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Сидякин - глава администрации Хабирова

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Депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию врио главы Башкирии. Александра Сидякина назначили главой администрации врио руководителя Башкирии Радия Хабирова.

Сидякин - глава администрации Хабирова


Как сообщил собственный источник ProUfu.ru, депутат Госдумы от Татарстана и первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин возглавит администрацию врио главы РБ. На сегодняшний день эту должность занимает Евгений Маврин.

После назначении Хабирова врио главы, с которым Сидякина связывает долгая дружба, депутат высказался так:

«Крайне важно было, чтобы Башкортостан возглавил человек, знающий язык, культуру людей, живущих здесь. Потому что прийти человеку неподготовленному, наверное, было бы крайне сложно. При принятии кадровых решений Президентом это все глубоко анализируется».

В ближайшее время Александр Сидякин сдаст мандат депутата. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его назначении на новую должность, сам депутат предпочитает информацию не комментировать.

Примечательный факт об Александре Сидякине: на роль эпатажного депутата, выступающего на телевидении от единороссов, которым в настоящее время является Сергей Железняк, претендовал именно Сидякин. Но после скандала с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (более известный как «Закон Димы Яковлева») потерял эту возможность. Сидякин – единственный, кто не проголосовал за принятие закона, после чего «попал в официальную опалу, и роль рупора начал играть господин Железняк».

Справка. Александр Сидякин родился в городе Сегежа в 1977 году. Окончил юридический факультете Тверского государственного университета. С Башкирией его связывает опыт работы, когда в 2005 году он возглавил региональное отделение Российской партии пенсионеров, еще год спустя — партии «Справедливая Россия». В то время он критиковал власти региона из-за давления на партийное отделение. В 2009 году добровольно сложил полномочия главы регионального отделения «Справедливой России» и покинул Башкортостан. В Госдуму Александр Сидякин избрался в 2011 году. 50 его законопроектов стали федеральными законами.

ПроУфу
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СМИ: Руководителем аппарата главы Башкортостана может стать Александр Сидякин

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин может перейти на пост руководителя аппарата главы Башкортостана.

Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник во фракции.

— Александр Сидякин может в ближайшее время сдать мандат, поскольку обсуждает свой переход в Республику Башкортостан на должность руководителя аппарата главы республики, — сообщил собеседник агентства.

От Сидякина комментарий получить не удалось.

Сидякин известен своими законодательными инициативами, в частности он был соавтором документа, усилившего наказание за нарушения во время митингов, а также закона об НКО-иностранных агентов. Кроме того, в 2014 году предложил ввести в России всероссийский праздник в июне — День отца.

Он является депутатом Госдумы от республики Татарстан.

Сидякин за время депутатской деятельности стал инициатором более 150 законопроектов, около 50 из них стали федеральными законами.

Идель.Реалии
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  • 1 | 22.10.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотришь на биографию политическую -под кем не был.....Напоминает бабенку ,которая остановиться не может и определиться.Но нам пойдет .У нас каких не было ....То ли еще будет,ой-ой -ой



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  • 2 | 22.10.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже этот тип пиарщик с большой буквой. Гонится за количеством поданных идей, ломает голову, чего бы еще придумать, чтобы показаться изобретательным.
Начнет ли работать на результат, врядли.



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  • 3 | 22.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Он является депутатом Госдумы от республики Татарстан.
- Сидякин за время депутатской деятельности стал инициатором более 150 законопроектов,
******************************************************
Казачек то засланный, из Татарстана.
Не удивлюсь, ели он будет инициатором своего 151 законопроекта о создании Татаро- башкирской автономии со столицей в городе Екатеринбурге....



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  • 4 | 22.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
близкий соратник хабирова по РБ, красногорске и снова в РБ



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  • 5 | 22.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марданов остается, в то время как его подчиненным предлагается покинуть посты.
Пока ВРИО - не может отправить всех в отставку.
Минобразования на предложение уволиться не пишет заявление по собств.желанию.
другие пишут, на их места назначаются соратники хабирова.
Место марданова бережется для ялалова, пока он отмывается в совете федерации.



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  • 6 | 22.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Он является депутатом Госдумы от республики Татарстан.
- Сидякин за время депутатской деятельности стал инициатором более 150 законопроектов,
******************************************************
Казачек то засланный, из Татарстана.

**********************
Может он еще и татарин, только крещенный с вытекающими отсюда последствиями?



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  • 7 | 22.10.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 19 | 19.10.2018, 12:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1889 | Комментарии: 61187 | Рейтинг: +12258,1
15 | 19.10.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован

Не гони пургу! Ялалов сложил с себя полномочия депутата в курултае, в связи с вхождением в СовФЕд.
Никуда он оттуда рыпаться не будет, ни в какие премьеры. Туда вход рубль, выход - два.
Если б новичок собирался брать Ялалова в свою команду, то никуда бы из мэр-я-мэров Ялалов не ушел.

Ананьи уже неделю пишут про премьерство Ялалова. С какой целью несете эту хрень?! НЕ БУДЕТ ЭТОГО! Нет ни единой предпосылки.

Тут еще про какие-то бабки из Уфы в Красногорск упорно постят...

Гэбёшки - вы что ли? Ну ведь херню пишете. Никто ж в это не верит.
ХуЁво работаете... знаю, что как умете, так и работаете, но мы все видим. что умеете вы работать - весьма хуЁво! И не только на УЖике, но и во всех сферах.
Только бизнес отжимаете успешно...
Тут еще про какие-то бабки из Уфы в Красногорск упорно постят...

============================================================
===============Не в Красногорск, а в администрацию «солнецеликого» и володину – без этого хабиров не увидел бы должночти главы РБ, как своих ушей. Да и без помощи ялалова с его миллиардами бюджетных денег.
Не зря ему сохраняет хабиров место Премьера



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  • 8 | 22.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 42 | 19.10.2018, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19-му
Видимо, Вы не знаете ни ялалова, ни хабирова, и не работали в госаппарате в республике.
не представляете всю возню вокруг должностей.
Ялалов не тот, чтобы тихо утереться.

Он провел грандиозную подковерную игру интригу сообща с новеньким и москвой, да и денег у него в распоряжении в бюджете Уфы была бездна.

Вопрос времени.



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  • 9 | 22.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
________Ялалов сдал мандат депутата Курултая РБ в связи с переходом на работу сенатором от РБ в ФС РФ! Не вернётся он в ближайшее время на работу в РБ, даже не мечтайте! Очень Опытный
============================================================
=
Как бы не так.....
.Вдвоем организовали молниеносный удар по хамитову.
да еще и деньжища в Москву обеспечил ялалов.
Только он будет премьером. Вот увидите.


(решили пока не искушать гнев жителей Уфы, чуть попозже.....
вот отмоется в совфеде - из сенаторов сядет премьером)



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  • 10 | 22.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СМИ предполагают, что Премьера оставят.
А как же иначе.
Пока нельзя.
Ялалова как несправившегося и воришки в должности главы Уфы хабиров никак не может посадить в кресло Премьера.
Вот он немножечко побудет в Совете федерации, вот тогда...
С должности сенатора его можно будет посадить чуть погодя.

Так что господин марданов пока не беспокойтесь.



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  • 11 | 22.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СМИ предполагают, что Премьера оставят.
А как же иначе.
Пока нельзя.
Ялалова как несправившегося и воришки в должности главы Уфы хабиров никак не может посадить в кресло Премьера.
Вот он немножечко побудет в Совете федерации, вот тогда...
С должности сенатора его можно будет посадить чуть погодя.

Так что господин марданов пока не беспокойтесь.

+++++++++++++++++

Что важнее для республики, всякие Мардановы, Ялаловы или же догнать и перегнать Татарстан?



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  • Участник
  •  
  • 12 | 22.10.2018, 10:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
Я за любой кипишь.Кипишь что устроил Радий Хабиров Мне по душе. Азохен вей.



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0

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  •  
  • 13 | 22.10.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Недалеким Азо*** вей важен любой кипишь, не важно что получится.



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2

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  • Участник
  •  
  • 14 | 22.10.2018, 10:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
7 Вы что кухарку вспоминаете в прошедшем времени? Надеюсь что с Ней побеседуют .Если надо подлечат а не поймет то в ИТК -на свободу с чистой совестью. Я один из регистрированных пользователей выхожу на УЖ остальные спрятались под плинтус. Азохен вей.



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  • Гость
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  • 15 | 22.10.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорите "за любой кипишь"?

Кипиш должен быть рациональным.
Чтобы достойные,опытные заняли ключевые позиции.

А так, когда одних воров меняют на других - кому же из жителей региона это может понравиться!!!???



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2

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  • 16 | 22.10.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.10.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорите "за любой кипишь"?

Кипиш должен быть рациональным.
Чтобы достойные,опытные заняли ключевые позиции.

А так, когда одних воров меняют на других - кому же из жителей региона это может понравиться!!!???
++++++++++++++++
Он новоиспеченный хун-вей-бин, ему нравится процесс, вдруг получится пострелять.



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