Маршрутная забастовка ...

На пошлой неделе врио Главы Республики Радий Хабиров поручил правительству Башкирии решить проблему нелегальных перевозчиков к 1 декабря.
«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
Эхо Москвы
После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
Эхо Москвы
Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
Эхо Москвы
Великая радость. Теперь на Дальнем Востоке в одном из краев губернатором будем ...
Эхо Москвы
Это еще не всё.... Министерство земельных и имущественных отношений Р ...
Рейтинг: +3 Кухарка
Вроде бы предложено уволить главу Башавтотранса? Четверти века издев ...
Рейтинг: +1 Анонимно
Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
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18 .я согласен с Куха апа. Как всегда точные и убийственные выражения ...
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я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
Рейтинг: +5 Анонимно
45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Беспрецедентная ситуация в Прокуратуре РБ. В Генпрокуратуре страны готовят ...
23.10.2018 15
Бывший генерал Росгвардии займется группой Ахметова-Гурьева. Одним из первых ...
23.10.2018 15
«Вот знаешь, Ирек, с тобой неинтересно». Знаю, знаю Корней (Иванович), и помню ...
23.10.2018 25
По разным данным от 1200 до 2000 автобусов не выехали на городские маршруты в ...
23.10.2018 17
Беспрецедентная ситуация в Прокуратуре РБ. В Генпрокуратуре страны готовят ...
23.10.2018 15
Бывший генерал Росгвардии займется группой Ахметова-Гурьева. Одним из первых ...
23.10.2018 15
«Вот знаешь, Ирек, с тобой неинтересно». Знаю, знаю Корней (Иванович), и помню ...
23.10.2018 25
По разным данным от 1200 до 2000 автобусов не выехали на городские маршруты в ...
23.10.2018 17
Беспрецедентная ситуация в Прокуратуре РБ. В Генпрокуратуре страны готовят ...
23.10.2018 15
Бывший генерал Росгвардии займется группой Ахметова-Гурьева. Одним из первых ...
23.10.2018 15
«Вот знаешь, Ирек, с тобой неинтересно». Знаю, знаю Корней (Иванович), и помню ...
23.10.2018 25
По разным данным от 1200 до 2000 автобусов не выехали на городские маршруты в ...
23.10.2018 17
На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир ...
23.10.2018 12
Кандидатов подвели медсправки и соцсети. До конкурса на пост сити-менеджера Уфы ...
23.10.2018 3
Депутат Госдумы Александр Сидякин возглавит администрацию врио главы Башкирии. ...
22.10.2018 166
Башкирские вице-премьеры коллективно ушли в отставку. В Башкирии, которую 11 ...
22.10.2018 56
Большое интервью с новым руководителем Башкирии вышло на федеральном телеканале ...
22.10.2018 25
Топ-менеджер ТД «Турбаслинский бройлер» был задержан сотрудниками УФСБ. ...
17.10.2018 29
Пост градоначальника столицы Башкортостана прочат Ульфату Мустафину. ...
17.10.2018 40
В это время в правительстве должны идти совещания. Врио главы Башкортостана ...
17.10.2018 49
Власти заявляли, что не будут его публиковать по "этическим соображениям". ...
17.10.2018 101
В четверг, 20 сентября, Соединенные Штаты Америки расширили санкции против ...
24.09.2018 16
Именно таким у очень многих был принцип голосования на минувших выборах — в ...
24.09.2018 19
У меня странное желание, друзья. Я хочу дожить до второго тура. Я живу в Москве ...
24.09.2018 16
Министерство просвещения России разъяснило разницу между предметами "Русский ...
24.09.2018 41
Маршрутная забастовка
Раздел: Новости | Комментарии: 17