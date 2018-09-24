Маршрутная забастовка ...

По разным данным от 1200 до 2000 автобусов не выехали на городские маршруты в Уфе утром 23 октября. По данным источника «Эха», часть перевозчиков объявила забастовку в знак протеста против планов властей региона избавиться от нелегальных участников транспортного рынка.На пошлой неделе врио Главы Республики Радий Хабиров поручил правительству Башкирии решить проблему нелегальных перевозчиков к 1 декабря.