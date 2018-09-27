Меньше, чем в банановых республиках: В Курултае посчитали, что пенсионеры могут жить на 8,6 тысячи рублей в месяц

В Госсобрании Башкирии приняли поправки в закон о порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума. В частности, по закону, прожиточный минимум пенсионера в Башкирии со следующего года установлен в размере 8 645 рублей. Это на 3,9% больше, чем в текущем. И.о. главы минтруда Юрий Мельников заявил, что эта сумма необходима для начисления социальной доплаты гражданам, чьи пенсии ниже этой суммы.Прожиточный минимум в Камбодже равен 1 370 900 риэлей ($341,23). Камбоджийская семья тратит на еду 665 600 - 930300 риэлей ($165,67 - $231,56). На транспорт уходит примерно 40 тыс. - 80 тыс. риэлей ($9,96 - $19,91).***Россиян возмутили минимальные зарплаты в странах ЕС, а точнее то, во сколько раз они отличаются от наших. Пользователи соцсетей активно комментируют свежие данные европейского статистическое ведомства Eurostat. В Люксембурге «минималка» составляет почти 2 тыс евро, а самый скромный минимум - в Болгарии:235 евро. Тем временем в России МРОТ составляет 7,5 тыс рублей или 120 евро в пересчете: это почти в два раза меньше, чем в беднейшей Болгарии и в 16 раз меньше, чем в преуспевающем Люксембурге.«Не хочу даже читать, а то будет сердечный приступ от разочарования!», - написала одна из пользовательниц, репостнув новость с данными Eurostat. «Это потому, что у них экономика рыночная, а у нас — бандитская!», - в сердцах написал другой юзер. «Зато у нас максимальные зарплаты выше», - иронично подметили в одном из комментариев.К слову, в эту статистику не попали страны, где минимальная зарплата не устанавливается вовсе: Австрия, Дания, Италия, Финляндия, Швеция и Кипр — государства, далеко не бедствующие. Вместе с тем, в отчете Eurostat отмечается, что даже в беднейших странах ЕС минимальные зарплаты ежегодно увеличивались, и по темпам роста всех обогнала Болгария, в которой с 2008 года она выросла вдвое. Единственной страной Евросоюза, в которой минимальные доходы за этот период снизились, стала вечно кризисная Греция.В России МРОТ тоже растет: 8 лет назад он составлял менее 4 тыс рублей. Только парадокс в том, что в нашей стране минимальная оплата труда почти на 2 тыс ниже, чем прожиточный минимум. В тех же Болгарии и Румынии ситуация иная: там минимальной зарплаты беднякам на жизнь хватает, по крайней мере, судя по прожиточному минимуму в 200 евро. Однако 2017-2018 годы должны стать переломными: российские власти в этот период обещают довести размер МРОТ до величины прожиточного минимума. Впрочем, подобные обещания звучат уже не первый год.Некоторые экономисты спешат успокоить разочарованных россиян. Мол, да, доходы граждан в странах ЕС больше, но если сравнить уровень жизни, покупательную способность, размеры налогов, то тут россиянам могут позавидовать многие европейцы. Практически во всех странах Европы выше ставка подоходного налога, иногда — в несколько раз, немалые коммунальные платежи, особенно, за электроэнергию, дорогое топливо и общественный транспорт.Многие эксперты уверены: в Европе жизнь дороже и на условные 100 евро в России можно купить больше товаров, чем на Западе. Покупательную способность в разных странах легко сравнить с помощью «индекса Биг-Мака», который ежегодно подсчитывает журнал The Economist. Так, в самых богатых европейских странах - Швейцарии и Норвегии Биг-маки будут оказались самыми дорогими по $6,81 и $5,65. А в России это булочка в фаст-фуде будет стоить всего $1,88. Если верить этому индексу, в нашей стране жизнь более чем в 3 раза дешевле, чем в Швейцарии. Правда, зарплата у нас ниже в 6 раз... Кстати, не только Европа обогнала Россию по размеру средних зарплат: впереди оказались даже такие развивающиеся экономики как Китай, Ботсвана, Макао.Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков не спешит оправдывать Россию тем, что в ней можно купить больше биг-маков. «Несмотря на все поправки, стоит признать, что даже европейская периферия значительно богаче России, - уверен эксперт, - Да и цены в Европе не всегда выше. Стоимость еды сопоставима с московскими ценами, одежда иногда даже дешевле за счет больших торговых площадей, а за 10 евро в той же Эстонии можно поужинать тремя блюдами в ресторане. Главный показатель уровня жизни - это среднедушевой ВВП. В среднем по Европе он составляет $31 тыс, в не самой богатой Эстонии — $17 тыс. Для сравнения: в США - $57 тыс, а в России — $8 тыс. Эта разница говорит сама за себя».Минимальные зарплаты в ЕС и России, евро:Люксембург 1999Ирландия 1563Нидерланды 1552Бельгия 1532Германия 1498Болгария 235Румыния 275Латвия и Литва 380Чехия 407Венгрия 412Россия 120