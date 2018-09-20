Хайдар Валеев, который в последние годы обеспечивал итоги выборов, явно не вписывается в систему управления нынешнего врио Главы РБ, уж слишком топорно действовали ответственные за выборы. Кроме этого свою роль играют имиджевые скандалы с докторской диссертацией Хайдара Арслановича.
Урал Хасанов известен тем, что в отличии от многих коллег в Администрации Президента РБ отказался участвовать в травле Радия Хабирова в конце нулевых годов и ушел в отставку. Какое-то время он работал в Москве, а затем несколько лет представлял «Справедливую Россию» в ЦИК РБ.
Господин Хасанов был также единственным членом избиркома Башкирии, который обратил внимания на многочисленные нарушения на выборах в Госдуму РФ в 2011 году и написал особое мнение.
Рамиль Рахматов, ПроУфу
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Хайдаровщине в ЦИК РБ придет конец?
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