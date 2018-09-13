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Радий Хабиров - новый глава Башкирии

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Новый руководитель республики заявил, что готов оправдать доверие главы государства. Сегодня, 12 октября, ранним утром Радий Хабиров, который накануне указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии, опубликовал на своей странице в Фейсбуке короткое обращение. Судя по фотографии, на которой Радий Хабиров общается с Владимиром Путиным, перед вылетом в Башкирию у них состоялась встреча.

Радий Хабиров - новый глава Башкирии


- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде.

И, конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.

Под этим сообщением уже появилось немало одобрительных комментариев с поздравлениями и словами напутствия от пользователей соцсетей как из Башкирии, так и из подмосковного Красногорска, где Радий Хабиров работал мэром в последние годы.

- Если для Красногорска было вложено столько усилий, то представляю, что будет сделано для родного региона. Ожиданий много и надеюсь, что они оправдаются, - написал Артур Саиткулов.

- Как здорово! Очень рада за вас, немного тревожусь за Красногорск, - сообщила Елизавета Макарова.

Напомним, накануне бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, сообщил о своем желании уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров.

***

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил об отставке.

— Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно", — передает слова Хамитова ТАСС.

***

В связи с досрочной отставкой Рустэма Хамитова врио главы республики назначен Радий Хабиров, который известен как глава Красногорска Московской области. Напомним, о большой вероятности его назначения утверждали сразу несколько информированных источников.

«В связи с заявлением Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. по собственному желанию.

2. Назначить Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Башкортостан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте указа.

***

"У него даже кличка появилась "Обещалкин": Аббас Галлямов — об отставке Рустэма Хамитова.

Эксперт рассказал "Idel.Реалии" о возможной причине ухода Рустэма Хамитова.

Ключевым фактором, повлиявшим на решение Москвы попросить главу Башкортостана Рустэма Хамитова освободить занимаемую должность, явилось то, что последний много обещал, но не выполнял свои обещания, заявил корреспонденту "Idel.Реалии" политолог, экс-сотрудник Администрации главы Башкортостана, политолог Аббас Галлямов.

— Кремлю пришлось его убрать, поскольку он был неизбираем. У него очень вырос в последнее время антирейтинг, люди хотят кого-нибудь нового. Он слишком много обещал. Спустя восемь лет всем стало очевидным, что это были пустые разговоры. У него даже кличка появилась "Обещалкин", — поделился мнением Галлямов.

По данным издания ProUfu, врио главы республики станет Радий Хабиров, который занимает должность главы подмосковного Красногорска с января 2017 года.




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  • 1 | 12.10.2018, 09:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Этот Свое не упустит -факт. Довольно мутное прошлое н все в духе времени времени -где все покупается и продается. Определенно одно качество жизни граждан не улучшится.Будем наблюдать терки за места на насесте властных структур.Азохен вей.



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  • 2 | 12.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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В таком контексте интересна судьба Шиханов....



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  • 3 | 12.10.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, Он, наверно, добросовестно работал в Красногорске.
Насколько добросовестно будет работать здесь, время покажет, тем более он известен жителям в Республике
Как он улучшит жизнь жителей региона?- поднимет сельское хозяйство, животноводство, тем более что у нас фальсификат молока и молочной продукции? нет мяса и мясных продуктов, но на прилавкахь фальсификат
Какую команду подберет?
Надеемся, что такие как ялалов, филиппов, гареев, еникеев и прочие не окажутся в его окружении.



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  • 4 | 12.10.2018, 09:58 | Автор: Герасим
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Готов оправдать доверие управляющего Россией . Интересный пассаж. Вот Вам жесткая рука кремля на шее Башкирии и её граждан. Вы думали Вам Моисея пришлют с манной небесной на халяву ан нет не дождетесь. Судя по 2003 году кадр закаленный в подковерной борьбе за место у корыта то бишь у бюджетных денег. Крепитесь бабуины.Азохен вей.



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  • 5 | 12.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Имя какое то странное: Радий. То Полоний то Радий, ох не к добру это , ох не к добру....



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  • 6 | 12.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Человек без угрызений совести.



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  • 7 | 12.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Некоторым придётся уйти



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  • 8 | 12.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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При сложившейся экономической модели "вы, друзья, как ни садитесь"...



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  • 9 | 12.10.2018, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35332 | Рейтинг: +5827,8
Всё может измениться кардинально. До выборов ещё год!



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  • 10 | 12.10.2018, 10:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6323 | Рейтинг: -411,9
213 | 11.10.2018, 23:31 | Автор: Корней

Очень большой хор получился. Огромный. Практически единогласный.
Настолько надоел этот бездеятельный и не способный организатор.
+++++++++++++++++++++++
Ну, теперь засияет наш Башкортостан, а Зауралье, Башкурдистан, так, и вообще, устремится вперёд семимильными шагами. Каца, Каца туды в помощники, или даже в советники нового башклыка надо поставить. Или всё же этого Корнея Ивановича?



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  • 11 | 12.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну уж если новый мэр , новый глава региона - то пусть уж будут и новые главы районов -всех поголовно на свалку истории



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  • 12 | 12.10.2018, 10:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6323 | Рейтинг: -411,9
Башлыка, башлыка.



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  • 13 | 12.10.2018, 10:24 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2922 | Рейтинг: -273,5
Могло быть и хуже.

Могли бы и Сердюкова или Рагозина с Золотовым прислать.



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  • 14 | 12.10.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Держитесь, жители республики.
насколько правдивы о нем комментарии...
Неудивительно, что путин его назначил.



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  • 15 | 12.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ну, уж если новый мэр, новый глава региона - то пусть уж будут и новые главы районов - всех поголовно на свалку истории»
Нужно будет начинать с Нуримановского района, районом второй срок командует ошибочно поставленный человек.



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  • 16 | 12.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Держитесь, жители республики.
насколько правдивы о нем комментарии...
Неудивительно, что путин его назначил.



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  • 17 | 12.10.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ну, уж если новый мэр, новый глава региона - то пусть уж будут и новые главы районов - всех поголовно на свалку истории»
Нужно будет начинать с Нуримановского района, районом второй срок командует ошибочно поставленный человек.



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  • 18 | 12.10.2018, 10:46 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Ну держись Бабуина. Прислали матерого чичикова . Ни чего не делает Своими руками Ни одна копейка мимо не проскочит. Деньги делает из воздуха. Я знаю кто Его вытащил и дал путевку в жизнь. Один Из наших что служил вместе с управляющим в ГДР к стати Наш земляк и На Мой взгляд порядочный человек.



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  • 19 | 12.10.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 12.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некоторым придётся уйти
****
Сегодня все главы районов, начальники отделов полиции начали здороваться с людьми, бесполезные министры бесполезных министерств и комитетов провели бессонные ночи, хамитовское КСП срочно ищет свои подсуконные акты поверок,все главные больниц и поликлиник, гордившиеся дружбой с первой леди принимают таблетки( няф-няф даже не завтракал), тревога за свои судьбы тяжелая, как сметана висит в чиновничьих кабинетах РБ.



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  • 20 | 12.10.2018, 10:59 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
17 Юра Ваше отношение правильное. Сидим и ждем у реки пока не проплывет по Ней труп Твоего врага. Китайская тактика. Крысы в бочке Сами друг друга обнулят.



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