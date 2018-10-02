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Когда посадят бывшего главу Иглинского района?

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Рафика Мусина подозревают в превышении должностных полномочий. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что в 2014 году глава муниципалитета заключил договор со строительной организацией ООО «ГазСтройСервис».

Когда посадят бывшего главу Иглинского района?


В соответствии с муниципальным контрактом фирма должна была газифицировать д. Резвово. Компания работы выполнила некачественно, проложив непригодные для использования для газоснабжения трубы.

Несмотря на это, глава района превысил свои полномочия и без заключения газовой компании подписал акты о якобы выполненных работах. Таким образом, он обеспечил необоснованное перечисление организации более 2,5 млн. рублей.

Впоследствии районная администрация заключила контракт с новым подрядчиком, который устранил недоделки, заменив трубы.

Мусина также подозревают в превышении должностных полномочий, когда в 2011 году вынес постановление о продаже ООО «Казаякский карьер» 24 га земли для разработки карьера по добыче известняка. Тогда стоимость участка была оценена в 47 тысяч рублей.

- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Это не единственное уголовное дело, которое возбудили в Башкирии в отношении Рафика Мусина.

МКС
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  • 1 | 31.10.2018, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чЁ у большинства башкир губы "бантиком"?
Например и у главы ГИБДД и у ....
Это генетический сбой или .....



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  • 2 | 31.10.2018, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как выяснят, поделился ли он с кем надо или нет, от этого зависит его дальнейшая судьба.



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  • 3 | 31.10.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.10.2018, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чЁ у большинства башкир губы "бантиком"?
Например и у главы ГИБДД и у ....
Это генетический сбой или .....
_________________________________________________
У эрзянских русишь бантиков поболее будет. Разбирай иха, откуда мутация.



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  • 4 | 31.10.2018, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ у Тебе в одном месте зуд на Мусина что ли? Эка невидаль хреново газ провели, но главное провели ведь, а карьер дали свои же дороги засыпать дали небось.



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  • 5 | 31.10.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда сменят Главу Нуримановского района на деятельного чиновника?
Около 10 лет сидит на должности, но ничего не производит.
Только запасается техникой для себя в случае отлучки от кормушки.



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  • 6 | 31.10.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужно восстановить в должности Главы Иглинского района Исхакова



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  • 7 | 31.10.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подумаешь газ. Наш Туймазинский глава на такую мелочь давно не разменивается



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  • 8 | 31.10.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 31.10.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно восстановить в должности Главы Иглинского района Исхакова
****


Уважаемый Наиль Габитович!

Мы, жители Иглинского района неоднократно, в течение последних 5-6 лет обращались во властные органы России и республики с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность главы Иглинского района Исхакова Р.С.

Мы обосновывали свои требования, видя, как Исхаков Р.С. под прикрытием своего родственника бывшего президента республики Рахимова М.Г., которому приходится дальним племянником, творит финансовое беззаконие, все лакомые куски промышленности присваивает себе через близких ему людей.



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  • 9 | 31.10.2018, 10:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1727 | Рейтинг: -31
Что такие кровожадные.-сразу сажать? Конфискация имущества раз.Переселение семьи в аварийный барак два а самого на работы в Челябинскую область добывать уран.. Должен чиновник наконец приносить пользу буржуазной России.



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