С украденными миллиардами наперевес: Рахимов продолжит стройку мечети

Благотворительный фонд «Урал», который контролирует первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, после двухлетнего перерыва решил продолжить финансирование строительства Соборной мечети «Ар-рахим» в Уфе.Ежемесячно фонд будет выделять 12 млн рублей, при этом сократив финансирование других программ. В 2016 году «Урал», вложивший в проект около 1 млрд рублей, прекратил финансирование в результате конфликта с заказчиком строительства — Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ). В фонде требовали сменить генподрядчика, так как действующий — ООО «Алтын курай» — аффилирован с руководством ДУМ. Новым генподрядчиком строительства будет трест БНЗС. Помочь с финансированием готов предприниматель Сергей Веремеенко.Благотворительный фонд «Урал», совет которого возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, с ноября возобновит финансирование строительства Соборной мечети «Ар-рахим» на проспекте Юлаева в Уфе. Такое решение совет фонда принял во вторник, указано на сайте «Урала».«Главным условием финансирования строительства религиозного объекта будет являться прозрачность в схеме движения и расходования выделенных благотворителем средств», говорится в сообщении. В свою очередь, отмечают в фонде, «вследствие принятия вышеуказанного решения кардинально сокращается финансирование других направлений работы фонда». Конкретные суммы в релизе фонда не указаны.Новая Соборная мечеть строится в Уфе с 2012 года. Заказчиком проекта является ДУМ, а подрядчиком — ООО «Алтын курай».Директор «Урала» Рим Бакиев вчера сообщил „Ъ“, что ежемесячно фонд будет перечислять на строительство мечети 12 млн руб. Ранее сообщалось, что на завершение работ необходимо около 2-3 млрд руб.Собеседник „Ъ“, знакомый с ходом переговоров между фондом и ДУМ, сообщил, что «Алтын курай» уже передает проектную документацию. «Заказчиком строительства будет Республиканское управление капитального строительства, а генподрядчиком — трестБНЗС. После завершения строительства мечеть будет передана в бессрочное пользование духовному управлению», — отметил он. На завершение работ, уточнил собеседник, необходимо около 4,5 млрд руб. «Но проект может корректироваться в сторону удешевления», — добавил он. Собеседник также сообщил, что взамен на передачу прав, «Урал» обязался отказаться от финансовых претензий к «Алтын кураю».Напомним, «Урал», вложивший в строительство мечети около 1 млрд руб., прекратил выделение средств в 2016 году из-за конфликта с ДУМ. Руководство фонда потребовало снизить расходы на отделку мечети, а также устранить аффилированность между управлением и «Алтын курай», принадлежащей его менеджменту (муфтию Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами Ильдару Ишееву). Требования фонда исполнены не были. Тогда юристы «Урала» через суд расторгли договор пожертвований и взыскали с духовного управления 65 млн руб., потраченных на аренду у мэрии Уфы смежного участка по договору развития застроенной территории (на нем планировалось строительство ЖК «Муслим сити»). В рамках исполнения этого судебного решения в мае были арестованы счета ДУМ.Управделами ДУМ Ильдар Ишеев от комментариев отказался.В октябре 2017 года с инициативой профинансировать достройку мечети из средств фонда «Имэн кала» вышел бывший владелец Центркомбанка, предприниматель Сергей Веремеенко. Он проводил встречи с журналистами на эту тему, участвовал в совещаниях с сити-менеджером Уфы Иреком Ялаловым, но через некоторое время пропал из поля зрения журналистов и общественности. Вчера господин Веремеенко сообщил „Ъ“, что условием финансирования мечети была смена генподрядчика «Алтын курай». Так как это условие выполнено не было, он решил не выделять средства. При этом бизнесмен подчеркнул, что теперь готов встретиться с Муртазой Рахимовым и обсудить возможность выделения средств из своего фонда.