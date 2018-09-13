Радий Хабиров - новый глава Башкирии

Новый руководитель республики заявил, что готов оправдать доверие главы государства. Сегодня, 12 октября, ранним утром Радий Хабиров, который накануне указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, опубликовал на своей странице в Фейсбуке короткое обращение. Судя по фотографии, на которой Радий Хабиров общается с Владимиром Путиным, перед вылетом в Башкирию у них состоялась встреча.- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде.И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.Под этим сообщением уже появилось немало одобрительных комментариев с поздравлениями и словами напутствия от пользователей соцсетей как из Башкирии, так и из подмосковного Красногорска, где Радий Хабиров работал мэром в последние годы.- Если для Красногорска было вложено столько усилий, то представляю, что будет сделано для родного региона. Ожиданий много и надеюсь, что они оправдаются, - написал Артур Саиткулов.- Как здорово! Очень рада за вас, немного тревожусь за Красногорск, - сообщила Елизавета Макарова.Напомним, накануне бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, сообщил о своем желании уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.***Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил об отставке.— Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно", — передает слова Хамитова ТАСС.***В связи с досрочной отставкой Рустэма Хамитова врио главы республики назначен Радий Хабиров, который известен как глава Красногорска Московской области. Напомним, о большой вероятности его назначения утверждали сразу несколько информированных источников.«В связи с заявлением Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:1. Принять отставку Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. по собственному желанию.2. Назначить Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Башкортостан.3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте указа.***"У него даже кличка появилась "Обещалкин": Аббас Галлямов — об отставке Рустэма Хамитова.Эксперт рассказал "Idel.Реалии" о возможной причине ухода Рустэма Хамитова.Ключевым фактором, повлиявшим на решение Москвы попросить главу Башкортостана Рустэма Хамитова освободить занимаемую должность, явилось то, что последний много обещал, но не выполнял свои обещания, заявил корреспонденту "Idel.Реалии" политолог, экс-сотрудник Администрации главы Башкортостана, политолог Аббас Галлямов.— Кремлю пришлось его убрать, поскольку он был неизбираем. У него очень вырос в последнее время антирейтинг, люди хотят кого-нибудь нового. Он слишком много обещал. Спустя восемь лет всем стало очевидным, что это были пустые разговоры. У него даже кличка появилась "Обещалкин", — поделился мнением Галлямов.По данным издания ProUfu, врио главы республики станет Радий Хабиров, который занимает должность главы подмосковного Красногорска с января 2017 года.