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Коронарабство. Чем явственней приметы крепостничества, тем необходимей светлый образ Хозяина

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Что после нынешней пандемии мир уже никогда не будет прежним — не провозгласил ещё разве только ленивый. Со своей стороны, колумнист "Idel.Реалии" Марина Юдкевич, обозревая хронику текущих событий, не находит в действиях российских властей в связи с новой угрозой ничего такого уж нового.

Коронарабство. Чем явственней приметы крепостничества, тем необходимей светлый образ Хозяина


Ибо стоит ли считать принципиальным изменением статус кво надевание намордника субъекту, который уже давно сидит на цепи — и притом не рыпается… Хотя выглядит это, да, впечатляюще.

Взять людей в погонах и с дубинками, по инерции именуемых правоохранителями.

Сейчас им поручено свозить в кутузку и без раздумий лепить многотысячные штрафы за несанкционированную прогулку в неближний магазин или попытку покормить пожилых родителей ... Но "до короны" ведь так же поступали с любой "оппозицией", и есть ли основания полагать, что "после короны" эта рука власти станет полегче?

Однако честь по-настоящему выступить примером этого логичного развития общественных отношений в России выпала на этой неделе трудовому коллективу Республиканской клинической больницы Башкортостана.

Всё началось с того, что у одной из умерших в РКБ пациенток был обнаружен коронавирус. Обнаружен он был лишь посмертно: как рассказала завотделением этой больницы, несмотря на массовую "какую-то вспышку пневмонии" в РКБ, медики могли делать "только банальные" анализы. Проб же на коронавирус не брали — очевидно, вследствие отсутствия как указания начальства, так и собственно средств тестирования...

Тут уж это самое начальство мобилизовалось во всю мощь.

Во-первых, врачей обвинили в попустительстве распространению инфекции (а это по нашему времени уже уголовная статья).

Во-вторых, больницу с шестью сотнями пациентов и пятьюстами сотрудниками просто закрыли на ключ. Причём первым, надо признать, ещё повезло: за каждым осталась суверенная койка и какое-никакое питание и лечение.

Для вторых же ни спальные места, ни умывальные принадлежности, ни еда оказались не предусмотрены. (Правда, говорят, вот во вторник медработников покормили обедом и даже ужином — за счет хозяина уфимской сети кафе, оказавшегося более слабонервным, чем их медицинское начальство.) Вот что предусмотрено, так это неотъемлемая обязанность продолжать работу.

Словом, в Башкортостане играючи взят очередной барьер на пути развития в России новейшей и прогрессивной феодально-крепостнической формации.

Ведь в прежнем-то неудачном её воплощении крепостным полагалось не только работать день и ночь, но и как-то питаться — управленческое заблуждение, успешно преодолеваемое в современной России.

Медики — они ведь бюджетники, а это такая группа российского населения, крепостную зависимость которой осталось только официально закрепить в модернизируемой Конституции.

Их разве что на конюшне, как встарь, ещё не порют, но Юрьев день уже фактически накрылся большой и горячей реальностью. Ибо если такой работник взбунтуется и решит высказать барину-начальнику всё о состоянии дел в его хозяйстве, чтобы затем собрать котомку и перейти на другое место, то фиг он получит это другое место...

Башкирских медиков нарушить молчание, предписываемое этим историческим моментом, заставил только экстремальный характер производимого над ними эксперимента. Но кое-где ещё отдельные врачи подают голос, даже не будучи помещенными в закрытое помещение с носителями вируса без средств защиты и миски каши. Тут от власти требуется сугубая бдительность — и она, конечно, оказывается на высоте этих требований. В частности, московского доктора Всеволода Шурхая, рассказавшего в СМИ, как в Центре нейрохирургии имени Бурденко профилактируют коронавирусную заразу путем постановки одного ртутного градусника сорока сотрудникам отделения, вызвали на допрос в прокуратуру...

О да, там-то умеют оперировать на головном мозге, и без всякого наркоза. Не, ну а как ещё быть с крепостным, который в своем нежелании постичь текущий исторический момент требует для врача дорогущую защитную маску, когда власть делает ставку на правоохранительный намордник!

В конце концов, и указание Путина бизнесам закрыться, но платить зарплату — что это как не указание на рабский статус бизнеса в России.

С другой стороны, чем явственней приметы крепостничества, тем необходимей светлый образ Хозяина.

И он есть у нас — чем дальше, тем светлей: "Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность...

Он нашёл тональность разговора, когда он обращается к нам, врачам, обращается к волонтёрам, он обращается к молодёжи, он обращается к ветеранам…

И при этом, Владимир Владимирович, слышится Ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами...".

Вот это, сразу видно, настоящий врач говорит. Ну раз именно его приглашают на совещания к Путину, чтобы он там Хозяина успокоил, что в действительности всё совсем не так, как на самом деле — значит, настоящий врач.

Да и как же в этом не верить этому почтенному Ивану Дедову, если ему и большее доверялось — быть научным руководителем самой дочери Хозяина, за каковую заслугу не раз бывал отмечен! Уж не то, что эти, которые в забитых больными отделениях не видят дальше собственного будущего диагноза…

Ну, конечно, в придачу к главному светлому образу в каждом субъекте РФ генерируется светлый образ Хозяина регионального значения.

В Татарстане, например, проявили в этом деле уже не раз прославившую этот регион креативность.

Пока кто-то удивлялся, с какого это мозгового коронавируса кабмин РТ в список имеющих право игнорировать режим самоизоляции в Татарстане включил пиарщиков, те себя проявили: соорудили на привычной коленке мультфильм, как на поклон к президенту Минниханову являются инопланетяне со слёзной просьбой возглавить Организацию объединенных гуманоидных наций.

Второй уже раз просят: больше-то ведь некому!

А президент такой: что себе позволяете, почему без маски, почему летаете везде?! и вообще, я занят, в 1885-й раз… или 1887-й?... в общем, занят государственным делом: фотографирую площадь Свободы, потом буду размещать в инстаграме… в карантин их, поналетевших!

Придется, видно, гуманоидам и в третий раз прилетать на поклон к Рустаму Минниханову. Что поделаешь, велика галактика, а поди-ка найди ей другого такого достойного руководителя. Это да, в условиях отсутствия санитайзеров лижут так лижут — антикоронавирусно.

Потому что при государственной конструкции, в которой власть-барин полагает остальных крепостными (и ведет себя соответственно) обязательно есть ещё и холопы. Вроде, те же крепостные, только ничего не производящие, кроме чесания барских пяток... Ну так за то и ценятся!

Марина Юдкевич, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 10.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для вторых же ни спальные места, ни умывальные принадлежности, ни еда оказались не предусмотрены.
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УЖАС!!!!
Это хуже рабства !!!
Ничего дабавить немогу, так как в голову лезут только нецензурные выражения.....



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