Счетная палата предупредила о резком росте цен на бензин

Из-за повышения акцизов на топливо, запланированного на 1 января 2019 года, цены на бензин могут вырасти на 15%.Счетная палата прогнозирует резкий скачок цен на бензин в России с 1 января 2019 года, следует из заключения на проект бюджета 2019–2021 годов. К росту цен, по мнению ведомства, приведет повышение акцизов на топливо в 1,5 раза, которое запланировано на начало следующего года.Мера планировалась правительством России еще в июле этого года, однако из-за существенного подорожания бензина на фоне роста цен на нефть и слабого рубля, ее введение было отложено. Как ожидают эксперты, новое повышение спровоцирует увеличение цены за литр бензина на 15%.Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что повышение акцизов к сильному росту цен не приведет.