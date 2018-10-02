Когда посадят бывшего главу Иглинского района?

Рафика Мусина подозревают в превышении должностных полномочий. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что в 2014 году глава муниципалитета заключил договор со строительной организацией ООО «ГазСтройСервис».В соответствии с муниципальным контрактом фирма должна была газифицировать д. Резвово. Компания работы выполнила некачественно, проложив непригодные для использования для газоснабжения трубы.Несмотря на это, глава района превысил свои полномочия и без заключения газовой компании подписал акты о якобы выполненных работах. Таким образом, он обеспечил необоснованное перечисление организации более 2,5 млн. рублей.Впоследствии районная администрация заключила контракт с новым подрядчиком, который устранил недоделки, заменив трубы.Мусина также подозревают в превышении должностных полномочий, когда в 2011 году вынес постановление о продаже ООО «Казаякский карьер» 24 га земли для разработки карьера по добыче известняка. Тогда стоимость участка была оценена в 47 тысяч рублей.- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Это не единственное уголовное дело, которое возбудили в Башкирии в отношении Рафика Мусина.