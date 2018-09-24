Путин о национализме и «российской нации»

Политолог Дмитрий Орешкин не видит в таком признании ничего странного.
— Есть довольно широкая экологическая ниша благодаря достаточно гибкому использованию терминологического аппарата, где можно разместить логику Владимира Путина без внутренних противоречий, — отмечает он.
Орешкин считает, что "национализм" распался на два понятия под одним термином.
— Есть этнический и государственный национализм, — говорит политолог. — Владимир Путин имеет в виду, что он — государственный националист.
При этом политолог солидаризируется с экспертами, которые считают, что нынешний глава государства активно занимается централизацией власти и нивелированием всякого разнообразия. Даже создание федеральных округов, признается Орешкин, больше похоже на модель управления государством в военное, а не в мирное время.
Де-факто Владимир Путин уничтожает федерализм, считает эксперт. По его словам, нынешний президент — в отличие от своего предшественника — стал завинчивать гайки.
— Мы недавно наблюдали, как он вытряс договор разграничения полномочий с Татарстаном, — напоминает политолог.
По мнению Дмитрия Орешкина, Владимир Путин строит российскую нацию. Напомним, сам президент России отводит русскому языку и народу особую роль в этом процессе.
На вопрос о том, не будут ли республиканские главы повторять подходы Владимира Путина на местах и строить свои "татарстанские", "башкортостанские" и другие нации, политолог отвечает, что будут, но скрытно.
— Минниханов сказать об этом не сможет, но делать так будет, — полагает Орешкин.
В свою очередь, политолог из Башкортостана Аббас Галлямов полагает, что национализм Владимира Путина не будет воплощен в таком виде на региональном уровне, поскольку эти два вида национализма имеют разную природу.
— Думаю, главы регионов прекрасно понимают, что этнический национализм, который существует в республиках, не имеет ничего общего с надэтническим "гражданским" национализмом, о котором говорил Путин. Собственно, национализмом в российском понимании этого термина то, о чем говорил Путин, вообще не является, — настаивает Галлямов.
Однако эксперт не объясняет, почему Владимир Путин принимает меры по ограничению применения госязыков республик, если он говорит о надэтническом национализме.
На вопрос о том, следует ли воспринимать признание Владимира Путина в качестве предвестника реформ по созданию унитарной России, Галлямов отвечает, что государство уже такое.
— Россия давно уже стала, по сути, унитарной. У регионов есть только одно право — выпрашивать ресурсы у Москвы. Обязательное преподавание национальных языков этому не мешало, и его отмена была ошибкой. К тому моменту уже было очевидно, что скоро в стране начнут расти протестные настроения, и подталкивать национальную интеллигенцию в этом направлении не следовало. Это ведь в Москве рост протеста ведёт к увеличению популярности либеральных идей, а в республиках главным бенефициаром оказывается именно национализм. Способствуют этому именно такие шаги, которые интерпретируются как "унификация" и "демонстративное неуважение к малочисленным народам", — констатирует эксперт.
При этом политолог указывает на то, что признание Владимира Путина не станет дополнительным раздражителем в этих условиях.
— Думаю, это высказывание Путина никакого влияния на ситуацию не окажет. Большого значения ему не придадут, — резюмирует Аббас Галлямов.
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Рамзан Алпаут, Идель.Реалии
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Путин о национализме и «российской нации»
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