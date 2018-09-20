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Хайдаровщине в ЦИК РБ придет конец?

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Источники сообщают, что ЦИК РБ возглавит давний соратник Радия Хабирова. В ближайшее время председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев может покинуть свой пост. Его вероятным сменщиком источники в Администрации Главы РБ называют бывшего начальник управления внутренней политики администрации Урала Хасанова.

Хайдаровщине в ЦИК РБ придет конец?


Хайдар Валеев, который в последние годы обеспечивал итоги выборов, явно не вписывается в систему управления нынешнего врио Главы РБ, уж слишком топорно действовали ответственные за выборы. Кроме этого свою роль играют имиджевые скандалы с докторской диссертацией Хайдара Арслановича.

Урал Хасанов известен тем, что в отличии от многих коллег в Администрации Президента РБ отказался участвовать в травле Радия Хабирова в конце нулевых годов и ушел в отставку. Какое-то время он работал в Москве, а затем несколько лет представлял «Справедливую Россию» в ЦИК РБ.

Господин Хасанов был также единственным членом избиркома Башкирии, который обратил внимания на многочисленные нарушения на выборах в Госдуму РФ в 2011 году и написал особое мнение.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 19.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередная драка пауков в банке, мне "мухе" от этого ни холодно ни жарко....



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  • 2 | 19.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Его давно пора гнать в шею !!!



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  • 3 | 19.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Валеев это человек , без лица. Кстати в Сибае глава его родственник, такой же как и он редкий тип.



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  • 4 | 19.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Его надо было убирать в самом начале.
теперь его убирают не потому, что он никто и звать его никак.
Нужен свой, по собачьи преданный, который через год сфабрикует результат выборов.



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  • 5 | 19.10.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Валеев - плагиатор и научный вор, разоблаченный ДИССЕРНЕТОМ ! И все эти годы получал надбавку за якобы докторскую диссертацию. Скоро ему придется нести уголовную ответственность за незаконно полученные деньги в БАГСУ и где еще он там преподавал или был председателем ГАК ! Держись, Хайдарка, и суши сухари !



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  • 6 | 19.10.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Валеева давно надо за жабры взять и тряхнуть хорошенько! Но и предполагаемый его сменщик не внушает доверия, так как на этой должности должен быть человек не связанный с местными чиновниками, пришлый и честный должен быть! Очень Опытный



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  • 7 | 19.10.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Лично встречался с У. Хасановым в период его работы нач управления в АП Рахимова.
Поднятый вопрос решился очень спокойно, вдумчиво,беспристрастно и самое главное положительно.
При этом было жаль, что до Хасанова в своей "войнушке" со строительными чиновниками( Гумеров М.) по поводу малоэтажного строительства на селе и родников "не дошел" стерлитамакский архитектор Р. Буранбаев.
И Гальперин готовил эту встречу, Хасанов ждал, но Раис почему-то не подъехал, о чем жалел до самой кончины.
Сейчас, в связи с возвращением надежд на достойную жизнь, святая обязанность друзей Буранбаева довести его мечту о родовых родникам жителей Башкирии до реального и обозримого уважения своих прародителей, их образа жизни и культурных ценностей народов населяющих наш регион, напомнить всем нам о нашем происхождении.



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  • 8 | 19.10.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб



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  • 9 | 19.10.2018, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61184 | Рейтинг: +12257,2
Хайдаровщине в ЦИК РБ придет конец?
_______________________
Это что - шутка? Будет ХАБИРОВЩИНА - Хайдаровщина покажется самым честным в истории Б-стана периодом "невыборов"



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  • 10 | 19.10.2018, 14:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1302 | Рейтинг: -10,9
ЦИК цыкает ЧК чикает. .При либералах было бы то же самое. пример старая Лена по кличке кухарка. Что хочет творит.оскорбляет всех до президента .На замечания угрожает физической расправой через Своих дружков Турк мена и скорпиона. Администрация УЖа покрывает Лену. Предлагаю забанить на пару недель.



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  • 11 | 19.10.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Кроме Валеева нельзя допускать к столь серьезному делу, проявление воли избирателей, дискредетанта избирательной системы в РБ, подписавшего глупейший ответ на информацию, что МФЦ РБ не готово к "5 -ти минутной" работе по принятию заявлений на участие в выборах вне места прописки.
Безнаказанность спеси, чванства и халатности МФЦ привела к тому, что даже провластные башкирские СМИ недавно возмутились длинными очередями на получение госуслуг , место в которых просители стали занимать аж с ночи.
Уйдет в политическое небытие Валеев, возьму фотографии и записи, сделанные в МФЦ, и приду в ЦИК посмотреть в глаза вышеназванному "члену", непорядочному до мозга костей, и провалидированному местечковому элитарию.



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  • 12 | 19.10.2018, 15:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1302 | Рейтинг: -10,9
Что Вы хотите и к чему подстрекаете чиновника? На майдан? Так Его уволят и возьмут точно такого же. Причем тут личности? Им дали команду платят Они исполняют. Пример кухарка Лена Ей дали команду и платят и крышуют вот она и превратила УЖ в журнал призывов к Майдану оскорбляя президента которого Сама выбрала. таких как кухарка нужно изолировать от нормальных людей и общества . Психиаторы специалисты пусть определят лечится её или сидеть в тюрьме.Азохен вей.



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  • 13 | 19.10.2018, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он член ЦИКа , его надо просто избрать председателем и все .



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