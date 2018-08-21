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Настоящий патриот должен умереть до пенсии?

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«Новые Известия» составили рейтинг выживаемости регионов страны. Аналитики на основе данных Росстата за 2017 год составили рейтинги выживаемости регионов, они учли данные о смертности и её причинах, о миграции молодежи, об уровне медицины.

Настоящий патриот должен умереть до пенсии?


Первое место в антирейтинге занимает Чукотка, здесь вероятность населения дожить до старости равна 16%. На втором месте Тыва – 18,8% могут дожить до 72 лет. На третьем – Ямало-Ненецкий АО, здесь вероятность дожить до старости равна 22%.

Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.

В издании отметили, что шансов дожить до старости на Ямале немного не потому, что там большая смертность, а потому, что там большая миграция и люди уезжают оттуда. Причина первого места в Чукотке кроется в том, что в этом регионе высока смертность от алкоголя, а также доля убийств и самоубийств.

Влияет на показатели региона и уровень медицинского обслуживания. Так, например, на Чукотке есть только 6 больниц, куда еще надо добираться на самолете. А в Новгородской области практически нет скорой помощи. Если в среднем по России на 1000 жителей скорая оказывает помощь 10,7 человек, то в Новгородской области – только 1,8.

И хотя в регионе проблему нехватки медучреждений пытаются решить за счёт частных медицинских кабинетов в формате государственно-частного партнёрства, это как показывает мировая практика, ни к чему хорошему не приведет.

- Коммерческая медицина на национальном уровне, как правило, менее эффективна, чем государственная, - пишет автор материала. - Классическим примером этого являются США, где на здравоохранение, основой которого является частная страховая медицина, тратится 17% ВВП. Ожидаемая продолжительность жизни там ниже, чем во Франции, Финляндии или Греции, т.е. в странах с преобладанием государственной медицины и расходами на здравоохранения 8-11% ВВП.

- Если бы не преждевременная смертность, то Россия уже сейчас могла бы показывать темпы роста экономики на уровне успешных европейских стран, а не плестись в конце. А от того, что работающие люди тратят время на больничные, экономика страны теряет до 0,9% ВВП ежегодно, - считает первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.






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  • Гость
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  • 1 | 19.09.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.
++++++++++++++++++++
Если поделить внесенные платежи в ПФР недоживших 44% между дожившими счастливчиками 56%, то из пенсия вырастет в 1,5 раза.
Но это при условии, если власти их не порасходуют на себя и на свои нужды.



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  • Гость
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  • 2 | 19.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.
++++++++++++++++++++
Если поделить внесенные платежи в ПФР недоживших 44% между дожившими счастливчиками 56%, то из пенсия вырастет в 1,5 раза.
Но это при условии, если власти их не порасходуют на себя и на свои нужды.



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  • Гость
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  • 3 | 19.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.
=========================
В 62% львиную долю составляют женщины, а средний показатель жизни у мужчин составляет 64 года.
Так что мужики "вы тут держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения", и не обольщайтесь мечтами о пенсии...



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  • Участник
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  • 4 | 19.09.2018, 11:09 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -184,1
Ну середнячки. И это при условии большого количества вредных производств. Хвалиться впрочем нечем, так же как и огорчатся



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  • 5 | 19.09.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо добиваться долгой и продолжительной жизни с малым количеством пенсионеров .для этого нужно поднять пенсионный возраст с 75 лет . Вот тогда у нас пенсионеров почти не будет.
И страна заживет без расходов на пенсионные выплаты.



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до 1917 года продолжительность жизни в России была около 33 лет,при царизме пензии получали только чиновники и и полководцы,на момент установления всеобщей пенсии ,уже при СССР средняя продолжительность жизни была 40 лет



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  • 7 | 19.09.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.09.2018, 11:09 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5849 | Рейтинг: -183,9
Ну середнячки. И это при условии большого количества вредных производств. Хвалиться впрочем нечем, так же как и огорчатся
+++++++++++++++++

Ты в одном прав, огорчаться не успеешь, родственникам останется огорчатся, что Ты не успел получить тобою же заработанное.



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  • 8 | 19.09.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.09.2018, 11:25 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3397 | Рейтинг: -376
до 1917 года продолжительность жизни в России была около 33 лет,при царизме пензии получали только чиновники и и полководцы,на момент установления всеобщей пенсии ,уже при СССР средняя продолжительность жизни была 40 лет
+++++++++++++
Поэтому простолюдины не тратили заработок в пенсионный фонды, все заработанное несли домой.
А тут платишь и платишь, и аллахакбар, не дожил чтобы хоть какую часть вернуть.



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  • 9 | 19.09.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
завтра в Белорецк еду, товарища в последний путь провожать ... 51 год
турк



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  • 10 | 19.09.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.
***
Кто эти злопыхатели манипулирующие цифрами и принижающие авторитетные данные большой белой юрты?

У нас в РБ:
- самые лучшие в федеральном округ башкирские врачи и честные добросовестные министры.
- никогда не было врачебных ошибок и внутри больничных смертей.
- аппартное и лекарственное обеспечение баширской медицины -одно из самых лучших в мире.
-самая лучшая, хорошо оснащенная скорая помощь.
- ни один больной не жаловался, что пролежал на полу в приемном покое больше трех часов
-самая развитая медицина катастроф и санитарная авиация
-больные не ждут в очередях две-три недели к "узким"
-больные никогда не ждут врачебной помощи в коридорах.
-медики получают достойнейшее содержание и льготы, работают и лечат больных в санбытовых условиях мирового уровня.
-душ, омовения, уборка помещений, смена белья - регулярны и обязательны.
-поликлинические и больничные туалеты для медиков и больных совершенно бесплатны и на порядок лучше, чем туалеты Башнефти.
- качеству реабилитации больных в РБ завидуют даже норвежцы.

Всё это многократно подтверждено независимыми иностранными инспекторами и депутами.

Об этом надо говорить на УЖе, а не временных трудностях и распространять различные домыслы наемных недоброжелателей "страны башкир"



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  • 11 | 19.09.2018, 12:44 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
При таких материальных ресурсах когда 45% природных ресурсов земного шара находятся на территории России Мы граждане России должны выживать? Нужна смена системы. Управлять должен народ а не кучка зажравшихся нуворишей..



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  • Начинающий
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  • 12 | 19.09.2018, 12:44 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 186 | Рейтинг: -2
При таких материальных ресурсах когда 45% природных ресурсов земного шара находятся на территории России Мы граждане России должны выживать? Нужна смена системы. Управлять должен народ а не кучка зажравшихся нуворишей..



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