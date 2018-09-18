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Неэтичный список конкурсантов на пост мэра Уфы

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Власти заявляли, что не будут его публиковать по "этическим соображениям". Вчера во второй половине дня на сайте уфимского горсовета был опубликован полный список претендентов на участие в конкурсе на замещение должности сити-менеджера Уфы. Ранее в конкурсной комиссии заявляли, что по "этическим соображениям" не будут этого делать и обещали опубликовать список допущенных до конкурса лишь после 22 октября.

Неэтичный список конкурсантов на пост мэра Уфы


Решение комиссии подверглось резкой критике со стороны СМИ и общественности. Одна из участниц конкурса, координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила в прокуратуру Уфы заявление, в котором потребовала обязать конкурсную комиссию немедленно опубликовать фамилии и имена всех 29 претендентов, успевших подать заявки. Чуть позже газета "Коммерсант-Башкортостан" опубликовала инсайдерскую информацию с полным списком конкурсантов.

Среди подавших заявки на участие в конкурсе есть политики, общественники и журналисты: руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов, генеральный директор ООО "Газ-сервис", депутат Госсобрания республики от КПРФ Рустам Хафизов координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, юрист, секретарь Совета аксакалов РБ Рамиля Саитова, исполнительный директор башкирского отделения организации предпринимателей "Опора России" Тимур Лукманов, заместитель главного редактора ООО "Регион медиа" Наталья Вязовкина.

В числе претендентов на мэрское кресло есть также чиновники: заместитель главы администрации Калининского района Уфы Руслан Нуртдинов, заместитель главы администрации Кировского района Уфы Олег Котов, начальник юридического отдела администрации Бирского района Рустам Мирзаянов, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин. Представлены также предприниматели, менеджеры корпораций, представители сферы образования и безработные.

Среди претендентов эксперты выделяют персону заместителя гендиректора ПАО "Газпром-Газораспределение-Уфа" Ульфата Мустафина, который, по их данным, является кандидатурой, согласованной с новым главой республики Радием Хабировым.

— Это решение может показаться странным, но в логике Радия Хабирова оно абсолютно верное, — считает политтехнолог Андрей Потылицын. — Новый глава региона выдвигает на пост сити-менеджера столичного города человека, который на самом деле не входит ни в одну из групп влияния и в то же время знаком с Хабировым (Ульфат Мустафин в 2003-2008 годах, когда Радий Хабиров руководил администрацией президента республики, возглавлял финансово-хозяйственное управление администрации. — "Idel.Реалии"). Его характеризуют как крепкого хозяйственника. У него есть административный опыт работы в госорганах — уфимской мэрии, администрацией президента, в управлении Росатомнадзора. Если он получит поддержку республиканской власти, а он, по всей видимости, ее получит, он сможет спасти город от надвигающегося финансового банкротства, как-то разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками, решить другие острые проблемы, например, с тем же транспортом. Поэтому главная его задача — контакт с республиканской администрацией, прежде всего, с главой региона.

Артур Асафьев

***

Лилия Чанышева обжаловала в прокуратуру закрытость конкурса на должность мэра Уфы

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила в прокуратуру Уфы заявление, в котором обжаловала "предельно закрытый", по ее мнению, порядок проведения конкурса на должность сити-менеджера столицы Башкортостана.

Активистка сама является участницей конкурса и ее возмутило, что конкурсная комиссия после завершения приема документов не опубликовала полный список претендентов на пост мэра, с указанием их имен, фамилий и занимаемых должностей.

Напомним, что вчера завершился прием документов от претендентов на должность мэра Уфы. По данным пресс-службы уфимского горсовета, заявки успели подать 29 человек, при этом в конкурсной комиссии заявили, что не будут публиковать данные о кандидатах "по этическим причинам".

— Конкурс на такой важный пост, по определению, является открытым,публичным, мы все представили множество документов, в том числе согласие на обработку и распространение наших персональных данных, — сказала "Idel.Реалии" Лилия Чанышева. — Граждане имеют право знать, кто претендует на пост сити-менеджера города-миллионника, столицы республики. Зная склонность наших властей к различным махинациям, я считаю, что готовится нарушение порядка проведения конкурса, в рамках которого конкурсная комиссия до 22 октября (дата заседания комиссии по допуску претендентов до участия в конкурсе) негласно сможет принять документы от других претендентов. Потом он вдруг появится в числе участников, и чиновники скажут, что он подал заявку в положенное время. Поэтому я прошу прокуратуру обязать конкурсную комиссию немедленно опубликовать фамилии и имена всех 29 претендентов, успевших подать заявки.

Закрытость процедуры проведения конкурса подтвердил еще один его участник, лидер местного отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов.

— Документы в комиссии принимали, буквально, "по-партизански". Когда я расписывался в журнале приема документов, я попытался посмотреть в предыдущих графах, кто мой соперник. Так сотрудница быстро закрыла бумажкой половину журнала, — со смехом рассказал Хакимов.

Основная интрига сейчас состоит в том, кандидатура какого претендента на пост мэра согласована, по существующим политическим понятиям, с новым главой республики Радием Хабировым. В ряде республиканских СМИ вчера вечером появилась инсайдерская информация, что таким человеком может быть заместитель гендиректора ПАО "Газпром-Газораспределение-Уфа" Ульфат Мустафин.

Сам конкурс, который пройдет в формате собеседования, состоится 29 октября. В этот же день горсовет своим решением назначит победителя сити-менеджером города, после чего с ним будет подписан контракт на срок полномочий совета.

Артур Асафьев








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  • 1 | 17.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Что за "Этические" соображения?
В смысле, на сладкое место прут все кому не лень?



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  • 2 | 17.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему меня нет тв списке кандидатов? Я тоже хочу бабло попилить...



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  • 3 | 17.10.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, как на западе происходят такие выбора?
Чтобы каждая кухарка задумалась стать Мэр-ом, и это в полном серьезе. Это что, национальный менталитет, или просто дурость, тупость и идиотизм, ил же потеря ориентации?



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  • 4 | 17.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Ух ты! И эта сволочь Тимур Лукманов тут!

Это же махровый фашист, руководивший избиением стариков на площади перед Горсоветом в 2005-ом



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  • 5 | 17.10.2018, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35388 | Рейтинг: +5828,7
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, побывав на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым, рассказал, что он попросил врио руководителя региона «достроить мечеть». Муртаза Губайдуллович признался, что у него «душа болит» за брошенную стройку мусульманского храма на пересечении Коммунистической улицы и проспекта Салавата Юлаева, который мог бы стать главной мечетью Уфы.

===================Душа болит? Позвони Уральчегу- пусть приедет и достроит. Зачтётся в срок.
Истинно верующих 6%. К чему такой ажиотаж? Религиозность- признак невежества и необразованности. Бабаю это простительно, а вот уфимцев не мешало бы спросить: что лучше и полезнее - поликлиника или культовое заведение?



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  • 6 | 17.10.2018, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35388 | Рейтинг: +5828,7
И, если церковь отделена от государства, чем может помочь государство (в лице ВРИО)?
Только добрыми советами и пожеланиями. Иначе- уголовное преступление- незаконное использование государственных средств и злоупотребление должностными полномочиями.



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  • 7 | 17.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Думаю,что в город вернется Ялалов И.И. и поведет нас к успехам.



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  • 8 | 17.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаю,что в город вернется Ялалов И.И. и поведет нас к успехам.
+++++++++++++++++++++



Каким успехам? Напомни пожалуйста, желательно списком.



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  • 9 | 17.10.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот список (по крайней мере, упомянутый в статье) не только неэтичен, но и странен с точки зрения национального состава. В Уфе большинство населения составляют русские (около 50%). Город основан русскими. А вот из 11 фамилий, только 2 принадлежат русским. Так не должно быть. Это оскорбительно.



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  • 10 | 17.10.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слово ГАЗ два раза засветились в статье. "Газ-сервис" и "Газпром-газораспределение-Уфа".



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  • 11 | 17.10.2018, 11:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
5 Юра Мы все верующие .Одни верят что Бог есть а другие верят что его нет. На ворованные деньги и мечеть не строиться Бабай и мавзолей Себе строит. Россия застроена мечетями церквями синагогами и супер маркетами Их в обще сложности больше чем детских садов и школ. Взял бы дома построил для Тех кого ограбил и раздал даром тогда можно было назвать улицу именем Бабая. Азохен вей.



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  • 12 | 17.10.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Ух ты, и аксакал Рамиля Саитова в этом списке)) Заживем ведь.



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  • 13 | 17.10.2018, 11:23 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
Аттракцион под названием конкурс в разгаре. Победит тот кто больше отстегнет . Но пасаран.



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  • 14 | 17.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Вязовкина то куда лезет? Ни одной статьи без ошибок написать не может! В мэры она собралась!



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  • 15 | 17.10.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Мэром города Уфы необходимо всенепременно выдвинуть и избрать бомжа какого-нибудь с высшим образованием. Он проблемы города знает изнутри и пользу принесет немалую, нежели все претенденты в списке вместе взятые.



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  • 16 | 17.10.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Бросьте смеяться, господа!
Эта ситуация очень даже не смешна.
Какой из М. "эффективный менеджер" при таком количестве аварий газовых сетей и самых низких показателях газоподведения и газопользования в ПриФО?
Даже в Уфе есть улицы без газа.
Самое маленькое количество индивидуальных тепловых пунктов на газе в квартирах уфимцев.
Минимальное количество СНТ с газоподведением.
Только что правительство РБ приняло очередной план помощи "Газпромраспределению"
Если кандидаты добьются независимого аудита, то место М. может определится естественным путем.



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  • 17 | 17.10.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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То ,что сделано Ялаловым в городе и республике делаются столетиями.Уфа стала поистине лучшим городом России и Европы.Он являясь потомком Салавата Юлаева будет идальше трудится во благо родины и людей.Предлагаю аэропорт назвать его именем и проспект октября тоже его именем и один из районов его именем и футбольную команду его именем.



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  • 18 | 17.10.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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"начальник юридического отдела администрации Бирского района Рустам Мирзаянов"

****
Социальных корней с Уфой, как и подавляющее большинство кандидатов, не имеет, городского хозяйства не знает, трамвай видел в кино.
Так зачем ему эти понты?
Вернее зачем ему эти мозги с таким самомнением?
Такому скажут сверху- ездить на машине с квадратными колесами- и он сделает всё чтобы его персональная машина была с квадратными колесами.
Скажут: встань на перекрестке с палочкой- ведь, не задумываясь, встанет?



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  • 19 | 17.10.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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7-му

Ялалов, сподвижник хабирова (а его роль огромна) в претворении их общего проекта по изгнанию хамитова, вернется премьером, в крайнем случае главой администрации главы РБ (не завтра, ночуть погодя)



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  • 20 | 17.10.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет Мустафин.
И это вижу теперь точно.
Админ не просто так не пропускает сомнения в его компетентности.
Тов прапорщик!
Вы раскрыли интересы истинных хозяев Башбундесссайта
Плохая работа, даже хуже ялаловской, будущей уфимской мэрии будет на вашей совести.
Уфу от коррупции, разрухи и отсталости спасут только прямые выборы мэра, независимого от мнения ветеранов горбипартии в большой белой юрте



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