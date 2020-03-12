Коронарабство. Чем явственней приметы крепостничества, тем необходимей светлый образ Хозяина

Что после нынешней пандемии мир уже никогда не будет прежним — не провозгласил ещё разве только ленивый. Со своей стороны, колумнист "Idel.Реалии" Марина Юдкевич, обозревая хронику текущих событий, не находит в действиях российских властей в связи с новой угрозой ничего такого уж нового.Ибо стоит ли считать принципиальным изменением статус кво надевание намордника субъекту, который уже давно сидит на цепи — и притом не рыпается… Хотя выглядит это, да, впечатляюще.Взять людей в погонах и с дубинками, по инерции именуемых правоохранителями.Сейчас им поручено свозить в кутузку и без раздумий лепить многотысячные штрафы за несанкционированную прогулку в неближний магазин или попытку покормить пожилых родителей ... Но "до короны" ведь так же поступали с любой "оппозицией", и есть ли основания полагать, что "после короны" эта рука власти станет полегче?Однако честь по-настоящему выступить примером этого логичного развития общественных отношений в России выпала на этой неделе трудовому коллективу Республиканской клинической больницы Башкортостана.Всё началось с того, что у одной из умерших в РКБ пациенток был обнаружен коронавирус. Обнаружен он был лишь посмертно: как рассказала завотделением этой больницы, несмотря на массовую "какую-то вспышку пневмонии" в РКБ, медики могли делать "только банальные" анализы. Проб же на коронавирус не брали — очевидно, вследствие отсутствия как указания начальства, так и собственно средств тестирования...Тут уж это самое начальство мобилизовалось во всю мощь.Во-первых, врачей обвинили в попустительстве распространению инфекции (а это по нашему времени уже уголовная статья).Во-вторых, больницу с шестью сотнями пациентов и пятьюстами сотрудниками просто закрыли на ключ. Причём первым, надо признать, ещё повезло: за каждым осталась суверенная койка и какое-никакое питание и лечение.Для вторых же ни спальные места, ни умывальные принадлежности, ни еда оказались не предусмотрены. (Правда, говорят, вот во вторник медработников покормили обедом и даже ужином — за счет хозяина уфимской сети кафе, оказавшегося более слабонервным, чем их медицинское начальство.) Вот что предусмотрено, так это неотъемлемая обязанность продолжать работу.Словом, в Башкортостане играючи взят очередной барьер на пути развития в России новейшей и прогрессивной феодально-крепостнической формации.Ведь в прежнем-то неудачном её воплощении крепостным полагалось не только работать день и ночь, но и как-то питаться — управленческое заблуждение, успешно преодолеваемое в современной России.Медики — они ведь бюджетники, а это такая группа российского населения, крепостную зависимость которой осталось только официально закрепить в модернизируемой Конституции.Их разве что на конюшне, как встарь, ещё не порют, но Юрьев день уже фактически накрылся большой и горячей реальностью. Ибо если такой работник взбунтуется и решит высказать барину-начальнику всё о состоянии дел в его хозяйстве, чтобы затем собрать котомку и перейти на другое место, то фиг он получит это другое место...Башкирских медиков нарушить молчание, предписываемое этим историческим моментом, заставил только экстремальный характер производимого над ними эксперимента. Но кое-где ещё отдельные врачи подают голос, даже не будучи помещенными в закрытое помещение с носителями вируса без средств защиты и миски каши. Тут от власти требуется сугубая бдительность — и она, конечно, оказывается на высоте этих требований. В частности, московского доктора Всеволода Шурхая, рассказавшего в СМИ, как в Центре нейрохирургии имени Бурденко профилактируют коронавирусную заразу путем постановки одного ртутного градусника сорока сотрудникам отделения, вызвали на допрос в прокуратуру...О да, там-то умеют оперировать на головном мозге, и без всякого наркоза. Не, ну а как ещё быть с крепостным, который в своем нежелании постичь текущий исторический момент требует для врача дорогущую защитную маску, когда власть делает ставку на правоохранительный намордник!В конце концов, и указание Путина бизнесам закрыться, но платить зарплату — что это как не указание на рабский статус бизнеса в России.С другой стороны, чем явственней приметы крепостничества, тем необходимей светлый образ Хозяина.И он есть у нас — чем дальше, тем светлей: "Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность...Он нашёл тональность разговора, когда он обращается к нам, врачам, обращается к волонтёрам, он обращается к молодёжи, он обращается к ветеранам…И при этом, Владимир Владимирович, слышится Ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами...".Вот это, сразу видно, настоящий врач говорит. Ну раз именно его приглашают на совещания к Путину, чтобы он там Хозяина успокоил, что в действительности всё совсем не так, как на самом деле — значит, настоящий врач.Да и как же в этом не верить этому почтенному Ивану Дедову, если ему и большее доверялось — быть научным руководителем самой дочери Хозяина, за каковую заслугу не раз бывал отмечен! Уж не то, что эти, которые в забитых больными отделениях не видят дальше собственного будущего диагноза…Ну, конечно, в придачу к главному светлому образу в каждом субъекте РФ генерируется светлый образ Хозяина регионального значения.В Татарстане, например, проявили в этом деле уже не раз прославившую этот регион креативность.Пока кто-то удивлялся, с какого это мозгового коронавируса кабмин РТ в список имеющих право игнорировать режим самоизоляции в Татарстане включил пиарщиков, те себя проявили: соорудили на привычной коленке мультфильм, как на поклон к президенту Минниханову являются инопланетяне со слёзной просьбой возглавить Организацию объединенных гуманоидных наций.Второй уже раз просят: больше-то ведь некому!А президент такой: что себе позволяете, почему без маски, почему летаете везде?! и вообще, я занят, в 1885-й раз… или 1887-й?... в общем, занят государственным делом: фотографирую площадь Свободы, потом буду размещать в инстаграме… в карантин их, поналетевших!Придется, видно, гуманоидам и в третий раз прилетать на поклон к Рустаму Минниханову. Что поделаешь, велика галактика, а поди-ка найди ей другого такого достойного руководителя. Это да, в условиях отсутствия санитайзеров лижут так лижут — антикоронавирусно.Потому что при государственной конструкции, в которой власть-барин полагает остальных крепостными (и ведет себя соответственно) обязательно есть ещё и холопы. Вроде, те же крепостные, только ничего не производящие, кроме чесания барских пяток... Ну так за то и ценятся!