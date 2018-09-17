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Хорошее начало: Министры задергались, отсидеться не получится

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Первые на вылет. Радий Хабиров устроил разнос строителям и Минздраву. Исполняющий обязанности главы республики потребовал от силовиков разобраться со строительством медицинских объектов.

Хорошее начало: Министры задергались, отсидеться не получится


Нынешний состав правительства на своем первом оперативном совещании с Радием Хабировым выглядел очень бледно. С большой долей вероятности скоро в отставку уйдут министры строительства и здравоохранения, а также курирующие вице-премьеры.

– За три года построено 1,5 млн квадратных метров жилья. Это хорошо. Но где поликлиники? По всем нормативам на такие площади жилья положено построить шесть поликлиник. Но их нет. Почему с инвесторами и застройщиками не работали? Что это за инвесторы и почему они не обеспечили социальные объекты, надо внимательно посмотреть. И не только нам, но и МВД, – начал жестко спрашивать с министров глава региона.

Под разнос попали и вице-премьеры. Выяснилось, что сегодня республика нуждается в открытии 50 ФАПов. Никто из министров и вице-премьеров не смог внятно объяснить, с чем связаны задержки строительства нового корпуса онкоцентра и кардиологического центра.

– Про инвесторов вы рассказываете мне сказки. Вы, курирующий вице-премьер, не можете назвать инвестора, который будет строить кардиоцентр.

Министр здравоохранения, мы на каком месте по онкологии? Вы говорите, что все хорошо, а СМИ и статистика говорят, что республика на третьем месте по смертности по онкологии. Люди приезжают в Уфу, неделями не могут попасть к врачу и умирают. А что за ситуация с орфанными пациентами? Вы говорите: «Проблемы нет», но мне приходят письма и приходили Рустэму Закиевичу. Люди умирают, дети умирают. А вот печали в ваших глазах не вижу, – при этих словах нового руководителя региона под землю захотел провалиться Анвар Бакиров.



Радий Хабиров поинтересовался у министра здравоохранения, является ли он доктором медицинских наук и не лучше ли ему заниматься преподавательской деятельностью. Понятно, что после таких вопросов господину Бакирову придется писать заявление. Но отставка для него далеко не самое страшное. Хабиров прямо обратился к представителям Следкома с просьбой внимательнее отнестись к каждому смертельному случаю, а также к задержкам строительства объектов или поставки лекарств.

Именно медицина стала едва ли не самой проблемной сферой региона. И похоже, что Радий Хабиров хорошо знает, что немалую роль в этом играет коррупционная составляющая. Кроме Анвара Бакирова, напрячься стоит и вице-премьеру Салавату Сагитову, который курировал социальную сферу.



К концу совещания тон исполняющего обязанности главы республики стал совсем жестким. Члены правительства вставали по очереди, как-то неубедительно оправдывались, но вызывали раздражение. Уже в ближайшее время некоторым из них придется покинуть свои кабинеты.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 16.10.2018, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"УЖ" как и "Препод" мгновенно переобулся.



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  • 2 | 16.10.2018, 09:08 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
Стоило бы сначала изучить бюджет, проверять, как сходятся концы с концами. Потом уже вылить свои имоции, работать на публику.
А то получится как в сказке, как сшить из одной шкуры семь шапок.
================
"Жадный богач", по сказке С. Михалкова "Жадный Вартан"

С овечьей шкурой к скорняку
Зашел Вартан-сосед:
- Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?

- Могу! - сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.

- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьешь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идет! - сказал скорняк.

Когда заказчик через день
За шапками пришел,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол.

- Да разве это мой заказ? -
Вскричал в сердцах Вартан. -
Когда ты шапки мне кроил,
Ты был, должно быть, пьян?

Что с ними делать мне теперь?
Куда прикажешь деть?
Ведь ни одну из них нельзя
На голову надеть!

- Но ты же сам того хотел! -
Сказал в ответ скорняк. -
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!



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  • 3 | 16.10.2018, 09:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +0,8
Зачистка поляны. надеюсь и уголовные дела на снятых заведут со всеми вытекающими. Хорошее начало. Возьмутся и за СМИ.



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  • 4 | 16.10.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сагитов С. и Шафикова А. две подружки - следующие на вылет !!!



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  • 5 | 16.10.2018, 09:31 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35379 | Рейтинг: +5827,8
Минкульт, Мин. молодежной политики и спорта= всех гнать. Пользы никакой.



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  • Гость
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  • 6 | 16.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритович !
Наведите порядок в министерстве культуры ! Министр культуры Шафикова А. вообще не понимает что делает . Министерство погрязло в судах и скандалах. Национальный вопрос в министерстве стоит очень остро . Увольняет лучших специалистов. Артисты уезжают в другие регионы , потому что не дает здесь работать . Ставит не компетентных директоров в театры и в учебные заведения . Везде кричала, что она лучшая подруга Гульшат Хамитовой и ей все можно .



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5

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  • Участник
  •  
  • 7 | 16.10.2018, 09:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11461 | Рейтинг: -1854,1
2 | 16.10.2018, 09:08 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +809,3

Стоило бы сначала изучить бюджет, проверять, как сходятся концы с концами. Потом уже вылить свои имоции, работать на публику.
А то получится как в сказке, как сшить из одной шкуры семь шапок.
________________________________________
Короче стоило бы развести волокиту.
Неоднократно убеждался, что не сделано сразу, не будет сделано никогда.



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  •  
  • 8 | 16.10.2018, 09:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +0,8
Путин В В укрепился. Зачистка началась . Если не хватает 400 тысяч гвардейцев пусть даст полномочия Нам союзу офицеров Мы поможем.У Нас опыт будь будь.



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0

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  • Участник
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  • 9 | 16.10.2018, 09:52 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
7 | 16.10.2018, 09:42 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11455 | Рейтинг: -1854,4
2 | 16.10.2018, 09:08 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6741 | Рейтинг: +809,3

Стоило бы сначала изучить бюджет, проверять, как сходятся концы с концами. Потом уже вылить свои имоции, работать на публику.
А то получится как в сказке, как сшить из одной шкуры семь шапок.
________________________________________
Короче стоило бы развести волокиту.
=================

Понятно, он хочет доказать, кто в доме хозяин. Но без перекройки бюджета у него ничего не получится. Убрать ненужные траты. Пойти Путину с челобитной, просить денег. Авось даст (может и по шапке).
Шкапчик то пустой.



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  • 10 | 16.10.2018, 09:54 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35379 | Рейтинг: +5827,8
9 | 16.10.2018, 09:52 | Автор: Гунн

Шкапчик то пустой.

===============Ага. А профицит? А мильярды на набережную?



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  • 11 | 16.10.2018, 10:03 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
10 | 16.10.2018, 09:54 | Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35369 | Рейтинг: +5827,5
9 | 16.10.2018, 09:52 | Автор: Гунн

Шкапчик то пустой.

===============Ага. А профицит? А мильярды на набережную?
================================================

Я и говорю, убрать ненужные траты, пересмотреть состав кабмина, снизить размеры разных выплат министрам, всяким тамошним клеркам.



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  • 12 | 16.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начал ожидаемо. С разносов. По андроповско-путински. Значит дальше окриков и сучения ножками дело не пойдет.
Денег на закупку лекарств и стройки медобъектов дай сначала, Хабиров. Урезали расходы на все, кроме себя любимых и поддерживающих силовиков, а требуют по максимуму. У нас не Техас. ВВП которого больше ВВП России.



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  • 13 | 16.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пусть даст полномочия Нам союзу офицеров Мы поможем.У Нас опыт будь будь.
-----
Опять на Останкино собрались? Здорово вас Ельцин потрепал после этого.



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0

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  • 14 | 16.10.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всех без исключения в места не столь отдаленные!!!



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  • 15 | 16.10.2018, 10:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +0,8
Опечатывать и арестовывать счета фигурантов .Проверять .Недостающие найти при обысках на квартирах фигурантов и Их родственников. И всех на стройки капиталистического хозяйства.



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  • Гость
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  • 16 | 16.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.10.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всех без исключения в места не столь отдаленные!!!
+++++++++++++++

Работать кто будет?



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2

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  • 17 | 16.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько на УЖе писали об отсутствии нормальной команды у Хамитова и о комплексном подходе к любому вопросу развития экономики, социальной жизни и построения гражданского общества- никому ничего не было надо. Сидение черных людей в креслах проплачено, острые вопросы можно заболтать, а надоедливых урезонить заказной посадкой.
Так вела себя даже первая леди на гастролях в Уфе, "проездом из Испании в Москву".
Так позорить башкирский народ- надо очень сильно любить деньги и власть и не уважать простых людей Башкирии.



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  • 18 | 16.10.2018, 10:15 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1768 | Рейтинг: +440,4
Народ! Ну что же это такое ? Сколько мы всё это будем терпеть? На выезде из Сипайлово собираются огромные пробки ! Утром невозможно выехать ,а вечером заехать ! Сколько это будет продолжаться ? Полиция там стоит только для проверки пьяных ! И стоят они там только в выходные и только для проверки пьяных , выявления нетрезвых или с похмелья элементов ! Через дорогу к ТЦ Планета есть светофор,один человек переходит сто человек его ждёт !!! Разве трудно построить подземный переход?! Переход между ТЦ Планета и поселок Тужиловка, трудно !?
Сколько мы всё это будем терпеть ? Малые рынки никто не проверяет и проверять не собираются ! Сегодня зашёл на корсо хотел купить курник ,а по разносу тараканы ползают , причём такие большие и красивые !!! Это говорит только о том что малые рынки никто не проверяет и проверять не хотят !! Сколько это можно терпеть !? Асфальт постелили все водители смеются , ладно бы на один сезон хватило ! Эти криворукие даже колодцы не смогли нормально установить! Получились как маленькие ямки ! Сколько мы всё это будем терпеть ?



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  • 19 | 16.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пусть даст полномочия Нам союзу офицеров Мы поможем.У Нас опыт будь будь.
-----
Опять на Останкино собрались? Здорово вас Ельцин потрепал после этого.
+++++++++++++++++++++
Хотят определить, в чем разница меду ВВ и Росгвардией....



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  • 20 | 16.10.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритович !
Наведите порядок в министерстве культуры ! Министр культуры Шафикова А. вообще не понимает что делает . Министерство погрязло в судах и скандалах. Национальный вопрос в министерстве стоит очень остро . Увольняет лучших специалистов. Артисты уезжают в другие регионы , потому что не дает здесь работать . Ставит не компетентных директоров в театры и в учебные заведения . Везде кричала, что она лучшая подруга Гульшат Хамитовой и ей все можно .
__
Еще в театре кукол и вокруг него и в Конгресс-холле.



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