Рамиль Рахматов: В прокуратуре Башкирии прошли обыски?

По некоторым данным, оперативные мероприятия ведутся в кабинете зампрокурора Олега Горбунова. История разоблачения прокуроров получила свое продолжение. По непроверенным данным, Следком Башкирии совместно с ФСБ проводят обыски по месту работы и жительства Горбунова и Шаретдинова.Кроме того, обыски проводятся в рабочих помещениях прокуратуры Башкирии.Как сообщает источник ProUfu.ru в силовых структурах, сегодня с утра проводятся оперативные мероприятия в здании Прокуратуры РБ. Обыски и выемки проводят сотрудники Следкома и оперативники УФСБ по РБ.По нашей информации, обыски происходят в кабинетах заместителя прокурора республики Олега Горбунова и Артура Шаретдинова. Отметим, что последний является начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ.Отвечающие за связь со СМИ должностные лица в прокуратуре РБ на наши звонки пока ответили. В пресс-службе УФСБ по РБ не опровергли и не подтвердили нашу информацию. Однако с высокой степенью вероятности оперативные мероприятия в прокуратуре РБ могут быть связаны с делом прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.Постепенно дело «золотого прокурора» может превратиться в «дело башкирских прокуроров», так как Гарифуллин входил в команду именно Олега Горбунова.