Хайдаровщине в ЦИК РБ придет конец?

Источники сообщают, что ЦИК РБ возглавит давний соратник Радия Хабирова. В ближайшее время председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев может покинуть свой пост. Его вероятным сменщиком источники в Администрации Главы РБ называют бывшего начальник управления внутренней политики администрации Урала Хасанова.Хайдар Валеев, который в последние годы обеспечивал итоги выборов, явно не вписывается в систему управления нынешнего врио Главы РБ, уж слишком топорно действовали ответственные за выборы. Кроме этого свою роль играют имиджевые скандалы с докторской диссертацией Хайдара Арслановича.Урал Хасанов известен тем, что в отличии от многих коллег в Администрации Президента РБ отказался участвовать в травле Радия Хабирова в конце нулевых годов и ушел в отставку. Какое-то время он работал в Москве, а затем несколько лет представлял «Справедливую Россию» в ЦИК РБ.Господин Хасанов был также единственным членом избиркома Башкирии, который обратил внимания на многочисленные нарушения на выборах в Госдуму РФ в 2011 году и написал особое мнение.