Необразованный министр образования. Жертва «родного языка»

Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, находясь в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, написала пост в соцсетях с орфографическими ошибками.Пользователи соцсетей указали министру на орфографические ошибки, она их исправила, пишет Ufa1.— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! — написала Гульназ Шафикова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).Подписчики министра сразу же указали на ошибки в комментариях.— Нашей участнице удачи! А Петербург, наверно, все же навЕвает романтическое настроение, тем более на открытиИ конкурса, — написала Лейла Назарова.Однако внимательные блогеры сделали скрин поста и выложили его в Фейсбук.По мнению организатора "Тотального диктанта" в Уфе Натальи Панчишиной, это грубые ошибки.— Сказывается отношение Минобра к русскому языку в принципе, — отметила Наталья.Однако пост министра в соцсети "ВКонтакте" так и не исправили.Как пишет издание, в пресс-службе Министерства образования заявили, что Шафикова сейчас на выезде и для звонков недоступна.***В соцсетях только-только начали бурно обсуждать ошибки министра образования, сделанные ею в последнем посте в Instagram, как она опровергла свою «неграмотность».– Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду – «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, – написала Гульназ Радмиловна.Таким образом, глава ведомства хочет сказать, что две ошибки были допущены специально. Но при этом она не уточнила, в чем смысл данного эксперимента. Если даже предположить, что эксперимент имел место, то что делать с ошибками в предыдущих ее постах?Кстати, в 2017 году Рустэм Хамитов объявлял выговор Гульназ Шафиковой «...за ненадлежащее выполнение возложенных на нее должностных обязанностей».***За дело министра образования взялся Комитет по защите прав учащихся Башкирии. Он требует проверить ее знания.Страсти вокруг министра образования Республики Башкортостан до сих пор не утихают. Напомним, вчера она опубликовала в Instagram пост, сделав две ошибки в трех предложениях. За это в соцсетях Гульназ Шафикову обвинили в неграмотности, а некоторые даже предложили написать заявление на увольнение. Потом министр добавила еще один пост, в котором сообщила, что это был эксперимент.Однако общественность настроена решительно. Комитет по защите прав учащихся Башкирии написал министру просвещения РФ Ольге Васильевой обращение:Родителей российских школьников давно беспокоит падение уровня базового образования, которое получают дети в школах. Но скажите, каким еще может быть этот уровень, когда министр образования Башкирии в двух небольших предложениях совершает по три ошибки?! Если министру образования можно допускать подобное, то чего мы хотим от детей? Мы считаем, что такой пост должен занимать человек элементарно, хотя бы на уровне школьника 7-8 класса, грамотный.Чтобы впредь не случалось подобных казусов, предлагаем всем кандидатам на пост министра образования и его замам проходить тестирование по русскому государственному языку, а также писать диктант за 7-8 класс, потому что понятно, что сочинение, изложение или тем более ЕГЭ по русскому языку не каждый претендент может осилить.Мы начинаем привыкать к безграмотности некоторой части наших учителей, но просим не допускать на руководящие должности в сфере образования неграмотных чиновников.Пока не известно, что ответит Ольга Юрьевна, но Гульназ Радмиловна закрыла доступ к своей странице в Instagram.