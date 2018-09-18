Неэтичный список конкурсантов на пост мэра Уфы

Власти заявляли, что не будут его публиковать по "этическим соображениям". Вчера во второй половине дня на сайте уфимского горсовета был опубликован полный список претендентов на участие в конкурсе на замещение должности сити-менеджера Уфы. Ранее в конкурсной комиссии заявляли, что по "этическим соображениям" не будут этого делать и обещали опубликовать список допущенных до конкурса лишь после 22 октября.Решение комиссии подверглось резкой критике со стороны СМИ и общественности. Одна из участниц конкурса, координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила в прокуратуру Уфы заявление, в котором потребовала обязать конкурсную комиссию немедленно опубликовать фамилии и имена всех 29 претендентов, успевших подать заявки. Чуть позже газета "Коммерсант-Башкортостан" опубликовала инсайдерскую информацию с полным списком конкурсантов.Среди подавших заявки на участие в конкурсе есть политики, общественники и журналисты: руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов, генеральный директор ООО "Газ-сервис", депутат Госсобрания республики от КПРФ Рустам Хафизов координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, юрист, секретарь Совета аксакалов РБ Рамиля Саитова, исполнительный директор башкирского отделения организации предпринимателей "Опора России" Тимур Лукманов, заместитель главного редактора ООО "Регион медиа" Наталья Вязовкина.В числе претендентов на мэрское кресло есть также чиновники: заместитель главы администрации Калининского района Уфы Руслан Нуртдинов, заместитель главы администрации Кировского района Уфы Олег Котов, начальник юридического отдела администрации Бирского района Рустам Мирзаянов, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин. Представлены также предприниматели, менеджеры корпораций, представители сферы образования и безработные.Среди претендентов эксперты выделяют персону заместителя гендиректора ПАО "Газпром-Газораспределение-Уфа" Ульфата Мустафина, который, по их данным, является кандидатурой, согласованной с новым главой республики Радием Хабировым.— Это решение может показаться странным, но в логике Радия Хабирова оно абсолютно верное, — считает политтехнолог Андрей Потылицын. — Новый глава региона выдвигает на пост сити-менеджера столичного города человека, который на самом деле не входит ни в одну из групп влияния и в то же время знаком с Хабировым (Ульфат Мустафин в 2003-2008 годах, когда Радий Хабиров руководил администрацией президента республики, возглавлял финансово-хозяйственное управление администрации. — "Idel.Реалии"). Его характеризуют как крепкого хозяйственника. У него есть административный опыт работы в госорганах — уфимской мэрии, администрацией президента, в управлении Росатомнадзора. Если он получит поддержку республиканской власти, а он, по всей видимости, ее получит, он сможет спасти город от надвигающегося финансового банкротства, как-то разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками, решить другие острые проблемы, например, с тем же транспортом. Поэтому главная его задача — контакт с республиканской администрацией, прежде всего, с главой региона.***Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила в прокуратуру Уфы заявление, в котором обжаловала "предельно закрытый", по ее мнению, порядок проведения конкурса на должность сити-менеджера столицы Башкортостана.Активистка сама является участницей конкурса и ее возмутило, что конкурсная комиссия после завершения приема документов не опубликовала полный список претендентов на пост мэра, с указанием их имен, фамилий и занимаемых должностей.Напомним, что вчера завершился прием документов от претендентов на должность мэра Уфы. По данным пресс-службы уфимского горсовета, заявки успели подать 29 человек, при этом в конкурсной комиссии заявили, что не будут публиковать данные о кандидатах "по этическим причинам".— Конкурс на такой важный пост, по определению, является открытым,публичным, мы все представили множество документов, в том числе согласие на обработку и распространение наших персональных данных, — сказала "Idel.Реалии" Лилия Чанышева. — Граждане имеют право знать, кто претендует на пост сити-менеджера города-миллионника, столицы республики. Зная склонность наших властей к различным махинациям, я считаю, что готовится нарушение порядка проведения конкурса, в рамках которого конкурсная комиссия до 22 октября (дата заседания комиссии по допуску претендентов до участия в конкурсе) негласно сможет принять документы от других претендентов. Потом он вдруг появится в числе участников, и чиновники скажут, что он подал заявку в положенное время. Поэтому я прошу прокуратуру обязать конкурсную комиссию немедленно опубликовать фамилии и имена всех 29 претендентов, успевших подать заявки.Закрытость процедуры проведения конкурса подтвердил еще один его участник, лидер местного отделения партии "Патриоты России" Загир Хакимов.— Документы в комиссии принимали, буквально, "по-партизански". Когда я расписывался в журнале приема документов, я попытался посмотреть в предыдущих графах, кто мой соперник. Так сотрудница быстро закрыла бумажкой половину журнала, — со смехом рассказал Хакимов.Основная интрига сейчас состоит в том, кандидатура какого претендента на пост мэра согласована, по существующим политическим понятиям, с новым главой республики Радием Хабировым. В ряде республиканских СМИ вчера вечером появилась инсайдерская информация, что таким человеком может быть заместитель гендиректора ПАО "Газпром-Газораспределение-Уфа" Ульфат Мустафин.Сам конкурс, который пройдет в формате собеседования, состоится 29 октября. В этот же день горсовет своим решением назначит победителя сити-менеджером города, после чего с ним будет подписан контракт на срок полномочий совета.