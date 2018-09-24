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Маршрутная забастовка

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По разным данным от 1200 до 2000 автобусов не выехали на городские маршруты в Уфе утром 23 октября. По данным источника «Эха», часть перевозчиков объявила забастовку в знак протеста против планов властей региона избавиться от нелегальных участников транспортного рынка.

Маршрутная забастовка


На пошлой неделе врио Главы Республики Радий Хабиров поручил правительству Башкирии решить проблему нелегальных перевозчиков к 1 декабря.






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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан
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  • Гость
  •  
  • 1 | 23.10.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров обещает в течение года наладить "маршрутную" проблему. Так что год придется помыкаться в поисках транспорта для поездки на работу и с работы домой.

Хочется спросить Хабирова, это мочеударение в голову на благо людей делается?



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2

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  • Участник
  •  
  • 2 | 23.10.2018, 10:19 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1169 | Рейтинг: +89,6
“ 1 | 23.10.18: Не зарегистрирован..Хабиров обещает в течение года наладить "маршрутную" проблему. Так что год придется помыкаться в поисках транспорта для поездки на работу и с работы домой.
Хочется спросить Хабирова, это мочеударение в голову на благо людей делается?”

Фрахтованный что ли, с утра хрень несёшь или из динарышей?
Спросите у уфимцев, хотят ли они пользоваться незарегистрированными маршрутками коленной сборки из нескольких б/у авто, с незарегенными азиатами и купленными правами!
Все автобусы отжимались ГАИшными на техосмотрах у крупных предприятий, за копейки и у многих ментов от майора и выше пачки этих рухлядь-автобусов. Не подаришь за 2 руб автобус, не пройдет автобаза техосмотр.



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4

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  • Участник
  •  
  • 3 | 23.10.2018, 10:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1452 | Рейтинг: -35,7
И что? Нужно учится телепортации . Где гвардейцы . Где шрейкбрехеры на замену бастующих?



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 23.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.10.2018, 10:19 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1168 | Рейтинг: +89,5
“ 1 | 23.10.18: Не зарегистрирован..Хабиров обещает в течение года наладить "маршрутную" проблему. Так что год придется помыкаться в поисках транспорта для поездки на работу и с работы домой.
Хочется спросить Хабирова, это мочеударение в голову на благо людей делается?”

Фрахтованный что ли, с утра хрень несёшь или из динарышей?
+++++++++++++++++++++

Не все же такие йобнутые Динарыши как ты. Включай мозги, запретят всех и вся кто будет возить. Придурок ты окурошный!



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0

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  •  
  • 5 | 23.10.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего страшного. Лес рубят, щепки летят.



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1

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  • 6 | 23.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.10.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего страшного. Лес рубят, щепки летят.
++++++++++++++

Рубят владельцев авто, летят к чертям пассажиры?



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  • Гость
  •  
  • 7 | 23.10.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вона Ломоносов пехом с обозом в Москву пришел и академиком стал. А что с Черняги пешком до БГУ слабо. Не та нынче молодежь, не та, избалованные какие-то



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2

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  • 8 | 23.10.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю утрясется .Приведут к порядку .Машины стоят ночами у домов ,ни каких техосмотров и медосмотров .То что сделали-правильно



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1

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  • 9 | 23.10.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все междугородние перевозки газельками крышует главный гаишник РБ - Гильмутдинов Д



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  • 10 | 23.10.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что думаешь Хабаров не так пришел в бгу из Ишимбай?



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  • Участник
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  • 11 | 23.10.2018, 11:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15793 | Рейтинг: -2901,8
2-й совершенно прав. Незареги почему так нахально вели себя? Только потому, что они все в собственности гаишного начальства. Оформлены машины на подставных, но работают на гаишника рангом майор и выше. А вот не вышли на маршрут именно те машины, а не забастовка. У гаишников жим-жим. Значит действительно больше половины, не 42%, а два третьих автобусов нелегалы. Вот где налоги пропадают!
А автолюбители страдали. Гаишник стоит и на его глазах автобусы устраивают гонку, заняв три полосы.



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  • 12 | 23.10.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.10.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю утрясется .Приведут к порядку .Машины стоят ночами у домов ,ни каких техосмотров и медосмотров .
++++++++++++

Речь идет о легализации.
Если возишь легально, платишь налоги, то спи спокойно поставив на стоянку возле места жительства.
Тут нет слова о медосмотрах, техосмотрах, которых если введут, будут обирать владельцев авто, а те соответсвенно нас, пассажиров.



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  • 13 | 23.10.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.10.2018, 11:40 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15788 | Рейтинг: -2901,3
2-й совершенно прав. Незареги почему так нахально вели себя? Только потому, что они все в собственности гаишного начальства. Оформлены машины на подставных, но работают на гаишника рангом майор и выше. А вот не вышли на маршрут именно те машины, а не забастовка. У гаишников жим-жим. Значит действительно больше половины, не 42%, а два третьих автобусов нелегалы. Вот где налоги пропадают!
+++++++++++++++++
Лукавишь ты нацибаш, то что украл муртаза на десятилетия хватило бы возить пассажиров.



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2

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  • 14 | 23.10.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.10.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все междугородние перевозки газельками крышует главный гаишник РБ - Гильмутдинов Д
++++++++++++++++
Не Гильмутдинов же раздает маршруты, продажные администраторы башлыка этим занимаются.



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1

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  • Участник
  •  
  • 15 | 23.10.2018, 12:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15793 | Рейтинг: -2901,8
Лукавишь ты нацибаш, то что украл муртаза на десятилетия хватило бы возить пассажиров.
----------------
Смотрите, какой то гаишник и тут втерся. Точнее это не гаишник наверно, а его работник, водила. Сегодня он не при делах.
Пытаются стрелку перевести на Рахимова. Любезный, при Рахимове как раз на общественном транспорте ездили бесплатно.



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1

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  • 16 | 23.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 23.10.2018, 12:11 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15791 | Рейтинг: -2901,3
Лукавишь ты нацибаш, то что украл муртаза на десятилетия хватило бы возить пассажиров.
----------------
Смотрите, какой то гаишник и тут втерся. Точнее это не гаишник наверно, а его работник, водила. Сегодня он не при делах.
Пытаются стрелку перевести на Рахимова. Любезный, при Рахимове как раз на общественном транспорте ездили бесплатно.
++++++++


Это когда Муртаза всю нефтянку отдал в аренду самому себе?



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2

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  •  
  • 17 | 23.10.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот "кацик" тупее всех тупых.



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2






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