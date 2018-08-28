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45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
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Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»

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Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, находясь в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, написала пост в соцсетях с орфографическими ошибками.

Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»


Пользователи соцсетей указали министру на орфографические ошибки, она их исправила, пишет Ufa1.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! — написала Гульназ Шафикова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Подписчики министра сразу же указали на ошибки в комментариях.

— Нашей участнице удачи! А Петербург, наверно, все же навЕвает романтическое настроение, тем более на открытиИ конкурса, — написала Лейла Назарова.

Однако внимательные блогеры сделали скрин поста и выложили его в Фейсбук.

По мнению организатора "Тотального диктанта" в Уфе Натальи Панчишиной, это грубые ошибки.

— Сказывается отношение Минобра к русскому языку в принципе, — отметила Наталья.

Однако пост министра в соцсети "ВКонтакте" так и не исправили.

Как пишет издание, в пресс-службе Министерства образования заявили, что Шафикова сейчас на выезде и для звонков недоступна.

***

Министр образования Башкирии оправдала свою неграмотность экспериментом

В соцсетях только-только начали бурно обсуждать ошибки министра образования, сделанные ею в последнем посте в Instagram, как она опровергла свою «неграмотность».

– Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду – «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, – написала Гульназ Радмиловна.

Таким образом, глава ведомства хочет сказать, что две ошибки были допущены специально. Но при этом она не уточнила, в чем смысл данного эксперимента. Если даже предположить, что эксперимент имел место, то что делать с ошибками в предыдущих ее постах?

Кстати, в 2017 году Рустэм Хамитов объявлял выговор Гульназ Шафиковой «...за ненадлежащее выполнение возложенных на нее должностных обязанностей».

Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»


Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»


Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»


***

Общественность требует проверить уровень знаний главы Минобра Башкирии из-за ошибок в каждом предложении

За дело министра образования взялся Комитет по защите прав учащихся Башкирии. Он требует проверить ее знания.

Страсти вокруг министра образования Республики Башкортостан до сих пор не утихают. Напомним, вчера она опубликовала в Instagram пост, сделав две ошибки в трех предложениях. За это в соцсетях Гульназ Шафикову обвинили в неграмотности, а некоторые даже предложили написать заявление на увольнение. Потом министр добавила еще один пост, в котором сообщила, что это был эксперимент.

Однако общественность настроена решительно. Комитет по защите прав учащихся Башкирии написал министру просвещения РФ Ольге Васильевой обращение:

Родителей российских школьников давно беспокоит падение уровня базового образования, которое получают дети в школах. Но скажите, каким еще может быть этот уровень, когда министр образования Башкирии в двух небольших предложениях совершает по три ошибки?! Если министру образования можно допускать подобное, то чего мы хотим от детей? Мы считаем, что такой пост должен занимать человек элементарно, хотя бы на уровне школьника 7-8 класса, грамотный.

Чтобы впредь не случалось подобных казусов, предлагаем всем кандидатам на пост министра образования и его замам проходить тестирование по русскому государственному языку, а также писать диктант за 7-8 класс, потому что понятно, что сочинение, изложение или тем более ЕГЭ по русскому языку не каждый претендент может осилить.

Мы начинаем привыкать к безграмотности некоторой части наших учителей, но просим не допускать на руководящие должности в сфере образования неграмотных чиновников.

Пока не известно, что ответит Ольга Юрьевна, но Гульназ Радмиловна закрыла доступ к своей странице в Instagram.






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  • 1 | 25.09.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают...
=============================
Не стыда не совести!!!
Про таких на Русси есть поговорка: "Хоть плюй в глаза,- все Божья роса"



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  • 2 | 25.09.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Министр безграмотная??? А кто назначал -как себя чувствует после этого ???Или главное все-таки быть титульной ,а наличие знаний,опыта и таланта организатора не столь важно ??? Вот и живем поэтому так хероватенько.коль все никакие -но у власти .



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  • 3 | 25.09.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Перефразируя старый анекдот: - Ну и пусть неграмотная, пусть неумная, зато министр.



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  • 4 | 25.09.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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"...наверно, все же навЕвает романтическое настроение..."

---------------

Кеша, не возбуждайся. Есть проверочное слово: веет. ("Над страной весенний ветер веет...")

"Навивать" - тоже есть такое слово. Проверочное: вить. Можно навивать клубок ниток, пряжи (на пару с котёнком :).

Есть простые правила. Как в любом другом языке.



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  • 5 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35178 | Рейтинг: +5824,6
Кызымка всегда будет кызымкой. Её уровень-зав. молочной фермой.



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  • 6 | 25.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо непотопляемого Сынтимира на грамотность проверить. Боюсь результат будет еще хуже.



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  • 7 | 25.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35174 | Рейтинг: +5824,5
Кызымка всегда будет кызымкой. Её уровень-зав. молочной фермой.
+++++++++++++++

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина тоже Кызымка - доченка Сахипзады Набиуллина.
Гораздо умнее чем ты Юнганутые у нее под началом сопли жуют.



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  • 8 | 25.09.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35174 | Рейтинг: +5824,5
Кызымка всегда будет кызымкой. Её уровень-зав. молочной фермой.
_____________________
Да? А вы читали, как она пренебрежительно отзывалась о доярках в первом своём интервью?
Да и коровкам надо с любовью, а то молока не будет.
Вот дворником - куда ни шло: там и пятнадцатисуточники управляются, и грамотности не требуется. Тем более, что она начала свою карьеру министра с проверок кладовок и шкафчиков в учебных учреждениях.

- Граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы... Кто хочет поработать?
- Я.
- Подождите. На сегодня наряды... Песчаный карьер - два человека
- Я.
- Да подождите вы.
- Огласите весь список, пожалуйста.
- Значит так, цементный завод...
- Я.
- Погрузка угля.
- Я.
- Уборка конюшен.
- Я.
- Кроме того...
- Я.
- Да подождите, гражданин. Для вас - персональный наряд, на пятнадцать суток.



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  • 9 | 25.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Главное когда пишет по башкирски не было ошибки



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  • 10 | 25.09.2018, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35178 | Рейтинг: +5824,6
7 | 25.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35174 | Рейтинг: +5824,5
Кызымка всегда будет кызымкой. Её уровень-зав. молочной фермой.
+++++++++++++++

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина тоже Кызымка - доченка Сахипзады Набиуллина.
Гораздо умнее чем ты Юнганутые у нее под началом сопли жуют.

====================Набиуллина- верная Жучка вождя. Проводит антинародную политику. Недаром её неоднократно собирались привлечь к уголовной ответственности. Как только свалится вождь, наша Жучка сядет за решетку.



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  • 11 | 25.09.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.09.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное когда пишет по башкирски не было ошибки
_________________________
Главное, что она неумный и злобный человек, мнящий себя выше всех.
Для неё унизить или оскорбить подчинённых - обычное дело.
Сейчас вот сама стала посмешищем.
Но в отставку она, естественно, не подаст, а снять её некому - своя, однако!



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  • 12 | 25.09.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Министр-креатура Раиля Асадуллина,который на днях станет председателем комитета Госсобрания по образованию.Держись Башкортстан-тебя ждут законы о всеобщей безграмотности. Регион кривых зеркал.



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  • 13 | 25.09.2018, 10:16 | Автор: юнг
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03 Сентября 2018 18:00 / Пронько. Экономика
Жесткая критика Набиуллиной: политика ЦБ ведет к деградации экономики

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов подверг жесткой критике нынешнюю денежно-кредитную и надзорную политику ЦБ.

Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны. Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания российских граждан падают с рекордной в истории скоростью, это следует из данных, полученных ЦБ в результате ежемесячных опросов.

Удар по машиностроению: секвестр господдержки
Федеральное правительство рассматривает проект решения о секвестре государственной поддержки отраслей с высокой добавленной стоимости, в частности речь идет о машиностроении.

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  • 14 | 25.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 25.09.2018, 10:11 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35175 | Рейтинг: +5824,5
7 | 25.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.09.2018, 09:47 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35174 | Рейтинг: +5824,5
Кызымка всегда будет кызымкой. Её уровень-зав. молочной фермой.
+++++++++++++++

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина тоже Кызымка - доченка Сахипзады Набиуллина.
Гораздо умнее чем ты Юнганутые у нее под началом сопли жуют.

====================Набиуллина- верная Жучка вождя

++++++++++++++++++++++++

Зато по сравнению с тобой она умница.

Поэтому у тебя заиграло черная зависть, что не смог дорасти до "Жучка вождя" и приходится выживать на подножном корму?



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  • 15 | 25.09.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Развелось шариковых в образовании!



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  • 16 | 25.09.2018, 10:25 | Автор: юнг
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14 | 25.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован


Зато(,) по сравнению с тобой(,) она умница.
Поэтому у тебя заиграл(О) черная зависть, что не смог дорасти до "Жучк(А) вождя" и приходит(Ь)ся выживать на подножном корму(Е)?

===============Судя по орфографии, ты, дружочек, был выгнан из третьего класса во второгодники. Пиши ИСЧО. Айбат?



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  • 17 | 25.09.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.09.2018, 10:16 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35176 | Рейтинг: +5824,5
03 Сентября 2018 18:00 / Пронько. Экономика
Жесткая критика Набиуллиной: политика ЦБ ведет к деградации экономики
+++++++++++++++++++
Ты уже списал Великого ВВП?
Россией руководит Кызымка какого-то Уфимского татарина?



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  • 18 | 25.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой позор! Все смеются. Всегда министром образования назначают каких-то недоделанных. Просто шок.



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  • 19 | 25.09.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 25.09.2018, 10:25 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35177 | Рейтинг: +5824,5
14 | 25.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован


Зато(,) по сравнению с тобой(,) она умница.
Поэтому у тебя заиграл(О) черная зависть, что не смог дорасти до "Жучк(А) вождя" и приходит(Ь)ся выживать на подножном корму(Е)?

===============Судя по орфографии, ты, дружочек, был выгнан из третьего класса во второгодники. Пиши ИСЧО. Айбат?
++++++++++++++++++

Долго чесал свою репу, чтобы прочитать и понять мои слова?



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  • 20 | 25.09.2018, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35178 | Рейтинг: +5824,6
Скажи своему доктору, ЧТО ТАБЛЕТКИ "ОТ ГОЛОВЫ", которые он тебе прописал, НЕ ПОМОГАЮТ!



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