Сидякин - глава администрации Хабирова

Депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию врио главы Башкирии. Александра Сидякина назначили главой администрации врио руководителя Башкирии Радия Хабирова.Как сообщил собственный источник ProUfu.ru, депутат Госдумы от Татарстана и первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин возглавит администрацию врио главы РБ. На сегодняшний день эту должность занимает Евгений Маврин.После назначении Хабирова врио главы, с которым Сидякина связывает долгая дружба, депутат высказался так:«Крайне важно было, чтобы Башкортостан возглавил человек, знающий язык, культуру людей, живущих здесь. Потому что прийти человеку неподготовленному, наверное, было бы крайне сложно. При принятии кадровых решений Президентом это все глубоко анализируется».В ближайшее время Александр Сидякин сдаст мандат депутата. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его назначении на новую должность, сам депутат предпочитает информацию не комментировать.Примечательный факт об Александре Сидякине: на роль эпатажного депутата, выступающего на телевидении от единороссов, которым в настоящее время является Сергей Железняк, претендовал именно Сидякин. Но после скандала с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (более известный как «Закон Димы Яковлева») потерял эту возможность. Сидякин – единственный, кто не проголосовал за принятие закона, после чего «попал в официальную опалу, и роль рупора начал играть господин Железняк».Справка. Александр Сидякин родился в городе Сегежа в 1977 году. Окончил юридический факультете Тверского государственного университета. С Башкирией его связывает опыт работы, когда в 2005 году он возглавил региональное отделение Российской партии пенсионеров, еще год спустя — партии «Справедливая Россия». В то время он критиковал власти региона из-за давления на партийное отделение. В 2009 году добровольно сложил полномочия главы регионального отделения «Справедливой России» и покинул Башкортостан. В Госдуму Александр Сидякин избрался в 2011 году. 50 его законопроектов стали федеральными законами.***Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин может перейти на пост руководителя аппарата главы Башкортостана.Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник во фракции.— Александр Сидякин может в ближайшее время сдать мандат, поскольку обсуждает свой переход в Республику Башкортостан на должность руководителя аппарата главы республики, — сообщил собеседник агентства.От Сидякина комментарий получить не удалось.Сидякин известен своими законодательными инициативами, в частности он был соавтором документа, усилившего наказание за нарушения во время митингов, а также закона об НКО-иностранных агентов. Кроме того, в 2014 году предложил ввести в России всероссийский праздник в июне — День отца.Он является депутатом Госдумы от республики Татарстан.Сидякин за время депутатской деятельности стал инициатором более 150 законопроектов, около 50 из них стали федеральными законами.