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Золотов Полиграф Полиграфович

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Удивительный человек – начальник Росгвардии Золотов. Что ни скажет – все не то. Последнее заявление Золотова о Навальном для газеты «Коммерсантъ»:

Золотов Полиграф Полиграфович


«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф».

Прямо, Полиграф Полиграфович.

Дорогой, слесарь-охранник-генерал! Это смешно.

Потому что это не у семьи Навального миллиардные богатства, а у Вас и Вашей семьи. Или их нет? А если есть, то откуда они взялись за годы власти Путина? Как так можно было обогатиться? Картошечка с капусткой помогли?

Поэтому, спрашивать Навального, подключив его к полиграфу, народу неинтересно.

А вот подключить Золотова к полиграфу, да еще в прямом эфире, так вся Росгвардия соберется послушать ответы своего начальника на вопросы о происхождении его богатства, «бизнесе», которым он, якобы, занимался. И не только Росгвардия прибежит смотреть, но и члены их семей.

И что-то нам подсказывает, что после ответов Золотова на полиграфе в прямом эфире никто из его подчиненных больше никогда не будет разгонять оппозиционные митинги и голосовать за Путина.

Представляете картину.

Сидит Золотов в прямом эфире, потеющий и красный, весь опутанный проводами, вокруг лучащиеся экраны, а напротив Навальный со списком вопросов. «Дома, квартиры, хоромы ваши? Откуда взяли?» И, конечно, классическое: «Кто с тобой работает?»

Не пройдет Золотов проверку. Зря он вспомнил полиграф.

СерпомПо




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  • Гость
  •  
  • 1 | 22.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
удивительны дела Расейские. Какой то плешивый отставной майор баб и сторожей назначает генералами, а потом такие ряженые "енералы" вызывают бойцов на дуэль, а сами драпают!
Каков поп, - таков приход!



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5

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  • 2 | 22.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера показали Золотова в Узбекистане.Собирается там помогать в создании Гвардии . Вот смотришь на мордюнку и невольно понимаешь и соглашаешься .веришь словам Коржакова .
Это ли не беда ??? Такому все ни по чем .За дачу Дзержинского -Микояна он стрелять будет не дрогнув



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3

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  • Гость
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  • 3 | 22.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его удел не думать зачем и пошто, а научится четко выражать "что сударь соизволите" и выполнять не задумываясь о последствиях.



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2

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  • 4 | 22.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Александр Коржаков о Золотове:

– Насколько он способным был?

– Да он буквы забыл! Рапорты за него писали ребята, он им ставил бутылку. Я в свое время хорошо учился на юридическом, судебную психиатрию тоже изучал. Как по мне, он со своими данными тянул на олигофрена.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 22.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Вчера показали Золотова в Узбекистане.Собирается там помогать в создании Гвардии. Вот смотришь на мордюнку и невольно понимаешь и соглашаешься. веришь словам Коржакова. Это ли не беда? Такому все ни по чем.

За дачу Дзержинского -Микояна он стрелять будет не дрогнув
===
он то готов, в этом сомнений нет! Но чтобы не говорили: "Менты,..пенты,..понты" они народные!
Лет 15 назад трое заместителей начальника ГРОВД Сибая в один день кинули заявления на увольнение! Этим они выразили сёрьёзное недоверие не токо начальнику местной милиции, но и всей политике вашего Путина!
"Безумству смелых поём мы песню", а вы, уфважаемые их заклёвываете!



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1

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  • Участник
  •  
  • 6 | 22.10.2018, 10:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
Пора забыть . Что больше нет проблем и нечего обсуждать как терки двух бабуинов .Они оба из одной команды просто у каждого своя программа аттракциона. Азохен вей.



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0

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  • Гость
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  • 7 | 22.10.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.10.2018, 10:36 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1398 | Рейтинг: -31,8
Пора забыть . Что больше нет проблем и нечего обсуждать как терки двух бабуинов .Они оба из одной команды просто у каждого своя программа аттракциона. Азохен вей.
+++++++++++

Плыви мимо, не встревай, если у тебя несварение. Улица широкая , многорядная. Садись верхом на Азо*** вей и катись.



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2

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  • Участник
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  • 8 | 22.10.2018, 11:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
7 пока не сделаю Уфимский журнал каким Он должен быть и заявлен буду Вам как Данко освещать дорогу в будущее. Азохен вей бабуины .Понятно что анонимки писать это Ваше .



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  • 9 | 22.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.10.2018, 11:11 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
7 пока не сделаю Уфимский журнал каким Он должен быть и заявлен буду Вам как Данко освещать дорогу в будущее. Азохен вей бабуины .Понятно что анонимки писать это Ваше .
+++++++++++++++++++++++

Пока у тебя получается мазня только своими какашками.



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