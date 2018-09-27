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Меньше, чем в банановых республиках: В Курултае посчитали, что пенсионеры могут жить на 8,6 тысячи рублей в месяц

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Letyshops [leads]

В Госсобрании Башкирии приняли поправки в закон о порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума. В частности, по закону, прожиточный минимум пенсионера в Башкирии со следующего года установлен в размере 8 645 рублей. Это на 3,9% больше, чем в текущем. И.о. главы минтруда Юрий Мельников заявил, что эта сумма необходима для начисления социальной доплаты гражданам, чьи пенсии ниже этой суммы.

Меньше, чем в банановых республиках: В Курултае посчитали, что пенсионеры могут жить на 8,6 тысячи рублей в месяц


Прожиточный минимум в Камбодже равен 1 370 900 риэлей ($341,23). Камбоджийская семья тратит на еду 665 600 - 930300 риэлей ($165,67 - $231,56). На транспорт уходит примерно 40 тыс. - 80 тыс. риэлей ($9,96 - $19,91).

***

Россиян возмутили минимальные зарплаты в странах ЕС, а точнее то, во сколько раз они отличаются от наших. Пользователи соцсетей активно комментируют свежие данные европейского статистическое ведомства Eurostat. В Люксембурге «минималка» составляет почти 2 тыс евро, а самый скромный минимум - в Болгарии:235 евро. Тем временем в России МРОТ составляет 7,5 тыс рублей или 120 евро в пересчете: это почти в два раза меньше, чем в беднейшей Болгарии и в 16 раз меньше, чем в преуспевающем Люксембурге.

«Не хочу даже читать, а то будет сердечный приступ от разочарования!», - написала одна из пользовательниц, репостнув новость с данными Eurostat. «Это потому, что у них экономика рыночная, а у нас — бандитская!», - в сердцах написал другой юзер. «Зато у нас максимальные зарплаты выше», - иронично подметили в одном из комментариев.

К слову, в эту статистику не попали страны, где минимальная зарплата не устанавливается вовсе: Австрия, Дания, Италия, Финляндия, Швеция и Кипр — государства, далеко не бедствующие. Вместе с тем, в отчете Eurostat отмечается, что даже в беднейших странах ЕС минимальные зарплаты ежегодно увеличивались, и по темпам роста всех обогнала Болгария, в которой с 2008 года она выросла вдвое. Единственной страной Евросоюза, в которой минимальные доходы за этот период снизились, стала вечно кризисная Греция.

В России МРОТ тоже растет: 8 лет назад он составлял менее 4 тыс рублей. Только парадокс в том, что в нашей стране минимальная оплата труда почти на 2 тыс ниже, чем прожиточный минимум. В тех же Болгарии и Румынии ситуация иная: там минимальной зарплаты беднякам на жизнь хватает, по крайней мере, судя по прожиточному минимуму в 200 евро. Однако 2017-2018 годы должны стать переломными: российские власти в этот период обещают довести размер МРОТ до величины прожиточного минимума. Впрочем, подобные обещания звучат уже не первый год.

Некоторые экономисты спешат успокоить разочарованных россиян. Мол, да, доходы граждан в странах ЕС больше, но если сравнить уровень жизни, покупательную способность, размеры налогов, то тут россиянам могут позавидовать многие европейцы. Практически во всех странах Европы выше ставка подоходного налога, иногда — в несколько раз, немалые коммунальные платежи, особенно, за электроэнергию, дорогое топливо и общественный транспорт.

Многие эксперты уверены: в Европе жизнь дороже и на условные 100 евро в России можно купить больше товаров, чем на Западе. Покупательную способность в разных странах легко сравнить с помощью «индекса Биг-Мака», который ежегодно подсчитывает журнал The Economist. Так, в самых богатых европейских странах - Швейцарии и Норвегии Биг-маки будут оказались самыми дорогими по $6,81 и $5,65. А в России это булочка в фаст-фуде будет стоить всего $1,88. Если верить этому индексу, в нашей стране жизнь более чем в 3 раза дешевле, чем в Швейцарии. Правда, зарплата у нас ниже в 6 раз... Кстати, не только Европа обогнала Россию по размеру средних зарплат: впереди оказались даже такие развивающиеся экономики как Китай, Ботсвана, Макао.

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков не спешит оправдывать Россию тем, что в ней можно купить больше биг-маков. «Несмотря на все поправки, стоит признать, что даже европейская периферия значительно богаче России, - уверен эксперт, - Да и цены в Европе не всегда выше. Стоимость еды сопоставима с московскими ценами, одежда иногда даже дешевле за счет больших торговых площадей, а за 10 евро в той же Эстонии можно поужинать тремя блюдами в ресторане. Главный показатель уровня жизни - это среднедушевой ВВП. В среднем по Европе он составляет $31 тыс, в не самой богатой Эстонии — $17 тыс. Для сравнения: в США - $57 тыс, а в России — $8 тыс. Эта разница говорит сама за себя».

Минимальные зарплаты в ЕС и России, евро:

Люксембург 1999

Ирландия 1563

Нидерланды 1552

Бельгия 1532

Германия 1498

Болгария 235

Румыния 275

Латвия и Литва 380

Чехия 407

Венгрия 412

Россия 120




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  • 1 | 26.10.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россиян возмутили минимальные зарплаты в странах ЕС, а точнее то, во сколько раз они отличаются от наших.
++++++++++++++++

Кого возмутили, где возмущенные, хоть один возмущенный вышел на протест?

Народ доволен, народ сыт, у народа еще есть порох в пороховницах, т.е. можно еще сжать, будет терпеть и виду не покажет.



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  • Гость
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  • 2 | 26.10.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Богатые бегут в Европу, а мне нищеброду - пенсионеру, пора подаваться в "Банановые республики": там и платят больше, и на одежде большая экономия, да и жить можно просто в шалаше не платя за коммуналку.Не жизнь, а Рой!



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  • 3 | 26.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами – и в реальном, и в номинальном выражении, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. За 2018 г. зарплаты увеличились практически на 11%.

Еще пару месяцев и обгоним по уровню зарплат ту самую Камбоджу, доберемся и до Ирландии, дай бог.



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  • 4 | 26.10.2018, 10:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Почему? Да по тому что отношение к гражданам России как трудовым ресурсам а не как к гражданам России. Что делать? Пролетарии всех стран объединяйтесь. Для чего ? Что бы вместе бороться за Свои права на жизнь-человеческую жизнь а не рабское существование



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  • 5 | 26.10.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.10.2018, 10:16 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: -36,3
Почему? Да по тому что отношение к гражданам России как трудовым ресурсам а не как к гражданам России. Что делать? Пролетарии всех стран объединяйтесь. Для чего ? Что бы вместе бороться за Свои права на жизнь-человеческую жизнь а не рабское существование
++++++++++++++++++++++++

Ты сам, когда начнешь бороться? Будешь ограничиваться криками из-за ветвей "Эй пролетарии, где вы...чтобы объединяться", разумеется под твоим началом?



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  • 6 | 26.10.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я во всём поддерживаю все перемены в стране, но с доходами населения надо что-то решать. Если сравнить по коммунальным платежам, то доходы должны быть в два раза выше, при нынешних ценах. В общем- то зарплаты неплохие, но много людей без образования, простых, вот они имеют низкие доходы и инвалиды. Вот они страдают.



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  • 7 | 26.10.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.10.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я во всём поддерживаю все перемены в стране, но с доходами населения надо что-то решать. Если сравнить по коммунальным платежам, то доходы должны быть в два раза выше, при нынешних ценах. В общем- то зарплаты неплохие, но много людей без образования, простых, вот они имеют низкие доходы и инвалиды. Вот они страдают.
++++++++++++++

Это решил вставить кто то из близких министру труда РБ.

Нет чтобы сказать, зарплата за работу на севере за месяц работы по 12 ч. и месяц отдыха 70 тыр.



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  • 8 | 26.10.2018, 13:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
5 Я был на всех последних митингах против пенсионной реформы. Стоял в пикетах. В октябре 1993 года был среди защитников Верховного совета..



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  • 9 | 26.10.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тем временем в России МРОТ составляет 7,5 тыс рублей ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Админ! Из какого дальнего угла Вы достали эту битую молью статью? Можно же оперировать свежими данными, а не заплесневелыми! С 1 мая 2018 года МРОТ в РФ составляет 11163 рубля! Это тоже позорная сумма для работающего человека! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 10 | 26.10.2018, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пленные немцы после 2-ой мировой войны, лучше питались, чем 60% населения в после перестроечной рассеи.



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  • 11 | 26.10.2018, 18:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61289 | Рейтинг: +12262,5
Помните, я вчера писала, как из-под окон у меня машинку эвакуировали?
Щас продолжение... Еще смешней, чем с моей оплатой в соцстрах...

В общем оказалась эта машина хозяйки киоска, что стоит рядом с нашим домом. Она работала сама на продаже и не заметила - от них было не видно, как машину увезли... когда обнаружила - испугалась... стала звонить в ГИБДД - может они куда машину подевали? Там ответили - НЕТ, у нас такая не числится ни где. Она подумала - угнали... Паникует...
но тут сосед-приятель Тимкин, который есть в воцапе ей и говорит, мол Тимка выложил, может приставы увезли? Она звонить приставам.
ТОЧНО! ОНИ! Это хорошо, что я курить на лоджию вовремя вышла и узрела, догадалась запомнить номер машинки и сфотать... правда на фотке ничо не видно - мелко издалека получилось... Но номер я видела отлично со всеми буквами и регион 102.

Дело в том, что у нее БЫЛА пара долгов - 13 тыщ по кредиту и 5 еще каких-то, может штрафы или налоги.
НО!!! Она их погасила, более того - недавно она съездила за границу(для того, наверное и гасила) и ее спокойно выпустили, поскольку долгов не обнаружилось...

но вот почему-то из базы ФСПП(???!!! - не понятно - в аэропорту долгов не было, а в базе висели, может она показала в порту квитанции об оплате - точно не знаю) ее пристав(по месту жительства, видимо) - не исключил.
И за сраные 18 самим же накосяченных тыщ - забрал, сука, аж целую иномарку - нулёвую!

Теперь ей и за эвакуатор платить 1,5 тыщи, и за штраф-стоянку и еще впроде бы что-то...

Сказала сыну: передаль Альбинке, чтобы она в арбитраж подавала иск - и вернет все деньгм, а у этого лоха педального из зарплаты потом вычтут. В том числе и за услуги адвоката.

Сумма не большая, но учить этих оглоедов необходимо! Девчонка чуть инфаркт с инсультом не хапнула(((((



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  • 12 | 26.10.2018, 19:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
11 Им бы еще за моральный ущерб миллионов так 5 -10 хоть начали бы правильно работать . Они базу даже не проверяют и исполняю решения судов этак месяцев через 5 .исполняют и то где погреть руки можно..Учит Их жизни. И в суд и в прокуратуру и Радию пусть пишет. Это всего займет от силы 20 минут.Пусть все побегают. Я так и делаю. Потом типа Мы не знали .Так сдай удостоверение и иди работать дворником. Столько балбесов не пуганных.



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  • 13 | 26.10.2018, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Саратовской области за подобные макарёшкины расчеты министра уволили, а в "стране башкир" повысили?

Ой!
Вот себе по губам, по губам,по губам, чтобы знал, когда рот разевать.



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  • 14 | 26.10.2018, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столько балбесов не пуганных.
***
Белорецкие приставы такие же.
Более того, кроме дремучего непрофессионализма, ходят упорные слухи о "кормлении" на должности.



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