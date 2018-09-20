Кроме того, обыски проводятся в рабочих помещениях прокуратуры Башкирии.
Как сообщает источник ProUfu.ru в силовых структурах, сегодня с утра проводятся оперативные мероприятия в здании Прокуратуры РБ. Обыски и выемки проводят сотрудники Следкома и оперативники УФСБ по РБ.
По нашей информации, обыски происходят в кабинетах заместителя прокурора республики Олега Горбунова и Артура Шаретдинова. Отметим, что последний является начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ.
Отвечающие за связь со СМИ должностные лица в прокуратуре РБ на наши звонки пока ответили. В пресс-службе УФСБ по РБ не опровергли и не подтвердили нашу информацию. Однако с высокой степенью вероятности оперативные мероприятия в прокуратуре РБ могут быть связаны с делом прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.
Постепенно дело «золотого прокурора» может превратиться в «дело башкирских прокуроров», так как Гарифуллин входил в команду именно Олега Горбунова.
Рамиль Рахматов: В прокуратуре Башкирии прошли обыски?
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