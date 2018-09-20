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Рамиль Рахматов: В прокуратуре Башкирии прошли обыски?

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По некоторым данным, оперативные мероприятия ведутся в кабинете зампрокурора Олега Горбунова. История разоблачения прокуроров получила свое продолжение. По непроверенным данным, Следком Башкирии совместно с ФСБ проводят обыски по месту работы и жительства Горбунова и Шаретдинова.

Рамиль Рахматов: В прокуратуре Башкирии прошли обыски?


Кроме того, обыски проводятся в рабочих помещениях прокуратуры Башкирии.

Как сообщает источник ProUfu.ru в силовых структурах, сегодня с утра проводятся оперативные мероприятия в здании Прокуратуры РБ. Обыски и выемки проводят сотрудники Следкома и оперативники УФСБ по РБ.

По нашей информации, обыски происходят в кабинетах заместителя прокурора республики Олега Горбунова и Артура Шаретдинова. Отметим, что последний является начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ.

Отвечающие за связь со СМИ должностные лица в прокуратуре РБ на наши звонки пока ответили. В пресс-службе УФСБ по РБ не опровергли и не подтвердили нашу информацию. Однако с высокой степенью вероятности оперативные мероприятия в прокуратуре РБ могут быть связаны с делом прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.

Постепенно дело «золотого прокурора» может превратиться в «дело башкирских прокуроров», так как Гарифуллин входил в команду именно Олега Горбунова.




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  • 1 | 19.10.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всему приходит конец



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  • 2 | 19.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гарифуллину или нет это еще вопрос, причем вопрос второстепенный.
основная задача это удар по горбунову, за большие взятки закрывшему уголовное дело по зам ялалова - филиппову- уж очень ялалов настырный против протеже хамитова.

Вторая задача - отмыть самого ялалова и посадить в кресло премьер-министра РБ.

А сам ялалов каков в этом расхищении федер.бюджета?, также в других вопросах, когда вся деятельность была в интересах своего кармана за счет бюджета города.....
это очевидно по последним рокировкам в РБ.



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  • 3 | 19.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гарифуллину или нет это еще вопрос, причем вопрос второстепенный.
основная задача это удар по горбунову, за большие взятки закрывшему уголовное дело по зам ялалова - филиппову- уж очень ялалов настырный против протеже хамитова.

Вторая задача - отмыть самого ялалова и посадить в кресло премьер-министра РБ.

А сам ялалов каков в этом расхищении федер.бюджета?, также в других вопросах, когда вся деятельность была в интересах своего кармана за счет бюджета города.....
это очевидно по последним рокировкам в РБ.



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  • 4 | 19.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гарифуллину или нет это еще вопрос, причем вопрос второстепенный.
основная задача это удар по горбунову, за большие взятки закрывшему уголовное дело по зам ялалова - филиппову- уж очень ялалов настырный против протеже хамитова.

Вторая задача - отмыть самого ялалова и посадить в кресло премьер-министра РБ.

А сам ялалов каков в этом расхищении федер.бюджета?, также в других вопросах, когда вся деятельность была в интересах своего кармана за счет бюджета города.....
это очевидно по последним рокировкам в РБ.



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  • 5 | 19.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Рыба гниет с головы



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  • 6 | 19.10.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень хочется поверить, что хабиров будет осуществлять социальные мероприятия.
Но волк не преобразуется в овечку или корову, тем более, с ялаловым.
Все это попахиваетт популизмом, также как у хамитова "Работать для людей"



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  • 7 | 19.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 18 | 17.10.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1888 | Комментарии: 61152 | Рейтинг: +12257,3

Хабиров - мерзяйшее существо! Мстительный и подлый. Ворюга и коррупционер.
И ваши "несколько лет" - на самом деле - это 1 год и 8 с половиной месяцев - когда он успел нагадить красногорцам полной мерой! А хор платных холуёв у него в ленте ФБ - всего лишь зависимые от него люди.



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  • 8 | 19.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 18 | 17.10.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1888 | Комментарии: 61152 | Рейтинг: +12257,3

Хабиров - мерзяйшее существо! Мстительный и подлый. Ворюга и коррупционер.
И ваши "несколько лет" - на самом деле - это 1 год и 8 с половиной месяцев - когда он успел нагадить красногорцам полной мерой! А хор платных холуёв у него в ленте ФБ - всего лишь зависимые от него люди.



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  • 9 | 19.10.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Сплоченная команда будет у хабирова с ялаловым, сильная, всех хамитовских разнесут.
Не зря миллиарды отвезли в Москву – в адм главного и володину



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  • 10 | 19.10.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Сам ты такой- спрятался за фейком и тявкаешь, трус.



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  • 11 | 19.10.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыба гниет с головы

хххх

глову отрубили, хвост отпадает.



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  • 12 | 19.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гарифуллину или нет это еще вопрос, причем вопрос второстепенный.
основная задача это удар по горбунову, за большие взятки закрывшему уголовное дело по зам ялалова - филиппову- уж очень ялалов настырный против протеже хамитова.

Вторая задача - отмыть самого ялалова и посадить в кресло премьер-министра РБ.

А сам ялалов каков в этом расхищении федер.бюджета?, также в других вопросах, когда вся деятельность была в интересах своего кармана за счет бюджета города.....
это очевидно по последним рокировкам в РБ.



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  • 13 | 19.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гарифуллину или нет это еще вопрос, причем вопрос второстепенный.
основная задача это удар по горбунову, за большие взятки закрывшему уголовное дело по зам ялалова - филиппову- уж очень ялалов настырный против протеже хамитова.

Вторая задача - отмыть самого ялалова и посадить в кресло премьер-министра РБ.

А сам ялалов каков в этом расхищении федер.бюджета?, также в других вопросах, когда вся деятельность была в интересах своего кармана за счет бюджета города.....
это очевидно по последним рокировкам в РБ.



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  • 14 | 19.10.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб



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  • 15 | 19.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб



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  • 16 | 19.10.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 19.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Ялалов сдал мандат депутата Курултая РБ в связи с переходом на работу сенатором от РБ в ФС РФ! Не вернётся он в ближайшее время на работу в РБ, даже не мечтайте! Очень Опытный



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  • 17 | 19.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что последние годы в Башкирии доминирует "дагестанский синдром"
Оху..ел, когда один крупный карьерный прокурор "на гастролях" в Башкирии официально заявил, что безрезультативность работы правоохранительной системы в Башкирии -это результат несовершенства российских законов.
Зачем с такой ментальностью этот господин отирается у госкормушки, получает звания и привилегии, имитируя защиту российских законов, в которые не верит и считает их несовершенными?
Кажется, ничего ему не надо,кроме власти и денег?
А может ни ему одному в самой системе государственного надзора?



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  • 18 | 19.10.2018, 13:38 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1792 | Рейтинг: +441,7
Вот бы помочь ребятам ! Копают правильно но не там !!



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1

  • # 19 | 19.10.2018, 14:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1302 | Рейтинг: -10,9

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
  •  
  • 20 | 19.10.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 19.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что последние годы в Башкирии доминирует "дагестанский синдром"
Оху..ел, когда один крупный карьерный прокурор "на гастролях" в Башкирии официально заявил, что безрезультативность работы правоохранительной системы в Башкирии -это результат несовершенства российских законов.
Зачем с такой ментальностью этот господин отирается у госкормушки, получает звания и привилегии, имитируя защиту российских законов, в которые не верит и считает их несовершенными?
------------------------
-Ваще не вопрос. Помнится дИмон в бытность презиком часто говорил: - Какой смысл выделять деньги , все равно ведь разворуют.



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