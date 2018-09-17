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Счетная палата предупредила о резком росте цен на бензин

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Из-за повышения акцизов на топливо, запланированного на 1 января 2019 года, цены на бензин могут вырасти на 15%.

Счетная палата предупредила о резком росте цен на бензин


Счетная палата прогнозирует резкий скачок цен на бензин в России с 1 января 2019 года, следует из заключения на проект бюджета 2019–2021 годов. К росту цен, по мнению ведомства, приведет повышение акцизов на топливо в 1,5 раза, которое запланировано на начало следующего года.

Мера планировалась правительством России еще в июле этого года, однако из-за существенного подорожания бензина на фоне роста цен на нефть и слабого рубля, ее введение было отложено. Как ожидают эксперты, новое повышение спровоцирует увеличение цены за литр бензина на 15%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что повышение акцизов к сильному росту цен не приведет.








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  • 1 | 16.10.2018, 09:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +0,8
Будите ездить на ишаках . Жить будут ишаки на балконе .



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  • Участник
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  • 2 | 16.10.2018, 09:29 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6744 | Рейтинг: +809,7
Нет чтобы ввести прогрессивное налогообложение. Неззя трогать устои вертикали власти.
Как появляется нехватка денег, путем повышения всякого рода акцизов начинают обирать собственный народ.



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  • 3 | 16.10.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему простой работяга при низкой зарплате, постоянном повышении цен как то выживает. Почему тогда нефтяники воют, что сверхдоходов лишаются? Ну да у нас вся промышленность это нефть да газ.



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  • Гость
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  • 4 | 16.10.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение цены топлива тянет за собой целую цепочку повышений на товары и услуги и всё это ложится на плечи простого народа непомерным грузом! Очень Опытный



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  • 5 | 16.10.2018, 22:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Зато царя безумно любите Так вам и надо Может и пробки на дорогах закончатся



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  • 6 | 17.10.2018, 02:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28704 | Рейтинг: -696,1
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ssiia-sotret-armiiu-ukrainy-s-lica-zemli-5bc5c6fc2667aa00ab8
cb893
Сегодня

Если завтра война: Россия сотрет армию Украины с лица земли

Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что уже просчитал потери Украины в случае настоящей войны с Россией. По его словам, за первые же сутки погибнут не менее 10000-12000 украинцев.

"По нашим расчетам и прогнозам, в начале проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тыс. человек",- рассказал он в интервью "Голосу Украины". Также военный заявил, что потери будут "страшными" и в случае полноценной войны Киеву придется "забривать" всех мужчин, чтобы "сформировать новые военные части и развернуть дополнительные группировки войск".

Ранее Муженко заявлял об опасениях нападения России "отовсюду" - по его мнению, находящаяся на востоке Россия может напать "с Юга, Запада, Севера", а также чуть ли не из-под земли и из космоса.

Также начальник Генштаба Украиы заявил, что с начала проведения "АТО" Украина уже получила "3064 погибших от всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие ВСУ, из этого числа - 2148 - это боевые потери". Данные цифры, впрочем, эксперты считают заниженными.

В конце ноября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшие два года Киев проведет «деоккупацию» Донбасса силами Нацгвардии" и клялся, что Украина проведет силовое возвращение Крыма.

"Ранее командир батальона «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что если Россия захочет, она сможет изменить ситуацию на Юго-Востоке Украины за одну секунду и в случае перевода конфликта Москвой в горячую стадию украинская армия снова "умоется кровью",- сообщалагазета "Взгляд".



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