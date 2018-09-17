С бакировщиной в медицине Башкирии покончено. Будут ли посадки?

Анвар Бакиров, «непотопляемый» министр здравоохранения Башкирии, ушел в отставку. Утром он был подвергнут критике со стороны нового руководителя республики – Радия Хабирова, а вечером ушел в отставку.Анвар Бакиров не раз оказывался на волоске от увольнения еще во время правления Хамитова. За время его деятельности на посту министра произошло многое - провал с лекарственным обеспечением льготников, оптимизация роддомов, закрытие ФАПов, отсутствие реакции на удручающее состояние медицины в Башкирии.Известно еще, что только за 2018 год Анвар Бакиров уходил в шесть отпусков и постоянно был в командировках. Из-за этого экс-министр почти не появлялся на публике, не общался с прессой, не реагировал на информацию о проблемах пациентов, не высказался он и о просроченном инсулине детям.Ранее Анвара Бакирова критиковал Рустэм Хамитов, даже увольнял за профнепригодность, однако позже восстановил в должности. В связи с этим у Бакирова появилась кличка «непотопляемый».По мнению источников ProUfu.ru, за Анвара Бакирова вступалась Гульшат Хамитова.После отставки Хамитова врио главы РБ Радий Хабиров устроил Бакирову разнос, раскритиковав его за очереди в больницах, нехватку медработников, дефицит медикаментов. Кроме того он посоветовал ему идти преподавать - известно, что Анвар Бакиров кроме работы министром «успевал» заведовать кафедрой БГМУ и работать преподавателем.После такой критики к вечеру Бакиров подал в отставку.