперь Он работает ? И чей Он? Читайте компру про руководство Петон там все грамотно изложено.



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  • 15 | 18.09.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дагестанский вариант?
==========================
это челябинский вариант



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  • 16 | 18.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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не ужели наведут прядок в республике?



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  • 17 | 18.09.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 18.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не ужели наведут прядок в республике?
++++++++++++++++++
Кто это должен делать? Солнцеликий?



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  • 18 | 18.09.2018, 12:19 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
16 ДА БЫЛО ВРЕМЯ ПРИ сОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ВРОДЕ КАК ПОРЯДОК НАВЕЛИ ПОЧТИ А ТУТ НА ТЕБЕ 1991 ГОД а затем и октябрь 1993 года.



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  • 19 | 18.09.2018, 12:51 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2815 | Рейтинг: -270,9
:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не ужели наведут прядок в республике?
------------------
Чайка штоли на ведёт ?



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  • 20 | 18.09.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот УСБэшник Арсланов в Прокуратуре РБ отъявленный негодяй и нарушитель ЗАКОНА.
При назначении Назарова А.И. в 2013году прокурором РБ, эта мразь постаралась вытащить негатив на него и надеть уздечку.
Так что Назаров 5 лет у нас в Республике с уздечкой тихий и смирный и вписался в кагорту коррупционеров-бандитов от Прокуратуры РБ - горбуновы, зубаировы, арслановы....
А уж рядовому гарифуллину их опыт перенять и пользоваться!....
Порядочных там - белых ворон - единицы.

А вы верите, что проверка из москвы что-то изменит?!
Формальная и вынужденная реакция без всяких результатов.



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