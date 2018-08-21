Ялалов уходит в Совет Федерации

В Уфе глава администрации города Ирек Ялалов переходит на работу в Совет федерации. Должность мэра Ялалов занимал с 2011 года, сообщает "Ъ".Заявление сити-менеджера о досрочном прекращении его трудового контракта направлено в горсовет сегодня. 27 сентября пройдет сессия горсовета, на которой должно быть удовлетворено это заявление.На 22 сентября запланирована конференция регионального отделения "Единой России", где Ирек Ялалов и глава Башкортостана Рустэм Хамитов должны определиться с тем, воспользуются мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Как пишет издание, Хамитов уже заявил, что намерен передать свой мандат.По данным "Ъ", основной причиной ухода Ирека Ялалова называют его двухлетний конфликт с главой республики Рустэмом Хамитовым.***Глава администрации Уфы написал заявление о досрочном прекращении контракта - СМИ.Глава администрации Уфы Ирек Ялалов переходит на работу в Совет федерации, сегодня, 17 сентября, в горсовет направлено заявление сити-менеджера о досрочном прекращении его трудового контракта, сообщили два собеседника «КоммерсантЪ-Уфа». Если заявление существует, то его должны рассмотреть 27 сентября на сессии Уфимского городского совета.Официальных комментариев от пресс-служб городской администрации и городского Совета Уфы сегодня не последовало. В региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что после выборов в башкирский парламент ничего о решении Ирека Ялалова, формально имеющего возможность продолжить свою деятельность в Госсобрании, пока не известно.Источник: Опыт Ирека Ялалова пригодится на федеральном уровнеВысокопоставленный источник ИА «Медиакорсеть» в мэрии Уфы подтвердил сообщения о планах Ирека Ялалова принять одно из предложений федерального уровня, о которых он ранее сообщал в ходе форума «Живая Уфа».- Его опыт, скорее всего, будет задействован в проведении реформ на общенациональном уровне, - сказал он, не уточнив место приложения опыта уфимского мэра, а также ветвь власти и отрасль, в которой он занимался бы реформами. Источник также оставил без ответа вопрос о возможном возвращении в Башкирию в том или ином качестве, о чем предположила «Российская газета» в федеральном выпуске номера от 4 сентября.Медиакорсеть решила узнать мнения политологов о возможном уходе Ирека Ялалова с поста главы администрации Уфы.Станислав Шкель: Пост мэра более весом, чем позиция сенатора- Мне трудно судить - повышение это или понижение. Тут много зависит от того, как сам человек оценивает эти позиции. Но с точки зрения политического веса я бы оценил это если не как понижение, то точно выход за рамки игры, в которой ты был заметным и влиятельным игроком, - прокомментировал возможное изменения статуса Ирека Ялалова политолог Станислав Шкель. - По масштабу контроля за ресурсами и реальному влиянию на политические процессы в республике пост мэра более весом, чем позиция сенатора.- Известно, что Совет Федерации сегодня низведен до положения синекуры, в которой доживают свой век политические тяжеловесы прошлого, - пояснил Станислав Шкель. - Это не означает, что Ирек Ялалов не сможет вернуться на поприще республиканской политики позже, но на время он будет изолирован.- Я думаю, что, безусловно, этот шаг является последствием непростых отношений мэра с главой республики, - высказался политолог. - Очевидно, что договоренность об этом была еще до выборов. Поэтому процесс составления списков от ЕР и вообще ход выборов оказались в целом спокойными. Полагаю, что мэр и глава нашли компромисс.- Надо признать, что Ялалов смог «выторговать» более лакомое место, чем просто заместителя в аппарате региональной администрации, - делает вывод Станислав Шкель. - Позиция сенатора делает его сравнительно более автономным от региональной власти. В тоже время, этот компромисс можно рассматривать как вполне себе аппаратный успех Рустэма Хамитова, который избавился наконец от строптивого мэра. Хотя, конечно, окончательный успех будет только тогда, когда будет определен новый градоначальник. Безусловно, региональная администрация сделает всё, чтобы посадить на это место своего человека.Дмитрий Михайличенко: Уход Ялалова – это смена деятельностиПо информации политолога Дмитрия Михайличенко, Ирек Ялалов действительно покидает пост уфимского градоначальника.- Полагаю, что его работа на должности мэра Уфы была плодотворной и эффективной, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Михайличенко. - На мой взгляд, это самый эффективный градоначальник постсоветской Уфы. По уровню влияния и федерального бэкграунда Ирек Ялалов входит в высшую когорту мэров российских мегаполисов. Его уход – это не повышение и не понижение, это смена деятельности.- Для того, чтобы развиваться как личность, любому управленцу периодически надо менять сферу деятельности, - пояснил политолог. - Полагаю, что решение покинуть пост мэра Уфы было принято после консультаций с главой Башкирии. Ирек Ялалов работал все эти годы в качестве члена команды Рустэма Хамитова и от рамочных договоренностей не отошел. В противном случае, мы бы видели массу скандалов и борьбу компроматов на выборах в Госсобрание, как это предсказывали заинтересованные в «конфликте» лица, однако это не произошло.Сергей Маркелов: Ирек Ялалов – очень неудобный игрокПолитолог Сергей Маркелов так оценил последствия возможной отставки мэра Уфы и его перехода в Совет Федерации:- По моему 20-летнему опыту скажу, что лишь в редких случаях можно считать это за кадровое повышение, чем наоборот, поскольку теперь Ялалов удалится от региональной политики. С другой стороны, а именно приобретения политического веса, можно считать это за повышение, это безусловно выше поста мэра Уфы.- Можно привести с десяток подобных перестановок в регионах страны, - продолжил политолог. - В конце концов, сегодня все региональные политические элиты уже думают о выборах 2019-го года. Мы можем пофантазировать, что Ирек Ялалов с этой точки зрения - очень неудобный игрок. Поскольку все конфликты, как ожидаемые и неочевидные, должны быть пресечены на корню.Алексей Трегубов: Этот уход – безусловная потеря для Уфы- Ирек Ишмухаметович, плоть от плоти Уфы, идет путём Настоящего Уфимца, - прокомментировал политолог Алексей Трегубов. - Москва — это большое испытание для человека из региона, несмотря на то, что Уфа - признанная кузница талантов, немногим в ней удалось не затеряться, особенно, в области политики. Самый главный шок - то, что таких, как ты, оказывается много: только что ты был кум королю у себя на районе, а там тебя никто не знает и никому ты не интересен.- В этом есть и притягательные моменты, - считает политолог. - Скорость и качество твоей адаптации к столичной жизни зависит от «вертикали», в которую ты интегрирован, и от того, насколько чётко ты умеешь держать слово при любых обстоятельствах. Какую репутацию ты оставил за собой на Родине — тоже весьма важно: как правило справки о перспективных выходцах из регионов наводят по месту их первой прописки.- Это перемещение - безусловная потеря для Уфы, - заключил Алексей Трегубов. - И уже установлено опытным путём десятком тысяч выдающихся уфимцев: без признания на малой Родине все федеральные заслуги мало чего стоят, каждый уехавший в Москву в первый же день начинает желать вернуться домой на белом коне.Дмитрий Казанцев: Возможны вариантыПолитолог Дмитрий Казанцев в комментарии интернет-изданию bashmedia.ru сообщил свое мнение. Он считает, что глава Уфы Ирек Ялалов давно перерос местный уровень, войдя в региональные элиты и отметившись на федеральном уровне, резонансными, но конструктивными законодательными инициативами.- За последние годы он несколько раз занимал уверенные позиции в Национальном рейтинге мэров – 2 и 3 место, выступал с различными предложениями на всероссийских форумах по местному самоуправлению в Москве, - высказался Дмитрий Казанцев. - При этом мэр республиканской столицы является не только опытным руководителем, но и публичным политиком, сумевшим как офлайн, так и онлайн выстроить рабочие каналы коммуникации с горожанами и получить неплохой уровень общественной поддержки от уфимцев.- После участия в числе одного из лидеров партсписка «Единой России» в республиканский парламент для Ирека Ялалова сегодня возможны оба варианта продолжения своей карьеры, - считает политолог. - Это и уход на руководящую должность в Госсобрание-Курултай нового созыва, и выдвижение от башкирского парламента в Совет Федерации.- Причины ухода вполне предсказуемы, и партия власти и республиканское руководство стремятся усилить Курултай опытными чиновниками, обеспечив эффективное взаимодействие исполнительной и законодательной власти в регионе, - заключил Дмитрий Казанцев. - Ведь помимо мэра Уфы, в выборах победили и несколько высокопоставленных членов кабмина — это министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, министр ЖКХ региона Сергей Афонин, руководитель республиканского минфина Рида Субханкулова и вице-премьер Николай Хорошилов.