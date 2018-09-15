Нищенский прожиточный минимум и анатомия наглости

Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области Наталье Соколовой, уже уволенной. Вот что она говорила и на чём настаивала в областной Думе: Увеличение прожиточного минимума на 288 рублей будет достаточно.Для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3500 рублей в месяц.На предложение самой пожить на 3500 ответила: «Я человек достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит».Пообещала составить «сбалансированное и диетическое» меню на 3500 рублей.Завила, что «макарошки стоят всегда одинаково», и добавила, что «еще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее».PS. Доход самой Соколовой в 2017 году составил 2,3 миллиона рублей.После этих заявлений Соколову уволили.Но дело тут не в том, что ее уволили, а в вопросе, что за порода эти наши чиновники.Вот эта тётка, она же прекрасно понимает, что на 3500 прожить нельзя. И она, собственно, произнося эти гнусные слова, говорит не о сумме, а о власти.Она говорит о власти в том смысле, что перед ней данность: государство не может платить больше, чем эта позорная сумма. И наша чиновница говорит всю эту жуть, защищая власть. Что интересно, ее не заставлял всё это говорить Путин или какой-то местный губернатор. Она говорит это по своему желанию, чтобы защитить этот порядок узаконенной нищеты.Но, по сути, она защищает, чужие преступления.Это не она кормит Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазию и Ю. Осетию. Это не она воюет в Сирии, не она прощает миллиардные долги и раздаёт новые невозвратные кредиты.Это всё делает не она. Но она кидается грудью на защиту этих чужих преступлений, рассказывая про «макарошки», сбалансированную диету и оздоровительный пост, просто потому что и она, в своём прекрасном Саратове, тоже член стаи, член преступной общероссийской властной банды.Теперь ее оперативно вышвырнули, вроде бы справедливость восторжествовала.Но разве в деле этой преступной стаи поставлена точка?Разве ГД и СФ, единогласно и в секунду проголосовавшие за право Путина воевать где угодно и когда угодно, не члены этой стаи?Разве любой из 1 миллиона 273-х тысяч чиновников, а количество их только растёт – вот сейчас еще собрались сделать Госкорпорацию по утилизации мусора – не защищают власть?Копеечные зарплаты сотрудников, списки и принуждение голосований за власть, подавление профсоюзов – что еще можно привести в доказательство спаянной стаи начальства, которое может и недовольно сегодняшним Путиным, но имеет от него свой кусочек.Наша героиня Соколова просто потеряла тормоза и поплатилась. Но скоро вы обнаружит её на какой-то новой должности, не хуже этой.Потому что в России острый дефицит специалистов в области занятости, труда и миграции.Но не наглости и совести.