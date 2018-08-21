В Прокуратуру Башкортостана едет ревизор

Генпрокуратура РФ направила проверяющих в прокуратуру Башкортостана. Характер и срок проверки не уточняется, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.В прокуратуре республики подтвердили изданию, что генпрокуратура направила в Уфу "небольшую группу проверяющих, которая приступила к работе".Поводом проверки могло стать задержание на прошлой неделе прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина при получении более 5 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).По версии следствия, деньги предназначались якобы для решения земельных вопросов уфимского предпринимателя Дмитрия Комлева.Кроме того, в ходе обыска по месту жительства прокурора было найдено более 100 млн рублей наличными, а также установлено имущество, стоимость которого превышает официальный доход его семьи.Экс-прокурора арестовали на два месяца, защита Рамиля Гарифуллина ее обжалует.