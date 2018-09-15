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Нищенский прожиточный минимум и анатомия наглости

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Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области Наталье Соколовой, уже уволенной. Вот что она говорила и на чём настаивала в областной Думе: Увеличение прожиточного минимума на 288 рублей будет достаточно.

Нищенский прожиточный минимум и анатомия наглости


Для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3500 рублей в месяц.

На предложение самой пожить на 3500 ответила: «Я человек достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит».

Пообещала составить «сбалансированное и диетическое» меню на 3500 рублей.

Завила, что «макарошки стоят всегда одинаково», и добавила, что «еще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее».

PS. Доход самой Соколовой в 2017 году составил 2,3 миллиона рублей.

После этих заявлений Соколову уволили.

Но дело тут не в том, что ее уволили, а в вопросе, что за порода эти наши чиновники.

Вот эта тётка, она же прекрасно понимает, что на 3500 прожить нельзя. И она, собственно, произнося эти гнусные слова, говорит не о сумме, а о власти.

Она говорит о власти в том смысле, что перед ней данность: государство не может платить больше, чем эта позорная сумма. И наша чиновница говорит всю эту жуть, защищая власть. Что интересно, ее не заставлял всё это говорить Путин или какой-то местный губернатор. Она говорит это по своему желанию, чтобы защитить этот порядок узаконенной нищеты.

Но, по сути, она защищает, чужие преступления.

Это не она кормит Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазию и Ю. Осетию. Это не она воюет в Сирии, не она прощает миллиардные долги и раздаёт новые невозвратные кредиты.

Это всё делает не она. Но она кидается грудью на защиту этих чужих преступлений, рассказывая про «макарошки», сбалансированную диету и оздоровительный пост, просто потому что и она, в своём прекрасном Саратове, тоже член стаи, член преступной общероссийской властной банды.

Теперь ее оперативно вышвырнули, вроде бы справедливость восторжествовала.

Но разве в деле этой преступной стаи поставлена точка?

Разве ГД и СФ, единогласно и в секунду проголосовавшие за право Путина воевать где угодно и когда угодно, не члены этой стаи?

Разве любой из 1 миллиона 273-х тысяч чиновников, а количество их только растёт – вот сейчас еще собрались сделать Госкорпорацию по утилизации мусора – не защищают власть?

Копеечные зарплаты сотрудников, списки и принуждение голосований за власть, подавление профсоюзов – что еще можно привести в доказательство спаянной стаи начальства, которое может и недовольно сегодняшним Путиным, но имеет от него свой кусочек.

Наша героиня Соколова просто потеряла тормоза и поплатилась. Но скоро вы обнаружит её на какой-то новой должности, не хуже этой.

Потому что в России острый дефицит специалистов в области занятости, труда и миграции.

Но не наглости и совести.

Матвей Ганапольский






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  • 1 | 14.10.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор, вероятно, еще не знал, что саратовские министры ежегодно получали по 200 тысяч нигде не декларируемой "госпомощи"
При этом Саратовская область такая же, как и РБ дотационно-депрессивная территория с не хилым количеством коррупционных скандалов.
Кстати,а в нашей РБ саратовская практика "госпомощи" бедных башкирских министров тоже "имеет место"?



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  • 2 | 14.10.2018, 10:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Показательно но где уголовное дело и посадки.



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  • 3 | 14.10.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно "рассдледователь" гавнапольский нашел свой партбилет, или собрался в комсомольскую ячейку МБХ Медиа вступить, в расчете на то, что ему показалось, что в России больше дефицит министерш с "макарошками", чем у чистопородных хохлов?



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  • 4 | 14.10.2018, 10:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28691 | Рейтинг: -696,4
Бомжи вобще живут на нуле, ещё и водку пьют - и ничё



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  • 5 | 14.10.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му

Какая-то чушь...

Только идиоты начинают изгаляться над авторами статей.
А вот ты сам попробуй напиши, отрази все факты, доведи до людей.



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  • 6 | 14.10.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по сообщениям Бизнес-ФМ У нее рыбзавод, и семь бизнес предприятий.
Только у них во власти весь бизнес, хотя и запрещен законом.



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  • 7 | 14.10.2018, 10:46 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
5 написать статью да враз.Статуса у Меня нет .Я на УЖе -уже 3 года начинающий.



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  • 8 | 14.10.2018, 10:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Зулия бомжи максимум живут две зимы а третью либо замерзнут либо отравятся паленой водкой и в землю в братскую могилу.



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  • 9 | 14.10.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Не забудьте ,сейчас капитализм А мы просто с возможностями быть капиталистами.Общество равных возможностей и равенства.



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  • 10 | 14.10.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.10.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забудьте ,сейчас капитализм А мы просто с возможностями быть капиталистами.Общество равных возможностей и равенства.
_____________________
Матюша с конца 1980-х был рьяным сторонником вот такого дикого капитализма. Как и многие, он был уверен, что уж он-то с его умом и талантом точно станет олигархом типа Ходорковского или Абрамовича (да и происхождение подходящее). А из всех возможных талантов у Матюши оказался только один - обсерать Россию: хоть советскую, хоть буржуазную.
Вот он выходец с Украины, сейчас живёт на Украине, так и писал бы о проблемах Украины: коррупции, воровстве и дури украинских чиновников, нищете населения. Чего он всё о России? Мы и сами знаем, как живёт народ, что такое жить на копейки, знаем про самодурство и глупость чиновников. Зачем нам эти "письма издалека"?
Просто обсиранием России Матюша зарабатывает себе на жизнь, на бутерброд с икрой - за обсирание России платят её "друзья. Ничего другого Матюша не умеет, а жить хорошо хочется - не на 3,5 тысячи жить же "великому" Ганопольскому. А простых людей он презирает не меньше, чем саратовская дура министерша (кстати, найдите первое интервью Г.Р. Шафиковой - сколь там принеборежения к дояркам).



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  • 11 | 14.10.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Прожиточный минимум должен получать только безработный и то только в том случае, если у него нет иждивенцев! Работающий должен получать минимум 4-5 прожиточных минимума, только тогда у безработного появится желание где-нибудь работать, чтобы жить лучше! Соответственно пенсионер, выработавший 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, должен получать пенсию не меньше 2,5 - 3 прожиточных минимумов, выработавший меньший стаж - соответственно уменьшенную пенсию! Очень Опытный



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  • 12 | 14.10.2018, 12:56 | Автор: Герасим
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11 ОО ни кто не кому ни должен -капитализм на дворе не приспособился к рынку так в деревянный макентош и на Тимашевское.



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  • 13 | 14.10.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Родственница проживает в Саратове, недавно звонила, я говорю; -"Как там у вас дела, в саратовской губернии"?, она отвечает; -"Полная ж.па".



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  • 14 | 14.10.2018, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Не знаю как там в Саратовской губернии, но при правлении Хамитова стал чистить зубы вместо пасты порошком "мятный"
И это тоже неправильно при моих доходах.
Зубы чистит не паста или порошок, а щетка.
Всю оставшуюся невеселую жизнь буду помнить, что нищебродом меня сделал невразумительный вождь "страны башкир", член высшего совета правящей партии и бывший член горбиКПСС господин-таварисч-барин Хамитов.
Пойду приму 25 капель за "хорошую щетку" для Башкирии и в первую очередь для Уфы, замусоренной неуклюжими и вороватыми назначенцами хамитова.



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  • 15 | 14.10.2018, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Нищенский прожиточный минимум и анатомия наглости
****
У нас в Башкирии анатомия наглости -это ФК Уфа и ХК СЮ
Нищеброды нищей республики содержат долларовых миллионеров, имитирующих якобы вызывающую положительные эмоции игру чувств.
Газа нет,воды нет, канализации нет,дорог нет, транспорт делает нервы, доступности хорошего образования и медицины нет, работы нет, село спилось, а мы увлеченно смотрим футбол или танцуем с подскоками перед парижанами.
А тихо ху.. ею от патернализма и уровня любви к своему народу хамитова и его окружения!



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  • 16 | 14.10.2018, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.10.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не забудьте ,сейчас капитализм А мы просто с возможностями быть капиталистами.Общество равных возможностей и равенства.

---------------------

Все места уже распределены, передаются по наследству. "Золотая молодёжь" - это конченые мрази, которые уже пришли на смену бандюкам 90-х. Эта популяция зверьков выведена изолированно от общества и полностью оторвана от него.

Твой горький сарказм понятен, разумеется.



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