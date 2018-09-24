Путин о национализме и «российской нации»

На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые взбудоражили общественность. Среди прочего глава государства назвал себя "настоящим и самым эффективным националистом". В связи с тем, что в русском языке и российских реалиях слово "националист" имеет, скорее, негативный оттенок, заявление бурно обсуждалось в сети.Политолог Дмитрий Орешкин не видит в таком признании ничего странного.— Есть довольно широкая экологическая ниша благодаря достаточно гибкому использованию терминологического аппарата, где можно разместить логику Владимира Путина без внутренних противоречий, — отмечает он.Орешкин считает, что "национализм" распался на два понятия под одним термином.— Есть этнический и государственный национализм, — говорит политолог. — Владимир Путин имеет в виду, что он — государственный националист.При этом политолог солидаризируется с экспертами, которые считают, что нынешний глава государства активно занимается централизацией власти и нивелированием всякого разнообразия. Даже создание федеральных округов, признается Орешкин, больше похоже на модель управления государством в военное, а не в мирное время.Де-факто Владимир Путин уничтожает федерализм, считает эксперт. По его словам, нынешний президент — в отличие от своего предшественника — стал завинчивать гайки.— Мы недавно наблюдали, как он вытряс договор разграничения полномочий с Татарстаном, — напоминает политолог.По мнению Дмитрия Орешкина, Владимир Путин строит российскую нацию. Напомним, сам президент России отводит русскому языку и народу особую роль в этом процессе.На вопрос о том, не будут ли республиканские главы повторять подходы Владимира Путина на местах и строить свои "татарстанские", "башкортостанские" и другие нации, политолог отвечает, что будут, но скрытно.— Минниханов сказать об этом не сможет, но делать так будет, — полагает Орешкин.В свою очередь, политолог из Башкортостана Аббас Галлямов полагает, что национализм Владимира Путина не будет воплощен в таком виде на региональном уровне, поскольку эти два вида национализма имеют разную природу.— Думаю, главы регионов прекрасно понимают, что этнический национализм, который существует в республиках, не имеет ничего общего с надэтническим "гражданским" национализмом, о котором говорил Путин. Собственно, национализмом в российском понимании этого термина то, о чем говорил Путин, вообще не является, — настаивает Галлямов.Однако эксперт не объясняет, почему Владимир Путин принимает меры по ограничению применения госязыков республик, если он говорит о надэтническом национализме.На вопрос о том, следует ли воспринимать признание Владимира Путина в качестве предвестника реформ по созданию унитарной России, Галлямов отвечает, что государство уже такое.— Россия давно уже стала, по сути, унитарной. У регионов есть только одно право — выпрашивать ресурсы у Москвы. Обязательное преподавание национальных языков этому не мешало, и его отмена была ошибкой. К тому моменту уже было очевидно, что скоро в стране начнут расти протестные настроения, и подталкивать национальную интеллигенцию в этом направлении не следовало. Это ведь в Москве рост протеста ведёт к увеличению популярности либеральных идей, а в республиках главным бенефициаром оказывается именно национализм. Способствуют этому именно такие шаги, которые интерпретируются как "унификация" и "демонстративное неуважение к малочисленным народам", — констатирует эксперт.При этом политолог указывает на то, что признание Владимира Путина не станет дополнительным раздражителем в этих условиях.— Думаю, это высказывание Путина никакого влияния на ситуацию не окажет. Большого значения ему не придадут, — резюмирует Аббас Галлямов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Говорим о том, о чем другие вынуждены молчать.