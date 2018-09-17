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С бакировщиной в медицине Башкирии покончено. Будут ли посадки?

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Анвар Бакиров, «непотопляемый» министр здравоохранения Башкирии, ушел в отставку. Утром он был подвергнут критике со стороны нового руководителя республики – Радия Хабирова, а вечером ушел в отставку.

С бакировщиной в медицине Башкирии покончено. Будут ли посадки?


Анвар Бакиров не раз оказывался на волоске от увольнения еще во время правления Хамитова. За время его деятельности на посту министра произошло многое - провал с лекарственным обеспечением льготников, оптимизация роддомов, закрытие ФАПов, отсутствие реакции на удручающее состояние медицины в Башкирии.

Известно еще, что только за 2018 год Анвар Бакиров уходил в шесть отпусков и постоянно был в командировках. Из-за этого экс-министр почти не появлялся на публике, не общался с прессой, не реагировал на информацию о проблемах пациентов, не высказался он и о просроченном инсулине детям.

Ранее Анвара Бакирова критиковал Рустэм Хамитов, даже увольнял за профнепригодность, однако позже восстановил в должности. В связи с этим у Бакирова появилась кличка «непотопляемый».

По мнению источников ProUfu.ru, за Анвара Бакирова вступалась Гульшат Хамитова.

После отставки Хамитова врио главы РБ Радий Хабиров устроил Бакирову разнос, раскритиковав его за очереди в больницах, нехватку медработников, дефицит медикаментов. Кроме того он посоветовал ему идти преподавать - известно, что Анвар Бакиров кроме работы министром «успевал» заведовать кафедрой БГМУ и работать преподавателем.

После такой критики к вечеру Бакиров подал в отставку.

ПроУфу
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  • 1 | 16.10.2018, 09:24 | Автор: Герасим
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Судить -конфискация имущества и на стройки капиталистического хозяйства на крайнем севере .



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  • 2 | 16.10.2018, 09:35 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
Бакиров кроме работы министром «успевал» заведовать кафедрой БГМУ и работать преподавателем.
===============
Стало быть он не был уверен в устойчивости министерского кресла. Понимал, что в цепи цепочке медобслуживания населения он будет крайним.

Самодержец прекрасно понимает пагубность экономии средств на медицине. Но не находит нужным изменить эту ситуацию.



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  • 3 | 16.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Обратите внимание на лицо премьера на совещании у главы.
Кажется, все чувства- от животного страха до лакейской лести написаны на угодливом лице.
В Японии снятие министра означает отставку всей отстойной "команды" правительства.



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  • 4 | 16.10.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Методично разваливают медицину, а потом ищут волшебника-стрелочника, чтобы тот все поставил на нужные рельсы.



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  • 5 | 16.10.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Слава Богу! Дождались! Я сам работаю в системе здравоохранения более 20 лет, и в последние годы стало очень заметно, что медицина начала работать не во блага больного , а во благо хороших цифр. У министра было несколько приближенных главных врачей клиник, которые жили и действовали как бояре! Им ни кто не Указ! Творили что хотели! И все это за счет здравоохранения районов Республики Башкортостан! Все объемы на оказание медицинской помощи только им, страховые компании их не трогают, повышающие коэффициенты на финансирование только им! Необходимо проверить еще такие больницы, как РКБ им.Куватова, РДКБ, РКЦ, РОД, 21 и 18 больницы. Необходима проверка КСП РБ в этих клиниках и вывести их на чистую воду!



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  • 6 | 16.10.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.10.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава Богу! Дождались! Я сам работаю в системе здравоохранения более 20 лет, и в последние годы стало очень заметно, что медицина начала работать не во блага больного , а во благо хороших цифр. У министра было несколько приближенных главных врачей клиник, которые жили и действовали как бояре! Им ни кто не Указ! Творили что хотели! И все это за счет здравоохранения районов Республики Башкортостан! Все объемы на оказание медицинской помощи только им, страховые компании их не трогают, повышающие коэффициенты на финансирование только им! Необходимо проверить еще такие больницы, как РКБ им.Куватова, РДКБ, РКЦ, РОД, 21 и 18 больницы. Необходима проверка КСП РБ в этих клиниках и вывести их на чистую воду!
+++++++++++++++++++++
Это называется скрестить ужа и ежа. Совместит неразвитой Капитализм с развитым Социализмом.
Может лучше будет повторить европейский путь?



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  • 7 | 16.10.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Как-то писал о переезде из Уфы в Тюменскую область семейной пары врачей.
Муж- хирург на просьбу разобраться с шовными материалами услышал от главного фразу: кому не нравится мои требования, может идти на все четыре стороны, но в Уфе вам работы не будет.
При этом главный был его однокурсником, некой, но определенной национальности.
Уверенные в себе и собственных возможностях врачи снялись и уехали туда, где им были рады.
За три года построили трешку в Стрельне и больше в Башкирию после 10 летнего контракта никогда не вернутся.
Детей планируют учить в Питере, там же дожить и доработать до пенсии
А главный так и продолжал проводить многочисленные совещания со словами, которые он услышал от министра: кому не нравится, можете увольняться.
Кому в Уфе от такого стиля руководства министра и приближенных стало лучше?
Так , было дело, г-н "няф-няф", - наш придворный "друг" семьи якобы министра,теперь уже б/у?



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  • 8 | 16.10.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Необходимо проверить еще такие больницы, как РКБ им.Куватова, РДКБ, РКЦ, РОД, 21 и 18 больницы. Необходима проверка КСП РБ в этих клиниках и вывести их на чистую воду!
***
Добавлю к списку: Республиканский тубдиспансер и его Шафрановский санаторий, Абзелиловскую, Хайбуллинскую и Белорецкую ЦРБ.



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  • 9 | 16.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо не только министрам "пендель" под зад, но и их "кумовьям" в низовых структурах, главврачи больниц их замы и т.п.



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  • 10 | 16.10.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Добавлю к списку: Республиканский тубдиспансер и его Шафрановский санаторий, Абзелиловскую, Хайбуллинскую и Белорецкую ЦРБ.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Про Белорецкую ЦРКБ молчу вообще, больница уничтожена дальше некуда! Больной умирает в стационаре - оформляют смерть на дому. В стационаре пропускают прободную язву, упорно лечат стенокардию. В кардиологическом отделении лечат больного лекарствами приобретенными за счет больного. Врачей не осталось.Прием в поликлинике вместо терапевтов ведут фельдшера.У главного врача Кустова Е.В. замашки гестаповца, как ему таким не быть если покровители такие как, Миронов В.Г., Карепанов Е.В. и Премьер министр РБ Марданов.



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  • 11 | 16.10.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрите медицину в районах. В ЦРБ врачи старческого возраста, неряшливо одеты, многие имеют инвалидность - самим требуется лечение, иной раз пришедшие за помощью граждане выглядят здоровее лечащего врача



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  • 12 | 16.10.2018, 12:02 | Автор: Беглец
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9 | 16.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо не только министрам "пендель" под зад, но и их "кумовьям" в низовых структурах, главврачи больниц их замы и т.п.
""""""""""
""""""""""
""""""""""
""""""""""
""""""""""
"Заслужил пенделя Чишминский главврач Яппаров, но ИО министра теперь его племяш Яппаров. Пендель отменяется по родственным причинам.



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  • 13 | 16.10.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Много сейчас "грязной" работы по всем отраслям РБ, надо чистить эти авгиевы конюшни! Справится ли наш Геракл с этим до сентября 2019 года? Думаю, что не справится! Наведёт только косметический лоск небольшой и на этом успокоится! Очень Опытный



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  • 14 | 16.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Много сейчас "грязной" работы по всем отраслям РБ! Надо чистить эти авгиевы конюшни! Справится ли наш Геракл с этим? Думаю, что вряд ли! Наведёт небольшой косметический ремонт до сентября 2019 года и всё! Очень Опытный



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  • 15 | 16.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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В здравоохранении прогресса не ждать, министр здр.расстрельная должность по любому



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  • 16 | 16.10.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 16.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В здравоохранении прогресса не ждать, министр здр.расстрельная должность по любому

****
не по любому! только за заслуги!



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  • 17 | 16.10.2018, 12:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28704 | Рейтинг: -696,1
" Будут ли посадки?"
----------------------
Чиновники трясутся, сами губернаторы со страхом ждут "черной метки"

"А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить"

Хотя бы один возмутился, потребовал объяснений, отказался уходить по собственному.
Единственный раз Муртаза Рахимов заартачился - "илемне бирмəйем" - Но Путин умеет уговаривать, знает куда в какую болезненную точку нажать. Даже героический Аушев безропотно ушел.

И только один Владим Владимыч, непогрешимый, нерушимый, типа Александрийского столпа.

Отставным губерам обеспечен золотой парашютик - реальный уговариватель.

"А жаловать своих холопов мы всегда были вольны"

Взял и наградил побитых чиновников Пака и Гайсина - ни за что ни про что.

Кому опала, а кому милостей государевых - как карта ляжет.



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  • 18 | 16.10.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.10.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Много сейчас "грязной" работы по всем отраслям РБ, надо чистить эти авгиевы конюшни! Справится ли наш Геракл с этим до сентября 2019 года? Думаю, что не справится! Наведёт только косметический лоск небольшой и на этом успокоится! Очень Опытный





14 | 16.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Много сейчас "грязной" работы по всем отраслям РБ! Надо чистить эти авгиевы конюшни! Справится ли наш Геракл с этим? Думаю, что вряд ли! Наведёт небольшой косметический ремонт до сентября 2019 года и всё! Очень Опытный
++++
Господин ОО!
Уверяю, как специалист, - при вашем геморрое рекомендую тужиться только один раз.



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  • 19 | 16.10.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Г-н Кустов -может и главный по-кумовству, но не врач точно. Врачом становятся после ночных дежурств, выхаживаний,исправления ошибок, развития профессиональной интуиции,переподготовок, смертей и операций, умения говорить с больным и его родственниками лет эдак через 10 минимум.
Кустов -два года то-ли лечил, то-ли не лечил мозоли, грибок и чирьи у солдат.
А бойцы- это узкая отборная категория населения. 99% массовых заболеваний у них не встречается.
Так что полный провал медпомощи в Белорецком р-не при красивых внешних декорациях- это яркое проявление ублюдочной карепановщины.
Эта семья и торговцев живет по принципу- быть у колодца, да не напиться?
Дураки не мы, мы не дураки, чтобы работать на "дядю"



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  • 20 | 16.10.2018, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеемся на Хабиролва Р.Ф. что он наведет порядок с здравоохранением Белорецкого района! Уберет с руководства районом Верхне - Авзянских! Хватит руководство района передавать по наследству и кумовству. Кустов Е.В. тоже сейчас примкнулся к ним, у него отчим сам Карепанов , серый кардинал всего района! Здравоохранение района уничтожена! Если сейчас не принять меры, то в последующем только будет хуже!



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