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С украденными миллиардами наперевес: Рахимов продолжит стройку мечети

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Благотворительный фонд «Урал», который контролирует первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, после двухлетнего перерыва решил продолжить финансирование строительства Соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе.

С украденными миллиардами наперевес: Рахимов продолжит стройку мечети


Ежемесячно фонд будет выделять 12 млн рублей, при этом сократив финансирование других программ. В 2016 году «Урал», вложивший в проект около 1 млрд рублей, прекратил финансирование в результате конфликта с заказчиком строительства — Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ). В фонде требовали сменить генподрядчика, так как действующий — ООО «Алтын курай» — аффилирован с руководством ДУМ. Новым генподрядчиком строительства будет трест БНЗС. Помочь с финансированием готов предприниматель Сергей Веремеенко.

Благотворительный фонд «Урал», совет которого возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, с ноября возобновит финансирование строительства Соборной мечети «Ар-рахим» на проспекте Юлаева в Уфе. Такое решение совет фонда принял во вторник, указано на сайте «Урала».

«Главным условием финансирования строительства религиозного объекта будет являться прозрачность в схеме движения и расходования выделенных благотворителем средств», говорится в сообщении. В свою очередь, отмечают в фонде, «вследствие принятия вышеуказанного решения кардинально сокращается финансирование других направлений работы фонда». Конкретные суммы в релизе фонда не указаны.

Новая Соборная мечеть строится в Уфе с 2012 года. Заказчиком проекта является ДУМ, а подрядчиком — ООО «Алтын курай».

Директор «Урала» Рим Бакиев вчера сообщил „Ъ“, что ежемесячно фонд будет перечислять на строительство мечети 12 млн руб. Ранее сообщалось, что на завершение работ необходимо около 2-3 млрд руб.

Собеседник „Ъ“, знакомый с ходом переговоров между фондом и ДУМ, сообщил, что «Алтын курай» уже передает проектную документацию. «Заказчиком строительства будет Республиканское управление капитального строительства, а генподрядчиком — трест

БНЗС. После завершения строительства мечеть будет передана в бессрочное пользование духовному управлению», — отметил он. На завершение работ, уточнил собеседник, необходимо около 4,5 млрд руб. «Но проект может корректироваться в сторону удешевления», — добавил он. Собеседник также сообщил, что взамен на передачу прав, «Урал» обязался отказаться от финансовых претензий к «Алтын кураю».Напомним, «Урал», вложивший в строительство мечети около 1 млрд руб., прекратил выделение средств в 2016 году из-за конфликта с ДУМ. Руководство фонда потребовало снизить расходы на отделку мечети, а также устранить аффилированность между управлением и «Алтын курай», принадлежащей его менеджменту (муфтию Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами Ильдару Ишееву). Требования фонда исполнены не были. Тогда юристы «Урала» через суд расторгли договор пожертвований и взыскали с духовного управления 65 млн руб., потраченных на аренду у мэрии Уфы смежного участка по договору развития застроенной территории (на нем планировалось строительство ЖК «Муслим сити»). В рамках исполнения этого судебного решения в мае были арестованы счета ДУМ.

Управделами ДУМ Ильдар Ишеев от комментариев отказался.

В октябре 2017 года с инициативой профинансировать достройку мечети из средств фонда «Имэн кала» вышел бывший владелец Центркомбанка, предприниматель Сергей Веремеенко. Он проводил встречи с журналистами на эту тему, участвовал в совещаниях с сити-менеджером Уфы Иреком Ялаловым, но через некоторое время пропал из поля зрения журналистов и общественности. Вчера господин Веремеенко сообщил „Ъ“, что условием финансирования мечети была смена генподрядчика «Алтын курай». Так как это условие выполнено не было, он решил не выделять средства. При этом бизнесмен подчеркнул, что теперь готов встретиться с Муртазой Рахимовым и обсудить возможность выделения средств из своего фонда.

Булат Баширов, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 01.11.2018, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда супервор возвратит народу ворованное? Когда будут проверки на предмет его возможной причастности к заказным убийствам 90-х,?



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  • 2 | 01.11.2018, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто нибудь может мне объяснить как муртаЗло, всю жизнь занимавший государственные должности, стал владельцем фонда, ворочающего миллиардами?



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  • 3 | 01.11.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пути господни неисповедимы, господин Веремеенко
с Муртазой Рахимовым совместно решают судьбу мечети Ар-Рахим. что их объединяет в этом вопросе.
Муртаза хочет увековечить свое имя.
Веремеенко восстановив дружбу во имя мечети со своим противником чего задумал?



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  • 4 | 01.11.2018, 08:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
3 какая дружба? Ни чего личного только деньги.. Осознал Бабай Свои грехи и вот решил замолить что бы попасть в Рай. Путин В В занет бесплатный билет в рай и Он Его озвучил.Азохен вей.



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  • 5 | 01.11.2018, 08:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
1 пока буржуазный строй в России то даже не надейтесь на справедливость.



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  • 6 | 01.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насаждение религиозных верований - цивилизационный тупик народов.



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  • 7 | 01.11.2018, 08:51 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
Вот когда Интерпол привезет Уральчега на суд, многое прояснится.



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  • 8 | 01.11.2018, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.11.2018, 08:48 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1768 | Рейтинг: -29
1 пока буржуазный строй в России то даже не надейтесь на справедливость.
++++++++++++++

Предлагаешь пощипать траву как в КНДР?



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  • 9 | 01.11.2018, 08:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
8 так и при буржуазном строе еще чуть чуть и траву обложат налогами. За траву будете платить как за черную икру.Азохен вей. 8 а Вам советую анализировать информацию и читать полит ликбез авось прозреете.



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  • 10 | 01.11.2018, 09:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Юра Изметьев уже давно всех сдал и теперь Ему выгоднее пожизненно быть под охраной в крытке чем выходить на свободу. Урала не привезут.Не выгодно Он наверняка завязан с одной из башен кремля.



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  • 11 | 01.11.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.11.2018, 08:58 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1771 | Рейтинг: -28,9
8 так и при буржуазном строе еще чуть чуть и траву обложат налогами. За траву будете платить как за черную икру.Азохен вей. 8 а Вам советую анализировать информацию и читать полит ликбез авось прозреете.
++++++++++++++++
Это значит, что ты предлагаешь или травой питаться, или адаптироваться режиму Путина. Другого пути нет?



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  • 12 | 01.11.2018, 09:12 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
Мы выживаем «вопреки», и честно скажу, пока только благодаря Благотворительному фонду «УРАЛ», который помогает нам почти 8 лет. Но сейчас бюджет совсем урезался, и как мы будем дальше существовать, не знаю. Если мы говорим о реабилитации детишек, то надо обеспечить им максимально комфортную жизнь.(Центр иппотерапии и реабилитации).

=================Конечно, денег нету. Все денежки теперь пойдут на мечеть. Религия-опиум для народа.



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  • 13 | 01.11.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помпезность на фоне нищеты и голода ! Лучше бы мост построили !!!



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  • 14 | 01.11.2018, 09:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
11 Это вопрос не ко Мне а к А.Чубайсу. Вообще то если принять за основу что высказывания М Тэтчер то 15 миллионов населения в России достаточно для обслуживания интересов компрадорской буржуазии.



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  • 15 | 01.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СТРОИМ ЦИТАДЕЛЬ ЭКСТРЕМИЗМА !!!



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  • 16 | 01.11.2018, 09:29 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1187 | Рейтинг: +90
“С украденными миллиардами наперевес: Рахимов продолжит стройку мечети Администратор | 01.11.18
— + Благо_творительный фонд «Урал» …после двухлетнего перерыва решил продолжить финансирование строительства Соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе. Ежемесячно…выделять 12 млн Р, при этом сократив финансирование других программ. В 2016 году «Урал», вложив в проект ~1 млрд Р, прекратил финансирование в результате конфликта с …ООО «Алтын курай»…, принадлежащей его менеджменту (муфтию НУРМУХАМЕТУ Нигматуллину, его заместителю Аюпу БИБАРСОВУ и управделами Ильдару ИШЕЕВУ). ..Управделами ДУМ Ильдар Ишеев от комментариев отказался..”

Да уж, воистину …ТВОРИТЕЛЬный фонд. Выполненные работы от силы там на 200-300 млн Р. Нельзя ли провести стройаудит по выполненным объемам работ и опубликовать?
Среди причастных строителей субчиков ходили слухи об откате в 20%, и вроде кое с кем даже не рассчитались, т.е. просто КИНУЛИ, как и на подрядах к юбилею уфы. Только монолитчикам набережной ООО ГИДРА… закича платили по авансу.

Бабай возможно условия какие то ещё ставит. Поговаривают, заступился за состоятельнейшего в Уральско-приволжском федокругах главрача РКБ Ногаева, видимо будут сливать. А ведь он ещё отказал в первой медпомощи Сарбаеву, находившегося в коматозном состоянии. А главрача 21ГБ за госпитализацию Сарбаева списали.

Вот Улюкаев чалится из-за каких то пары лимонов, взятых как устоявшаяся практика премирования наличными сотрудников министерства. Такая практика кстати даже в бюджетных министерствах и даже соцфондах стана. Кто УЛЮКАЕВ и кто ногаев?



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  • 17 | 01.11.2018, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
В столице Башкирии, наконец, достроят мечеть «Ар — Рахим». Благотворительный фонд «Урал» бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова возобновит финансирование уже с ноября текущего года.

Отметим, что затраты фонда на другие направления будут сокращены. Чтобы мечеть достроить требуется около пяти-шести млрд рублей, такую оценку дал Рахимов.

=====================ВОБЛЯ! 5-6 лярдов? Окуеть!!



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  • 18 | 01.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
16 а Урал как дурковал в 18 .Что творил. Бабай все говорил у Меня сын хороший. Теперь по чему так происходит. Генетика по Павлову наследственность . Это даже не отсутствие воспитания.



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  • 19 | 01.11.2018, 09:40 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1187 | Рейтинг: +90
Дело – трубка. Главврачи республиканских больниц зарабатывают на закупках оборудования? Марина КАРИМОВА

В 2018 году из республиканского бюджета было выделено 5,5 млрд рублей на закупку медицинского оборудования. Есть ли шансы у денег дойти до цели? У нас на памяти пара примеров того, как больницы проводят такие закупки.

2015 год. Закупка рентгеновской трубки 21-й больницей. Цена вопроса – 6,9 млн рублей.
Тогда, несколько лет назад, в 21-й уфимской больнице сломался аппарат КТ. Завотделением написала служебную записку на имя главврача Гульнары Мустафиной с просьбой провести срочный закуп и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования.
В тот же день специалисты ГУП «Медтехника» обследовали техническое состояние оборудования и вынесли вердикт – эксплуатировать невозможно. И слабое звено здесь – рентгеновская трубка, у которой изношены подшипники.
Далее, без торгов (на сайте госзакупок торги не были проведены – прим. ред.), заключается гражданский договор №757 на поставку этой трубки с некоей фирмой ООО «Рентгенсервис».У больницы есть даже обоснование того, почему необходимо покупать именно у этого поставщика и почему именно за такую цену.
Все потому, что «Рентгенсервис», согласно коммерческому предложению, был готов осуществить поставку трубки максимально быстро - через 10 дней. Другая фирма ООО «МедТехСервис», которая тоже прислала свое предложение в больницу, сообщала о 45 днях доставки.
В связи с тем, что больнице необходимо оказывать медпомощь в неотложной форме, выбор был очевиден: 10 дней - это тот срок, когда обычная уфимская фирма-посредник «может» доставить и привезти оборудование из-за границы.



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  • 20 | 01.11.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 01.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1776 | Рейтинг: -28,7
16 а Урал как дурковал в 18 .Что творил. Бабай все говорил у Меня сын хороший. Теперь по чему так происходит. Генетика по Павлову наследственность . Это даже не отсутствие воспитания.
++++++++++++++++
Почему отсутствие? Он воспитал так, как хотел. Получилось по Черномырдискому .



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