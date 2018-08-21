Ялалов уходит в Совет Федерации

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  Администратор

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  Администратор

Новые старые «слуги ...

Агентство политических и экономических исследований опубликовало аналитический ...
  Администратор

«Всего на полшишечки» ...

При этом детали, как именно будет смягчена реформа, остаются в секрете. Один из ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Собчак: Золотов махал кул ...

6 | 18.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Собчак: Золотов махал кул ...

Откуда такая инфа? Из Госдепа? ______________________ Да. Из Госдепа. ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Кризис в российских спецс ...

13 окт. 2015 г. Алмаз-Антей имитировал подрыв Боинга на полигоне и ДОК ...
  Рейтинг: +1  юнг

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Новое дно: Как директор Р ...

Материал про золотовское воровство опубликован почти ТРИ недели назад. ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Новое дно: Как директор Р ...

продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое. ============ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Новое дно: Как директор Р ...

Жандармов в России за офицеров не считали, за отсутствием у них чести. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Отряды Путина» ответили ...

РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит сан ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
В Прокуратуру ...

Генпрокуратура РФ направила проверяющих в прокуратуру Башкортостана. Характер и ...
  18.09.2018   1056   49

Ялалов уходит в Совет ...

В Уфе глава администрации города Ирек Ялалов переходит на работу в Совет ...
  18.09.2018   596   22

Собчак: Золотов махал ...

М.Курников ― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и в студии вместе со ...
  18.09.2018   540   64

Страна без стыда и страха ...

Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно ...
  18.09.2018   360   22

Позорные выборы в ...

Нет, Кремль ничего не понял и ничего понимать не хочет. Позорные выборы в ...
  18.09.2018   365   18

Обсуждаемое за месяц
В Прокуратуру ...

Генпрокуратура РФ направила проверяющих в прокуратуру Башкортостана. Характер и ...
  18.09.2018   1056   49

Ялалов уходит в Совет ...

В Уфе глава администрации города Ирек Ялалов переходит на работу в Совет ...
  18.09.2018   596   22

Собчак: Золотов махал ...

М.Курников ― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и в студии вместе со ...
  18.09.2018   540   64

Страна без стыда и страха ...

Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно ...
  18.09.2018   360   22

Позорные выборы в ...

Нет, Кремль ничего не понял и ничего понимать не хочет. Позорные выборы в ...
  18.09.2018   365   18

Последние публикации
В Прокуратуру ...

Генпрокуратура РФ направила проверяющих в прокуратуру Башкортостана. Характер и ...
  18.09.2018   1056   49

Ялалов уходит в Совет ...

В Уфе глава администрации города Ирек Ялалов переходит на работу в Совет ...
  18.09.2018   596   22

Собчак: Золотов махал ...

М.Курников ― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и в студии вместе со ...
  18.09.2018   540   64

Страна без стыда и страха ...

Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно ...
  18.09.2018   360   22

Позорные выборы в ...

Нет, Кремль ничего не понял и ничего понимать не хочет. Позорные выборы в ...
  18.09.2018   365   18

Ялалов покинет кресло 27 ...

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат ...
  17.09.2018   2350   16

Бесполезные миллиарды ...

Рустэм Хамитов взялся за исполнение майских указов. На улучшение демографии, ...
  17.09.2018   729   16

Башкирия в тройке ...

В стране продолжается рост раковых заболеваний. Цифры подсчитали в ОНФ и фонде ...
  17.09.2018   494   19

С дубинкой наперевес. ...

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых ...
  17.09.2018   461   16

Кризис в российских ...

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из ...
  17.09.2018   806   48

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (107)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   119648   67

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   31121   11

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   18082   26

Где больше всего не ...

Опрос «Левада-центра», проведенный 23-30 августа, показал сильный рост ...
  12.09.2018   9093   16

В кольце врагов: ...

Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада ...
  17.09.2018   7445   16

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   119648   67

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   116091   50

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   99133   61

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   82592   114

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   53387   52


Ялалов уходит в Совет Федерации

Оценили
1



В Уфе глава администрации города Ирек Ялалов переходит на работу в Совет федерации. Должность мэра Ялалов занимал с 2011 года, сообщает "Ъ".

Ялалов уходит в Совет Федерации


Заявление сити-менеджера о досрочном прекращении его трудового контракта направлено в горсовет сегодня. 27 сентября пройдет сессия горсовета, на которой должно быть удовлетворено это заявление.

На 22 сентября запланирована конференция регионального отделения "Единой России", где Ирек Ялалов и глава Башкортостана Рустэм Хамитов должны определиться с тем, воспользуются мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Как пишет издание, Хамитов уже заявил, что намерен передать свой мандат.

По данным "Ъ", основной причиной ухода Ирека Ялалова называют его двухлетний конфликт с главой республики Рустэмом Хамитовым.

***

Отставка строптивого мэра: Потеря для Уфы, понижение-повышение или смена деятельности

Глава администрации Уфы написал заявление о досрочном прекращении контракта - СМИ.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов переходит на работу в Совет федерации, сегодня, 17 сентября, в горсовет направлено заявление сити-менеджера о досрочном прекращении его трудового контракта, сообщили два собеседника «КоммерсантЪ-Уфа». Если заявление существует, то его должны рассмотреть 27 сентября на сессии Уфимского городского совета.

Официальных комментариев от пресс-служб городской администрации и городского Совета Уфы сегодня не последовало. В региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что после выборов в башкирский парламент ничего о решении Ирека Ялалова, формально имеющего возможность продолжить свою деятельность в Госсобрании, пока не известно.

Источник: Опыт Ирека Ялалова пригодится на федеральном уровне

Высокопоставленный источник ИА «Медиакорсеть» в мэрии Уфы подтвердил сообщения о планах Ирека Ялалова принять одно из предложений федерального уровня, о которых он ранее сообщал в ходе форума «Живая Уфа».- Его опыт, скорее всего, будет задействован в проведении реформ на общенациональном уровне, - сказал он, не уточнив место приложения опыта уфимского мэра, а также ветвь власти и отрасль, в которой он занимался бы реформами. Источник также оставил без ответа вопрос о возможном возвращении в Башкирию в том или ином качестве, о чем предположила «Российская газета» в федеральном выпуске номера от 4 сентября.

Медиакорсеть решила узнать мнения политологов о возможном уходе Ирека Ялалова с поста главы администрации Уфы.

Станислав Шкель: Пост мэра более весом, чем позиция сенатора



- Мне трудно судить - повышение это или понижение. Тут много зависит от того, как сам человек оценивает эти позиции. Но с точки зрения политического веса я бы оценил это если не как понижение, то точно выход за рамки игры, в которой ты был заметным и влиятельным игроком, - прокомментировал возможное изменения статуса Ирека Ялалова политолог Станислав Шкель. - По масштабу контроля за ресурсами и реальному влиянию на политические процессы в республике пост мэра более весом, чем позиция сенатора.

- Известно, что Совет Федерации сегодня низведен до положения синекуры, в которой доживают свой век политические тяжеловесы прошлого, - пояснил Станислав Шкель. - Это не означает, что Ирек Ялалов не сможет вернуться на поприще республиканской политики позже, но на время он будет изолирован.

- Я думаю, что, безусловно, этот шаг является последствием непростых отношений мэра с главой республики, - высказался политолог. - Очевидно, что договоренность об этом была еще до выборов. Поэтому процесс составления списков от ЕР и вообще ход выборов оказались в целом спокойными. Полагаю, что мэр и глава нашли компромисс.

- Надо признать, что Ялалов смог «выторговать» более лакомое место, чем просто заместителя в аппарате региональной администрации, - делает вывод Станислав Шкель. - Позиция сенатора делает его сравнительно более автономным от региональной власти. В тоже время, этот компромисс можно рассматривать как вполне себе аппаратный успех Рустэма Хамитова, который избавился наконец от строптивого мэра. Хотя, конечно, окончательный успех будет только тогда, когда будет определен новый градоначальник. Безусловно, региональная администрация сделает всё, чтобы посадить на это место своего человека.

Дмитрий Михайличенко: Уход Ялалова – это смена деятельности



По информации политолога Дмитрия Михайличенко, Ирек Ялалов действительно покидает пост уфимского градоначальника.

- Полагаю, что его работа на должности мэра Уфы была плодотворной и эффективной, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Михайличенко. - На мой взгляд, это самый эффективный градоначальник постсоветской Уфы. По уровню влияния и федерального бэкграунда Ирек Ялалов входит в высшую когорту мэров российских мегаполисов. Его уход – это не повышение и не понижение, это смена деятельности.

- Для того, чтобы развиваться как личность, любому управленцу периодически надо менять сферу деятельности, - пояснил политолог. - Полагаю, что решение покинуть пост мэра Уфы было принято после консультаций с главой Башкирии. Ирек Ялалов работал все эти годы в качестве члена команды Рустэма Хамитова и от рамочных договоренностей не отошел. В противном случае, мы бы видели массу скандалов и борьбу компроматов на выборах в Госсобрание, как это предсказывали заинтересованные в «конфликте» лица, однако это не произошло.

Сергей Маркелов: Ирек Ялалов – очень неудобный игрок



Политолог Сергей Маркелов так оценил последствия возможной отставки мэра Уфы и его перехода в Совет Федерации:

- По моему 20-летнему опыту скажу, что лишь в редких случаях можно считать это за кадровое повышение, чем наоборот, поскольку теперь Ялалов удалится от региональной политики. С другой стороны, а именно приобретения политического веса, можно считать это за повышение, это безусловно выше поста мэра Уфы.

- Можно привести с десяток подобных перестановок в регионах страны, - продолжил политолог. - В конце концов, сегодня все региональные политические элиты уже думают о выборах 2019-го года. Мы можем пофантазировать, что Ирек Ялалов с этой точки зрения - очень неудобный игрок. Поскольку все конфликты, как ожидаемые и неочевидные, должны быть пресечены на корню.

Алексей Трегубов: Этот уход – безусловная потеря для Уфы

- Ирек Ишмухаметович, плоть от плоти Уфы, идет путём Настоящего Уфимца, - прокомментировал политолог Алексей Трегубов. - Москва — это большое испытание для человека из региона, несмотря на то, что Уфа - признанная кузница талантов, немногим в ней удалось не затеряться, особенно, в области политики. Самый главный шок - то, что таких, как ты, оказывается много: только что ты был кум королю у себя на районе, а там тебя никто не знает и никому ты не интересен.

- В этом есть и притягательные моменты, - считает политолог. - Скорость и качество твоей адаптации к столичной жизни зависит от «вертикали», в которую ты интегрирован, и от того, насколько чётко ты умеешь держать слово при любых обстоятельствах. Какую репутацию ты оставил за собой на Родине — тоже весьма важно: как правило справки о перспективных выходцах из регионов наводят по месту их первой прописки.

- Это перемещение - безусловная потеря для Уфы, - заключил Алексей Трегубов. - И уже установлено опытным путём десятком тысяч выдающихся уфимцев: без признания на малой Родине все федеральные заслуги мало чего стоят, каждый уехавший в Москву в первый же день начинает желать вернуться домой на белом коне.

Дмитрий Казанцев: Возможны варианты



Политолог Дмитрий Казанцев в комментарии интернет-изданию bashmedia.ru сообщил свое мнение. Он считает, что глава Уфы Ирек Ялалов давно перерос местный уровень, войдя в региональные элиты и отметившись на федеральном уровне, резонансными, но конструктивными законодательными инициативами.

- За последние годы он несколько раз занимал уверенные позиции в Национальном рейтинге мэров – 2 и 3 место, выступал с различными предложениями на всероссийских форумах по местному самоуправлению в Москве, - высказался Дмитрий Казанцев. - При этом мэр республиканской столицы является не только опытным руководителем, но и публичным политиком, сумевшим как офлайн, так и онлайн выстроить рабочие каналы коммуникации с горожанами и получить неплохой уровень общественной поддержки от уфимцев.

- После участия в числе одного из лидеров партсписка «Единой России» в республиканский парламент для Ирека Ялалова сегодня возможны оба варианта продолжения своей карьеры, - считает политолог. - Это и уход на руководящую должность в Госсобрание-Курултай нового созыва, и выдвижение от башкирского парламента в Совет Федерации.

- Причины ухода вполне предсказуемы, и партия власти и республиканское руководство стремятся усилить Курултай опытными чиновниками, обеспечив эффективное взаимодействие исполнительной и законодательной власти в регионе, - заключил Дмитрий Казанцев. - Ведь помимо мэра Уфы, в выборах победили и несколько высокопоставленных членов кабмина — это министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, министр ЖКХ региона Сергей Афонин, руководитель республиканского минфина Рида Субханкулова и вице-премьер Николай Хорошилов.

МКС
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов уходит в Совет Федерации
===============================
Ялалов уходит в Совет Федерации на передержку*
---------------------------------------------------
*Когда надо, на какое то время, избавится от домашнего животного его отправляют на нередержку к другому хозяину или в специальные гостиницы для животных.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.09.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого отзывают ??? Эту "певицу и чтеца "? давно бы надо



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро русский придет мэром. Ох и заживем скоро как в европейском городе, цивилизованно, Казань уже нас тогда точно не догонит в обозримом будущем.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 18.09.2018, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
Все эти политолухи, за исключением Шкеля, так комплиментарно отзываются о Ялалове, так задницу ему вылизывают - что просто смех разбирает! Надеются на то, что он их не забудет и с небес отблагодарит?)))))))))))

Прямо отца родного лишаемся! А ведь - дурак дураком!

Интересно - кого подсунут нам на этот раз?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.09.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого отзывают ??? Эту "певицу и чтеца "? давно бы надо
------------------------------------------------------------
-------------------------------------
А какая разница? Абсолютно никакой! Кстати назначение еще не подписано, так что волноваться не стоит!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 18.09.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек Ишмухаметович, плоть от плоти Уфы, идет путём Настоящего Уфимца, - прокомментировал политолог Алексей Трегубов.
***
Ой ли?
Настоящие уфимцы, (а г-н Ялалов из приезжих уфимец в первом поколении) остро переживают коммунальный срач в р-не кукольного театра и коллапсную не эффективность практически всех навязанных сверху УК, провалы работы бюджетных структур города и тотальную коррупцию в мэрии.
Мнение Варламова о состоянииккомфорта в Уфе многим уфимцам намного ближе, чем мнение местечковых ангажированных политтехнологов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень, жаль... Ялалов бы хорошим мэром. Многое сделал для Уфы, одни дороги только чего стоят. Сейчас почти нет ям по основным дорогам города.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 8 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
Ирек смекнул что пора рвать иначе загремит под фанфары. В Мерии при Нем "не установленные лица " усвоили -освоили (украли по старому) не один миллиард рублей из бюджета. До этого Качек бежал под депутатский иммунитет в ГД-такова капиталистическая действительность.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.09.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень, жаль... Ялалов бы хорошим мэром. Многое сделал для Уфы, одни дороги только чего стоят. Сейчас почти нет ям по основным дорогам города.
+++++++++++++++++
Ты пробовал ездить по Мингажево? Это натуральный вибростенд с кочками.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 18.09.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть сидит дома и платите ему, так вреда меньше от него будет.



Оценили
2

  • # 11 | 18.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.09.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.09.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть сидит дома и платите ему, так вреда меньше от него будет.

****
Сам когда начнешь работать? тунеядец



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.09.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 18.09.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть сидит дома и платите ему, так вреда меньше от него будет.

****
сам кода работать начнешь? тунеядец.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.09.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# 11 | 18.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  Комментарий скрыт модератором

****
модернутый, эмоции не контролируешь?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 18.09.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повторяется качкаевский сценарий:
украл миллиарды бюджета города и бюджета федерального без зазрения совести - наглец-подлец и вор по крови с рождения
Совести и порядочности в человеке нет.
А своих замов-уголовников и МУП ИСК с собой заберет наверняка.
ЖКХ, дороги, мусор на территории города , никакого содержания, только центр и центральные дороги асфальтировал в 1 слой - сливки снимал,
Ни один житель его не уважает, кроме его окружения.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.09.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повторяется качкаевский сценарий:
украл миллиарды бюджета города и бюджета федерального без зазрения совести - наглец-подлец и вор по крови с рождения
Совести и порядочности в человеке нет.
А своих замов-уголовников и МУП ИСК с собой заберет наверняка.
ЖКХ, дороги, мусор на территории города , никакого содержания, только центр и центральные дороги асфальтировал в 1 слой - сливки снимал,
Ни один житель его не уважает, кроме его окружения.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 18.09.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро русский придет мэром. Ох и заживем скоро как в европейском городе, цивилизованно, Казань уже нас тогда точно не догонит в обозримом будущем.

Не дождетесь, поставят нац. кадра, НАШ сагитов салаватка постарается !!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.09.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мэр республиканской столицы является не только опытным руководителем, но и публичным политиком, сумевшим как офлайн, так и онлайн выстроить рабочие каналы коммуникации с горожанами и получить неплохой уровень общественной поддержки от уфимцев.
***
Сколько же заплатили за сей прогиб?
Осталось автору собрать с "благодарных горожан" немного денежек, снести памятник вождю, постоянно указывающеего уфимцам, откуда исходит зло и водрузить вместо него прижизненный памятник мэру на коне, скачущем на запад, в Москву.
Внизу сделать надпись: служил Ялалов бюрократом, Ялалов бюрократом был.
А как же башгорбикомми ? А им пообещать немножко власти денежек.
И не дать- не заслужили, их прогиб был не тот.
Сердобольную старушку, одинокую заступницу, божий одуванчик, получившую образование, работу и жилье во времена башкирского варианта социализма объявить социально опасной и поместить в Базилевку.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 18.09.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 18.09.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро русский придет мэром. Ох и заживем скоро как в европейском городе, цивилизованно, Казань уже нас тогда точно не догонит в обозримом будущем.

Не дождетесь, поставят нац. кадра, НАШ сагитов салаватка постарается !!!
------------------

ВАШего одного прокурора за взятку в 5 мил. арестовали,



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 20 | 18.09.2018, 13:54 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
19 как взяли так и отпустят что первый раз что ли. Делится надо да и что это за деньги 5 миллионов вот если бы хотя бы пол тонны зеленых то да. Вы читали оказывается Захарченко полторы тонны долларов выиграл в интернете и ни какой не коррупционер .Коррупционеры и воры это те что пачку масла украли в ПЯТЕРОЧКЕ.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com