Золотов Полиграф Полиграфович

Удивительный человек – начальник Росгвардии Золотов. Что ни скажет – все не то. Последнее заявление Золотова о Навальном для газеты «Коммерсантъ»:«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф».Прямо, Полиграф Полиграфович.Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.Потому что это не у семьи Навального миллиардные богатства, а у Вас и Вашей семьи. Или их нет? А если есть, то откуда они взялись за годы власти Путина? Как так можно было обогатиться? Картошечка с капусткой помогли?Поэтому, спрашивать Навального, подключив его к полиграфу, народу неинтересно.А вот подключить Золотова к полиграфу, да еще в прямом эфире, так вся Росгвардия соберется послушать ответы своего начальника на вопросы о происхождении его богатства, «бизнесе», которым он, якобы, занимался. И не только Росгвардия прибежит смотреть, но и члены их семей.И что-то нам подсказывает, что после ответов Золотова на полиграфе в прямом эфире никто из его подчиненных больше никогда не будет разгонять оппозиционные митинги и голосовать за Путина.Представляете картину.Сидит Золотов в прямом эфире, потеющий и красный, весь опутанный проводами, вокруг лучащиеся экраны, а напротив Навальный со списком вопросов. «Дома, квартиры, хоромы ваши? Откуда взяли?» И, конечно, классическое: «Кто с тобой работает?»Не пройдет Золотов проверку. Зря он вспомнил полиграф.