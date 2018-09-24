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Путин о национализме и «российской нации»

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На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые взбудоражили общественность. Среди прочего глава государства назвал себя "настоящим и самым эффективным националистом". В связи с тем, что в русском языке и российских реалиях слово "националист" имеет, скорее, негативный оттенок, заявление бурно обсуждалось в сети.

Путин о национализме и «российской нации»


Политолог Дмитрий Орешкин не видит в таком признании ничего странного.

— Есть довольно широкая экологическая ниша благодаря достаточно гибкому использованию терминологического аппарата, где можно разместить логику Владимира Путина без внутренних противоречий, — отмечает он.

Орешкин считает, что "национализм" распался на два понятия под одним термином.

— Есть этнический и государственный национализм, — говорит политолог. — Владимир Путин имеет в виду, что он — государственный националист.

При этом политолог солидаризируется с экспертами, которые считают, что нынешний глава государства активно занимается централизацией власти и нивелированием всякого разнообразия. Даже создание федеральных округов, признается Орешкин, больше похоже на модель управления государством в военное, а не в мирное время.

Де-факто Владимир Путин уничтожает федерализм, считает эксперт. По его словам, нынешний президент — в отличие от своего предшественника — стал завинчивать гайки.

— Мы недавно наблюдали, как он вытряс договор разграничения полномочий с Татарстаном, — напоминает политолог.

По мнению Дмитрия Орешкина, Владимир Путин строит российскую нацию. Напомним, сам президент России отводит русскому языку и народу особую роль в этом процессе.

На вопрос о том, не будут ли республиканские главы повторять подходы Владимира Путина на местах и строить свои "татарстанские", "башкортостанские" и другие нации, политолог отвечает, что будут, но скрытно.

— Минниханов сказать об этом не сможет, но делать так будет, — полагает Орешкин.

В свою очередь, политолог из Башкортостана Аббас Галлямов полагает, что национализм Владимира Путина не будет воплощен в таком виде на региональном уровне, поскольку эти два вида национализма имеют разную природу.

— Думаю, главы регионов прекрасно понимают, что этнический национализм, который существует в республиках, не имеет ничего общего с надэтническим "гражданским" национализмом, о котором говорил Путин. Собственно, национализмом в российском понимании этого термина то, о чем говорил Путин, вообще не является, — настаивает Галлямов.

Однако эксперт не объясняет, почему Владимир Путин принимает меры по ограничению применения госязыков республик, если он говорит о надэтническом национализме.

На вопрос о том, следует ли воспринимать признание Владимира Путина в качестве предвестника реформ по созданию унитарной России, Галлямов отвечает, что государство уже такое.

— Россия давно уже стала, по сути, унитарной. У регионов есть только одно право — выпрашивать ресурсы у Москвы. Обязательное преподавание национальных языков этому не мешало, и его отмена была ошибкой. К тому моменту уже было очевидно, что скоро в стране начнут расти протестные настроения, и подталкивать национальную интеллигенцию в этом направлении не следовало. Это ведь в Москве рост протеста ведёт к увеличению популярности либеральных идей, а в республиках главным бенефициаром оказывается именно национализм. Способствуют этому именно такие шаги, которые интерпретируются как "унификация" и "демонстративное неуважение к малочисленным народам", — констатирует эксперт.

При этом политолог указывает на то, что признание Владимира Путина не станет дополнительным раздражителем в этих условиях.

— Думаю, это высказывание Путина никакого влияния на ситуацию не окажет. Большого значения ему не придадут, — резюмирует Аббас Галлямов.

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Рамзан Алпаут, Идель.Реалии
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  • 1 | 23.10.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35444 | Рейтинг: +5832,4
Вове пора принимать таблетки "от головы"!



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  • 2 | 23.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...нынешний президент — в отличие от своего предшественника..."

------------------

Что-то с памятью моей стало... Кто предшественник-то? Старею...



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  • 3 | 23.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
роль личности в истории огромна, это несомненно. Исходная задачка. Маленький мальчик, троечник с убогой питерской коммуналки, сын вазтёра и кухарки...со вшивым первым разрядом по спортивной квоте получил в ЛГУ диплом юриста. Майор КГБ с кличкой "0курок" завклубом. По его же выражению не интересовавшийся политикой!
И что, он после этого достоин обсуждения, его мнение что то может значить?



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  • 4 | 23.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас кругом - власть и диктат меньшинств. От ЛГБТ на Западе до этнократий на Востоке. В любом случае это ослабляет государства, как институты (особенно многонациональную Россию) и делает их неконкурентными в глобальном мире.



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  • 5 | 23.10.2018, 10:21 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6755 | Рейтинг: +809,4
Есть этнический и государственный национализм
=====================

Государственный национализм это по Путинский, этнический это антиПутинский. Вот и вся разница.



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  • 6 | 23.10.2018, 10:39 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1452 | Рейтинг: -35,7
Так разваливали СССР.. Сейчас развалят и РФ по национальным анклавам. Система проверенна на Индии Югославии - Ливию Ирак -теперь РФ на очереди. Развал становится не отвратимым и это очевидно. Вопрос в другом как будут делить РФ? Самый крупный игрок Китай.Они давно уже считают Своим Великий шелковый путь а это РФ до Урала и Кавказ да там еще по мелочи Крым например. Я как ни будь напишу как разваливали СССР . Как искусственно создали дефицит .Как захватили и переформатировали КГБ и другие службы и началось -вернее стало заметно это когда генсеком стал ЮА Андропов.



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  • 7 | 23.10.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ждем следующего Ельцин а точка



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  • 8 | 23.10.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.10.2018, 10:39 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1450 | Рейтинг: -35,8
Так разваливали СССР.. Сейчас развалят и РФ по национальным анклавам. Система проверенна на Индии Югославии - Ливию Ирак -теперь РФ на очереди.
+++++++++++++++++++++

Какой это грамотей Му-Му!
Все тексты для Герасима пишет этот хвостатый. Хозяин бам-бук. Видать в
вытрезвиловке не практиковал писаниной.



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  • 9 | 23.10.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.10.2018, 10:21 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6755 | Рейтинг: +809,4
Есть этнический и государственный национализм
=====================

Государственный национализм это по Путинский, этнический это антиПутинский. Вот и вся разница.

-------------------------------------

Следуя твоей логике: этнический - это антигосударственный.
Вот ты и спёкся, Гунн. За антигосударственную знаешь, шо бывает? 58-я.



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  • 10 | 23.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.10.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.10.2018, 10:21 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6755 | Рейтинг: +809,4
Есть этнический и государственный национализм
=====================

Государственный национализм это по Путинский, этнический это антиПутинский. Вот и вся разница.

-------------------------------------

Следуя твоей логике: этнический - это антигосударственный.
Вот ты и спёкся, Гунн. За антигосударственную знаешь, шо бывает? 58-я.
________________________________________

Слушай Путина, читай Путина, запоминай его высказывания. Он всем доходчиво объяснил суть национализма. Не скисай в собственном соку своих выдумок, не отставай от жизни.
Крымнаш-это национализм правильный, государственный.
Россия для русских-неправильный, антигосударственный.



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  • 11 | 23.10.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Сейчас кругом - власть и диктат меньшинств. От ЛГБТ на Западе до этнократий на Востоке. В любом случае это ослабляет государства, как институты (особенно многонациональную Россию) и делает их неконкурентными в глобальном мире.
===
странные у вас интерпретации. Власть всегда и во все эпохи была в меньшинстве. Только понятие власть нужно определить. Вождь племени это власть? - Да, политическая. Еврей изобрётший пенициллин это власть? Да, научная и медицинская! Изобретатели ДВС это власть? - Да, техническая. И т.п..
тезис 2: " ЛГБТ на Западе ". Адельфопоэзис это именно Восточно Христианская церковь! Это Русь, запад это так, одно название... Кстати 12 апостолов, а где тут женщины, ну хотя бы одну на всех, хотя это не политкорректно, но гдеее?!



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  • 12 | 23.10.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.10.2018, 10:39 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1452 | Рейтинг: -35,8
Так разваливали СССР.. Сейчас развалят и РФ по национальным анклавам. Система проверенна на ...Развал становится не отвратимым и это очевидно. Вопрос в другом как будут делить РФ? Самый крупный игрок...
===это бла...бла...бла...
Банда Ленина захватила власть. 0т науки, включая основу её, - философии они "отвертеться" не могли при легимитизации своей власти и они извратили её толкование.
итак
Принципы философии: Единство и борьба противоположностей порождают движение. А способ существования материи это движение. Большевики, так же как и их последыши Ельцин-Путин установили однопартийный режим и, соответственно, с полным научно обоснованным принципам, развалятся!!! Ась, народ, говорите, - "Ванечка не пей из копытца, козлёночком станешь, нет...ме...я буду пить...ме...из...ме копытца...ме...!" Можно грубее: "Тяжело из болота тянуть бегемота, ой как тяжело из болота тянуть бегемота!"



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