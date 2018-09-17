Хорошее начало: Министры задергались, отсидеться не получится

Первые на вылет. Радий Хабиров устроил разнос строителям и Минздраву. Исполняющий обязанности главы республики потребовал от силовиков разобраться со строительством медицинских объектов.Нынешний состав правительства на своем первом оперативном совещании с Радием Хабировым выглядел очень бледно. С большой долей вероятности скоро в отставку уйдут министры строительства и здравоохранения, а также курирующие вице-премьеры.– За три года построено 1,5 млн квадратных метров жилья. Это хорошо. Но где поликлиники? По всем нормативам на такие площади жилья положено построить шесть поликлиник. Но их нет. Почему с инвесторами и застройщиками не работали? Что это за инвесторы и почему они не обеспечили социальные объекты, надо внимательно посмотреть. И не только нам, но и МВД, – начал жестко спрашивать с министров глава региона.Под разнос попали и вице-премьеры. Выяснилось, что сегодня республика нуждается в открытии 50 ФАПов. Никто из министров и вице-премьеров не смог внятно объяснить, с чем связаны задержки строительства нового корпуса онкоцентра и кардиологического центра.– Про инвесторов вы рассказываете мне сказки. Вы, курирующий вице-премьер, не можете назвать инвестора, который будет строить кардиоцентр.Министр здравоохранения, мы на каком месте по онкологии? Вы говорите, что все хорошо, а СМИ и статистика говорят, что республика на третьем месте по смертности по онкологии. Люди приезжают в Уфу, неделями не могут попасть к врачу и умирают. А что за ситуация с орфанными пациентами? Вы говорите: «Проблемы нет», но мне приходят письма и приходили Рустэму Закиевичу. Люди умирают, дети умирают. А вот печали в ваших глазах не вижу, – при этих словах нового руководителя региона под землю захотел провалиться Анвар Бакиров.Радий Хабиров поинтересовался у министра здравоохранения, является ли он доктором медицинских наук и не лучше ли ему заниматься преподавательской деятельностью. Понятно, что после таких вопросов господину Бакирову придется писать заявление. Но отставка для него далеко не самое страшное. Хабиров прямо обратился к представителям Следкома с просьбой внимательнее отнестись к каждому смертельному случаю, а также к задержкам строительства объектов или поставки лекарств.Именно медицина стала едва ли не самой проблемной сферой региона. И похоже, что Радий Хабиров хорошо знает, что немалую роль в этом играет коррупционная составляющая. Кроме Анвара Бакирова, напрячься стоит и вице-премьеру Салавату Сагитову, который курировал социальную сферу.К концу совещания тон исполняющего обязанности главы республики стал совсем жестким. Члены правительства вставали по очереди, как-то неубедительно оправдывались, но вызывали раздражение. Уже в ближайшее время некоторым из них придется покинуть свои кабинеты.